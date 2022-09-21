2022/09/21,
政治

高虹安為「學歷歧視」風波向中華大學道歉，論文抄襲爭議週刊再爆「偷加引註」

高虹安為「學歷歧視」風波向中華大學道歉，論文抄襲爭議週刊再爆「偷加引註」
Photo Credit:高虹安辦公室提供

我們想讓你知道的是

今天高虹安也透過辦公室再次強調，昨天最後記者會的發言，對比的是中華大學夜間部畢業的林智堅一個人，絕對不是歧視中華大學。

民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文被《鏡週刊》指有抄襲過去在資策會與人合寫論文的相關疑慮，昨（20）日高虹安開記者會澄清強調自己清白，資策會也表示，若非營利使用不需要申請授權；不過《鏡週刊》稍晚再爆高虹安在9月稍早就上網「偷改論文」的參考文獻，加入被指抄襲的資料來源，質疑高虹安根本心虛。

另外由於高昨天強調自己北一女、台大的學歷時，說出「不像中華大學夜間部」來反諷日前也涉論文抄襲風波被撤銷學位的林智堅；此番言論也在社群網路上引爆討論，有不少人批評高「學歷歧視」，更有人發現高虹安在10月將到中華大學演講，稱學校「情何以堪」。高虹安凌晨道歉，表示自己因被抹黑一時憤怒委屈導致用詞不精確。

週刊再爆「修改」，並拿出更多對照圖

《鏡週刊》繼昨日爆高虹安抄襲後，再次提出證據，指出透過由俄亥俄州政府認可的「OhioLINK」（美國俄亥俄州圖書館資訊系統），也就是高虹安提供給的論文連結，重新檢視並下載論文，發現在今年9月17日凌晨2:33:54有進行修改，在參考文獻中多出一行、第64條：「64. Kao, A., et al., Quality prediction modeling for multistage manufacturing based on classification and association rule mining. MATEC Web Conf., 2017. Volume 123, 00029.」也就是她當年與資策會研究員的合著論文。

不過向週刊爆料者A在今年8月下載高的論文，爆料者B則在去年就下載，經比對，二者皆沒有第64條引註。

另外《鏡週刊》也指出，高虹安昨天記者會上批媒體不該僅以4頁截圖，就誣指她涉抄襲及剽竊，並稱自己在離校時繳交論文，學校也有進行比對，僅有6%相似度合乎規定才能畢業。

但《鏡週刊》比對高的論文與2份資策會合著論文，不只是4頁一模一樣而已，而是多處都是複製貼上。高虹安的博士論文有1萬6519字，與2份資策會論文期刊有4161字相同，這僅只是文字上的重疊，就佔了論文的25%，不少圖片及表格完全是一模一樣，是論文系統也無法比對出的結果。

學歷歧視引爭端，高虹安深夜道歉

高虹安昨天澄清沒有抄襲時，多次提及林智堅，並強調「我高虹安今天從小到大，北一女、台大不說，我們師大也是榜首進去，台大是學術成績第一名畢業，我們今天不是像什麼『中華大學夜間部』，才要去做台大碩士灌水。」結果此番話與引發熱議，許多網友認為高虹安態度充滿高學歷精英的傲慢，且歧視中華大學的學歷。

然而高虹安正巧在10月6日受邀到中華大學演講「數據科學與國家城市治理」，她在記者會上針對學歷的言詞，昨晚引發不少網友湧入該則活動訊息留言，留言也出現一片反彈聲浪。

對此，高虹安今天凌晨透過影片鞠躬致歉，該道歉言論雖然沒有第一時間放在高的臉書上，不過已經在新竹在地群組轉傳，她表示自己在面對特定媒體抹黑她論文抄襲時，為了回應外界質疑，陳述了自己過往的求學歷程，在委屈、憤怒的情緒之下，她確實用了不精確的用語和方式，她誠摯的向大家說聲道歉。

高虹安說，「我們都以學校、學位為榮，在學業工作上全力以赴，希望能讓學校以我們為榮，中華大學有很多努力的學生和優秀的校友，但是我用詞不精確，讓中華大學的老師和同學有不舒服的感受，要再次誠懇的向大家道歉。」她會虛心地檢討改進。

今天高虹安也透過辦公室再次強調，昨天最後記者會的發言，對比的是中華大學夜間部畢業的林智堅一個人，絕對不是歧視中華大學。並稱有看完記者會的都知道，中華大學那段發言是指對比林智堅，林在中華大學的抄襲舞弊才是真正讓自己的母校蒙羞。她也呼籲綠營不要轉移焦點，「像小學生吵架一樣，講不贏論文就改吵態度，真的很難看。」

