【國際大風吹】中秋夜團圓、美中搶登月，「月球」將成為國際霸權新戰場？

每逢中秋節，當然要好好賞月，但你知道嗎？最快不到10年內，月亮上就會有一座可以讓人員長期居住的基地。這就是美國的新一代太空計劃阿提米絲（Artemis program）。而整個計畫的第一步、阿提米絲一號火箭，本來預定8月底發射升空，但是好事多磨，先後兩度要發射都在最後一刻取消，讓提早到現場卡位、準備見證歷史的太空迷非常失望。

儘管發射計畫暫定要延後到10月，但阿提米絲計畫可以說有非常重大的意義。不只是登陸月球以及相關科學研究價值，更有振興經濟的效果，甚至還有地緣戰略意義，象徵美國跟中國的競爭戰場，從地表拉到宇宙當中。

阿提米絲太空計畫：立足月球、放眼火星

阿提米絲是希臘神話當中的月之女神，也是太陽神阿波羅的雙胞胎姊姊。1960年代，美國登月計劃叫阿波羅，半世紀後的今天，新一代登月計畫則取名阿提米絲，有傳承的意義，但是野心更大。終極目標不只是登月，更要以月球為前哨站，探索火星。

以前的阿波羅計畫是要證明給全世界看：美國佬比俄國佬厲害。當時我們覺得登月關乎整個國家的成敗，插旗月球的那一刻感覺就像......任務完成了，月球這方面不用再多做什麼，現在是真的要在月球上建立長期據點，有天月球上可能會有工廠。 當然，一切都是為了去火星。 美國太空人 洛夫（ Stan Love）

目前已經規劃的5次任務，將會循序漸進：今年的一號火箭不會載人，純粹是壓力測試。2024年將會是第一次載人繞行月球，2025年進一步載人登陸月球。之後每年都會登陸一次。在此同時，也將在月球上空軌道建置月球門戶太空站，順利的話，還將在2030年前，在月球表面建造可以住人的基地。長遠來說，將會以月球為中繼站，進一步探索火星。

ＣＨＡＲＴ

登月不只是科學，更有經濟及政治價值

到目前為止，美國是世界上唯一成功將人送到月球的國家，但1972年的阿波羅17號任務之後，就再也沒有進行登月計劃。原因很簡單，登月的成本真的是天文數字。6次載人登月的阿波羅計畫，用2022年的幣值來算，總成本高達2700億美金。

話又說回來，阿提米絲相關成本也不便宜。以一號任務來說，SLS火箭加上獵戶座太空船，目前就已經耗資930億美金。而且火箭還不能回收使用。更別說，其實整個計畫的原始版本是在歐巴馬時期就已經提出，但內容先後改版兩次還一度遭到擱置，直到川普時期才逐步實現。不只進度比預期慢，預算也嚴重超支。

阿提米絲計畫會延續我們過去的努力，開創一個新的時代。如今，阿提米絲會畫出願景、帶動創新，對全人類不分男女都帶來好處，所以我來現場參觀非常興奮。 美國副總統 賀錦麗

不只是發射基地、火箭、太空艙等等工程發包所直接產生的GDP，太空計畫更可能產生長遠的經濟效益。

根據今年出版的一篇論文估算，當年阿波羅計畫的回收報酬率大概是20%，這是因為相關研發帶來晶片和機器人技術的突破，同時太空總署所規劃的研究和生產中心，也能對地方經濟帶來長期貢獻。阿提米絲並沒有完全使用新科技，因此在帶動研發方面的效益可能不會那麼高，但振興經濟的效果還是可以令人期待。

另一方面，阿提米絲也有政治意涵。50年前的阿波羅計畫是冷戰時期的產物。美國藉由搶先在月球插旗，宣示在太空競賽上贏過蘇聯，而最早宣布月球計畫的甘迺迪總統，更留下著名的「月球演說」，瞬間團結了全美國的民心士氣。

我們選擇在10年內登月和完成其他目標，不是因為很簡單，是因為很難。因為這個目標，將會引領我們付出最大的熱情和專業，因為我們願意接受（登月）這項挑戰，我們不願拖延閃躲，我們也會全力取勝，其他的目標也一樣。 前美國總統 甘迺迪

時至今日，美國與中國的關係，雖然不像當年的美蘇爭霸，非得你死我活，但登月計畫也絕對是新的戰場。

中國近年來積極進行太空計畫，自行研發建造太空站、火箭、探測器，積極探索月球和火星。2019年，中國成為史上第一個在月球暗面降落探測器的國家。同一年，中俄宣布共同合作太空計畫，要在2026年一起探索月球南極。另外，中國也喊出要在2027年開始打造月球地面基地，希望2030年前後就能成功讓兩名太空人登陸月球。

Photo Credit: AP / 達志影像

割據月球？不至於，但地球競合將搬到太空

隨著人類重新燃起探索月球的美夢，近年來各國在太空計畫的合作，竟然也開始變得跟在地球上一樣壁壘分明。

90年代中期，蘇聯瓦解之後，美俄共同進行國際太空站計畫，打破了冷戰的界線。但是由美國主導的阿提米絲太空計畫，參與國都要簽署阿提米絲協定，同意一系列開發太空的準則。

截至2022年7月，已經有21國簽署加入，但中國和俄國雙雙缺席，不願跟著美國的遊戲規則走，反而是像前面提到的，自行簽訂探索月球的雙邊協定。而儘管中俄也開放各國加入太空計畫，目前阿提米絲簽約國都沒有加入，反而是本來跟俄國有交流的歐洲太空總署，結束了好幾個合作項目。

美國太空總署署長尼爾森，今年7月接受德國畫報訪問的時候甚至直接表示，擔心中國一旦成功載人登月之後，會宣稱握有月球主權，排擠其他國家，更讓新一波月球競賽顯得更加激烈。

當然，中國佔領月球的情景是不太可能發生。畢竟早在1967年、第一波太空競賽時期，就有包括美、中、俄等134國簽訂了外太空條約。這部由聯合國通過的國際法，明文規定各國不能透過聲明、使用、佔領等各種方式，對包括月球在內的任何太空星體，宣稱主權。就算中國撕毀條約硬幹，恐怕也沒有足夠資源霸佔月球。

事實上，在現行國際法的規範之下，所有私人企業的太空業務，不管是商業觀光旅行或是上月球挖礦，都得受到所屬國家的管轄。換句話說，國與國之間的競爭與合作關係，將會持續延伸到太空當中。雖然外太空條約明定，要和平使用太空，但隨著人類跨出地球，各國國安和經濟利益的摩擦，恐怕也會持續上演。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航