克林頓（Bill Clinton）是少有會講德文的美國總統。

這位前美國領袖，94年訪德時，在柏林圍牆前演說，強調美德合作。中途說了句德文：「沒有事可以攔阻我們，一切都有可能，柏林是自由的！」（Nichts wird uns aufhalten. Alles ist möglich. Berlin ist frei!），得到全場掌聲。記得這句話的人，卻不算太多，只因之前甘迺迪總統的那句「Ich bin ein Berliner」太過有名，太入人心。

然而克林頓不同甘迺迪，前者真的學過德文。他在喬治城大學（Georgetown University）就讀時，必須修一門外文，於是選了德文，後來慢慢對這個國家的文化感興趣。三十年後成為總統，終可把德文派上用場。

除了克林頓，會德文的總統還包括兩位羅斯福。其中老羅斯福（Theodore Roosevelt）更會閱讀德法意和拉丁四語，亦可用德法文溝通；而他的姪子、二戰時領袖小羅斯福（Franklin Roosevelt），也就是台灣街道以其名命名的那位，從小由德國和瑞士家庭老師教授德文。他有五個暑假隨家人飛到德國，讓父親接受心臟治療。小羅斯福亦曾就讀德文學校，學習德文。所以他的德文水準，或許是所有美國總統中最佳的。

美國人講德文，得到的歡呼和掌聲總比其他人多。不要說總統，就算是平民，德國人聽到美式口音德文，多會驚訝和讚嘆，只因甚少美國人會說外文。現在還有不少駐德美軍，大多是後勤人員，我認識的大部分都不會德文。他們有自給自足的社區，軍營內有超市和商店，就算不與德國人接觸，生活也沒問題。所以德國人總會驚奇美國人會學習他們的語言，其他國籍的人就未必有這福氣。亞洲人來到德國，當地人也期望我們會講德文。

克林頓以後，還有奧巴馬曾在巴伐利亞州演說時，以當地語「Grüß Gott」問好。這句原意是「願主親近你」，也是這個天主教州份濃厚宗教氛圍的象徵。當年我到慕尼黑學德文，向寄住家庭德國老夫婦講「Grüß Gott」，他們也又驚又喜。

美國人講德文，總令人先想起甘迺迪，還有後來的克林頓和奧巴馬，以及身旁很多美國人結結巴巴吐出德文字。

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責任編輯：Alex

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