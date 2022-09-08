英女王健康受關切，王儲查爾斯、威廉王子等人趕赴蘇格蘭探視
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96歲英國國家元首伊麗莎白二世是英國在位最久君主。自從去年10月以來就一直為健康問題所擾，導致她站立和行走困難。
（中央社）白金漢宮今（8）日表示，醫師相當關切英國女王伊麗莎白二世的健康，外界對她身體狀況憂慮日增。哈利王子和妻子梅根馬克爾的發言人說，兩人將赴蘇格蘭探視。王儲查爾斯和威廉王子也已趕往。
《法新社》報導，96歲英國國家元首伊麗莎白二世是英國在位最久君主。自從去年10月以來就一直為健康問題所擾，導致她站立和行走困難。
她目前依慣例在蘇格蘭高地（Scottish Highlands）巴爾莫勒爾（Balmoral）避暑，6日接受前首相強生（Boris Johnson）辭呈並任命新首相特拉斯（Liz Truss）後，7日被醫師囑咐休息，因此延後與樞密院顧問團的會議。
白金漢宮今天在聲明中指出：「經過今天上午進一步評估，女王的醫生擔心女王陛下的健康，建議她繼續遵循醫囑。女王情況良好，仍在巴爾莫勒爾。」
不過，王室發布有關女王健康的聲明極不尋常，而且年邁的女王近數月看起來更為虛弱，並接連退出公開活動。她走路時得拿著拐杖支撐，今年稍早參觀切爾西花展（Chelsea Flower Show）時也以高球車代步。
今年2月，女王感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），後來承認這場病讓她「精疲力竭」。
女王的醫師針對女王健康發布公告後，哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根馬克爾（Meghan Markle）的發言人今天表示：「薩塞克斯公爵與公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）將前往蘇格蘭。」
正在歐洲短暫訪問的哈利和梅根本來預定今晚在倫敦出席一項頒獎典禮。英國聯合社（Press Association）報導，他們已經更改計畫，前往蘇格蘭探視女王。
據克萊倫斯宮（Clarence House）和肯辛頓宮（Kensington Palace）辦公室指出，現年73歲的女王長子王儲查爾斯以及40歲長孫威廉王子，已趕往蘇格蘭探視女王。
根據白金漢宮正式說法，女王一直遭受「偶發性的行動不便問題」，但沒有透露更多節。
2021年10月，她曾未在事先安排下於倫敦市中心的醫院住院一晚，被建議放慢腳步。
新首相特拉斯（Liz Truss）與她在國會中的高層閣員於白金漢宮聲明之前就接獲便箋，促使他們離開會議廳。
特拉斯幾乎立刻在推特發文說：「全國在今天午餐時間，將會深切關注來自白金漢宮的消息。」
她又寫道：「我和英國各地民眾，此刻都掛念著女王陛下和王室。」
英國坎特布里大主教威爾比（Justin Welby）則表示，正為女王祈禱。
他推文說：「願上帝鼓勵並且慰藉女王陛下、她的家人，以及那些在巴爾莫勒爾照顧她的人。」
女王於1952年在父親英王喬治六世（King George VI）駕崩後即位，英國今年稍早曾舉行女王登基70週年的白金禧年（Platinum Jubilee）慶祝活動。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：楊士範
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
一場新冠肺炎改變了許多過往生態，各大產業加快數位推進步伐，金融保險業也趁著這波浪潮，展現數位轉型的決心與魄力，尤其網路投保不受地域影響，在數位工具的創新與輔助下，愈來愈受消費者歡迎。
高達8成民眾樂見保險產業數位化
根據TNLR與錠嵂保險經紀人今年6月所做的《網路洽詢保險意願調查報告》顯示，多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且網路與數位工具已愈來愈重要，已有將近一半的民眾（47.8%）會使用網路作為得知保險訊息的管道，即使是習慣業務員解說的族群，也有高達8成（75.4％）民眾認同數位工具能輔助業務員幫助他了解保險資訊，樂於接受可能的新功能。
尤其，民眾在選購保險產品時，產品是否符合需求是首要考量，價格考量僅是第二。TNLR市調也顯示，網路平台吸引民眾洽詢保險商品的主要原因，即是能更清楚了解產品、透明報價，以及查詢持有保險的便利性。4成（39%）的受訪者都曾在網路平台洽詢過保險，多數（72.2%）使用智慧型手機洽詢，並且他們相對更重視自行完成保險組合、加速購買流程，而未曾購買的受訪者，6成（60.9%）則是因為習慣業務員親自解說，相對更為重視查詢已持有保險的便利性。
根據調查顯示，若開放可於網路購買壽險與醫療險，有4成（43.2%）民眾會增加在網路洽詢保險的意願，倘使再進一步分析，針對曾在網路洽詢過的族群，網路洽詢意願則會增加高達6成（58.2%）。
不過，現行台灣在網路購買保險的法規相較其他國家卻是嚴格許多，不像其他國家的保險從業人員可以在網路上比較或建議保險商品，台灣是明文禁止的，有不少（48.3%）民眾認為這樣會使得自身權益受損。特別是在疫情過後，高達6成（56.9%）民眾支持延續疫情間「線上投保」取代「親見親簽」政策。
甚至，近7成（66.1%）民眾認為如果有一個保險數位工具，只需拍攝保單上傳網路就能提供保單健檢功能，有助於瞭解自身保障。尤其是過往已網路洽詢過的族群，高達8成（79.9%）認為對自身保障的瞭解有幫助，不曾在網路洽詢保險的族群也有半數（57.2）認同。
從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
根據TNLR市調，消費者期待保險數位化能帶來的效益，主要包括：節省親見投保時間、智慧推薦產品、智慧推薦業務員、線上保單健檢，保險業者若能克服技術挑戰，提供良好的數位服務體驗，勢必能獲得消費者青睞。
近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。