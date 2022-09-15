空班時間（兩頭班）雇主不給薪是否違法？踏入餐飲業前不可不知的班表秘辛
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在中餐與晚餐之間，出現空班導致兩頭班（兩段班）的出現是餐飲業的常態，老闆不願意支付休息時間的薪水，許多在餐飲業的兼職打工者，只能被迫回家休息。導致產生一整天都有被綁在店裡的感受，薪資卻不成正比。
文：Ching
應徵餐飲業工作時，可以看到許多餐廳職缺都是「兩頭班（兩段班）」，這是因為許多微型餐廳、小型餐飲店雇主考量非巔峰用餐時間的空檔，不需要人力，因此會安排「空班」時段來減少人力費用支出。
勞基法是否有兩頭班（兩段班）的規定？雇主安排空班、兩頭班是否違法？若在空班時間工作是否有薪水、加班費呢？帶你一起揭曉有關餐飲業中空班、兩頭班（兩段班）、一頭班（一段班）的班表秘辛，在餐飲業工作的朋友更要了解，別讓自己的權益受損了。
兩頭班（兩段班）、一頭班（一段班）是什麼？
兩頭班，又稱兩段班、雙頭班，是台灣許多餐廳常見的排班制度，因為餐廳下午時間人潮少，便將整天八小時工時拆成兩個時段用來控制人事成本。
不少初踏入餐飲業的朋友們會被餐廳徵才職缺的時間嚇到，因為上下班時間一算下來動輒10 - 12小時，這些時間都在實際工作嗎？為何餐廳工作時間如此長？仔細探究或前往面試一問才知道，是雇主讓員工配合餐廳營業休息時間不上班，這段時間稱為「空班」，等同員工上班時間被拆為「兩頭班（兩段班）」，例如「10:00-14:00 & 17:00-22:00」或是「11:00-15:00 & 18:00-22:00」等，但實際一天仍為工作八小時。
相對而言，若為營業時間長、客流量大，使得營業時間無空檔的餐廳店家，例如：高檔飯店餐廳、進駐百貨公司的餐廳、日式料理居酒屋等，則較有機會安排「一頭班（一段班）」職缺。一頭班就是上班時間除了吃飯短暫的休息時間，一路工作到下班，一天八小時的工時未被切斷，但通常員工還得配合輪早中晚班。
空班、兩頭班時間要幹嘛？餐飲人都是如何利用時間？
餐飲業兩頭班為業界的潛規則，不少人都認為這樣的制度不甚合理，加上整天上班時間長，有些餐廳店家因此會給兩頭班職缺較高的薪水，或另外發給「空班津貼」，以用來貼補員工無法有效利用的空檔時間，因此兩頭班可說是用時間來換取金錢。
至於空班時間要幹嘛？因為只有短短兩、三個小時，住在附近還可以回家稍微休息，若非如此多數餐飲人則是會選擇在空檔時間追劇、打手遊、聊天、睡覺、附近閒晃、買零食吃東西、健身等。
多數餐飲業過來人對兩頭班、空班制度抱持負面看法，在網路社群上可看到許多人發表評語「空班時間到但事情沒做完，被凹的機率很大」、「常常加班都可以，但是絕對不能接受兩頭班」、「浪費時間」、「中間的時間很難利用，會有交通問題」、「無法好好休息」、「即使有津貼也很快花光」、「時間都被卡在公司，覺得自己根本被公司綁架」、「聊天追劇打手遊，真的很浪費時間」等。
即便也有人提到兩頭班好處是可以晚點上班、有提供員工餐，適合夜貓又晚起的人，但多數人仍認為一整天要待在店裡的時間太長，毫無生活品質可言，不傾向找兩頭班工作。
勞基法有空班、兩頭班規定嗎？空班時間是否要計薪？
《勞基法》中沒有空班（兩頭班）的規定，也因此實施兩頭班並不違法，這項排班制度成為多數餐廳排班的潛規則，許多雇主會因為餐期過後顧客較少，不需要太多人手，而要求員工改上兩段班。
然而，如果你是一開始就和雇主約定工作為一頭班，但中途雇主想要改成兩頭班必須先經過你的同意。你有拒絕變更勞動條件的權力，如果老闆因此違反當初勞動契約，你便可依《勞基法》第14條第6款規定終止勞動契約並要求資遣費。
原則上，因為空班時間屬於「休息時間」，雇主須讓員工好好休息、不需上班，因為這段時間不計薪，如果發給津貼則算是額外給員工的獎勵。
換句話說，若老闆在休息時間還要你協助備料、清潔、待命出餐或開會，以各種理由分派工作，或要求你不能離開餐廳及工作場所，等同於員工無法自由運用休息時間，依法仍然要記入「工作時間」，這段期間可以要求雇主給付薪水或加班費！
上空班和兩頭班，工時超過八小時仍然有加班費
由於餐飲業工作一天工時長，當營業時間結束，也不太方便直接趕客人走，就會發生員工必須留下來加班、收拾的情況。即便一天正常工作時間上限為八小時，若扣除中間休息及空班時間還繼續上班，超過八小時的實際上班時間就算「加班」，雇主必須給予加班費，或和員工協議將加班時間換成補休也屬可行。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊登於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
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班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
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藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
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文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
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科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
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透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
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更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
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