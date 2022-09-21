東卯山黑熊案偵查終結：祖孫「山豬吊」誤捕後槍殺滅屍，3人遭起訴最重可判5年
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被告田男、馬男後來自行到案說明，並且坦承部分犯行，一開始並辯稱擔心遭黑熊攻擊，才開槍射殺，主張「緊急避難」免責。
去年曾於台中市東卯山果園誤中套索、傷癒野放後的台灣黑熊（編號568，原編號711，綽號小7）在今年再次野放，近一個月回歸山林的遷徙移動後，5月6日起失去衛星訊號，後來在距南投縣仁愛鄉武界產業道路不到百公尺處發現被掩埋的黑熊遺體，頭胸有明顯外傷；各界曾一度推論，黑熊可能遭到獵人在黑暗中誤殺；後來涉案田姓、馬姓男子後來自行到案坦承槍殺黑熊，南投地方檢察署偵查終結並起訴。
誤捕黑熊，阿公、叔叔指示孫子開槍滅證
根據南投地檢署的新聞稿，祖父田男與孫子馬男，則在南投縣仁愛鄉武界產業道路（投71線11.2公里處）搭設工寮，並在該處獵徑設置多個俗稱「山豬吊」的陷阱，於今年5月6日凌晨5時許，攜帶未經申請許可具殺傷力之自製獵槍1支前往狩獵，卻驚見一隻戴有衛星頸圈的台灣黑熊右前肢誤中山豬吊、無法逃脫，且以坐姿背對2人。
馬男當時先用手機拍攝，田男因擔心違法犯行曝光，除阻止孫子攝影，更要求他以獵槍射殺台灣黑熊。馬男將手中的自製獵槍交給孫子，要求開槍射殺，隨即離開去檢查其他陷阱，但馬男不敢開槍，便將黑熊照片及影片用LINE傳給人在離島服役的叔叔觀看，並開啟視訊通話詢問處理方式。
叔叔接著透過LINE指示「打死，丟到樹林裡面」、「丟遠一點」等，教唆射殺這隻黑熊丟棄掩埋，田男返回看見孫子在講電話，指示趕緊開槍射殺就地掩埋，因此馬男開槍射擊2發鉛彈，分別擊中黑熊左側頭部、左下顎，黑熊最後跌落下方乾枯河道，由於黑熊未立即死亡，田男接手再對黑熊補1槍，貫穿黑熊肩膀到胸腔，導致黑熊死亡。
祖孫倆隨後用鐮刀取下黑熊頸部配戴的衛星頸圈，加以破壞毀損，丟棄在投71線8.9公里處懸崖，避免遭追蹤，又因現場為碎石不易掩埋，2人合力將熊屍搬移至下方30公尺處，以鋤頭挖掘地面後掩埋；負責偵辦此案的檢察官鄭文正指揮保七總隊六大隊、仁愛分警局、南投憲兵隊偵辦，循線查獲田男、馬男祖孫涉有重嫌，並扣得疑似自製獵槍1支、鉛彈、手機等物證。
檢察官認為開槍行為非「自保」
被告田男、馬男後來自行到案說明，並且坦承部分犯行，一開始並辯稱擔心遭黑熊攻擊，才開槍射殺，主張「緊急避難」免責。
然而鄭文正檢察官親自前往臺灣黑熊誤中鋼製吊索陷阱之現場勘查，且發現臺灣黑熊誤中陷阱後所處位置位於2公尺高之岩壁，站立位置狹窄無法離開，而被告的祖孫從下方沿獵徑往上行走見臺灣黑熊誤中陷阱，2人與臺灣黑熊間距離尚有山澗相隔約6公尺遠，且有低垂茂密樹枝葉遮掩，2人也承認，發現黑熊時，黑熊背對他們且未發現有人接近亦未有攻擊行為，因此認定當時黑熊並未對被告2人有立即造成生命、身體傷害之威脅。
檢察官認為2人涉嫌非法獵捕、宰殺保育類動物及破壞衛星頸圈等犯行而違反《野生動物保育法》第18條第1項第1款、第2款之規定，以及及毀損等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有滅證或串供之虞，惟無羈押必要，均予以交保3萬元，並進行密集偵查後於今天起訴。可能會處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。
另外叔叔因為在電話和LINE中指示馬男殺死黑熊，教唆宰殺保育類野生動物罪嫌，觸犯《刑法》第29條第1項、《野生動物保育法》第18條第1項第1款、第2款之規定，也同樣遭到起訴。
山豬吊使用法規爭議多時
有「黑熊媽媽」之稱的屏科大教授黃美秀則在臉書上表示，這次事件又是「山豬吊」陷阱，加上不知「有熊通報」的重要性，否則這熊或許不會枉死，重挫國人對黑熊保育的努力心力。
黃美秀表示，台灣黑熊保育仍須更多有熊棲地民眾的支持和參與，才有希望。這也涉及獲得地方認同的台灣黑熊保育教育的推廣，以及永續性狩獵活動需要持續努力，禁獵瀕危物種，並且鼓勵有熊通報，強化救傷和野放實作量能都是未來重要的方向。
「山豬吊」陷阱是一種以金屬材質繩索，並以續壓式彈簧裝置束綁的陷阱，當動物肢體踏入踏板時，踏板迅速收合，金屬材質套索勒住其肢體，當動物越掙扎時，越掙扎套得越緊，使動物無法逃脫，嚴重會造成動物殘肢甚至死亡，農委會於2011年6月29日修正《動保法》，明訂任何人不得架設山豬吊。不過現行《野保法》第19條及第21-1條，則沒有禁止原住民狩獵時使用鋼製吊索。
