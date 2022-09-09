許多大馬華人不解，為何台灣人會對楊丞琳說「我是廣東人」這點感到生氣？

最近楊丞琳的「海鮮奢侈論」引發的風波，讓我觀察到一個有趣的現象，此次風波有兩個爭議點，分別是「我是廣東人」和「吃海鮮奢侈」。也許台灣人的實際生活經驗，會對台灣的海鮮是否奢侈比較有感，因此台灣網民會比較care「吃海鮮奢侈」這點，反觀筆者家鄉的馬來西亞網民，關注點則落在「廣東人」這籍貫問題上。

對馬來西亞華人來說，「我是廣東人」這句話其實並不奇特

許多同鄉大馬華人不解，為何台灣人會對楊丞琳說「我是廣東人」這點感到生氣，因為大馬華人也會說「我家是廣東人、潮州人、福建人」，認為台灣網民小題大作。

筆者身邊不乏一些曾去過大馬出差、旅遊或生活的台灣朋友，他們對大馬華人社會最大的感受，就是很「傳統」的存在，往往比台灣人更強調籍貫意識，對傳統的中華節慶方面，如農曆新年、中秋節，所呈現的「傳統」氛圍會更濃，也更熱鬧，台灣大概只有中元節慶會比大馬華人社會來的更隆重。

對於籍貫的認知落差，主要是台灣人不了解大馬華人社會的發展脈絡，當然大馬華人也不了解台灣的情況，而且台灣人自身的籍貫意識，也有世代差異。從前台灣的國民身份證是需要填本籍（籍貫）的，但隨著台灣於1987年解嚴，隨民主化而來的本土意識高漲，立法院最終在1992年修改「戶籍法」，改為填寫出生地，而不是出生以來都沒去過的「祖籍地」。因此對許多1992年之前出生的台灣人來說（尤其外省家庭），可能是有明確的籍貫意識的，而楊丞琳是1984年出生。

筆者不認識楊丞琳，在暫且以她是在心底上真誠流露地認為自己是廣東人的情況，那應該尊重她的籍貫認同。不過也可以理解到部分台灣大眾的疑惑，因為許多人已忘了官方早已在1992年取消籍貫一欄，所以在強調台灣認同的今天，這種自然流露地說「我是廣東人」這件事，確實會比較突兀，尤其當事人又是在中國發展的台籍藝人。

當然，筆者也不否認台詞都是節目組安排好的可能性存在，或許是節目單位特意要求強調說「我是廣東人」的，但多數台灣人都知道去中國發展的藝人會被統戰，已認知到難免都會在身份（籍貫、原住民血統）上被大作文章或被吃豆腐，所以相比之下，才會比較對過去少見的「海鮮奢侈論」比較大反應。

無論如何，從暫且相信楊丞琳家庭對身為「廣東人」的籍貫意識較明顯的角度來看，筆者認為多數會強調籍貫意識的人，都是因為在社會上屬於少數族群的位置。

處於閩南文化為主的台灣，廣東的粵文化當然是少數，而在政治上，據悉過去蔣介石的江浙派系較壓制兩廣的粵系、桂系，因此廣東人在政治上也是弱勢，因此廣東人在台灣作為少數族群，強調自身的身分認同，我想不僅是因為粵文化的優越感（畢竟粵文化在中國也是個強勢的存在），也是一種作為少數族群的文化抵抗？

許多人也說了，其實過去楊丞琳也蠻多次提到自己家裡是廣東人，筆者也認識幾個祖籍廣東的台灣朋友，他們也會說「我家是廣東人」。我想多數台灣朋友，即使是立場偏綠的，也蠻多人清楚自己的祖先是從中國大陸哪個省份過來台灣的，只是之所以不會像大馬華人那樣強調籍貫，是因為台灣人已有自己國家，也不是少數、弱勢族群，對認同所在的土地是踏實的。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 檳城「喬治市」是馬來西亞最大的華人聚落之一

南洋華人的籍貫情結

大馬華人之所以會強調籍貫，除了有過去祖先下南洋後，成立福建會館、廣東會館、金門會館等宗親鄉團組織的歷史遺緒外，主要還是因為在自己國家是作為少數族群的存在，對文化傳承有斷根的恐懼而強調溯源。另一方面，某種程度上還保有一定的「落葉歸根」心態，對中國大陸還有很強烈的依附情結，認為「祖籍國」的興衰，會牽動自身在大馬作為少數族群的命運。

除了馬來西亞，在新加坡、印尼、泰國等有許多華裔族群的東南亞國家，也能看到各籍貫會館的存在，雖然台灣也有一些「外省」的會館存在，但規模、社會影響力方面，可能也比不過大馬。曾有在大馬生活的台灣友人告訴筆者，他相當訝異，每天翻開大馬的中文報章，幾乎都有各宗親組織的新聞，而且這些華團領導人能佔據的版面都不小。

相比之下，儘管台灣也有統派的存在，但至少多數台灣人已意識到自己是這國家的主人，才不會如同一般移民到海外的華僑，或當地華裔那種「尋根」的心態，因為根就在台灣…當然，難免有的台灣人或大馬華人在中國發展時，靠打「祖籍」牌來尋求利益。

筆者是認同台灣取消籍貫一欄的政策，既然台灣是移民社會，那後代在台灣出生，那也都是台灣人，至於是否要追溯祖先來自哪裡，那就是每個家庭自己家的事了，是否有必要透過國家公權力來在身份證上註記籍貫，就端看各時期社會的共識…...

也在此舉個例子，新加坡的移民與關卡局 （ICA）原為了簡化出生和死亡登記流程，在電子版的出生證明刪除了新生兒父母的「籍貫」資訊，此事件引起部分新加坡華人的反彈，認為刪除籍貫資訊會讓後代無法得知祖先是從哪裡來，最終ICA在9月1日起又恢復含「雙親籍貫」資訊的電子出生證明政策。

而新加坡的鄰國馬來西亞，儘管身份證、出身證明上沒有籍貫一欄，但多數華人家庭還是有強烈的籍貫意識的，多會告知後代家庭的祖籍地。

儘管一定程度上，當年取消籍貫的政策是台灣「去中國化」、追求「本土化」的政治潮流結果，但難以否認的是，隨著國民政府退踞台灣多年，70多年來許多外省後代早已從「落葉歸根」的心態，轉為「落地生根」，既然在台灣出生，那就是台灣人，那在身份證上保有籍貫一欄也就不必要了。籍貫的取消或不強調，不一定是斷根，而是更往前看，來凝聚人民在同一國度上的共同體意識。