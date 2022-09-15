【書評】《芝加哥七人案》：連成一氣的法官與檢察官，沒有正義可言

1960年代末，適逢美國總統大選前夕，也有許多民眾不滿當時美國援助南越、參與越戰的政策，其中反戰者更是以大學年齡的年輕人為大宗，在各地發起反戰示威遊行。1968年嬉皮組織、左派人士和黑人組織「黑豹黨」等一萬多名青年聚集在芝加哥舉行反越戰示威活動，原本僅是以和平手段表達對越戰的不滿，卻在警方的暴力執法下演變成暴力事件。

在新任總統尼克森（Richard Nixon）上台之際，聯邦檢察官起訴了七位領導人，指控他們共謀跨州界煽動暴力行為。《芝加哥七人案》即收錄了United States v. Dellinger一案審判紀錄中最精華、最具歷史意義的部分。

連成一氣的法官與檢察官

明明是「透過示威遊行表達反戰的訴求」，但法官與檢察官卻執意要將此判決朝向「檢視煽動叛亂」，其中特別是負責審理此案的霍夫曼法官，更是頻頻展現出對被告不友善的態度，甚至還操控陪審團不准他們與外界有任何接觸，包括閱讀報章雜誌，最後甚至將對被告較為友善的陪審員中途踢出審理程序。

法院審理應該是藉由兩造的對抗來找到最後真相的程序才對，要法官透過兩造提出的證據與論述來形成心證並進行公平的判決，而非一開始有帶有偏見且有目的性的操作判決結果的走向。

就像我國《刑事訴訟法》制度中，除了檢察官主要負責調查事實、提出證據外，依《刑事訴訟法》第163條第2項規定，法官也可依職權調查證據，但法官僅能為「對被告有利」之證據調查。這就是為了衡平法院的公平，以實現判決的公正性。

超法規阻卻違法事由

地區法院最後雖然認為被告沒有共謀犯罪，但仍有跨州界煽動暴力行為而成立犯罪，這不禁令人聯想到這幾年台灣的「太陽花行政院案」，也有出現「公民不服」是否能主張阻卻違法的爭議。

2014年因反服貿抗議行動，在大批學生成功佔領立法院後也有部分群眾改攻佔行政院，而領導者魏揚等人也因此在事後被依刑法「煽惑罪」起訴，也因此出現法院對能否以「公民不服從」或「抵抗權」主張超法規阻卻違法事由看法的分歧。

當時一審法院承認「公民不服從」得以作為阻卻違法事由，只是此案應有其他表達手段，所以無法適用；二審則直接否定其正當性，認為僅屬於學理的討論範疇。

不過最高法院看法則與一審類似，認為抵抗權是為了保衛與回復民主憲政秩序，由憲法賦予正當性與合法性，須在「不法情況極公開」時方可行使的最後手段。而此案最後在最高法院撤銷有罪判決，發回高院更審後，由於行政院撤告，最後作出不受理判決，全案確定。

是正義？還是叛亂？

上街遊行表達訴求是言論自由的展現還是煽動叛亂？相信大家心中都有定論。United States v. Dellinger後來上訴至上訴法院後，前審的判決被全部推翻，並且認為地區法院的霍夫曼法官違反眾多訴訟程序，還不當排除許多對被告有利的證據。

相對於人民可能被認為「過於激烈」的抗爭行為，當政府利用公權力試圖掩蓋政策的不當，甚至以各種方法意圖轉移焦點、控制言論時，才是真正傷害整個社會發展的行為。

《芝加哥七人案》一書透過審判紀錄中法官與辯護人、被告的問答，帶大家一起穿越時空「旁聽」當時處於動盪不安社會氛圍下，被告們艱難的受審過程。

本文經法操司想傳媒授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航