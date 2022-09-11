【國際大風吹】中秋夜團圓、美中搶登月，「月球」將成為國際霸權新戰場？
我們想讓你知道的是
隨著人類重新燃起探索月球的美夢，近年來各國在太空計畫的合作，竟然也開始變得跟在地球上一樣壁壘分明。今日美國與中國的關係，雖然不像當年的美蘇爭霸非得你死我活，但登月計畫也絕對是新的戰場。
每逢中秋節，當然要好好賞月，但你知道嗎？最快不到10年內，月亮上就會有一座可以讓人員長期居住的基地。這就是美國的新一代太空計劃阿提米絲（Artemis program）。而整個計畫的第一步、阿提米絲一號火箭，本來預定8月底發射升空，但是好事多磨，先後兩度要發射都在最後一刻取消，讓提早到現場卡位、準備見證歷史的太空迷非常失望。
儘管發射計畫暫定要延後到10月，但阿提米絲計畫可以說有非常重大的意義。不只是登陸月球以及相關科學研究價值，更有振興經濟的效果，甚至還有地緣戰略意義，象徵美國跟中國的競爭戰場，從地表拉到宇宙當中。
阿提米絲太空計畫：立足月球、放眼火星
阿提米絲是希臘神話當中的月之女神，也是太陽神阿波羅的雙胞胎姊姊。1960年代，美國登月計劃叫阿波羅，半世紀後的今天，新一代登月計畫則取名阿提米絲，有傳承的意義，但是野心更大。終極目標不只是登月，更要以月球為前哨站，探索火星。
以前的阿波羅計畫是要證明給全世界看：美國佬比俄國佬厲害。當時我們覺得登月關乎整個國家的成敗，插旗月球的那一刻感覺就像......任務完成了，月球這方面不用再多做什麼，現在是真的要在月球上建立長期據點，有天月球上可能會有工廠。
當然，一切都是為了去火星。
美國太空人 洛夫（ Stan Love）
目前已經規劃的5次任務，將會循序漸進：今年的一號火箭不會載人，純粹是壓力測試。2024年將會是第一次載人繞行月球，2025年進一步載人登陸月球。之後每年都會登陸一次。在此同時，也將在月球上空軌道建置月球門戶太空站，順利的話，還將在2030年前，在月球表面建造可以住人的基地。長遠來說，將會以月球為中繼站，進一步探索火星。
ＣＨＡＲＴ
登月不只是科學，更有經濟及政治價值
到目前為止，美國是世界上唯一成功將人送到月球的國家，但1972年的阿波羅17號任務之後，就再也沒有進行登月計劃。原因很簡單，登月的成本真的是天文數字。6次載人登月的阿波羅計畫，用2022年的幣值來算，總成本高達2700億美金。
話又說回來，阿提米絲相關成本也不便宜。以一號任務來說，SLS火箭加上獵戶座太空船，目前就已經耗資930億美金。而且火箭還不能回收使用。更別說，其實整個計畫的原始版本是在歐巴馬時期就已經提出，但內容先後改版兩次還一度遭到擱置，直到川普時期才逐步實現。不只進度比預期慢，預算也嚴重超支。
阿提米絲計畫會延續我們過去的努力，開創一個新的時代。如今，阿提米絲會畫出願景、帶動創新，對全人類不分男女都帶來好處，所以我來現場參觀非常興奮。
美國副總統 賀錦麗
不只是發射基地、火箭、太空艙等等工程發包所直接產生的GDP，太空計畫更可能產生長遠的經濟效益。
根據今年出版的一篇論文估算，當年阿波羅計畫的回收報酬率大概是20%，這是因為相關研發帶來晶片和機器人技術的突破，同時太空總署所規劃的研究和生產中心，也能對地方經濟帶來長期貢獻。阿提米絲並沒有完全使用新科技，因此在帶動研發方面的效益可能不會那麼高，但振興經濟的效果還是可以令人期待。
另一方面，阿提米絲也有政治意涵。50年前的阿波羅計畫是冷戰時期的產物。美國藉由搶先在月球插旗，宣示在太空競賽上贏過蘇聯，而最早宣布月球計畫的甘迺迪總統，更留下著名的「月球演說」，瞬間團結了全美國的民心士氣。
我們選擇在10年內登月和完成其他目標，不是因為很簡單，是因為很難。因為這個目標，將會引領我們付出最大的熱情和專業，因為我們願意接受（登月）這項挑戰，我們不願拖延閃躲，我們也會全力取勝，其他的目標也一樣。
前美國總統 甘迺迪
時至今日，美國與中國的關係，雖然不像當年的美蘇爭霸，非得你死我活，但登月計畫也絕對是新的戰場。
中國近年來積極進行太空計畫，自行研發建造太空站、火箭、探測器，積極探索月球和火星。2019年，中國成為史上第一個在月球暗面降落探測器的國家。同一年，中俄宣布共同合作太空計畫，要在2026年一起探索月球南極。另外，中國也喊出要在2027年開始打造月球地面基地，希望2030年前後就能成功讓兩名太空人登陸月球。
