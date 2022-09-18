降維打擊後的升維思考（七）：原住民族與自然共存的概念與永續，有機會從共同創傷中被療癒及康復
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原住民族傳統領域的重要性，是文化傳承中不可缺少的一要素，因為所有的行為產生於土地之上，所有的文化發展也基於土地的共存。當他們遷徙或被迫移居時，他們種植的作物將對應族群地理空間而產生變化，生活習性跟管理階級也會產生順應的流變。
文：江珮歆
生存作為與重構升維
兩個國家的類比事件，對於各自原住民族群體皆有在歷史及政治政策上的重大涵義，點亮了原住民族的生存困境、族群融合過程、激發族群意識，影響原住民族權益爭取運動。
在簡單粗暴的降維後，許多文化尋根、傳統復甦開始向「升維」去思考邁進，「現今原住民突破後殖民斑駁及矛盾交錯的歷史，藉由本身的不懈的行動、以及些許歷史的偶然性創造出各種可能（詹姆斯・克里弗德（James Clifford） 2017）。」
升維不只是還原過去或把殘缺的片段縫補填滿，更需要突破現狀追求更好的進化，不同面向的議題交織成相互影響的維度，正向及反向作用力連橫錯縱，重新建構密不可分的網狀文化觀。
這正是當代原住民族及相關人士正在進行的努力。抵抗是為了文化維度的生存，因為升維及降維都在同步作用，此消彼長間，爭取的是打破既有層級、時間、邊界、位置、結構，藉由躍升、更新、拓展、重建的方法來提供解決問題的可能性（劉奕酉 2020）。
在傾斜的生存平面上，原住民族的生存空間跟狀態，顯露著不安的張力，他們在地理、族群、資源上的偏安，並不代表原住民族文化的偏安。許多的原住民族循著蛛絲馬跡順流而上，回到部落重新開墾傳統文化的源頭及原生樣貌。
2021年初，藝術家林介文策劃了《裹山 Dungku Asang》展覽，她邀請部落裡的女性一同編織Gabang（被毯），包覆在亞泥、台泥的礦山上，她希望透過展覽，帶人群走進他們的土地與傳統領域來觀看，用當代軟性的思維回觀歷史刻畫在山裡的痕跡，並彰顯女性的編織與文化特質。
在泛泰雅族部落中，女人必須要會編織才能成為真正的女人，當代價值的改變，以及殖民政權對於原住民族文化的破壞與解讀，讓這項傳統技藝流失。
為了找回自己與文化，林介文的作法是將編織擴大為療癒的概念，被削了一塊、裸露著傷口的土地的形狀，是部落當代的形狀。起初這個展覽的發生，是林借問看到山受傷了，想將它包紮、治癒，後來她發現自然的生命力，在被開採的蛇紋岩斷面長出了小草，回看部落族人為了生存必須開採自己的傳統領域，發現原來脆弱與受傷的是人類與傳統文化。
在尋根的同時，開創未來、如何在當代環境中生活，無疑才是首要的挑戰，這些不是自己家園的外來觀點與全球化的資本模式，讓原住民族需要花上數倍的時間重構與建築組合出產生力量的生存與抵抗。
隸屬加拿大薩斯喀徹溫省第一國族的克里族人（Plains Cree/Scots，Little Pine First Nation） ，藝術家Thirza Jean Cuthand 製作了關於性別、瘋狂、酷兒身份、愛情和原住民的實驗短片和電影，作品曾參與過2019年惠特尼雙年展。
作品《開墾（Reclamation）》是一部想像式的紀錄片，影片設定時空背景為加拿大的後反烏托邦未來，描述地球環境在大規模的氣候變遷、戰爭的發生、環境污染，以及漠視殖民行為在覆蓋跟打擊文化的末世未來的後果。
當主要享有特權的白人大規模遷往火星定居，原住民族留在原生土地跟地球上，通過共同努力恢復和覆育他們認為的原生家園，使這個土地重新被塑造成更健康的地區，這對留在已被破壞的星球上的生物都不容易，加上許多自然氣候與資源的因素，整個共生變得更加複雜。
