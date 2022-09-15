【書評】《芝加哥七人案》：連成一氣的法官與檢察官，沒有正義可言
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《芝加哥七人案》收錄了在美國反戰運動盛行的背景下，被逮捕的示威運動領導人的判決過程。除了不公正的法官判決之外，這其中也牽扯了一個公民運動的核心議題──當人民不服而上街抗爭時，究竟是「公民不服從」的展現；抑或是煽動暴亂呢？
1960年代末，適逢美國總統大選前夕，也有許多民眾不滿當時美國援助南越、參與越戰的政策，其中反戰者更是以大學年齡的年輕人為大宗，在各地發起反戰示威遊行。1968年嬉皮組織、左派人士和黑人組織「黑豹黨」等一萬多名青年聚集在芝加哥舉行反越戰示威活動，原本僅是以和平手段表達對越戰的不滿，卻在警方的暴力執法下演變成暴力事件。
在新任總統尼克森（Richard Nixon）上台之際，聯邦檢察官起訴了七位領導人，指控他們共謀跨州界煽動暴力行為。《芝加哥七人案》即收錄了United States v. Dellinger一案審判紀錄中最精華、最具歷史意義的部分。
連成一氣的法官與檢察官
明明是「透過示威遊行表達反戰的訴求」，但法官與檢察官卻執意要將此判決朝向「檢視煽動叛亂」，其中特別是負責審理此案的霍夫曼法官，更是頻頻展現出對被告不友善的態度，甚至還操控陪審團不准他們與外界有任何接觸，包括閱讀報章雜誌，最後甚至將對被告較為友善的陪審員中途踢出審理程序。
法院審理應該是藉由兩造的對抗來找到最後真相的程序才對，要法官透過兩造提出的證據與論述來形成心證並進行公平的判決，而非一開始有帶有偏見且有目的性的操作判決結果的走向。
就像我國《刑事訴訟法》制度中，除了檢察官主要負責調查事實、提出證據外，依《刑事訴訟法》第163條第2項規定，法官也可依職權調查證據，但法官僅能為「對被告有利」之證據調查。這就是為了衡平法院的公平，以實現判決的公正性。
超法規阻卻違法事由
地區法院最後雖然認為被告沒有共謀犯罪，但仍有跨州界煽動暴力行為而成立犯罪，這不禁令人聯想到這幾年台灣的「太陽花行政院案」，也有出現「公民不服」是否能主張阻卻違法的爭議。
2014年因反服貿抗議行動，在大批學生成功佔領立法院後也有部分群眾改攻佔行政院，而領導者魏揚等人也因此在事後被依刑法「煽惑罪」起訴，也因此出現法院對能否以「公民不服從」或「抵抗權」主張超法規阻卻違法事由看法的分歧。
當時一審法院承認「公民不服從」得以作為阻卻違法事由，只是此案應有其他表達手段，所以無法適用；二審則直接否定其正當性，認為僅屬於學理的討論範疇。
不過最高法院看法則與一審類似，認為抵抗權是為了保衛與回復民主憲政秩序，由憲法賦予正當性與合法性，須在「不法情況極公開」時方可行使的最後手段。而此案最後在最高法院撤銷有罪判決，發回高院更審後，由於行政院撤告，最後作出不受理判決，全案確定。
是正義？還是叛亂？
上街遊行表達訴求是言論自由的展現還是煽動叛亂？相信大家心中都有定論。United States v. Dellinger後來上訴至上訴法院後，前審的判決被全部推翻，並且認為地區法院的霍夫曼法官違反眾多訴訟程序，還不當排除許多對被告有利的證據。
相對於人民可能被認為「過於激烈」的抗爭行為，當政府利用公權力試圖掩蓋政策的不當，甚至以各種方法意圖轉移焦點、控制言論時，才是真正傷害整個社會發展的行為。
《芝加哥七人案》一書透過審判紀錄中法官與辯護人、被告的問答，帶大家一起穿越時空「旁聽」當時處於動盪不安社會氛圍下，被告們艱難的受審過程。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
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