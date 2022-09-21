東卯山黑熊案偵查終結：祖孫「山豬吊」誤捕後槍殺滅屍，3人遭起訴最重可判5年

去年曾於台中市東卯山果園誤中套索、傷癒野放後的台灣黑熊（編號568，原編號711，綽號小7）在今年再次野放，近一個月回歸山林的遷徙移動後，5月6日起失去衛星訊號，後來在距南投縣仁愛鄉武界產業道路不到百公尺處發現被掩埋的黑熊遺體，頭胸有明顯外傷；各界曾一度推論，黑熊可能遭到獵人在黑暗中誤殺；後來涉案田姓、馬姓男子後來自行到案坦承槍殺黑熊，南投地方檢察署偵查終結並起訴。

誤捕黑熊，阿公、叔叔指示孫子開槍滅證

根據南投地檢署的新聞稿，祖父田男與孫子馬男，則在南投縣仁愛鄉武界產業道路（投71線11.2公里處）搭設工寮，並在該處獵徑設置多個俗稱「山豬吊」的陷阱，於今年5月6日凌晨5時許，攜帶未經申請許可具殺傷力之自製獵槍1支前往狩獵，卻驚見一隻戴有衛星頸圈的台灣黑熊右前肢誤中山豬吊、無法逃脫，且以坐姿背對2人。

馬男當時先用手機拍攝，田男因擔心違法犯行曝光，除阻止孫子攝影，更要求他以獵槍射殺台灣黑熊。馬男將手中的自製獵槍交給孫子，要求開槍射殺，隨即離開去檢查其他陷阱，但馬男不敢開槍，便將黑熊照片及影片用LINE傳給人在離島服役的叔叔觀看，並開啟視訊通話詢問處理方式。

叔叔接著透過LINE指示「打死，丟到樹林裡面」、「丟遠一點」等，教唆射殺這隻黑熊丟棄掩埋，田男返回看見孫子在講電話，指示趕緊開槍射殺就地掩埋，因此馬男開槍射擊2發鉛彈，分別擊中黑熊左側頭部、左下顎，黑熊最後跌落下方乾枯河道，由於黑熊未立即死亡，田男接手再對黑熊補1槍，貫穿黑熊肩膀到胸腔，導致黑熊死亡。

祖孫倆隨後用鐮刀取下黑熊頸部配戴的衛星頸圈，加以破壞毀損，丟棄在投71線8.9公里處懸崖，避免遭追蹤，又因現場為碎石不易掩埋，2人合力將熊屍搬移至下方30公尺處，以鋤頭挖掘地面後掩埋；負責偵辦此案的檢察官鄭文正指揮保七總隊六大隊、仁愛分警局、南投憲兵隊偵辦，循線查獲田男、馬男祖孫涉有重嫌，並扣得疑似自製獵槍1支、鉛彈、手機等物證。

檢察官認為開槍行為非「自保」

被告田男、馬男後來自行到案說明，並且坦承部分犯行，一開始並辯稱擔心遭黑熊攻擊，才開槍射殺，主張「緊急避難」免責。

然而鄭文正檢察官親自前往臺灣黑熊誤中鋼製吊索陷阱之現場勘查，且發現臺灣黑熊誤中陷阱後所處位置位於2公尺高之岩壁，站立位置狹窄無法離開，而被告的祖孫從下方沿獵徑往上行走見臺灣黑熊誤中陷阱，2人與臺灣黑熊間距離尚有山澗相隔約6公尺遠，且有低垂茂密樹枝葉遮掩，2人也承認，發現黑熊時，黑熊背對他們且未發現有人接近亦未有攻擊行為，因此認定當時黑熊並未對被告2人有立即造成生命、身體傷害之威脅。

檢察官認為2人涉嫌非法獵捕、宰殺保育類動物及破壞衛星頸圈等犯行而違反《野生動物保育法》第18條第1項第1款、第2款之規定，以及及毀損等罪嫌，犯罪嫌疑重大且有滅證或串供之虞，惟無羈押必要，均予以交保3萬元，並進行密集偵查後於今天起訴。可能會處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。

另外叔叔因為在電話和LINE中指示馬男殺死黑熊，教唆宰殺保育類野生動物罪嫌，觸犯《刑法》第29條第1項、《野生動物保育法》第18條第1項第1款、第2款之規定，也同樣遭到起訴。

山豬吊使用法規爭議多時

有「黑熊媽媽」之稱的屏科大教授黃美秀則在臉書上表示，這次事件又是「山豬吊」陷阱，加上不知「有熊通報」的重要性，否則這熊或許不會枉死，重挫國人對黑熊保育的努力心力。

黃美秀表示，台灣黑熊保育仍須更多有熊棲地民眾的支持和參與，才有希望。這也涉及獲得地方認同的台灣黑熊保育教育的推廣，以及永續性狩獵活動需要持續努力，禁獵瀕危物種，並且鼓勵有熊通報，強化救傷和野放實作量能都是未來重要的方向。

「山豬吊」陷阱是一種以金屬材質繩索，並以續壓式彈簧裝置束綁的陷阱，當動物肢體踏入踏板時，踏板迅速收合，金屬材質套索勒住其肢體，當動物越掙扎時，越掙扎套得越緊，使動物無法逃脫，嚴重會造成動物殘肢甚至死亡，農委會於2011年6月29日修正《動保法》，明訂任何人不得架設山豬吊。不過現行《野保法》第19條及第21-1條，則沒有禁止原住民狩獵時使用鋼製吊索。

在臉書上搜尋「山豬吊」，有數個相關社團例如山豬.野豬.山豬吊.山豬陷阱.討論交流區、台灣豬友會（山豬）山豬踏板專賣、職業抓山豬工會等；另外電商平台上，山豬吊也換個名字依然販售；一般民眾獵山豬的風氣形成龐大經濟規模、大量開發踏板模具鋼索彈簧，相關資訊和商品幾乎可以說是唾手可得。

動保團體多次召開記者會希望農委會能修法全面禁止，但農委會認為，如果全面禁止只會導致各種獵具陷阱全面地下化，更難以管理規範，且多數人使用山豬吊是為了避免農損，而非抓捕野生動物，他們透過各種方式輔導民眾使用改良版的獵具，並持續推廣精準捕捉。

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核稿編輯：翁世航