台灣是全球「新自由主義國家」典範，政府成為貧窮製造和壓迫的元兇
我們想讓你知道的是
依據主計總處發布2020年國內生產毛額分配結構。其中，企業營業盈餘占GDP比重，攀升至34.49%，為近三年最高，僱員工報酬占GDP比重為44.98%，近二年最低。這體現出台灣社會貧富差距逐漸拉大的趨勢，經濟成長與發展的果實仍大多落在老闆的口袋，顯示出初次分配的不公平，若沒有更好的進行再分配、甚至三次分配，這只會讓勞工貧困的情況繼續惡化。
文：簡錫堦（反貧困聯盟召集人）
「新自由主義」是資本主義全球化更精緻的論述。主張小而美的政府，一切尊崇自由市場，反對國家對國內經濟的干預、對商業行為和財產權的管制。反對最低工資、勞工集體談判權。支持利用經濟、外交或軍事手段來擴展國際市場，掃除「資本主義全球化的阻力」以便資本擴張。
美國總統隆納・雷根（Ronald Wilson Reagan）和共和黨，英國首相瑪格麗特・柴契爾（Margaret Hilda Thatcher）和保守黨，是新自由主義的擁護者和舵手。
台灣是全球「新自由主義國家」典範
我國政黨輪替三次，但無論哪個政黨執政都堅守新自由主義意識形態，而教育和媒體傳播也不斷以此種思想進行洗腦，人人都可琅琅上口說：小而美的政府鬆綁一切管制，公營事業私有化才有效率；使用者付費才不會造成浪費和福利依賴。
儼然成為社會價值觀，而不再思考小而美的政府鬆綁一切管制，造成財團破壞生態環境，亞泥逾期違法開採；光電風電為了獵地蓋發電場，掠奪濕地、原民保留地及森林用地；政府為了圖利建商炒房，拋售公有地助燃；租稅優惠財團富人，拉大貧富差距。被洗腦「發展至上」而從不懷疑。
公有銀行私有化，圖利財團把持壟斷金融體系，倍增財富；打壓工會致使工會組成率偏低，扣除為了參加勞保的假職業工會，企業及產業工會，其組織率近年均維持於7.6%，排名全球末端，又聽任雇主解僱工會幹部，工會式微無力談判調薪，薪資停滯不前。
勞工的團結權被閹割，締結協約權和行動權也被壓制，台灣真正是全球「新自由主義國家典範」。
初次分配是指國內生產總值（GDP）直接分配予勞、資的報酬。依據主計總處發布2020年國內生產毛額分配結構。其中，企業營業盈餘占GDP比重，攀升至34.49%，為近三年最高，僱員工報酬占GDP比重為44.98%，近二年最低。
老闆分配到34.49%，勞工人數眾多卻只分配到44.98%，經濟果實大多分配到老闆口袋，顯現初次分配不公平，是勞工貧困的開始。
長期以來，政府以「長工時低工資」政策來吸引鼓勵投資，企業倚賴勤奮又便宜的勞動力成癮，不思產業升級，以致被踢出四小龍之外。二十年前我國GDP成長在四小龍中皆排名第一，韓國薪資只是台灣的七八成。但韓國不採低工資政策，逼使企業產業升級，自創品牌擠進國際競爭前列。
如今我國已被擠下，薪資倒轉為韓國的六七成。香港薪資也是台灣的1.5倍、新加坡則近乎台灣的2倍。這是政府「低工資政策」促使貧窮者日益增多所帶來的禍害。
國人認為，愛拚才會贏，不分晝夜勤勞工作才是好勞工，讚頌勤奮的勞工是臺灣經濟奇蹟的推動力，因而我國長工時排名全球前列。
2017年勞基法修法，七休一的鐵律被彈性放寬；兩週變形工時可適用於各行業，連續工作十二天不違法；輪班間隔十一小時可縮短為八小時；取消休息日加班做一小時給四小時加成加班費；單月加班上限由四十六小時延長為五十四小時；特休假可遞延至次年，方便資方調派人力。
執政者怎說「勞工權益保障不變」？是越修越侵害勞動人權，延續長工時低工資勞動條件，死守代工生產模式，無法產業升級，恐淪為三流經濟體。我國平均年工時，高於不加班的瑞典逾400小時，台灣勞工如此賣力，產能卻遠不及瑞典的六成，所得也僅瑞典工人的一半。
