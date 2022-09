高虹安為「學歷歧視」風波向中華大學道歉，論文抄襲爭議週刊再爆「偷加引註」

民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文被《鏡週刊》指有抄襲過去在資策會與人合寫論文的相關疑慮,昨(20)日高虹安開記者會澄清強調自己清白,資策會也表示,若非營利使用不需要申請授權;不過《鏡週刊》稍晚再爆高虹安在9月稍早就上網「偷改論文」的參考文獻,加入被指抄襲的資料來源,質疑高虹安根本心虛。

另外由於高昨天強調自己北一女、台大的學歷時,說出「不像中華大學夜間部」來反諷日前也涉論文抄襲風波被撤銷學位的林智堅;此番言論也在社群網路上引爆討論,有不少人批評高「學歷歧視」,更有人發現高虹安在10月將到中華大學演講,稱學校「情何以堪」。高虹安凌晨道歉,表示自己因被抹黑一時憤怒委屈導致用詞不精確。

週刊再爆「修改」,並拿出更多對照圖

《鏡週刊》繼昨日爆高虹安抄襲後,再次提出證據,指出透過由俄亥俄州政府認可的「OhioLINK」(美國俄亥俄州圖書館資訊系統),也就是高虹安提供給的論文連結,重新檢視並下載論文,發現在今年9月17日凌晨2:33:54有進行修改,在參考文獻中多出一行、第64條:「64. Kao, A., et al., Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining. MATEC Web Conf., 2017. Volume 123, 00029.」也就是她當年與資策會研究員的合著論文。

不過向週刊爆料者A在今年8月下載高的論文,爆料者B則在去年就下載,經比對,二者皆沒有第64條引註。

另外《鏡週刊》也指出,高虹安昨天記者會上批媒體不該僅以4頁截圖,就誣指她涉抄襲及剽竊,並稱自己在離校時繳交論文,學校也有進行比對,僅有6%相似度合乎規定才能畢業。

但《鏡週刊》比對高的論文與2份資策會合著論文,不只是4頁一模一樣而已,而是多處都是複製貼上。高虹安的博士論文有1萬6519字,與2份資策會論文期刊有4161字相同,這僅只是文字上的重疊,就佔了論文的25%,不少圖片及表格完全是一模一樣,是論文系統也無法比對出的結果。

學歷歧視引爭端,高虹安深夜道歉

高虹安昨天澄清沒有抄襲時,多次提及林智堅,並強調「我高虹安今天從小到大,北一女、台大不說,我們師大也是榜首進去,台大是學術成績第一名畢業,我們今天不是像什麼『中華大學夜間部』,才要去做台大碩士灌水。」結果此番話與引發熱議,許多網友認為高虹安態度充滿高學歷精英的傲慢,且歧視中華大學的學歷。

然而高虹安正巧在10月6日受邀到中華大學演講「數據科學與國家城市治理」,她在記者會上針對學歷的言詞,昨晚引發不少網友湧入該則活動訊息留言,留言也出現一片反彈聲浪。

對此,高虹安今天凌晨透過影片鞠躬致歉,該道歉言論雖然沒有第一時間放在高的臉書上,不過已經在新竹在地群組轉傳,她表示自己在面對特定媒體抹黑她論文抄襲時,為了回應外界質疑,陳述了自己過往的求學歷程,在委屈、憤怒的情緒之下,她確實用了不精確的用語和方式,她誠摯的向大家說聲道歉。

高虹安說,「我們都以學校、學位為榮,在學業工作上全力以赴,希望能讓學校以我們為榮,中華大學有很多努力的學生和優秀的校友,但是我用詞不精確,讓中華大學的老師和同學有不舒服的感受,要再次誠懇的向大家道歉。」她會虛心地檢討改進。

今天高虹安也透過辦公室再次強調,昨天最後記者會的發言,對比的是中華大學夜間部畢業的林智堅一個人,絕對不是歧視中華大學。並稱有看完記者會的都知道,中華大學那段發言是指對比林智堅,林在中華大學的抄襲舞弊才是真正讓自己的母校蒙羞。她也呼籲綠營不要轉移焦點,「像小學生吵架一樣,講不贏論文就改吵態度,真的很難看。」