割據月球？不至於，但地球競合將搬到太空
隨著人類重新燃起探索月球的美夢，近年來各國在太空計畫的合作，竟然也開始變得跟在地球上一樣壁壘分明。
90年代中期，蘇聯瓦解之後，美俄共同進行國際太空站計畫，打破了冷戰的界線。但是由美國主導的阿提米絲太空計畫，參與國都要簽署阿提米絲協定，同意一系列開發太空的準則。
截至2022年7月，已經有21國簽署加入，但中國和俄國雙雙缺席，不願跟著美國的遊戲規則走，反而是像前面提到的，自行簽訂探索月球的雙邊協定。而儘管中俄也開放各國加入太空計畫，目前阿提米絲簽約國都沒有加入，反而是本來跟俄國有交流的歐洲太空總署，結束了好幾個合作項目。
美國太空總署署長尼爾森，今年7月接受德國畫報訪問的時候甚至直接表示，擔心中國一旦成功載人登月之後，會宣稱握有月球主權，排擠其他國家，更讓新一波月球競賽顯得更加激烈。
當然，中國佔領月球的情景是不太可能發生。畢竟早在1967年、第一波太空競賽時期，就有包括美、中、俄等134國簽訂了外太空條約。這部由聯合國通過的國際法，明文規定各國不能透過聲明、使用、佔領等各種方式，對包括月球在內的任何太空星體，宣稱主權。就算中國撕毀條約硬幹，恐怕也沒有足夠資源霸佔月球。
事實上，在現行國際法的規範之下，所有私人企業的太空業務，不管是商業觀光旅行或是上月球挖礦，都得受到所屬國家的管轄。換句話說，國與國之間的競爭與合作關係，將會持續延伸到太空當中。雖然外太空條約明定，要和平使用太空，但隨著人類跨出地球，各國國安和經濟利益的摩擦，恐怕也會持續上演。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
Tags：
9月20日跨域生態進行式線上論壇：攜手打造產業跨域生態系，搶占數位轉型先機！
我們想讓你知道的是
9月20日下午14:00，關鍵評論網即將舉辦「創新未來｜跨域生態進行式」線上直播論壇，邀請企業講者許家慈與綠色行銷專家楊雅雲，探討跨域生態系的發展推動經驗與未來展望，帶您搶占數位轉型先機！
新冠疫情無意間加速了數位科技的發展進程，不只帶動企業內部的數位轉型需求，雲端平台、人工智慧服務所開展的數位經濟也漸成世界潮流。然而，除了企業組織面臨重大轉變，便利的網路媒介讓顧客能更輕易的獲取資訊，消費者的需求型態也因此變得更加多元。當種種外在因素與傳統企業慣習相互衝突，甚至試圖顛覆舊有的組織競合模式，臺灣的中小企業更應立即採取行動，積極開創嶄新模式，迎擊未來數位趨勢。
因此，如何運用技術與科技加值，以「商業生態系」概念整合發展，促進產業間橫向的跨域合作，創造新型態服務與營運模式，必定是未來企業取得先機的關鍵因素。那麼究竟如何在轉型過程找到創新服務與技術的介入空間、打造新興商業模式，開啟更多的可能性？
關鍵評論網即將於9月20日舉辦跨域生態系推廣活動，透過全線上直播形式舉辦線上論壇，邀請「綠學院」及「Green Impact Lab綠色創業加速器」共同創辦人楊雅雲，與「大成鋼隆美家居股份有限公司」的設計部執行總監許家慈，透過室內裝修產業生態系的發展經驗短講，與臺灣所有中小企業生態系的夥伴腦力激盪，共同探討如何利用跨域生態系的發展力量，激發更多創新能量。
跨域生態系大揭密：生態系經驗談 x 產業整合專家
首場專題短講由曾以「服務設計與制訂方案」服務與精品家具業者合作，參與「智慧場景設計選品生態系」並推出模組化設計方案的企業講者許家慈主講，將從客戶需求轉變的觀察開始，談到如何在當今綠能減碳的永續發展趨勢下，聯合工班、設計、家具等相關產業，以商業生態系打造產業共同利益，協助中小企業更有效率的開展創新服務。接著由專業領域橫跨能源、智慧電網、電動車、循環經濟、綠建築等，稀有的大跨度整合型綠色行銷專家楊雅雲接棒，從建築、綠能的角度回應，深入探討綠能、建築、室內裝修等看似跨度甚大的相關產業，究竟該如何整合協作，才能兼顧永續、環保以及企業獲利，創造1+1大於2的商業效益。
2022 創新未來｜跨域生態進行式
- 活動時間：2022年9月20日 14:00-15:15
- 活動形式：YouTube線上直播
- 活動講者：「綠學院」創辦人楊雅雲、「大成鋼隆美家居股份有限公司」設計部執行總監許家慈
- 活動主持人：劉姿麟