全球在位最久的國家元首：英國女王伊莉莎白二世辭世、享耆壽96歲，服務公眾到最後一刻
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女王在位逾70年，全數精力投入王室公務，曾表明「我畢生將從頭至尾服務公眾」，充分展現「鞠躬盡瘁，死而後已」的奉獻精神。對英國人而言，女王是國家經濟相對下滑之際，一個代表穩定與延續性的象徵，但她也試圖讓古老的君主制度適應現代需求。
（中央社）英國女王伊莉莎白二世昨（8）日辭世，享耆壽96歲，她是英國史上在位最久的君主，擔任元首長達70年。而女王的兒子查爾斯即位後，正式頭銜將為查爾斯三世。
白金漢宮稍早透過聲明表示：「女王今天下午在巴爾莫勒爾堡（Balmoral）安詳辭世。」巴爾莫勒爾堡是英國王室在蘇格蘭的寓邸。
伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）的長子、現年73歲的查爾斯（Charles）自動繼位成為英國國王，以及澳洲、加拿大、紐西蘭等其他14個國家的元首。他的第二任妻子卡蜜拉（Camilla）成為王后。
根據白金漢宮：「國王與王后今晚將留在巴爾莫勒爾堡，明天返回倫敦。」隨著伊莉莎白二世辭世，英國王室與政府啟動早已備妥的「倫敦橋」計畫，按部就班處理女王喪禮。
查爾斯在女王辭世之後，以英國國王身分發表的第一份公開聲明說：「我親愛的母親、女王陛下辭世，對我與全體家人來說是最為哀傷的時刻。」
「我們深深哀悼一位受到珍愛的君主與摯愛的母親離世。我知道，英格蘭、大英王國與國協及全球無數人民都將有所感於女王之喪。」「我們知道女王廣受尊敬與深愛，在此哀悼與改變的時日，這將成為我與家人的安慰和支撐。」
代表查爾斯的克萊倫斯宮（Clarence House）證實，新君主正式頭銜將是查爾斯三世（Charles III）。
查爾斯的長子威廉（William）除了現有頭銜劍橋公爵（Duke of Cambridge）外，也將繼承康瓦爾公爵領地（Duchy of Cornwall），成為新的王儲。
今天稍早，醫師對女王的健康表達憂心，據稱她的家人是遵照御醫的建議，陸續趕往巴爾莫勒爾堡陪侍在側。伊莉莎白二世自去年底以來一直受到白金漢宮所稱的「偶發性行動問題」困擾，並退出幾乎所有公開行程。
伊莉莎白二世生前是全球最年長、在位最久的國家元首。1952年2月6日，她的父親喬治六世（George VI）辭世後，年僅25歲的伊莉莎白二世即位，隔年6月正式加冕。
那是史上首場電視轉播的加冕典禮，預示了王室成員未來生活都將受到媒體放大檢視。
伊莉莎白二世即位當時，英國依然保有舊帝國大部分樣貌。當時英國正逐漸擺脫二戰摧殘，還在實施食物配給，階級與特權仍舊主導著社會。
當年英國首相為邱吉爾（Winston Churchill），蘇聯由史達林（Josef Stalin）領導，同時韓戰正熾。
接下來的數十年，伊莉莎白二世目睹海內外大規模政治變遷和社會動盪，王室的苦難也公諸於世，最著名的莫過於查爾斯與已故首任妻子黛安娜（Diana）離婚。
對英國人而言，女王是國家經濟相對下滑之際，一個代表穩定與延續性的象徵。但她也試圖讓古老的君主制度適應現代需求。
伊莉莎白二世在1947年11月20日與希臘王子、海軍上尉菲立普．蒙巴頓（Philip Mountbatten）在西敏寺舉行世紀婚禮。菲立普親王（Prince Philip）在陪伴她將近74年之後，於2021年4月9日辭世，享耆壽99歲。
剛贏得執政黨黨魁選舉的英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）6日接受女王伊莉莎白二世任命，正式成為首相。這是女王最後的官式活動，兩人的合照成為伊莉莎白生前最後公開的照片。
在這張照片中，女王面帶微笑，左手拄著拐杖，伸出右手迎接特拉斯，但可以看出她兩手的手背都有瘀青現象。
在位70年，女王服務公眾一生鞠躬盡瘁
女王在位逾70年，全數精力投入王室公務，曾表明「我畢生將從頭至尾服務公眾」，充分展現「鞠躬盡瘁，死而後已」的奉獻精神。
1926年4月21日，伊莉莎白二世出生於倫敦，同年5月29日在白金漢宮的私人教堂受洗。她的伯父愛德華八世（Edward VIII）於1936年12月11日退位後，由伊莉莎白二世的父親喬治六世（George VI）繼位，當時10歲的伊莉莎白二世成為王位的法定繼承人，並於第二次世界大戰期間開始履行公共職責。
1947年11月20日，伊莉莎白二世和希臘王子、海軍上尉菲立普．蒙巴頓（Philip Mountbatten）在西敏寺舉行世紀婚禮。婚後兩人育有4名子女，分別是已繼位為國王的查爾斯（Charles）、安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）以及愛德華王子（Prince Edward）。
1952年2月6日，喬治六世辭世，當時正在肯亞進行王室訪問行程的伊莉莎白二世繼位，隔年6月2日，伊莉莎白二世在西敏寺加冕。在她登基時，當時的蘇聯領袖為史達林（Josef Stalin）、中國國家主席是毛澤東、美國總統是杜魯門（Harry Truman），而英國首相則是邱吉爾（Winston Churchill）。
英女王從小喜愛動物，尤其喜歡馬和狗。她擁有超過30隻柯基犬（Corgi），這是她最喜歡的品種。女王甚至還創造新品種狗dorgi，是柯基和臘腸狗（dachshund）的混種。即使年事已高，女王在空餘時間仍會騎馬。眾所皆知，她喜歡賽馬，到馬場時會下注。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
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