俄羅斯斷供天然氣惡化電力供給，歐洲最大煉鋁廠減產22%、原鋁產業面臨覆亡危機
我們想讓你知道的是
俄羅斯出招，天然氣全面斷供。德國能源巨頭Uniper對外示警，能源危機最糟的情況尚未來到。此外歐洲最大煉鋁廠、法國敦克爾克鋁業（Aluminium Dunkerque Industries France）率先表態減產鋁達22%，並強調若再進一步減產，那歐洲整個原鋁產業會完全消失。
歐洲因能源問題，通貨膨脹創下歷史新高。未料，近日俄羅斯全面斷供天然氣，惡化歐洲電力供給。德國能源巨頭Uniper對外示警，能源危機最糟的情況尚未來到，隨後歐洲最大煉鋁廠、法國敦克爾克鋁業（Aluminium Dunkerque Industries France）率先表態減產鋁達22%，並強調若再進一步減產，那歐洲整個原鋁產業會完全消失。
歐洲通膨高漲，能源價格飆升達38.3%
俄烏戰事仍在僵持，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）無預警宣布將停止透過北溪1號供應德國天然氣，莫斯科當局企圖以此為籌碼，交換解除歐美國家的種種經濟制裁。
目前歐元區通貨膨脹相當嚴峻，8月通膨率達到9.1%，遠高於歐洲央行2%的目標，創下歐元區問世以來的歷史新高。歐洲中央銀行（ECB）決策高層已準備在8日再次大幅調高利率，展現遏制物價飆漲的決心。
《法新社》報導指出，通膨的主要原因是能源價格大幅升高38.3%，食品價格攀升10.6%，由於各項物料攀升，本該是歐洲夏季重要節慶啤酒節亦受到衝擊。
包含英國最大連鎖酒吧格林王（Greene King）等6大啤酒業者，8月30日聯名發表公開信，敦促政府協助解決高升的能源帳單，否則「所有在疫情期間維持酒吧生存的努力都將白費」。
俄羅斯斷供天然氣，電力價格將再度拉升
如今，受到俄羅斯天然氣斷供影響，能源價格再度飆升，除了打擊歐元區的民生經濟，還一併影響到重工業發展。德國能源巨頭Uniper發出警告，能源危機還未到最糟糕的時候。
Uniper執行長Klaus-Dieter Maubach告訴《彭博社》：「我們在能源批發市場上看到的價格，是2年前的20倍」。日前，俄羅斯日前將北溪1號天然氣供量降至20%，Uniper受衝擊向政府申請紓困150億歐元，如今要全面停供天然氣，將再度惡化財務。今年迄今Uniper股價共暴跌逾88%。
此外，歐洲最大煉鋁廠、法國敦克爾克鋁業也受到北溪1號天然氣關閉影響，能源極度短缺，歐洲電價攀升，該煉鋁工廠決定減產22%。
他們同時警告歐盟執委會，原鋁產業已經面臨「存亡危機」。
法國敦克爾克鋁業近日宣布從9月12日逐步關閉部分生產據點，預計在10月1日完成所有程序。歐洲鋁產量已經降到1970年代以來低點，此外，挪威Norsk Hydro ASA亦正打算在本月底前關閉在斯洛伐克的1座冶煉廠。
電力再漲，歐洲整個原鋁產業會完全消失
敦克爾克鋁業執行長Guillaume de Goys對外指出：「歐洲的原鋁業於本次能源危機付出巨大的代價，倘若我們再進一步減產，那歐洲整個原鋁產業會完全消失。這對歐洲是壞消息。」
事實上，煉鋁產業相當耗能，因此必須在廉價且充沛電力的地方設廠。它不同於煉鐵得以使用「煤碳」，由於鋁活性高容易和其他的元素結合，例如：和氧結合成氧化鋁。
然而，碳對氧的活性比鐵高，將溫度提高到800度以上時，鐵礦中的氧與碳結合就會還原出金屬鐵，但是「鋁的活性比碳還高」，過去無法用同樣的方法得到金屬鋁，但科技發展後才有靠「電來提煉鋁」的技術，因此電力對於製鋁業相當重要。
隨工業發展，鋁已經是重要的金屬之一。它密度僅是鐵三分之一左右，經處理過的鋁合金較堅韌、易延展，也有有良好的導電導熱性（銅的59%），還遠輕於銅，因此普遍運用在航空、船舶用材、各種構造材、化學工業以及民生用品。預計日後高漲的電價，將打擊歐洲民生至國防，將成為俄羅斯有利的籌碼。
延伸閱讀
- 《從統計看經濟》：鐵礦石、銅礦、鋁土礦產地分布，與植物油資源爭奪戰
- 俄國減供天然氣、歐洲熱浪來襲，德國緊急增加燃煤發電、義大利加入卡達氣田擴張計畫
- 俄羅斯對芬蘭等國斷供天然氣，歐洲國家要如何填補將近四成的龐大缺口？
- 俄烏戰爭衝擊歐盟能源，連接法國與西班牙的「MidCat天然氣管」有望敗部復活
- 歐盟「戒斷」俄羅斯能源有腹案，加速天然氣脫俄成最大挑戰，怎麼做到？
- 俄烏戰爭下的德國：政府表態要為民主價值而戰，但是能源上卻不能沒有俄羅斯
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！
我們想讓你知道的是
9月20日下午14:00，關鍵評論網即將舉辦「創新未來｜跨域生態進行式」線上直播論壇，邀請企業講者許家慈與綠色行銷專家楊雅雲，探討跨域生態系的發展推動經驗與未來展望，帶您搶占數位轉型先機！
新冠疫情無意間加速了數位科技的發展進程，不只帶動企業內部的數位轉型需求，雲端平台、人工智慧服務所開展的數位經濟也漸成世界潮流。然而，除了企業組織面臨重大轉變，便利的網路媒介讓顧客能更輕易的獲取資訊，消費者的需求型態也因此變得更加多元。當種種外在因素與傳統企業慣習相互衝突，甚至試圖顛覆舊有的組織競合模式，臺灣的中小企業更應立即採取行動，積極開創嶄新模式，迎擊未來數位趨勢。
因此，如何運用技術與科技加值，以「商業生態系」概念整合發展，促進產業間橫向的跨域合作，創造新型態服務與營運模式，必定是未來企業取得先機的關鍵因素。那麼究竟如何在轉型過程找到創新服務與技術的介入空間、打造新興商業模式，開啟更多的可能性？
關鍵評論網即將於9月20日舉辦跨域生態系推廣活動，透過全線上直播形式舉辦線上論壇，邀請「綠學院」及「Green Impact Lab綠色創業加速器」共同創辦人楊雅雲，與「大成鋼隆美家居股份有限公司」的設計部執行總監許家慈，透過室內裝修產業生態系的發展經驗短講，與臺灣所有中小企業生態系的夥伴腦力激盪，共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，激發更多創新能量。
跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家
首場專題短講由曾以「服務設計與制訂方案」服務與精品家具業者合作，參與「智慧場景設計選品生態系」並推出模組化設計方案的企業講者許家慈主講，將從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、電動車、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。
2022 創新未來｜跨域生態進行式
- 活動時間：2022年9月20日 14:00-15:15
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：「綠學院」創辦人楊雅雲、「大成鋼隆美家居股份有限公司」設計部執行總監許家慈
- 活動主持人：劉姿麟