物美價廉的墨西哥成為美國人遠距工作好去處，卻造成當地通膨與房租上漲
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美國多數企業提供的彈性遠距工作方式、加州及紐約等地的房屋價格飆漲，加上疫情趨緩後墨西哥當地旅遊限制放寬，也使得把遠距工作地點搬到墨西哥的美國人人數增加許多。
文：Taylor Mei
對不少美國人來說，墨西哥的物美價廉和絕佳風景，除了是他們的度假勝地外，在疫情之後也成了他們遠距工作地點的絕佳去處。只是，相較於這樣美好而悠閒的短暫體驗，對真正生活在墨西哥的人們來說，卻像是個遙不可及的夢。
真是個物價便宜又讓人放鬆的好地方
欣賞著墨西哥文化和豐富的自然景觀，「我就有一種這裡是我家的感覺，這邊的人也感覺比較好。」原本在紐約的43歲生活教練派斯克（Greg Prasker）說。從2019年第一次去到墨西哥，他就已經愛上了這個地方。無論是當地的文化、人民、風景還是便宜的房租，都讓他對墨西哥愛不釋手。
移民政策機構（Migration Policy Institute）政策分析師索托（Ariel G. Ruiz Soto）指出，美國多數企業提供的彈性遠距工作方式、加州及紐約等地的房屋價格飆漲，加上疫情趨緩後墨西哥當地旅遊限制放寬，使得把遠距工作地點搬到墨西哥的美國人人數增加許多。
「墨西哥普查局統計，居住在墨西哥當地的美國移民人口從2015年74萬人左右，上升到2020年已經達到79萬多人。」不過索托說，他認為普查局的資料，其實少計了那些特別跑到墨西哥遠距工作的美國人。
面對「漲」聲響起，那些往下跌的墨西哥人
大量移居和移民墨西哥的美國人，雖然為當地帶來更龐大的商機，但多數墨西哥人卻沒有因此受惠。因為伴隨著墨西哥城市「縉紳化」的趨勢，相關地區的房價和租金紛紛上漲，像部分高級社區喊價從一個月884美金（約2.7萬新台幣）到近3萬美金（約90萬新台幣）都有，讓當地一般民眾大喊吃不消。
據《路透社》（Reuters）報導，墨西哥通膨率已經上升到22年以來新高。從7月份的8.15％，到8月時則已來到8.7％；消費者物價指數則從上升了0.7％，高出先前部分分析師提出的0.66％。基本民生用品的價格上漲，再加上大量美國人從北而來，也導致墨西哥不少房東將房屋租金上調，希望能夠賺進更多錢。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
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每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
擁有好的陪練員
陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。