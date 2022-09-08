英女王健康受關切，王儲查爾斯、威廉王子等人趕赴蘇格蘭探視

（中央社）白金漢宮今（8）日表示，醫師相當關切英國女王伊麗莎白二世的健康，外界對她身體狀況憂慮日增。哈利王子和妻子梅根馬克爾的發言人說，兩人將赴蘇格蘭探視。王儲查爾斯和威廉王子也已趕往。

Photo Credit: AP/ 達志影像 現年73歲的查爾斯王儲是王位的第一繼承人。

《法新社》報導，96歲英國國家元首伊麗莎白二世是英國在位最久君主。自從去年10月以來就一直為健康問題所擾，導致她站立和行走困難。

她目前依慣例在蘇格蘭高地（Scottish Highlands）巴爾莫勒爾（Balmoral）避暑，6日接受前首相強生（Boris Johnson）辭呈並任命新首相特拉斯（Liz Truss）後，7日被醫師囑咐休息，因此延後與樞密院顧問團的會議。

白金漢宮今天在聲明中指出：「經過今天上午進一步評估，女王的醫生擔心女王陛下的健康，建議她繼續遵循醫囑。女王情況良好，仍在巴爾莫勒爾。」

不過，王室發布有關女王健康的聲明極不尋常，而且年邁的女王近數月看起來更為虛弱，並接連退出公開活動。她走路時得拿著拐杖支撐，今年稍早參觀切爾西花展（Chelsea Flower Show）時也以高球車代步。

今年2月，女王感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），後來承認這場病讓她「精疲力竭」。

女王的醫師針對女王健康發布公告後，哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）的發言人今天表示：「薩塞克斯公爵與公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）將前往蘇格蘭。」

正在歐洲短暫訪問的哈利和梅根本來預定今晚在倫敦出席一項頒獎典禮。英國聯合社（Press Association）報導，他們已經更改計畫，前往蘇格蘭探視女王。

據克萊倫斯宮（Clarence House）和肯辛頓宮（Kensington Palace）辦公室指出，現年73歲的女王長子王儲查爾斯以及40歲長孫威廉王子，已趕往蘇格蘭探視女王。

根據白金漢宮正式說法，女王一直遭受「偶發性的行動不便問題」，但沒有透露更多節。

2021年10月，她曾未在事先安排下於倫敦市中心的醫院住院一晚，被建議放慢腳步。

Photo Credit: AP/ 達志影像 英女王健康出現問題消息傳出後，大批民眾到白金漢宮外等候。

新首相特拉斯（Liz Truss）與她在國會中的高層閣員於白金漢宮聲明之前就接獲便箋，促使他們離開會議廳。

特拉斯幾乎立刻在推特發文說：「全國在今天午餐時間，將會深切關注來自白金漢宮的消息。」

她又寫道：「我和英國各地民眾，此刻都掛念著女王陛下和王室。」

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 新首相特拉斯9月6日曾與女王見面並握手。

英國坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）則表示，正為女王祈禱。

他推文說：「願上帝鼓勵並且慰藉女王陛下、她的家人，以及那些在巴爾莫勒爾照顧她的人。」

女王於1952年在父親英王喬治六世（King George VI）駕崩後即位，英國今年稍早曾舉行女王登基70週年的白金禧年（Platinum Jubilee）慶祝活動。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：楊士範