但原住民族與自然共存的概念與永續，是有機會從共同的創傷中被療癒及康復的，傳統的文化智慧與科學知識在這個時代都派上用場。影片展示他們為治癒加拿大、地球和他們自己所做的工作，例如清潔水資源、收集垃圾、安全處理危險廢物、種植樹木、舉辦康復祭儀、一起玩耍以及討論任何在這一個垂死的、用盡即棄的星球生存的可能性與希望，如同他們祖先做的一樣：與土地一同開墾跟連結。
這件作品除了展現了原住民族的文化傳承與生存平等的態度，或許這部影片，即是原住民族勇於面對環境現狀的啟發與嘗試，面對艱困的擠壓下的傷痛，也強調了原住民族對於自身認同，以及與當代同行的文化維度的提升。
原住民族傳統領域的重要性，是文化傳承中不可缺少的一要素，因為所有的行為產生於土地之上，所有的文化發展也基於土地的共存。當他們遷徙或被迫移居時，他們種植的作物將對應族群地理空間而產生變化，生活習性跟管理階級也會產生順應的流變。
馬躍・比吼在〈公視主題之夜SHOW：是你微歧視還是我玻璃心〉談到拍紀錄片遇到很多這樣的事情：「這個地方是族人從小長輩開墾的，傳到下一代都一直在開墾這片土地，結果怎麼變成林務局的？什麼時候土地會歸還呢？」
導演比令・亞布（Pilin Yapu）的紀錄片《土地到哪裡去了？》很直觀的疾呼土地的正當性。他回到家鄉苗栗泰安的麻必浩（Mapihaw）部落拍攝。
1895年日據時代前，部落族人還活躍於自己的土地上，日本佔據台灣之後，將部落大半土地劃為國有林地，爾後的外來執政者沿用此分界，且規管漸嚴，紀錄片中由3位長老帶領拍攝人員回到領地，上山前簡單地用酒表示祝禱儀式，跟祖靈說明帶人入山的緣由，還講解了獵人在路徑途中如何就地取材製造休憩地。
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
品牌必修課——「電商結構學」
曾為台灣多個知名品牌擔任電商操刀手、外號「小黑」的實戰顧問邱煜庭，多年來反覆驗證電商營運心法，並與台灣電商教育單位「燒賣研究所」及製課專業「透鏡數位」，合作研發出一套任何人都能迅速理解且好上手的「電商結構學」課程，在當前局勢下為品牌主們雪中送炭，提供一套可以檢視、調整與轉型的實作手冊！
他分享，電商經營知識可分為四個階段：籌備期、導入期、成長期、成熟期。每一個階段都有相對應的經營觀念，不僅有行銷，更有完整的企業經營、佈局策略知識。
例如，將在「產品籌備期」，教業主如何全面健檢成本結構與受眾定位，讓品牌不只是燒錢做行銷，更能設計出擁有精準TA的熱賣商品；接著是「產品導入期」，以邏輯性的行銷策略，藉由Google Ads與KOL快速打響品牌認知，讓商品一上市就有機會成為爆款；第三階段是「產品成長期」，這時的重點在於持續推高銷量顛峰，要以無孔不入的廣告佈局與SEO加持輸出；最後則是「產品成熟期」，需要學習產品組合的設計，以及培養忠誠客戶來製造品牌第二曲線，順利克服衰退危機。
「BTB電商結構學」為線上課程，在14小時的課程中涵蓋14張實作演練的工作表，讓品牌不只線上聽課，更可從實作中學習，層層建構自身商業模式的成功機會。同時，課程中也包含多場客座訪談，邀請如Wabay挖貝、JK Studio、只要有人社群顧問等業界導師分享豐富的市場經驗。
無論是尋求轉型的電商品牌，或是剛進門的年輕品牌主與行銷人，「電商結構學」課程猶如一本顧問工具書，隨時都有一位線上顧問幫品牌解惑、替企業健檢，讓電商品牌建立品牌長久的基本功，打造讓營收翻倍的流量佈局架構，並且成功度過通膨與供應鏈的雙重危機。
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