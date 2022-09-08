俄羅斯斷供天然氣惡化電力供給，歐洲最大煉鋁廠減產22%、原鋁產業面臨覆亡危機

歐洲因能源問題，通貨膨脹創下歷史新高。未料，近日俄羅斯全面斷供天然氣，惡化歐洲電力供給。德國能源巨頭Uniper對外示警，能源危機最糟的情況尚未來到，隨後歐洲最大煉鋁廠、法國敦克爾克鋁業（Aluminium Dunkerque Industries France）率先表態減產鋁達22%，並強調若再進一步減產，那歐洲整個原鋁產業會完全消失。

歐洲通膨高漲，能源價格飆升達38.3%

俄烏戰事仍在僵持，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）無預警宣布將停止透過北溪1號供應德國天然氣，莫斯科當局企圖以此為籌碼，交換解除歐美國家的種種經濟制裁。

目前歐元區通貨膨脹相當嚴峻，8月通膨率達到9.1%，遠高於歐洲央行2%的目標，創下歐元區問世以來的歷史新高。歐洲中央銀行（ECB）決策高層已準備在8日再次大幅調高利率，展現遏制物價飆漲的決心。

《法新社》報導指出，通膨的主要原因是能源價格大幅升高38.3%，食品價格攀升10.6%，由於各項物料攀升，本該是歐洲夏季重要節慶啤酒節亦受到衝擊。

包含英國最大連鎖酒吧格林王（Greene King）等6大啤酒業者，8月30日聯名發表公開信，敦促政府協助解決高升的能源帳單，否則「所有在疫情期間維持酒吧生存的努力都將白費」。

俄羅斯斷供天然氣，電力價格將再度拉升

如今，受到俄羅斯天然氣斷供影響，能源價格再度飆升，除了打擊歐元區的民生經濟，還一併影響到重工業發展。德國能源巨頭Uniper發出警告，能源危機還未到最糟糕的時候。

Uniper執行長Klaus-Dieter Maubach告訴《彭博社》：「我們在能源批發市場上看到的價格，是2年前的20倍」。日前，俄羅斯日前將北溪1號天然氣供量降至20%，Uniper受衝擊向政府申請紓困150億歐元，如今要全面停供天然氣，將再度惡化財務。今年迄今Uniper股價共暴跌逾88%。

此外，歐洲最大煉鋁廠、法國敦克爾克鋁業也受到北溪1號天然氣關閉影響，能源極度短缺，歐洲電價攀升，該煉鋁工廠決定減產22%。

他們同時警告歐盟執委會，原鋁產業已經面臨「存亡危機」。

法國敦克爾克鋁業近日宣布從9月12日逐步關閉部分生產據點，預計在10月1日完成所有程序。歐洲鋁產量已經降到1970年代以來低點，此外，挪威Norsk Hydro ASA亦正打算在本月底前關閉在斯洛伐克的1座冶煉廠。

電力再漲，歐洲整個原鋁產業會完全消失

敦克爾克鋁業執行長Guillaume de Goys對外指出：「歐洲的原鋁業於本次能源危機付出巨大的代價，倘若我們再進一步減產，那歐洲整個原鋁產業會完全消失。這對歐洲是壞消息。」

事實上，煉鋁產業相當耗能，因此必須在廉價且充沛電力的地方設廠。它不同於煉鐵得以使用「煤碳」，由於鋁活性高容易和其他的元素結合，例如：和氧結合成氧化鋁。

然而，碳對氧的活性比鐵高，將溫度提高到800度以上時，鐵礦中的氧與碳結合就會還原出金屬鐵，但是「鋁的活性比碳還高」，過去無法用同樣的方法得到金屬鋁，但科技發展後才有靠「電來提煉鋁」的技術，因此電力對於製鋁業相當重要。

隨工業發展，鋁已經是重要的金屬之一。它密度僅是鐵三分之一左右，經處理過的鋁合金較堅韌、易延展，也有有良好的導電導熱性（銅的59%），還遠輕於銅，因此普遍運用在航空、船舶用材、各種構造材、化學工業以及民生用品。預計日後高漲的電價，將打擊歐洲民生至國防，將成為俄羅斯有利的籌碼。

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核稿編輯：翁世航