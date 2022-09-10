【專訪】兩岸接觸是和解還是誤解？中研院吳重禮談台灣民眾各世代的「中國印象」

作者：人文．島嶼 （ 採訪撰稿：林義宏｜編輯：林俊孝｜攝影：W. Xiang、林俊孝 ）

台灣每個人心目中的「中國」樣貌也許不盡相同：是政治經濟上的合作夥伴？是同文同種的手足同胞？或是應該避而遠之、戒慎恐懼的潛在敵人？無論如何，台灣民眾看待中國的方式足以影響兩岸關係走向，對我們未來至關重要。

而你的「中國印象」怎麼樣呢？集體來看，台灣民眾的中國印象又是如何？世代間存在差異嗎？背後原因又如何？

2013年開始，中央研究院政治學研究所現任所長吳重禮帶領研究團隊進行「中國印象調查」，致力蒐集具代表性的大樣本資料，嘗試理清台灣、中國之間的千頭萬緒。除了探究台灣民眾中國印象的變化趨勢，以及影響因素，更透過巧妙的問題設計，突破人們接受調查時因議題敏感而築起的心牆，取得更貼近人們真實想法的數據。

根據調查資料，台灣民眾近年對中國的觀感明顯惡化。2018年前，台灣民眾對中國整體印象偏向正面者約佔45－50%，與印象偏負面的比例呈現五五波。但到2020年，對中國抱持正面印象的人為30%，認為對中國印象「不太好」或「非常不好」的比例總和甚至高達68%。

「中國印象變差，意味著兩岸關係將越來越緊張，令人憂心。」吳重禮進一步思考，企圖從兩岸歷史、人民日常互動中，尋覓化解敵意的線索。

戰後的兩岸：從嚴守界線到開放互動

1949年，國民政府於國共內戰失利遷台，兩岸處於劍拔弩張的態勢，甚至偶有零星戰火。長期分治下，台灣海峽仿若一道界線，明確區分兩個群體，群體成員之間幾乎毫無交流，頂多透過國家教育、媒體宣傳，來認識海峽對岸的另一個國度。

直至九〇年代兩岸政治氛圍轉趨開放，政府、民間才陸續展開對話與互動，並且漸趨熱絡。不相往來到頻繁互動，也讓兩岸人民對彼此的關係、觀感，有了微妙轉變。

日益增加的「接觸」究竟會改善兩群體之間的關係，讓雙方變得更加緊密、和諧；還是會適得其反，造成更多摩擦、衝突，助長敵意的滋生？吳重禮指出，「兩岸互動」長遠來看只會越來越頻繁，這些問題顯得格外重要。

「接觸」是解方，還是一把雙面刃？

「接觸」會如何影響群際關係？在紐奧良大學取得博士學位的吳重禮，借鑑美國種族政治與族群關係的歷史演變，舉出兩個對立的理論觀點：接觸理論（contact theory）與威脅理論（group threat theory）。

製圖：人文島嶼、企劃腳本｜林義宏、美術設計｜林柏希

接觸理論認為，接觸將能促進不同群體之間的相互理解，進而讓社會更加和諧，消弭敵意。「美國總統甘迺迪積極推動跨種族互動，並強力撤除黑人就學限制，提升大學校園中的種族多樣性，就是基於這一個觀點。」

然而，1950年代開始成為學界主流的接觸理論，卻在1970年代末期受到挑戰。「後來學者漸漸發現，一旦接觸發生在社會資源有限的情況下，群體之間的敵意很可能不消反漲。因為人們會更切身感受到：對方正在跟我們爭奪所剩不多的資源。」吳重禮說道。

接觸可以增進理解，也可能衍生成為雙方爭搶資源的零和賽局。吳重禮提到，香港曾出現醫療資源、民生用品及奶粉被大陸遊客「搶購」的爭議，便是一個例子。

回到美國，如果說接觸有助於社會和諧，種族多樣性越高的社區，照理來說會具備越良好的社會信任，但吳重禮指出，美國政治學家Robert Putnam在《獨自打保齡：美國社區的衰落與復興》一書提到的數據卻呈現相反趨勢：「這份研究調查20幾個城市，囊括3萬多名受訪者，發現一個社區越是融合不同種族，人們彼此間的信任反而越低，且越不願意參與教會活動。」

再度證明接觸雖然有用，卻不是消弭群體對立的萬靈丹，甚至可能成為助長敵意的雙面刃。那麼，台灣人與中國的接觸會有什麼效果呢？

接觸的頻率與意願，如何影響中國印象？

吳重禮指出，依目前調查證據，「接觸」（因經商或旅遊前往中國，不含港澳地區）原則上能部份改善台灣人的中國印象。不過細究起來，接觸頻率如果一年至少接觸1次或1次以上，且長達五年，對中國的印象反而又會慢慢變差。

「這可能是因為熟悉了中國當地的實際狀況，於是重新修正態度。但是整體而言，對中國印象最差的群體，仍然是從來沒有前往、親自接觸中國的民眾。」吳重禮強調。

除「接觸頻率」外，接觸的「品質」和「意願」更是關鍵。吳重禮針對涉及個人主觀的接觸意願進行調查，題目如：「如果你有兒子或女兒，願不願意讓他們到中國大陸讀書或求學？」、「你願不願意讓自己的兒女跟中國大陸人結婚？」

結果發現，主觀接觸意願對中國印象的預測力，甚至比客觀的接觸頻率還要更強，顯示正面印象與接觸經驗，兩者相輔相成。

呼應接觸理論的觀點，台灣民眾對中國的負面看法似乎能透過接觸而減少，但與此同時，中國的政經動向，也對台灣形成與日俱增的威脅。

吳重禮細數近年中國逐漸被視為「威脅」的緣由，包括：2019年香港反送中運動、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情等，都使得台灣人對中國的看法更趨負面，而這些影響，顯然不是光靠頻繁接觸便足以抵銷。

Photo Credit: 人文島嶼、攝影｜林俊孝

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「我們有一個調查題組，詢問在哪些條件下，你對中國的印象會變好。例如：中國提供台灣更多經濟利益、撤除對台飛彈等，大多屬於經濟或國防面向。」吳重禮說道，「沒想到，有次跟研究助理聊天，他竟然說這些條件對他而言，其實都沒那麼重要。」