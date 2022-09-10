最美麗的錯誤：曾經的「老虎先生」接班人林威助
我們想讓你知道的是
林威助擔任中信兄弟總教練一年多來，許多做法都引起球迷熱議。但若回頭看他的球員時代，他是怎麼樣的選手呢？本文就來回顧，那個曾經被阪神視為上一代老虎先生接班人，最後生涯卻徒留嘆息的林威助選手。
林威助跟許多職棒選手一樣，都是少年成名。他早在少棒時代，就曾出征美國，參加威廉波特錦標賽，最後也順利拿下冠軍。但上了高中之後，一直到雅典奧運，他都沒有入選過代表隊。
不是因為他上了高中之後就毫無進步，也不是因為他的健康在國中就已燃燒殆盡。而是他只在臺灣讀了一年，就轉學去日本讀高中了。近幾年才看球的球迷，或許會有點難理解，為什麼不是去美國，而是去日本呢？
其實早年，臺灣的選手，旅外時更傾向選擇日本。旅美的風潮，是由陳金鋒、曹錦輝、郭泓志、王建民等人當先鋒，且留下不錯成績之後才開始的。比如上古的二郭一莊、陳義信、陳大豐等人，都是旅日名將。主因在於，日本跟我們文化、地理位置、氣候等等都比較接近，相較於遙遠而未知的太平洋彼岸，許多人於是選擇東瀛。
林威助也是其中之一，他進入的是福岡縣棒球名門柳川高校。這所學校校友也是名將如雲，如阪神一代強打真弓明信，曾擔任統一總教練的中島輝士等等。不過很不幸地，在林威助就讀的三年間，柳川高校一次都沒能打進甲子園。
不過他高二時曾在地區預賽打出9轟，打響自己的名號，也得以順利進入名門近畿大學就讀。不過他的大學時代也不順遂，雖然早早就拿下關西學生棒球聯盟最佳九人，之後卻飽受傷勢困擾，大三大四出賽紀錄甚少。即便如此，他大四參加選秀時，還是被星野仙一相中，選進阪神。
阪神虎時期
他職業生涯第一年跟第二年都專注於養傷，2004年雖入選雅典奧運，但上場機會很少，直到淘汰之後面對荷蘭的比賽，才終於得以先發，不過那一場他也繳出單場3安的表現。到了2005年，他才終於得以在二軍穩定出賽，該季他結算是.318/.369/.547，屠殺級的成績，球季末他也打出自己日本一軍生涯首轟。
於是，隔年他穿上了31號，並生涯首次從一軍開季，31號是掛布雅之的背號。掛布雅之何許人也？他是第四代（或是第三代）老虎先生，生涯通算349轟至今仍是阪神隊史紀錄。且考慮到他傷勢不斷，生涯只有11個球季完整出賽，更因為受傷在33歲早早退休，這個紀錄實在無比驚人。
美國通常是用退休背號，來表彰球員的偉大，日本則通常是用背號傳承的方式，不只紀念隊史名將，也表達對於新秀的期待。對於同樣是左打且有大砲潛力的林威助來說，能穿上掛布雅之的背號，是阪神所給予最大的肯定。
不過，自從掛布雅之後，所有穿上阪神31號的人，從萩原誠到濱中治，甚至是近幾年的Jefry Marté，無人能倖免於31號的詛咒。不是頻頻受傷，就是怎麼樣都打不出成績。或許31號太過沉重，只有掛布雅之得以背負。
2006年，林威助穿上31號的第一個球季，雖然出賽機會不多，幾乎都是以球賽後段代打身分出賽，但少少的82個打席中，他卻繳出.303/.354/.579，還有5轟的成績。雖然他當時已27歲，不過作為一軍新人來說，這成績已經非常優秀了。
隔年，他開季雖然還是被定位在替補，然而因為原本的先發右外野濱中治表現不理想，於是他被拔擢為先發右外野。他也立刻回報阪神球團的期待，雖然季中因肩傷休養一個月，但整季出賽115場、.292/.321/.455，以及15轟的成績，都十分優異，也讓人期待尚在巔峰期的他，未來能打出更好的成績。
然後呢？當時並沒有人知道，這故事再也沒有然後。
他季後決定接受肩膀手術，也等於上半季報銷。雖然5月30日一軍復出首戰就代打建功，但還不到兩個月時間，他左膝又受傷，直到八月才回到一軍。結算這一年僅出賽66場，成績也只有.249/.291/.339。
有趣的是，2008年季前，平野惠一移籍阪神，更拿下東山再起獎。在阪神五年期間，也是他最穩定出賽跟成績最好的時候。是不是因為這段時間的共事，讓林威助選擇在一軍執教第二年，延攬平野惠一來臺灣擔任打擊教練呢？而約與林威助輩分相同的平野惠一當時的表現，看在因傷難以穩定出賽的林威助眼中，是否影響了他的打擊哲學？
到了2009年，這時林威助已經30歲，阪神又剛好迎來新任監督真弓明信。當時阪神的外野除了鐵打不動的金本知憲，還有赤星憲広、桜井広大、葛城育郎，甚至是平野惠一等人，跟他一起競爭剩下的兩個位子。
偏偏他熱身賽狀況不佳，直到五月上旬才升上一軍，此後也一直無法調整好，大多只能擔任後段代打，整季只有102個打席，整體成績只有.208/.255/.354。2010年也差不多，到了六月初才升上一軍，雖然他這一年繳出.289/.319/.467的成績，還在8月18日打出單場雙響，可是這些表現都是「右投限定」，整年出賽66場仍然不算多。
接下來呢？我想你應該已經猜到接下來的故事了。
回到中職
他的年紀慢慢大了，阪神又有新監督和田豊上任，無論在二軍打得怎樣，永遠輪不到他。終於到2013年，阪神宣布要推行「年輕化政策」，季後他遭到釋出。他選擇回到臺灣，參加中職選秀，當時已經決定轉賣的兄弟象，在季後選秀會第三輪將他選進。
可是，他似乎總是時運不濟。2013年季中，兄弟象選進了未來的外野希望陳子豪，當時雙張兄弟固定佔住外野兩席，周思齊尚能守備，彭政閔也未完全退化。等於他必須與周思齊、陳子豪競爭三四號外野手。
一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。