希臘破產時，經濟合作發展組織（OECD）研究，當時希臘人每年工時為2011小時，德國1371小時，但希臘工人效率卻只是德國工人的三成。長工時發展經濟論，不攻自破。
我國以「基本工資」取代「最低工資」的計謀
依國際勞工組織（ILO）於1970年通過《第一三一號公約》第三條亦規定，決定最低工資之要素應考慮保障勞工及其家庭之基本生活水準。也就是最低工資的定義，必須足以保障勞工及其家人有尊嚴的生活所需。落實憲法生存權及工作權之保障。
我國以基本工資取代最低工資，旨在規避最低工資的定義。1990年我國平均每戶有3.95人，1984年勞基法實施，「基本工資」應訂在足於養活3.95人的金額。
當年最低生活支出每人約4000元，乘於3.95，也該訂定基本工資為15800元，卻只訂為9750元。即使今（2022）年一月每戶平均人口降到2.59人，乘以全國最低生活費平均約15500元，若加以考量平均每戶就業人口數，參酌109年平均每戶就業人數1.37人狀況下，至少要訂在29300元（15500*2.59/1.37=29303），然而目前基本工資僅25250元。其間仍有一定差距，剝奪勞工生存權，實在是惡政呀！
這樣的體制，仿若恰恰印證了卡爾・馬克思（Karl Marx）所說的「國家是由一小部分有產者，剝削無產大眾而創造出來的上層結構的機器」。
20年前，政府以調高軍公教薪資來拉抬全國工資，現在資本家嘗到低工資甜頭，大力阻攔基本工資調升，且學聰明了，反正調高的人數只是不及10%的底層勞工，不再連動調高整體薪資，使薪資凍結於低薪狀態。
新自由主義促使資本主義全球化，競爭激烈催化雇傭關係變異。雇主為了降低工資成本，派遣勞動、部分工時及假承攬應運而生，省掉假日工資、福利、獎金、退休金及勞保給付。
Tags：
雞蛋富翁4ni？！將來銀行x全聯，開戶就拿今年最有感豪禮
我們想讓你知道的是
將來銀行將在今年秋天攜手大股東全聯推出超狂開戶好禮。在揭曉領取方式之前，先根據直覺選擇第一眼喜歡的蛋料理吧，這將神準反應出你的人格特質，並根據特質找到最適合你在將來銀行使用的服務。
所謂禮多人不怪，但是送禮能送到心坎裡，那才叫厲害。作為台灣開放金融與智慧生活的領導品牌，將來銀行總是可以用最有創意和歡樂的方式，滿足消費者在金融及生活方面的種種需求。今年秋天，將來銀行真心好秋！攜手大股東全聯，要送給開戶的朋友一份最實用、最有感、最令親朋好友厝邊鄰居都羨慕的超狂好禮——大武山雞蛋！
等一下，而且還是兩盒！
完成開戶及裝置綁定就有 100 N 點，再領兩盒雞蛋兌換券
將來銀行與大股東全聯攜手推出「雞蛋券」，只要透過專屬的邀請碼「PXEGGS」開戶，就可獲得100Ｎ點（1點＝1元），再加上兩盒（一盒10顆蛋）的大武山雞蛋兌換券！在經歷蛋荒的衝擊，意識到生活中有太多地方需要用到蛋的今天，這種豪禮也太奢華了吧！
開戶拿雞蛋券，方法很簡單。首先準備好雙證件以及他行臨櫃開立的帳號之後，下載將來銀行App開戶，記得一定要輸入雞蛋券的邀請碼「PXEGGS」開戶才可以喔；接著會收到一封開戶完成簡訊，按照說明完成裝置綁定，你就會在將來銀行App的票券匣中，看到兩張「大武山履歷蛋兌換券」囉。
接下來，請下載PXPay App加入會員，在PXGO票券夾裡，點選「大武山雞蛋」，可以直接確認附近全聯門市中的大武山雞蛋庫存量，方便你選定門市再出發，完全不擔心白跑一趟。帶著輕鬆愉快的心情到門市之後，直接到架上拿取指定的「大武山牧場雞蛋」，到櫃檯結帳時開啟將來銀行App的票券匣，選擇「大武山履歷蛋兌換券」，然後進入PXGO兌換蛋蛋，讓店員掃描QR Code，就大功告成啦！
