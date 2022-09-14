兒童電視動畫《粉紅豬小妹》首次出現同性伴侶，社群媒體引發論戰

兒童電視動畫片《粉紅豬小妹》（Peppa Pig）深受英國、美國、澳大利亞和拉丁美洲學齡前觀眾的喜愛，可以說是世界上最知名和最受歡迎的卡通動物之一。

因此，該動畫片首次引入同性伴侶的決定引起了轟動，這或許就不足為奇了。

9月6日在英國第5頻道首播的一集名為〈家庭〉的劇集中，《粉紅豬小妹》介紹了北極熊佩妮（Penny Polar Bear）的母親。

北極熊佩妮畫下了她的家人，並告訴佩佩她有兩個媽媽。佩妮在為她的家人畫肖像時解釋說：「我和我的媽媽以及另一個媽媽住在一起。一個媽媽是醫生，另一個媽媽會煮義大利麵。」

動畫片《粉紅豬小妹》由英國動畫師馬克・貝克（Mark Ba​​ker）和內維爾・阿斯特利（Neville Astley）創作和製作，自2004年開播以來，這是其18年來首次出現同性伴侶。

兩年前，一家美國網站發起網絡請願，呼籲「《粉紅豬小妹》 上展現同性父母家庭」。這個請願獲得近2萬4000個簽名。

「觀看《粉紅豬小妹》的孩子正處於易受影響的年齡。」請願書的創建者寫道， 「排除同性家庭會告訴他們，只有單親或兩個不同性別父母的家庭才是正常的。」

LGBT權利慈善機構「石牆」（Stonewall）的通訊和對外事務主管羅比・德桑托斯（Robbie de Santos）形容說，在虛構的佩奇鎮中看到同性家庭「太棒了」。LGBT是英文的女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者與跨性別者的英文首字母縮寫。

他告訴BBC說：「許多觀看該節目的人自己會有兩個媽媽或兩個爸爸，這對父母和孩子來說意義重大，他們的經歷在這樣一個標誌性的兒童節目中得到了體現。」

《粉紅豬小妹》絶不是第一個以同性伴侶為特色的兒童節目。針對4至8歲兒童的美國動畫片《亞瑟》（Arthur）在2019年第22季出現了一場同性戀婚禮後贏得了讚譽。

當時，美國公共電視網PBS兒童頻道的瑪麗亞・維拉・惠蘭（Maria Vera Whelan）在一份聲明中表示，PBS認為「在兒童生活中出現各種各樣的成年人很重要」。PBS兒童頻道在今年初才結束播出《亞瑟》動畫片。

其他觸及LGBT關係的流行動畫片包括《探險時光》（Adventure Time，又譯《探險活寶》） 和《史帝芬宇宙》（Steven Universe，又譯《寶石戰士》或《神臍小卷毛》）。這兩個動畫片都來自美國，但針對10歲及以上的觀眾。

在《粉紅豬小妹》最新一集播出後，社群媒體推特（Twitter）上對北極熊佩妮家人的介紹充滿了爭論。 「《粉紅豬小妹》中的女同性戀者......難道兒童節目不能只為孩子們凖備嗎？」一名男子寫道，他還指責該動畫「敷衍交差」。

但也有人有不同看法，並回復說：「好吧，你知道嗎，我的孩子在《粉紅豬小妹》上看到了第一對同性伴侶，世界還照樣運行，沒什麼大不了。」

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航