週刊爆博士論文涉抄襲，高虹安公布辛辛那提大學校方聲明強調無版權問題，「我不是林智堅」
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高虹安表示，她2018年畢業，將論文繳交給學校時，即已由校方跑safe assign比對，當時得到相似度6%結果，一切符合學校規定。
繼林智堅、鄭寶清、許淑華等人都遭爆涉及論文抄襲爭議後，民眾黨新竹市長參選人高虹安今（20）日也被《鏡週刊》報導揭露，她在美國辛辛那提大學的博士論文，「複製貼上」與其他資策會研究人員共同發表的研究案及論文，連圖片、表格等內容都相同，卻未引註出處，疑未取得資策會授權等。此狀況與林智堅中華大學的碩士論文情況類似。
高虹安稍早回應媒體強調自己的博論部分圖表文字引用資策會研究計畫內容，完全符合著作權法合理使用範圍內，且資策會研究計畫引用範圍佔她學位論文比例極低，抄襲是抹黑指控。另外也於民眾黨中央黨部再開記者會說明，出示辛辛那提大學學倫單位聲明，強調自己的論文已經校方確認，沒有版權的問題。
週刊爆大量引用共同著作卻沒標註
根據《鏡週刊》報導，高虹安任職財團法人資訊工業策進會（以下簡稱資策會）期間，曾任創新前瞻技術研究計畫研究人員，並獲經濟部補助委由資策會執行研究，2017年她與其他研究人員分別於第2屆精密機械與製造科技國際研討會（ICPMMT 2017）與The 3rd International Conference on Inventions（ICI 2017）共同發表2篇期刊論文，但她卻在2018年美國辛辛那提大學發表博士論文時，大量引用這2份期刊論文，且僅在謝詞中提及感謝同事與參與資策會補助研究計畫，未依論文格式在內文中標示引用。
依照資策會委託研究契約規定，研究成果的智慧財產權屬國家或資策會所有，若要自行公開發表研究成果，需經資策會同意，且發表時要加註是依經濟部補助資策會研究計畫辦理，但高虹安並未取得資策會授權使用，即便她是計畫主持人，自行引用且不加註說明的行為，恐已涉嫌違反著作權法。
此事曾被筆名「翁達瑞」的陳時奮教授揭露，但高虹安主張，自己的博士論文為原創。《鏡週刊》於是進行比對高的論文1萬6519字，發現與2份資策會論文期刊有4161字相同，文字重疊比例達25％，還有不少圖片、表格一樣；而第2份期刊論文僅1713字，有835字出現在高的博士論文，比例達48.74％。另外《鏡週刊》也透過Turnitin系統比對高的博士論文，相似度比率達32％，引述參考內容比例偏高。
對於高虹安引用2份資策會的期刊論文，資策會主管表示，查無高申請授權的相關紀錄，雖然高是著作者，但她當時任職資策會，受雇期間發表的研究結果，著作權就屬資策會，引用應提出授權申請。
高虹安反擊：校方已聲明無版權問題
早上10點，高虹安在台灣民眾黨中央黨部，舉行記者會，她出示了美國辛辛那提大學的校方信函，信中辛辛那提大學研究誠信辦公室副研究長史特拉塞・珍寫信回應，表示這些指控已持續反覆操作了一年多，但這些包含抄襲的指控，並沒有被學校視為研究不當的行為。
高虹安表示，去年針對翁達瑞的匿名檢舉，學院就已經聲明「沒有自我抄襲」的定義，所以院方不需要針對此事追究，辛辛那提大學研究誠信學倫會的一名博士，也驗證了高虹安論文沒有任何版權或研究不當的行為。
高虹安表示，她2018年畢業，將論文繳交給學校時，即已由校方跑safe assign比對，當時得到相似度6%結果，一切符合學校規定，這些也都有電子信件來往的證明，「請問你相信《鏡週刊》還是美國辛辛那提大學？這就好像你相信慈濟還是衛福部？你是相信台大還是林智堅？我想應該社會上自有公評。」
高虹安今天也現場直接上網下載自己的博士論文，表示大家都可以去下載來看，並嗆《鏡週刊》記者還在電話中問她「什麼網址？」，她表示自己在美國求學期間，發表多篇論文，其中引用次數最高的一篇超過4000次，在學術領域的人都能理解這是怎樣的成就；而且博士期間發表多篇論文「在這累積的過程，我是引以為傲的」，高虹安並說，「不要一到選舉價值觀就出現這麼大的落差」。
高虹安也多次提及已經退選的林智堅，強調自己「不是林智堅」，現在週刊媒體直接用四張片面的截圖，就掛上「抄襲」兩字，會讓外界誤以為，就是林智堅抄襲余正煌的感覺，但實際上根本不是這樣。她也怒批，這次媒體和政黨一起當打手，「選舉選到失去人性」，強調自己從小到大都很認真，北一女、台大不說，師大也是榜首進去，並嗆林智堅「不像中華大學夜間部，還要去台大灌水。」
資策會同事：鼓勵在職進修發表研究成果是常態
《聯合報》報導，資策會一名主管則表示，資策會員工要去念碩博士，只要經主管等同意就可進修，同時研究成果雖也屬於資策會，但除非是員工將成果拿去技轉、以該技術研發來創立公司，有盈利上的問題才會需要資策會的同意與付費給資策會。且因為高虹安當時是資策會的員工，當此她的出版，資策會本身就會同意，除非是外部的人，意即非員工想要使用資策會研究，才會需要拿到資策會的同意。
另一名資策會的工程師說，今天同仁看到新聞都非常錯愕，在法人研究單位，如資策會、工研院、金工中心等，同仁都經常被鼓勵甚至要求要將計畫研究成果盡可能國內外發表，也是計畫的KPI，或主管打績效和升等的依據。高虹安由會內培育出國讀博士且最後往企業界發展，是人才培育的成功案例，會內很鼓勵同仁在職進修碩博士，沒想到這麼好的機制與成果被抹殺。
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核稿編輯：翁世航
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pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
我們想讓你知道的是
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