雞蛋富翁的奢華料理
一口氣拿到兩盒優質雞蛋，晉升雞蛋富翁的你，當然要先炫富一波。這裡為大家介紹三道非常適合帶出門的豪奢擺闊雞蛋料理，帶著它們一起去露營、戲水、上班、上學都能盡顯非凡氣勢，讓大家知道你在將來銀行開戶之後，不只在科技上與未來金融趨勢更接近，在餐桌上也是領先眾人的大富翁。
1. 蚵仔只是提味用的蚵仔煎
準備木薯粉（或地瓜粉）、太白粉、麵粉、十幾顆蚵仔、三顆雞蛋和一小把青菜。先將兩湯匙的木薯粉（或地瓜粉）、一湯匙太白粉和半湯匙麵粉，加水拌勻成粉漿；然後將蚵仔下鍋，30 秒之後倒入粉漿，等到粉漿的邊邊看起來有點焦焦的，就可以加入三顆打散的雞蛋，再放青菜，繼續煎到雞蛋和青菜全都熟透即可。起鍋後將蚵仔挑起來，把蛋煎分享給爸爸：「爸，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蛋煎都給你，我吃蚵仔就好。」想必爸爸會立刻讚嘆，大武山雞蛋是來自五星牧場的 AA 級動福蛋，雞隻們聽著莫札特的音樂成長生活，產出高品質的安心雞蛋，將來銀行真是懂蛋啊！
2. 香菇只是裝飾用的香菇蒸蛋
準備三朵香菇、一罐雞湯和四顆雞蛋。先將雞蛋在碗公裡面打散，然後加入一罐雞湯以及切成小片的香菇。放入電鍋後在外鍋加兩杯水，按下開關，蓋子記得要留個小縫透氣。開關跳起來之後再悶五分鐘就可以了。上桌之後把所有的香菇都舀起來，把純蒸蛋分享給媽媽：「媽，我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，蒸蛋都給你，我吃香菇就好。」想必媽媽會露出感動的微笑，畢竟今年雞蛋價格頻頻上漲，要買個蛋還到處缺貨，將來銀行開戶真的是太甘心啦。
3. 一次十顆茶葉蛋
準備十顆雞蛋，用冷水起鍋煮成白煮蛋，煮好以後放涼再冰冰箱過一夜。隔天用湯匙輕輕把白煮蛋表面敲破，放入鍋內，加醬油、水（醬油要比水多，而且要蓋過水煮蛋），然後放一包滷包、一包紅茶包、一些八角和甘草，開火煮到滾。滾了之後轉小火繼續煮十分鐘，然後關火冷卻，連續重複三次就可以了。和好朋友分享的時候記得一口氣全梭出去，自己一顆也不留，讓大家驚訝於你的大方豪爽：「我在將來銀行完成開戶及裝置綁定，獲得兩大盒大武山優質牧場雞蛋兌換券，煮完這十顆我還有十顆。」想必你的朋友一定會覺得，將來銀行的雞蛋券活動，是結合了金融、零售、科技的創舉，真的是超有創意，不參加不行！
自由、優惠，一鍵到位的將來銀行
以前要開戶頭，不到銀行櫃檯辦不了。不只要特別抽空跑一趟銀行，還得坐在那裡等待、填表格，對忙碌的現代人來說真的很麻煩。現在，將來銀行把櫃檯透過網路送到你面前，隨時隨地都可以開戶，再加上獨創的帳號自由選，十碼銀行帳號想設什麼就設什麼，不管是用你喜歡的數字任意組合，還是要請算命老師算出最好運的數字，在將來銀行，你的帳號你作主！
另外一個廣受使用者歡迎的獨創功能，就是App內自由查卡號。躺在床上滑手機網購的時候，再也不用特地爬起來翻皮夾拿卡片，卡號就在App裡面直接查，複製貼上不必三秒鐘也不怕會打錯，網購帶來的快樂感受，從選購到結帳的每一秒都被好好滿足。
欸欸，不要說將來銀行都在刺激你花錢，該省該賺的時候，將來銀行也是一毛都不讓你吃虧。獨創Ｎ倍券自由決定加息啟動日，就是讓你可以自由決定手上「Ｎ倍券」利息放大的時間，資金調度需求更有靈活有幫助，讓你理財更輕鬆，財富早自由。
將來銀行更多貼心措施，更多優惠活動，等你開戶一起來體驗。趁現在趕快行動，別忘了還有大武山好雞蛋等你帶回家。