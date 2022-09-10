最美麗的錯誤：曾經的「老虎先生」接班人林威助

林威助跟許多職棒選手一樣，都是少年成名。他早在少棒時代，就曾出征美國，參加威廉波特錦標賽，最後也順利拿下冠軍。但上了高中之後，一直到雅典奧運，他都沒有入選過代表隊。

不是因為他上了高中之後就毫無進步，也不是因為他的健康在國中就已燃燒殆盡。而是他只在臺灣讀了一年，就轉學去日本讀高中了。近幾年才看球的球迷，或許會有點難理解，為什麼不是去美國，而是去日本呢？

其實早年，臺灣的選手，旅外時更傾向選擇日本。旅美的風潮，是由陳金鋒、曹錦輝、郭泓志、王建民等人當先鋒，且留下不錯成績之後才開始的。比如上古的二郭一莊、陳義信、陳大豐等人，都是旅日名將。主因在於，日本跟我們文化、地理位置、氣候等等都比較接近，相較於遙遠而未知的太平洋彼岸，許多人於是選擇東瀛。

林威助也是其中之一，他進入的是福岡縣棒球名門柳川高校。這所學校校友也是名將如雲，如阪神一代強打真弓明信，曾擔任統一總教練的中島輝士等等。不過很不幸地，在林威助就讀的三年間，柳川高校一次都沒能打進甲子園。

不過他高二時曾在地區預賽打出9轟，打響自己的名號，也得以順利進入名門近畿大學就讀。不過他的大學時代也不順遂，雖然早早就拿下關西學生棒球聯盟最佳九人，之後卻飽受傷勢困擾，大三大四出賽紀錄甚少。即便如此，他大四參加選秀時，還是被星野仙一相中，選進阪神。

阪神虎時期

他職業生涯第一年跟第二年都專注於養傷，2004年雖入選雅典奧運，但上場機會很少，直到淘汰之後面對荷蘭的比賽，才終於得以先發，不過那一場他也繳出單場3安的表現。到了2005年，他才終於得以在二軍穩定出賽，該季他結算是.318/.369/.547，屠殺級的成績，球季末他也打出自己日本一軍生涯首轟。

於是，隔年他穿上了31號，並生涯首次從一軍開季，31號是掛布雅之的背號。掛布雅之何許人也？他是第四代（或是第三代）老虎先生，生涯通算349轟至今仍是阪神隊史紀錄。且考慮到他傷勢不斷，生涯只有11個球季完整出賽，更因為受傷在33歲早早退休，這個紀錄實在無比驚人。

美國通常是用退休背號，來表彰球員的偉大，日本則通常是用背號傳承的方式，不只紀念隊史名將，也表達對於新秀的期待。對於同樣是左打且有大砲潛力的林威助來說，能穿上掛布雅之的背號，是阪神所給予最大的肯定。

不過，自從掛布雅之後，所有穿上阪神31號的人，從萩原誠到濱中治，甚至是近幾年的Jefry Marté，無人能倖免於31號的詛咒。不是頻頻受傷，就是怎麼樣都打不出成績。或許31號太過沉重，只有掛布雅之得以背負。

2006年，林威助穿上31號的第一個球季，雖然出賽機會不多，幾乎都是以球賽後段代打身分出賽，但少少的82個打席中，他卻繳出.303/.354/.579，還有5轟的成績。雖然他當時已27歲，不過作為一軍新人來說，這成績已經非常優秀了。

隔年，他開季雖然還是被定位在替補，然而因為原本的先發右外野濱中治表現不理想，於是他被拔擢為先發右外野。他也立刻回報阪神球團的期待，雖然季中因肩傷休養一個月，但整季出賽115場、.292/.321/.455，以及15轟的成績，都十分優異，也讓人期待尚在巔峰期的他，未來能打出更好的成績。

然後呢？當時並沒有人知道，這故事再也沒有然後。

他季後決定接受肩膀手術，也等於上半季報銷。雖然5月30日一軍復出首戰就代打建功，但還不到兩個月時間，他左膝又受傷，直到八月才回到一軍。結算這一年僅出賽66場，成績也只有.249/.291/.339。

有趣的是，2008年季前，平野惠一移籍阪神，更拿下東山再起獎。在阪神五年期間，也是他最穩定出賽跟成績最好的時候。是不是因為這段時間的共事，讓林威助選擇在一軍執教第二年，延攬平野惠一來臺灣擔任打擊教練呢？而約與林威助輩分相同的平野惠一當時的表現，看在因傷難以穩定出賽的林威助眼中，是否影響了他的打擊哲學？

到了2009年，這時林威助已經30歲，阪神又剛好迎來新任監督真弓明信。當時阪神的外野除了鐵打不動的金本知憲，還有赤星憲広、桜井広大、葛城育郎，甚至是平野惠一等人，跟他一起競爭剩下的兩個位子。

偏偏他熱身賽狀況不佳，直到五月上旬才升上一軍，此後也一直無法調整好，大多只能擔任後段代打，整季只有102個打席，整體成績只有.208/.255/.354。2010年也差不多，到了六月初才升上一軍，雖然他這一年繳出.289/.319/.467的成績，還在8月18日打出單場雙響，可是這些表現都是「右投限定」，整年出賽66場仍然不算多。

接下來呢？我想你應該已經猜到接下來的故事了。

回到中職

他的年紀慢慢大了，阪神又有新監督和田豊上任，無論在二軍打得怎樣，永遠輪不到他。終於到2013年，阪神宣布要推行「年輕化政策」，季後他遭到釋出。他選擇回到臺灣，參加中職選秀，當時已經決定轉賣的兄弟象，在季後選秀會第三輪將他選進。

可是，他似乎總是時運不濟。2013年季中，兄弟象選進了未來的外野希望陳子豪，當時雙張兄弟固定佔住外野兩席，周思齊尚能守備，彭政閔也未完全退化。等於他必須與周思齊、陳子豪競爭三四號外野手。