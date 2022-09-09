物美價廉的墨西哥成為美國人遠距工作好去處，卻造成當地通膨與房租上漲

文：Taylor Mei

對不少美國人來說，墨西哥的物美價廉和絕佳風景，除了是他們的度假勝地外，在疫情之後也成了他們遠距工作地點的絕佳去處。只是，相較於這樣美好而悠閒的短暫體驗，對真正生活在墨西哥的人們來說，卻像是個遙不可及的夢。

真是個物價便宜又讓人放鬆的好地方

欣賞著墨西哥文化和豐富的自然景觀，「我就有一種這裡是我家的感覺，這邊的人也感覺比較好。」原本在紐約的43歲生活教練派斯克（Greg Prasker）說。從2019年第一次去到墨西哥，他就已經愛上了這個地方。無論是當地的文化、人民、風景還是便宜的房租，都讓他對墨西哥愛不釋手。

移民政策機構（Migration Policy Institute）政策分析師索托（Ariel G. Ruiz Soto）指出，美國多數企業提供的彈性遠距工作方式、加州及紐約等地的房屋價格飆漲，加上疫情趨緩後墨西哥當地旅遊限制放寬，使得把遠距工作地點搬到墨西哥的美國人人數增加許多。

「墨西哥普查局統計，居住在墨西哥當地的美國移民人口從2015年74萬人左右，上升到2020年已經達到79萬多人。」不過索托說，他認為普查局的資料，其實少計了那些特別跑到墨西哥遠距工作的美國人。

面對「漲」聲響起，那些往下跌的墨西哥人

大量移居和移民墨西哥的美國人，雖然為當地帶來更龐大的商機，但多數墨西哥人卻沒有因此受惠。因為伴隨著墨西哥城市「縉紳化」的趨勢，相關地區的房價和租金紛紛上漲，像部分高級社區喊價從一個月884美金（約2.7萬新台幣）到近3萬美金（約90萬新台幣）都有，讓當地一般民眾大喊吃不消。

據《路透社》（Reuters）報導，墨西哥通膨率已經上升到22年以來新高。從7月份的8.15％，到8月時則已來到8.7％；消費者物價指數則從上升了0.7％，高出先前部分分析師提出的0.66％。基本民生用品的價格上漲，再加上大量美國人從北而來，也導致墨西哥不少房東將房屋租金上調，希望能夠賺進更多錢。