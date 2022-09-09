充滿挑戰的王位繼承者：用ㄧ輩子準備登基的查爾斯國王，與大眾名聲不佳的卡蜜拉王后

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）8日離世，她的兒子查爾斯將在週六（10日）正式被宣布成為英國和14個大英國協國家的國王、查爾斯三世（Charles III），結束了他長達70多年的等待，是等待繼位時間最長的國王。

已故的女王非常受人歡迎和尊敬，但她留下一個名譽受損、關係緊張的王室，由兒子查爾斯繼續帶領。

現年74歲的查爾斯是登基時年紀最大的英國君主，他第二任妻子卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）在英國輿論中依然存在爭議，這對夫妻並不如女王般受人愛戴，查爾斯三世因為對建築和環境的癡迷，種植樹木時與植物交談、與樹木握手等行為，一些媒體將他稱為「寧願當農夫也不願當王子」的怪人。

Photo Credit: AP / 達志影像 1949年4月10日，查爾斯王子出生，是英國女王伊莉莎白二世的長子。

1948年出生，查爾斯的求學階段體現了英國君主制的現代化——他是第一個不在私人教師指導下、反而去寄宿學校唸書的王室繼承人，先是在西倫敦（West London）的希爾豪斯學校（Hill House school）就學，再到伯克郡（Berkshire）契姆小學（Cheam School）寄宿。接著，查爾斯被送到嚴格的蘇格蘭高登斯頓（Gordonstoun）寄宿學校，他的父親菲利普親王也曾就讀該校，查爾斯曾形容那段時光有如地獄，因為他當時遭到霸凌，非常孤獨。

Photo Credit: AP / 達志影像 查爾斯王子7歲時，身著蘇格蘭傳統服飾，於巴爾莫勒爾城堡外的草坪拍照。

查爾斯也是第一個獲得大學學位的王儲，他在劍橋大學三一學院學習考古學和人類學，後來改修歷史。

1969年，查爾斯在就學期間正式被冊封為威爾斯親王（Prince of Wales），因為女王堅持冊封儀式要等到他完全懂得其重要意義之後再舉行。查爾斯在1970年一場 馬球比賽中認識了大他一歲的卡蜜拉，徹底被卡蜜拉迷住，但這段戀情後來跟著查爾斯為期8個月的海軍服役中斷，而卡蜜拉隨後與她交往多年的軍官男友結婚 。

1981年，查爾斯與 「人民的王妃」戴安娜（Diana, Princess of Wales） 在全球約7.5億名電視機前的觀眾見證下結婚，當時他的新娘似乎是完美的選擇，兒子威廉（Prince William）和哈利（Prince Harry）分別於1982年和1984年出生。

不過之後，這段婚姻出現了問題，黛安娜指責卡蜜拉介入了他們的婚姻，在與《英國廣播公司》（BBC）一次的電視採訪中說，「這段婚姻裡有3個人，有點擠」，卡蜜拉與丈夫在1995年離婚，而查爾斯與黛安娜也在1996年正式離婚。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 1981年7月29日，黛安娜王妃（左）與查爾斯王子（右）在聖保輪大教堂舉行世紀婚禮。

1997年，黛安娜在巴黎的一場車禍中去世，自此以後， 許多英國人花了數年時間才原諒查爾斯對戴安娜的不忠，查爾斯和卡蜜拉在黛安娜去世快9年後，才於2005年公證結婚，不過根據《星期日泰晤士報》 2017年的一項民意調查，儘管近年來卡蜜拉在公眾的受歡迎程度和接受度有所提高，但仍有約三分之二的公眾認為她不應該使用「王后」（Queen Consort）這個頭銜。

Photo Credit: AP / 達志影像 2005年4月9日，查爾斯王子（左）和相戀多年的卡蜜拉（右）在聖喬治教堂舉行婚禮。

比起就算過世媒體曝光度仍然未減的黛安娜（她生前的生活仍讓大眾癡迷，影音串流平台Netflix熱門影集《王冠》（The Crown）甚至以她與查爾斯的婚姻做為劇情主軸），卡蜜拉相較之下相當低調，不過在 婚後，她承擔了數十項王室職責。她是90多個慈善機構的贊助人或主席，對動物工作、提高識字率和女性賦權等領域特別有興趣。她也是個出色的演說家，不遺餘力地為遭受性暴力和家暴的女性發聲 。

這點似乎是卡蜜拉與查爾斯的相似之處，外界雖然一直對查爾斯有著軟弱、自私的印象，但他其實打破 嚴格禁止王室成員干預公共事務的規定，時常對環境保護、氣候變遷等議題發聲。傳記作家鮑爾（Tom Bower）說，查爾斯致力於環境議題，但很固執，無法接受批評。鮑爾表示：「他很有動力，也無疑想要把事情做好，但他不理解自己很多行為的後果會導致很多麻煩。」

Photo Credit: AP / 達志影像

不過近年來，媒體對查爾斯的追逐稍止，轉而將目光投向他的兒子哈利，這個37歲的王子目前與妻子梅根（Meghan, Duchess of Sussex）和孩子住在美國洛杉磯郊區，比起白金漢宮他們更傾向好萊塢的新生活。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 哈利王子（右）與美國女演員梅根（左）於2018年結婚。

2022年2月，伊莉莎白二世在在紀念即位70周年的白金禧紀念（Platinum Jubilee）聲明中寫道，希望未來查爾斯登基時，卡蜜拉能使用「王后」的頭銜：「在適當的時機，當我兒子查爾斯成為國王時，我知道你們會給他和他的妻子卡蜜拉如同給我一樣的支持。我真誠地希望，屆時卡蜜拉將被稱為王后，繼續她忠誠的服務。」

有了女王的祝福，卡蜜拉將成為英國王后，將在查爾斯還未確定日期的加冕典禮上受膏（在英國，國王的妻子被稱為王后，王后和女王不同，她們沒有實際權力，也不是一國的元首）。

新國王的挑戰：王室的緊張、加勒比海掀擺脫君主制聲浪