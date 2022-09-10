【專訪】兩岸接觸是和解還是誤解？中研院吳重禮談台灣民眾各世代的「中國印象」
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近日夏立言在國民黨主席朱立倫的指示下訪中，表示希望建立溝通管道來為兩岸的衝突降溫，而朱立倫也在《德國之聲》的專訪中提到「如果我們的政府是一個負責任的政府，仍然應該保持與中國的對話。」一再體現出，朱認為只要有溝通有對話，就能避免衝突。然而真是如此嗎？
作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：林義宏｜編輯：林俊孝｜攝影：W. Xiang、林俊孝 ）
台灣每個人心目中的「中國」樣貌也許不盡相同：是政治經濟上的合作夥伴？是同文同種的手足同胞？或是應該避而遠之、戒慎恐懼的潛在敵人？無論如何，台灣民眾看待中國的方式足以影響兩岸關係走向，對我們未來至關重要。
而你的「中國印象」怎麼樣呢？集體來看，台灣民眾的中國印象又是如何？世代間存在差異嗎？背後原因又如何？
2013年開始，中央研究院政治學研究所現任所長吳重禮帶領研究團隊進行「中國印象調查」，致力蒐集具代表性的大樣本資料，嘗試理清台灣、中國之間的千頭萬緒。除了探究台灣民眾中國印象的變化趨勢，以及影響因素，更透過巧妙的問題設計，突破人們接受調查時因議題敏感而築起的心牆，取得更貼近人們真實想法的數據。
根據調查資料，台灣民眾近年對中國的觀感明顯惡化。2018年前，台灣民眾對中國整體印象偏向正面者約佔45－50%，與印象偏負面的比例呈現五五波。但到2020年，對中國抱持正面印象的人為30%，認為對中國印象「不太好」或「非常不好」的比例總和甚至高達68%。
「中國印象變差，意味著兩岸關係將越來越緊張，令人憂心。」吳重禮進一步思考，企圖從兩岸歷史、人民日常互動中，尋覓化解敵意的線索。
戰後的兩岸：從嚴守界線到開放互動
1949年，國民政府於國共內戰失利遷台，兩岸處於劍拔弩張的態勢，甚至偶有零星戰火。長期分治下，台灣海峽仿若一道界線，明確區分兩個群體，群體成員之間幾乎毫無交流，頂多透過國家教育、媒體宣傳，來認識海峽對岸的另一個國度。
直至九〇年代兩岸政治氛圍轉趨開放，政府、民間才陸續展開對話與互動，並且漸趨熱絡。不相往來到頻繁互動，也讓兩岸人民對彼此的關係、觀感，有了微妙轉變。
日益增加的「接觸」究竟會改善兩群體之間的關係，讓雙方變得更加緊密、和諧；還是會適得其反，造成更多摩擦、衝突，助長敵意的滋生？吳重禮指出，「兩岸互動」長遠來看只會越來越頻繁，這些問題顯得格外重要。
「接觸」是解方，還是一把雙面刃？
「接觸」會如何影響群際關係？在紐奧良大學取得博士學位的吳重禮，借鑑美國種族政治與族群關係的歷史演變，舉出兩個對立的理論觀點：接觸理論（contact theory）與威脅理論（group threat theory）。
接觸理論認為，接觸將能促進不同群體之間的相互理解，進而讓社會更加和諧，消弭敵意。「美國總統甘迺迪積極推動跨種族互動，並強力撤除黑人就學限制，提升大學校園中的種族多樣性，就是基於這一個觀點。」
然而，1950年代開始成為學界主流的接觸理論，卻在1970年代末期受到挑戰。「後來學者漸漸發現，一旦接觸發生在社會資源有限的情況下，群體之間的敵意很可能不消反漲。因為人們會更切身感受到：對方正在跟我們爭奪所剩不多的資源。」吳重禮說道。
接觸可以增進理解，也可能衍生成為雙方爭搶資源的零和賽局。吳重禮提到，香港曾出現醫療資源、民生用品及奶粉被大陸遊客「搶購」的爭議，便是一個例子。
回到美國，如果說接觸有助於社會和諧，種族多樣性越高的社區，照理來說會具備越良好的社會信任，但吳重禮指出，美國政治學家Robert Putnam在《獨自打保齡：美國社區的衰落與復興》一書提到的數據卻呈現相反趨勢：「這份研究調查20幾個城市，囊括3萬多名受訪者，發現一個社區越是融合不同種族，人們彼此間的信任反而越低，且越不願意參與教會活動。」
再度證明接觸雖然有用，卻不是消弭群體對立的萬靈丹，甚至可能成為助長敵意的雙面刃。那麼，台灣人與中國的接觸會有什麼效果呢？
接觸的頻率與意願，如何影響中國印象？
吳重禮指出，依目前調查證據，「接觸」（因經商或旅遊前往中國，不含港澳地區）原則上能部份改善台灣人的中國印象。不過細究起來，接觸頻率如果一年至少接觸1次或1次以上，且長達五年，對中國的印象反而又會慢慢變差。
「這可能是因為熟悉了中國當地的實際狀況，於是重新修正態度。但是整體而言，對中國印象最差的群體，仍然是從來沒有前往、親自接觸中國的民眾。」吳重禮強調。
除「接觸頻率」外，接觸的「品質」和「意願」更是關鍵。吳重禮針對涉及個人主觀的接觸意願進行調查，題目如：「如果你有兒子或女兒，願不願意讓他們到中國大陸讀書或求學？」、「你願不願意讓自己的兒女跟中國大陸人結婚？」
結果發現，主觀接觸意願對中國印象的預測力，甚至比客觀的接觸頻率還要更強，顯示正面印象與接觸經驗，兩者相輔相成。
呼應接觸理論的觀點，台灣民眾對中國的負面看法似乎能透過接觸而減少，但與此同時，中國的政經動向，也對台灣形成與日俱增的威脅。
吳重禮細數近年中國逐漸被視為「威脅」的緣由，包括：2019年香港反送中運動、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等，都使得台灣人對中國的看法更趨負面，而這些影響，顯然不是光靠頻繁接觸便足以抵銷。
年輕人更討厭中國？後物質主義的因素
「我們有一個調查題組，詢問在哪些條件下，你對中國的印象會變好。例如：中國提供台灣更多經濟利益、撤除對台飛彈等，大多屬於經濟或國防面向。」吳重禮說道，「沒想到，有次跟研究助理聊天，他竟然說這些條件對他而言，其實都沒那麼重要。」
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。