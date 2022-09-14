省成本、高效率、掌握市場脈動⋯⋯實踐數位轉型，「大數據」成為引領企業成長的幕後推手
我們想讓你知道的是
在數據量高速成長的時代下，舉凡在公司呈現的績效報表、在通訊軟體中傳送的文字訊息和社群平台上發布的照片貼文，都是含括在大數據範疇之中的資訊。根據DOMO的調查，全球每人平均每秒會產生1.7 MB的資訊量，在這些數據之下，企業得以將從中了解群眾的取向與需求，並從中擬定企業政策方向。
文：Vivi Peng
什麼是大數據？
大數據是以高速成長的龐大、富含多樣性和具有數據處理即時性的資料，也就是熟為人知的3V（數量 Volume、多樣化 Variety、速度 Velocity）特徵，相較於傳統只能針對結構化的資料格式進行量化分析。
大數據結合了半結構化（像是 JSON、CSV 等檔案）及非結構化（例如：文字、影像）等形式較為彈性的資料，讓這些種類多元的資料得以進行質化分析。因此，無論是透過量化或質化的資料探勘技術，都可以針對大數據背後所隱含的脈絡加以分析，提升數據所帶來的價值。
此外，在數據量快速膨脹的同時，對於資料的處理及運用也須地格外地謹慎，對此，大數據從過往的3V進化成強調資料的真實性（Veracity）與價值（Value）的5V，除了重視收集到的資料品質、正確性、完整性和可信度外，當面臨決策制定時，也會更為關注資料的有效性以及所帶來的商業價值。
為什麼企業需要大數據？
根據statista的研究指出，在2025年前，全球大數據分析市場的年營收預計達到6800萬美元，並且會創造高達181ZB的數據，然而在可觀的數據量下，在Forbes的調查中有提及，在一間公司中，平均有80%的未結構化資料尚未被有效控管，因此透過數位工具來分析和轉換未結構化的資料，將會是帶領企業超前部署的關鍵競爭力，以下將從四大面向切入，簡單說明為什麼企業需要大數據。
1、節省成本和提升營運效率
大數據的運算相當仰賴強大的基礎設施，透過雲端的大數據即服務（BDaaS）作為處理大數據的架構，可以為企業節省部署和維護本地設備的成本，同時也可以彈性地根據用戶的使用量進行付費（Pay As You Go），讓企業能夠有效的控管預算和成本。
此外，透過數位工具（例如：Hadoop、Spark）的導入也可以降低所需耗費的時間與資源，提供快速且即時地數據處理，以利於成果分析，並協助企業確立策略規劃的方向和最佳化決策制定的結果，最終帶來提升企業總體營運效率的助益。
2、獲取消費者洞察以達成精準行銷
消費者是決定企業留存與否的關鍵命脈，而消費者洞察正是對於顧客行為和反饋等資訊理解與詮釋的結果，透過下述三種大數據分析方法，則可以協助企業更加了解受眾。
首先藉由比較分析檢視顧客的行為指標，即時掌握消費者動向，接著利用社群聆聽分析找出潛在的客群和問題，並從使用者的反饋來改善企業的品牌形象，最終再運用敏感度分析，深入剖析顧客對於品牌的真實感受和滿意度等資訊，進而針對痛點提出精準行銷方案，極大化數據的運用價值，為企業帶來提高顧客留存率，並找出高含金量消費者的實質效益。
3、掌握市場現況和未來趨勢
透過即時的大數據分析，企業可以快速的統整來自不同面向的資訊，進而全面掌握市場現況，從行銷層面而言，大數據可以使公司從全方位視角達成「Know your customer （KYC）」的精準行銷目標。
以財務面而言，則可以提高金流的透明程度，也利於掌握資金配置狀態；而從營運層面來說，透過大數據的應用，企業能夠即時掌握物流倉儲狀態和顧客關係管理等資訊，也能良好適應變化莫測的市場。
此外，透過大數據預測模型來分析產業未來趨勢，將有助於提升企業的決策品質，讓大數據分析的效益極大化，協助企業贏在起跑點，維持在市場的領導地位。
4、加速創新與產品開發
根據DOMO的調查，全球每人平均每秒會產生1.7 MB的資訊量，無論是關鍵字搜尋或訊息傳遞都是創造和分享資訊的媒介，因此在可觀的數據量下，大數據的運用無疑為企業帶來了破壞式的創新，成為主導企業發展的力量。
現今，導入商業智慧等數位工具來進行數據分析和管理，是讓企業得以更方便獲得關鍵洞察結果的推力，進而在營運策略上做出調整和優化，並加速產品開發與革新速度，持續帶領企業創造巔峰，共享數據帶來的無限價值。
大數據的應用
根據《Digital 2022 Global Overview Report》，網路用戶平均每天會花費近乎三成的時間上網，而在Forbes的調查中指出，全球每日會創造高達2.5兆位元的資料量。
因此在高流量的大數據時代下，從數據中找出隱藏的價值將是企業掌握商業趨勢的關鍵能力，下述將會以影音串流平台Netflix作為案例分享，提升企業對於大數據實際應用的認識，並從中闡述他們的成功之道。
截至2022年4月，Netflix的用戶已達2.2億的高峰，身為影音串流平台的領導企業，Netflix的商業模式是提供用戶每月的影音訂閱服務，除了拓展客群外，他們現在最首要的目標是提高訂閱戶的留存率，而其中的關鍵要素便是善加運用大數據分析的演算法來優化個人化推薦的精確度。
