降維打擊後的升維思考（八）：沒有人是局外人，任何族群跟性別都是平等且自由的

文：江珮歆

結語：沒有人是局外人

好幾個世紀過後，時間又來到夏天，原住民族的侵略跟歧視仍然持續發生，不只在遙遠的山頭或是不知名的行政地區，還有在你我周圍日常生活中的無數細節，正義的天秤無所不在，天秤搖擺不停，始終在衡量每一個正義。

如今2022年浮上檯面的《原住民身分法》釋憲案，仍有對於族人如何取得原住民身分的修法困境：台南西拉雅族人與其他平地原住民族的正名也牽涉到殖民歷史、語言、司法價值與資源排擠問題（原獨俱樂部 2022，朱乃瑩 2022），一群人都在拚盡全力爭取應得的權益，原住民還在為了身份一步一步的行動，堅信現在的原地踏步都是將來時間宏觀下扎實的進步、是對失落文化充滿堅定信心的進行式。

西拉雅族人引用歌曲〈甘願做番〉表明平埔族群的立場，也應證了馬耀・比吼所說的：「我們必須成為原住民。」因為民族尚未復興，有很長的路要走。人們從沒有真正想像過那些我們視為理所當然的事情，需要透過許多抗爭才能維持的生存權益：「努力活著被看見」、「我們一直都在」，不是學校歷史課本中說的「逐漸融入漢人社會中而消失」（段洪坤Alak Akatuang 2019）。

Photo Credit: 李漢城臉書 李漢城將身分證正名為族名「依勇．達多（Iyun Dado）」

2022年9月8日，台南市美術館第二檔國際展覽，與加拿大原住民藝術中心、加拿大駐台北貿易辦事處，在總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會的幫助下，花費一年多策劃了《生存／抵抗： 台灣—加拿大原住民藝術展》。

展名「生存與抵抗」，是加拿大藝術中心寄給展覽團隊一本畫冊裡的專文題目，展覽配合轉型正義的政治正確，籌備過程中走訪了許多原住民藝術家的部落或展區，以白浪（原住民語，對漢人的稱呼）的身分該怎麼去闡述原住民族的故事？

連原住民身分的個人、團體跟藝術家，都不免遇到歷史話語正當性的非難（2022年2月20日藝術家王亭婷分享），但諷刺的是，許多的原住民藝術或南島系統大展缺乏原住民身分的策展人，也成為面向漢人為觀眾的展覽，許多原住民族人反而沒有看過這些作品或是文件史料，沒有機會參與思辨跟討論，使展覽及相關活動更容易成為殖民主義價值體系下的理解與安排。

這跟高千惠所指出的，自2018年至2021年台灣當代原民文化藝術崛起的政治趨勢息息相關，凸顯原民文化藝術在國家資產層面的價值，以及觀光產業與消費文化的生態開發，高千惠表示：「這些內外部有形與無形的擠壓，使原本就存在的當代原民創作群，有了更多的曝光率（高千惠 2022）。」

在滿足他者的想像下，原住民族的智慧現在逐步脫離外交政治正確的工具或是象徵，成為一股文化的新力量，2022年初在屏東縣三地門鄉巴格達外文化藝術協會，在屏東縣政府的支持和樹德科技大學專業輔導下，排灣族的石板屋榮獲2022巴黎設計銀獎。

這間石板屋的內外設計具有歌謠與工藝的傳承，蘊含文化深度，強調石板屋透氣「呼吸」的特質，結合原始生活方式與文化意義，帶著傳承文化的使命（郭芷瑄 2022）。在成為政治正確的談資、被期許的文化治理樣態，原住民族與原民當代藝術走出自己的路，一邊尋找文化拼圖，也反過來運用經濟資源經營自身文化。

但這些以「外來者視角和現代化體系」詮釋原民世界的曝光率，是否能扣合作品內在的涵義？台灣在美術或藝術的教育觀念常常是「現代以上，當代未滿」，原住民藝術家在處理作品跟自我認同等原住民議題，該怎麼傳達給觀者？

薩古流・巴瓦瓦隆（Sakuliu Pavavaljung）原本將代表台灣館參與「第59屆威尼斯雙年展（La Biennale di Venezia）」與「第15屆德國卡塞爾文件展（documenta 15）」，要將排灣族分享、給予的觀念聚合成喜悅，2021年底薩古流因身陷性侵事件而被取消上述參展資格。許多原住民藝術家包含原住民族人，擔心的是因此事件貼上新的標籤，往後要參展或在日常生活中可能需要面對更多困難。

人們沒有意識到，全球現代化與西方體制對社會機制及權威的影響，原定展覽的西方主義式命名《蔓生：撒古流（Kinerapan: Right of Crawling）》，其實就是外部文明介入原民文化在台灣的縮影。

馬躍・比吼在公視主題之夜show提到，台灣的基本義務教育體系，講述原住民文化的部分只占約2~3%的時長（公視主題之夜 2021），這樣的驚鴻一瞥導致不管是原住民族的孩子或是其他學生，對原住民還是很陌生的。

原住民族群數量已超過40族，除了不同族之間有不同文化面貌之外，每個部落又有各自特色與差異，像是排灣族又以地域分為北中南各種不同的文化習性等。當現代資本社會與殖民者介入教育體制並經營原民文化的同時，被同化的不只是原住民族，影響更擴大至這座島嶼上的各種生態鏈。

這樣曖昧不明的狀況，促成人們（也包含都市原住民們）雖有遲疑但容易跟隨多數群體或主流權威的認同感與優越論。「原住民」對於平地大多數人只是一個「名詞」跟「形式」，大多數人的認知僅止於此：記載在課本上的所謂「歷史」都是過去遙遠的事情，「刻板印象」被使用為展開話題的問候語，然後被忽略的「文化」奠基在島嶼還說不清楚自己的「文化」。