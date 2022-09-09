民生設施消失、平民美食天堂不再——被「層層疊」的民生設施犧牲了甚麼？
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2019年，政府提出檢討用作「一地多用」的超過300公頃的政府用地，所以下列的案例只是冰山一角。
近年「一地多用」成為各政府的規劃「關鍵詞」 ，一般理解這些被善用的土地資源應於公家地上提供更多公用設施，「整合及提供更多政府、機構或社區設施」，貌似是件好事，但土地被「一地多用」後，市民是否真的得益呢？我們翻查近年各個政府提及「一地多用」的項目，卻發現可能是另一回事：
迫走公共設施：騰空土地被私有化
有「一地多用」個案迫走有現有公共設施，但騰空土地卻未必為公眾可享用得到。於銅鑼灣加路連山道的前機電署用地及於柴灣盛泰道的土地，以一地多用方式重置被搬遷的灣仔區域法院大樓及政府辦公大樓，而於灣仔北的原址則用作興建52層高的商廈。同樣於北角海旁的水務署港島大樓，遷出後的用地亦會被改作商業用途。
有些公家地原本位處於市區核心地段，方便市民獲取公共服務（例如現時換身份證也會去灣仔北的入境處辦理），但在「一地多用」下，核心地段卻讓路予商廈，公共設施亦要被遷至相對「偏遠」的位置，核心地段靚地被賣走，市民日後辦理公事亦要走多幾步路。
民生設施消失：平民美食天堂不再
「一地多用」必然牽涉將原有公共設施重新整合，但在整合過程中，亦有重要的民生設施「被淘汰」而不獲重置。以「沙田雞粥」馳名的火炭東西熟食市場，與旁邊的遊樂場及臨時停車場用地將改建為超過10層的政府聯用綜合大樓，不過原有的熟食市場卻無份獲安置。值得注意的是，這兩個熟食市場並非「死場」，截至2020年底的出租率均達100%。沙田區議會曾質疑「殺死」熟食市場的決定，隨著火炭區內陸續有新住宅落成，該區的餐飲需求只會有增無減，但政府僅推搪說區內有其他食肆作替代而漠視區內需求。[注]
公共設施的質變
「一地多用」只講求不同種類的公共設施「層層疊」，但卻沒有提及「層層疊」後設施的質素。「被」一地多用的大圍遊樂場，會被改建成高達41層的插針樓，原本七人足球場，變成在渠上的五人足球場，以後每場賽事亦要踢少四個；踢波大力少少，個波跌落明渠亦執唔返。可見在「一地多用」下，政府部門可能為了追求KPI，如樓面面積或土地供應的增加（量），而忽視了是否能改善使用公共服務的體驗（質）。
2019年，政府提出檢討用作「一地多用」的超過300公頃的政府用地，所以以上的案例只是冰山一角，在未來的日子，具爭議的規劃決定如體育館遷移至偏遠位置、少了個買平餸的公共街市，重置的球場被縮水，在整個政府在追趕KPI 的風氣下，類似的事情將陸續有來。
雖然重置前後的社區設施樓面面積可能「湊夠數」，這些被拆走的設施原本有一定使用率及質素，但在政府新發明的「層層疊收納術」下，這些重要考慮似乎並不是政府關心所在。最終政府部門可能會「交到數」，但犧牲的卻是必然是市民利益。
註：火炭大排檔「清零」 新建綜合大樓不設熟食中心（29-10-2021，獨立媒體）
（文章獲授權轉載，題目與內文由編輯稍作修改，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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