在臉書上搜尋「山豬吊」，有數個相關社團例如山豬.野豬.山豬吊.山豬陷阱.討論交流區、台灣豬友會（山豬）山豬踏板專賣、職業抓山豬工會等；另外電商平台上，山豬吊也換個名字依然販售；一般民眾獵山豬的風氣形成龐大經濟規模、大量開發踏板模具鋼索彈簧，相關資訊和商品幾乎可以說是唾手可得。
動保團體多次召開記者會希望農委會能修法全面禁止，但農委會認為，如果全面禁止只會導致各種獵具陷阱全面地下化，更難以管理規範，且多數人使用山豬吊是為了避免農損，而非抓捕野生動物，他們透過各種方式輔導民眾使用改良版的獵具，並持續推廣精準捕捉。
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核稿編輯：翁世航
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全球供應鏈緊張，通膨持續影響消費市場，品牌經營者應該如何因應？
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疫情、俄烏戰爭造成全球性的通膨與供應鏈吃緊，使得在疫情隔離政策下消費需求大增的電商產業，看似潛力無窮，卻隱含潛在的成本結構問題。品牌主應如何保持優勢、降低通膨與供應鏈帶來的影響？
自2020年起，全球局勢的轉變以疫情作為起點，再到俄烏戰爭、台海情勢而不斷發酵，接連影響經濟層面的通貨膨脹與供應鏈吃緊，而各國央行祭出的升息政策也讓人們更傾向把錢留在銀行、放緩借貸、減少投資，甚至減少消費，對品牌經營造成莫大影響。
《金融時報》（Financial Times）就曾指出，全球供應鏈的動盪阻礙了銷售。不斷上漲的勞動力和燃料成本增加了每筆訂單的費用，再加上利率的急劇變化，讓消費者未來的支出成為不可預測的問號。
影響之大，就連在疫情期間看似爆發性成長的電子商務產業，也在此背景下受到打擊。根據 Statista Digital Market Outlook的最新預測，電子商務收入預計將首次出現萎縮，其最主要原因正是供應鏈、通膨所造成。
因應不同的時空環境，品牌主更需要不同的應對策略，除了重視銷售結果之外，也應回頭省視包括成本定價、財務規劃等企業營運的本質，才能達到永續經營，持續獲利。
通膨與供應鏈問題如何吃掉電商獲利？
疫情下的隔離措施、封城政策等，為電商的發展提供了空前絕後的機會，巨大消費者需求帶起營業額、物流需求以及廣告投資等。不過，在這場空前的繁榮之後，一個轉折點到來了——俄烏戰爭、通貨膨脹與供應鏈衝擊等導致全球經濟衰退，原本突飛猛進的業績開始放緩。
通膨帶來的效應是巨大且一連串的。首先，消費者會驚覺手上的現金能買到的東西愈來愈少，接著他們又發現隨之而來的升息，讓各式貸款如車貸、房貸的負擔變得更加沈重。這些現實會讓消費者開始減少非必需品的支出，例如保養化妝品、鞋包3C等，導致相關產品的銷量下降；同時，消費者也會更精打細算地採購必需品，趁著折價時一口氣囤積貨物，可能讓銷售額短暫上衝，卻後繼無力。
而供應鏈所造成的影響更為直接顯著——當工廠所在地（如中國）因疫情而對製造與運送進行限制和封鎖時，就會造成全球供應鏈的不穩定。品牌更常面臨產品缺貨的問題，甚至是物流配送的時間拉長，讓消費者擔心何時才會收到他們買的東西，或是乾脆放棄購買。
當消費者的購買意願降低，製造與運輸成本卻不斷上升時，便一口一口蠶食了每筆訂單的利潤，使整體產業的成長出現危機。
重整營運，度過低迷期
從今年起，不少經營多年的電商業主可能面臨銷售效果不彰的問題；而對於新進電商產業的年輕品牌來說，則是一個彎道超車、進場學習的關鍵點。哪間公司可以重整營運模式、迅速建立彈性，就能找出通往高盈利能力的道路，進而度過低迷期，並在下一個週期中茁壯成長。
那麼，究竟品牌主應如何思考新局勢下的數位商務結構？可先從兩個大方面著手：
1.利潤結構：成本與獲利是經商最重要的原則，如果沒有好好計算與規劃利潤結構，便可能陷入盲點，甚至產生「多賣多賠」的情況。因此，品牌主應在所有成本都上漲的局勢下重新檢視商務本質，從定價商品、如何漲價、到設計商品組合開始學習，以財務觀點檢視利潤結構。
2.整體佈局策略：巴菲特曾說：「海水退潮就知道誰沒穿褲子游泳。」套用在經商也一樣，當景氣不好時就知道誰的企業體質不好。因此，電商品牌應以永續經營為目標，為完整產品生命週期建立策略，學習從籌備、銷售、客戶關係經營等的結構化知識。
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