私校退場審議會：中州科大等7所被列「專案輔導學校」，還有救嗎？師生何去何從？

少子化讓學校面臨招生不足的問題，私立學校首當其衝，今（2022）年4月立法院三讀通過《私立高級中等以上學校退場條例》以後，教育部依法組成私校退場審議會，並於9月接連召開4場退審會，最後共有7所私立大專院校被列入「專案輔導學校」，包含大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學以及和春技術學院。

什麼是「專案輔導學校」？

《退場條例》第6條第1項明定7款列入專輔學校的認定標準，包含財務顯著惡化、師資質量不符法規、積欠教師薪資、3年內超過2次被列為「預警學校」、違反《私立學校法》等等。被列入專輔學校後，除非經過主管機關批准，否則不得開設遠距課程、推廣教育、境外專班、招收境外生、招收碩博班學生等等。

除此之外，專輔學校要在公告起算2年內改善，若大限將至仍未獲免除專輔，則要在下一學年度停止招生。不過，在《退場條例》通過以前就被列為專輔學校的私校，改善期間不超過1年，因此在這波退審會審查的學校之中，多數學校都僅有8個月改善期。

退審會如何認定「專案輔導學校」？

私校工會理事長尤榮輝接受《關鍵評論網》訪問時指出，審議會的職責就是認定和解除專輔學校，「他的職責不是在幫助學校、讓它更好，而是去認定這個學校是不是應該要退場」，當教育部提案哪些學校要接受審議，退審會就會依照《退場條例》明訂的7個指標，以教育部提供的客觀數據進行認定。同時，學校也會依法加派教職員、學生各2人與會，校方會針對教育部提出的內容答辯，若不能說服退審會委員，就只能列入專輔學校。

本次7所學校的問題都在於財務狀況，以台首大的審議過程為例，教育部技職司長楊玉惠指出，台首大最近2年可用資金無法維持3個月的次數，已經累積12個月，最近3學年度決算融資管制額呈現負數達3次，決算扣減不動產支出前、現金餘絀3度發生短絀，可見財務相當惡化。

除此之外，台首大從6月就開始支用其設校基金，楊玉惠表示：「設校基金是他最後的保命錢了」，因此退審會委員1/2以上同意，將其列入專輔學校，同時也是《退場條例》通過以來的第1所專輔學校。

再以明道大學的例子來看，教育部技職司副司長柯今尉指出，該校2年內每個月可用資金無法維持3個月的次數，累計達23個月、幾乎都沒達到。依照明道109學年度的決算來預測其未來支出，111學年度恐怕會有1億6000萬元的短絀，112學年度則可能短絀2億4800萬元，符合認定為專輔學校的財務指標。

「專案輔導學校」還有救嗎？教育部、教團怎麼看

在這一波專輔學校名單中，和春技術學院除了早於《退場條例》之前就被列入專輔，更是遭教育部勒令從110學年開始停招，而《退場條例》通過後，和春仍被認定專輔，因此必須於1年內停辦。柯今尉指出，以法律生效日來看，和春應於明（2023）年5月13日前就停辦，但確定的停辦日期要經由審議會做認定，一旦學校停辦就會重組董事會。

因此，和春可能將是第一所依《退場條例》解散清算的學校，柯今尉接受媒體聯訪時斬釘截鐵地表示，沒有任何改制、改辦可能。

和春以外的其他專輔學校，教育部會加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人，擔任該校法人董事，並加派學者專家1人擔任監察人，強化專輔學校的治理。

Photo Credit: 中央社 教育部技職司副司長柯今尉指出，以法律生效日來看，和春技術學院應於明（2023）年5月13日前就停辦，但確定的停辦日期要經由審議會做認定，一旦學校停辦就會重組董事會。

至於這些學校是否有機會在期限前解除專輔，尤榮輝坦言會比以前更困難，因為過往教育部並沒有公告專輔學校名單，沒有公告就不會影響招生，很多學生在資訊不公開的情況下會去就讀。但教育部現在都會將名單公布供學生參考，尤榮輝也建議考生選校時避開專輔學校。

楊玉惠表示，雖然會給予專輔學校改善期、並派出輔導小組協助，「但輔導小組不能幫你找錢，你被列專輔是因為財務，財務就是你要去找。」

那其他6所學校還有沒有轉圜餘地呢？尤榮輝認為幾乎不可能再翻盤，除非有財團大力支持。但這樣的學校通常必須位處都會區黃金地段，教職員人數不多、負擔沒那麼大，企業才會有興趣，例如北醫、中信金就有意入主康寧大學，「看學校的客觀條件，有沒有誘因去吸引財團，就有可能解除專輔。」目前宣布的學校都位處偏鄉，顯然不太有機會。

專輔、停辦學校一波接一波，師生何去何從？

近年陸續有學校被列入專輔、停招、停辦，其中有好的案例也有壞的示範，尤榮輝指出，比較好的是蘭陽技術學院，比較不好的當然就是台首大，該校人謀不臧、拖垮學校財務，「突然宣布停招，已經沒有錢可以善後，就交給退場基金處理後續欠薪。」該校宣布退場後引發師生抗爭，楊玉惠表示，雖然在今年5、6月已經進行一波安置，但還是有3、400名學生沒有安置。

至於被命令停辦的和春，柯今尉指出，該校目前還有70幾位學生，大學部的幾乎都是大三、大四，「這些學生不會在原校畢業」，除非是可以在這個學期就取得足夠學生的延畢生。

教職員的部分，楊玉惠解釋，如果專輔學校在改善期間給不出薪水，董事會還是有支付義務。教育部要求專輔學校，若有改善途徑卻又不發給薪資，依照《教師待遇條例》的規定，董事必須負連帶責任，甚至能夠向董事個人開罰。

《退場條例》規定，只有在學校停招後、董事會改選，「私校退場基金」才能夠進入學校，協助「墊付」停招後所需的各項營運人事費用，因此楊玉惠認為，如果學校真的沒有經費再投入辦學，也可以向教育部提早申請停招，讓退場基金墊付款項。