Netflix透過收集平台的搜尋關鍵字、搜尋量、影片評價、用戶的續看節目列表，以及頁面的瀏覽、滑動等未結構化資訊，精準預測用戶下一部想要觀看的影片，再透過Personalised Video Ranking（PVR）的演算法，過濾用戶感興趣的影片類別，並且能夠進一步根據用戶的個別偏好在Netflix首頁中的客製化片單，排列出用戶最感興趣的影片，提升用戶對於Netflix的滿意度和網頁停留率。
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pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
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瑞士雲端儲存品牌pCloud推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，沒有額外設定費。趁著中秋促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格！
雲端空間已經是現代人必備的訂閱服務，不過每個月或是每年都要繳納訂閱費用，會不會讓你覺得「訂越久虧越多？」。其實雲端空間不只有訂閱制服務，來自瑞士的雲端儲存品牌pCloud就有推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，而且沒有額外設定費。趁著最近中秋節的促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格，10TB個人終身雲端空間只要 990 歐元，另外對於低用量的個人用戶，也有很划算的500GB、2TB終身方案只要122.5歐元與245歐元，趁著優惠一次購入，用越久越划算！
來自瑞士、重視安全的雲端服務：pCloud
市面上不少便宜的雲端服務，但雲端服務跟個人資料保護密切相關，但在訂閱前，建議使用者還是要了解一下提供服務的公司會比較安心。pCloud是來自瑞士的雲端服務品牌，它在2013年創立已經有9年的歷史，並且位於重視資訊安全的歐盟，全球已經有1600萬用戶使用其雲端服務，是老牌的雲端服務。
當你註冊時可以選擇資料存放於美國或是歐盟，會受到當地法律的保護之外，pCloud也會將資料分散成5個副本存放於多個伺服器增加安全性。另一方面檔案傳輸時都採用TLS/SSL加密增加安全，所有檔案也都享有256位元AES加密防護。對於資料特別重視的用戶，也可以額外選配pCloud Crypto加密服務。
pCloud跟多數雲端服務一樣有免費容量可以使用，只要申請就有10GB容量能試用看看，覺得好用再訂閱也不吃虧。訂閱方式則有月繳、年繳、終身這幾種方式，終身制是pCloud比較特別的制度，只要繳納一次費用就能終身使用，沒有額外的設定費或是其他支出。除此之外， pCloud也有5人共用的家庭版本，而且也有家庭的終身方案，價格只比個人方案貴一點點，對於用量大的用戶來說，我認為是個很超值的選擇。
3種超值個人終身方案 買這次用一輩子
這次pCloud中秋優惠方案中，最超值的是個人終身方案，共有500GB、2TB、10TB方案可供選擇，終身使用的價格分別是122.5歐元（2.4折）、245歐元（2.5折）、990歐元（2折）。前述價格都是最終價格，沒有額外的設定費等不透明費用，非常適合做為長期使用的雲端儲存空間。當然在購買前你也可以先使用它的10GB免費方案，試試看它在手機與電腦的同步功能，先體驗再買也不遲。
跨平台5大系統都能用 網頁版也沒問題
使用雲端服務最擔心支援性不足，pCloud針對這點提供了Windows、macOS、Linux、Android、iOS最常見的5大平台應用程式或App，讓你不論用什麼方式都能跨平台方便地使用pCloud做為溝通的媒介。當然，如果要使用瀏覽器來開啟網頁版 pCloud 也沒問題，端看你的使用環境而定。除了支援的作業系統，有人可能會問說，那pCloud是否有支援其他服務的備份呢？這點pCloud也有想到，它可支援Dropbox、Google Drive、Google Photos、One Drive，甚至是Facebook 也有支援，不論在支援度或是實用性方面都能滿足個人需求。
pCloud 優缺點分析整理
說了這麼多整理一下pCloud的優缺點給大家參考一下，首先pCloud的優點在於提供豐富且超值的月繳、年繳、終身方案，尤其是終身方案是多數雲端空間所沒有的選擇，同時也有家庭方案、商用方案十分全面。其次pCloud支援跨平台使用，不論手機或電腦都能使用，且檔案大小沒有限制。最後是pCloud重視安全性，不僅能讓你選擇資料位置另外也有分散儲存降低風險，傳輸過程也有加密保護料不外流。至於在缺點方面，如果要使用更高階的pCloud Crypto加密服務，得要加價選配才行。另外就是Windows版本介面為英文，沒有中文介面稍嫌可惜。
整體而言，pCloud具備安全性與可靠性，並且有多種方案可供選擇，還有能一勞永逸的終身方案。趁著特價優惠時段購買終身制是較為划算的選擇，如果還是覺得負擔有點大，那麼你也可以考慮跟家人一起選擇家庭方案，價格只比個人方案貴一點，但是可以5個人分攤減輕負擔。最後記住，pCloud中秋節優惠時間為2022年9月9日至2022年9月13日，要買趁現在，錯過還要等一年！