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核稿編輯：翁世航


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2022/09/20,
生活

碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活

碳排越少，優惠越好！台灣第一個看得見的消費碳足跡，號召大眾實踐低碳生活
Photo Credit：王道銀行

我們想讓你知道的是

王道銀行運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，藉此建立消費者的綠色消費意識，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受特別折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。

近年因應地球暖化加劇、極端氣候衝擊，各國政府陸續喊出2050年淨零碳排的目標；歐盟宣布將於明年開徵碳稅，歐洲數國及美國加州宣布未來要禁用油車，日本預計發行千億美元的綠色債券用來推動能源轉型，台灣政府也在今年3月正式公布2050淨零排放路徑，預計陸續投入新台幣9,000億元，與產業界共同朝著減碳目標努力。

然而，要達成2050年的淨零目標，不可能單靠政府和企業，而需要所有地球公民的力量。但從這份調查得知，目前大多數的台灣消費者儘管對於碳議題有基本的瞭解，也很有意識要減碳，卻常常無從得知自己在生活中的各項活動究竟產生了多少碳排放量。

一、王道銀行與萬事達卡Mastercard合作，全台首創推出「消費碳排放明細」
Photo Credit：王道銀行

為了讓消費者們對「碳排放」有感，王道銀行日前推出「消費碳排放明細」功能，是台灣第一家、也是亞太地區第一家採用萬事達卡（Mastercard）碳足跡計算器的金融業者，使用API串接萬事達卡的大數據資料庫，會依據你刷卡購買的產品或服務類別、消費金額等資訊估算出每一筆刷卡消費的碳排放量；只要是王道銀行萬事達卡卡友，都能在網銀或APP上免費開啟「消費碳排放明細」功能，希望藉此讓消費者更加認識所購產品與服務的碳排放量，進而建立綠色消費意識。

而為了鼓勵消費者將減碳意識化為實際行動，王道銀行也推出減碳成功享活儲加碼的活動，消費者只要開啟「消費碳排放明細」功能，並於2022年底前每月至少刷卡一筆一般消費且年平均每元碳排放量低於8公克，即可享隔年整年度新台幣活儲年利率加碼0.1%的優惠，優惠存款金額無上限。

二、王道銀行「消費碳排放明細」功能，讓消費者知道每一筆消費產生的碳排放量
Photo Credit：王道銀行

2019年，在瑞典曾有結合碳排放量與金融產品的先例，一家名為Doconomy的金融新創公司和萬事達卡（Mastercard）合作推出「DO Black卡」，這是全球第一張以「碳足跡」做為刷卡額度的信用卡，相較一般信用卡是以「金錢」做為信用額度單位，「DO Black卡」則以「個人消費的二氧化碳排放量」做為刷卡消費上限，每筆消費都會透過奧蘭指數（Aland Index）的運算技術，算出碳排放量，當刷卡產生的碳排放量達到當月上限時，就不能再刷卡了。

不同於「DO Black卡」的凍結機制，王道銀行則運用「消費碳排放明細」功能推出採獎勵機制的「低碳生活卡」，全台首創以消費碳排放量決定刷卡現金回饋比例；「低碳生活卡」卡友在開啟「消費碳排放明細」功能後，只要當月平均每元消費碳排放量低於8公克，就能自動享有國內刷卡一般消費新台幣兩萬元內、國外刷卡一般消費不限金額的現金回饋加碼至1.5%。「我們希望不只是提供消費碳排放明細、倡導消費者意識到碳排放量，更能進一步鼓勵消費者採取實際減碳行動！」王道銀行董事長駱怡君說。

除了依消費碳排放量享不同的刷卡現金回饋，王道銀行「低碳生活卡」更攜手台灣多家知名的社會企業共同倡導綠色消費，包括鮮乳坊、仁舟淨塑、直接跟農夫買、綠藤生機、茶籽堂、成真咖啡等25家社會企業與B型企業，持「低碳生活卡」於這些店家刷卡消費，能獲得9折、95折或是滿額贈禮等專屬優惠，王道銀行還會額外加碼提供最高4.22%現金回饋；消費者除了能省荷包，還能支持友善環境及社會的品牌，一舉兩得！

三、王道銀行低碳生活卡合作綠色店家共25家，可獲得專屬優惠折扣以及4_22%現金
Photo Credit：王道銀行

減少碳排放是地球上每一位公民的責任，隨著地球升溫臨界點的倒數計時，我們每一個人都需要將減碳意識化為實際行動，運用銀行推出的工具「消費碳排放明細」以及創新金融產品「低碳生活卡」，在生活中選擇對地球更好的產品和服務，在享受折扣與回饋的同時，也為減緩全球暖化貢獻一份心力。

四、王道銀行串聯25家友善環境的社會企業與B型企業，與消費者共同打造低碳生活
Photo Credit：王道銀行

本文章內容由「王道銀行」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。


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