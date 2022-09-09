從「天佑女王」到「保佑我們的國王」：紙鈔、護照、國歌將修改，女王的過世改變英國人70年來習以為常的日子

英國女王伊莉莎白二世於當地時間8日過世，享耆壽96歲，這個消息雖然震驚全球，但對英國來說其實是已經縝密排練過的預料之事，甚至有個秘密代號「倫敦橋」（London Bridge）。而隨著在位70多年的女王辭世，印著女王頭像的紙鈔、硬幣、郵票都要大改，甚至連國會議員的宣誓詞也要跟著修改。

「倫敦橋已經倒下」：女王駕崩後的10天計畫

女王駕崩後，長期規劃的葬禮行動、代號「倫敦橋」（London Bridge）計畫立即啟動，英國皇室都有一個代號，女王的父親喬治六世的代號是「海德公園角」（Hyde Park Corner）。

在白金漢宮正式對外宣布女王過世之前，女王的私人秘書會先親自通知英國首相「倫敦橋垮了」（London Bridge is down），並將消息傳給內閣秘書和包括高階官員的樞密院（Privy Council），然後才會 向公眾發出正式通知。

皇室官邸和政府機關接著會降半旗，皇室網站換成黑色的網頁， 發表女王過世的簡短消息；英國政府網站也將此消息置頂在首頁，而販賣皇室紀念品的網站已經關閉。

Photo Credit: Royal Website 截圖 英國皇室網站出現黑色網頁，哀悼女王過世。

Photo Credit: 英國政府網站 截圖 英國政府網站頂部出現黑色橫幅，寫著女王過世的消息。

英國首相是女王過世後第一個公開發表聲明的政府官員，其他政府官員在這之後才能跟進；而 白金漢宮隨後將帶框的正式公告固定在門口上。西敏寺 和聖保羅大教堂也會在特定時間敲鐘，海德公園和倫敦橋也 舉行禮炮儀式，全國默哀一分鐘。

在女王過世那一刻，第一順位繼承人、查爾斯王子立即成為國王，高級官員和樞密院成員將在本週六（D-Day+1）於聖詹姆士宮召開登基會議（Accession Council），宣布查爾斯王子繼位，代號「春潮」（Spring Tide）的登基規畫啟動，首相及內閣官員將晉見查爾斯國王，國會暫停議事10天，查爾斯國王也會在接下來的10天啟程巡迴訪視全國。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 繼任國王的查爾斯。

女王的遺體在本週日（D-Day+2）從蘇格蘭巴爾莫勒爾堡移靈至白金漢宮，此為代號「獨角獸」（Unicorn）的行動計畫，而在下週三（D-Day+5）移靈至西敏宮，追悼儀式隨之展開，女王將在西敏宮的西敏廳停靈3天，西敏廳將一天開放23小時，供民眾瞻仰女王遺容。

國葬將在西敏宮附近的西敏寺舉行，英國全境默哀2分鐘。女王將在溫莎城堡（Windsor Castle）的喬治六世紀念禮拜堂（King George VI Memorial Chapel）下葬，長伴她父親喬治六世與早她1年4個月過世的菲利浦親王（Prince Philip）身旁。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 伊莉莎白女王（右）與菲利普親王（左）。

在歷時一個月的全國哀悼期間，政府大樓將懸掛以黑色緞帶裝飾的女王遺像。

新國王時代，鈔票、郵票、旗幟都要改制

伊莉莎白二世自1952年繼位以來，在位70年成為統治英國最久的君主，英國民眾早已習慣紙鈔、硬幣和郵票上印著女王的頭像，不過隨著新國王的繼任，女王的肖像將慢慢被取代。以下整理了以下幾個即將面臨改變的面向：

旗幟

從英國警察局到海軍艦艇，成千上萬印著女王代號「EIIR」（Elizabeth II Regina）的旗幟都需要替換，而大英國協的國家，包括澳洲、加拿大和紐西蘭也有所謂的「E旗」，供女王造訪時使用，現在也將全面更換成歡迎新國王的旗幟。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國溫莎城堡外飄揚的皇家標準旗。

鈔票和硬幣

目前市面上有45億張印有女王頭像的英鎊鈔票，總價值約800億英鎊，用印著 新國王肖像的紙鈔取而代之可能至少需要2年時間。英國之前發行最新的50英鎊紙鈔時，花了16個月的時間召回舊鈔， 硬幣的改變可能會更慢，因為硬幣的轉變是逐漸汰換，而不是透過全面召回。

有趣的是伊莉莎白二世1952年 即位時，當時英國紙鈔上還沒有君主的肖像，一直到1960年女王的臉才首次出現在1英鎊的鈔票上。

而女王的肖像不只出現在英國境內，在加拿大的紙鈔、紐西蘭的硬幣、東加勒比海央行發行的紙鈔硬幣上，也印有女王頭像。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 英國硬幣和紙鈔。

護照

英國護照目前寫著「英國女王陛下的內閣大臣以女王陛下的名義請求並要求所有相關人士允許持證人不受阻礙地自由通行，並為持證人提供必要的協助及保護」，未來的新護照 將被調整成以新國王的名義，不過 舊護照的效期不受影響， 只需要在過期後更換即可。

Photo Credit: SHutterstock / 達志影像 英國護照。

國歌

英國國歌歌詞將從「天佑女王」改為「上帝保佑國王」，但可能需要一段時間才能讓唱習慣「女王」的民眾習慣新版本。

郵筒和郵票

目前在整個英國（除了蘇格蘭）的郵筒都刻有女王代號「ER」，這些郵筒不太可能被移除，印有女王父親喬治六世代號「GR」的郵筒也沿用至今，不過郵局將製作印著新國王代號的郵筒，並發行新國王頭像的郵票。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 英國郵筒上印有英國女王伊莉莎白二世代號「ER」。

制服

女王的密碼也出現在英國警察和軍隊的制服上，之後也會陸續更新。

皇家認證品牌

為了加強客戶的信賴，許多品牌會在商品上印上皇室的盾徽或者代表頒授該委任認證的皇室成員的徽章，英國女王就對超過600家企業提供認證，包括史坦威鋼琴、Jordans麥片、高登琴酒和施華洛世奇珠寶等等，隨著女王的過世，這些企業失去認證，他們必須向女王的繼任者或者其他皇室成員尋求新的認證。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 經皇室認證的亨氏番茄醬。

政府官員宣誓詞

英國國會議員必須宣誓效忠皇室，自1952年以來，宣誓詞一直都是「我（成員姓名）向全能的上帝發誓，定當依法竭誠向女王伊莉莎白二世陛下及其世襲繼承人及其他繼承人效忠。求主幫助我。」現在效忠對象將改為國王查爾斯。