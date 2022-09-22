行政院通過《外役監條例》修正草案：遴選資格加嚴、排除重大暴力犯罪，逾假2小時通報脫逃
我們想讓你知道的是
在外役監受刑人返家探視要件增列「在監行狀善良」、「無危害公共秩序、社會安全之虞」作為申請要件，也修訂《返家探視規定》，審查探視資格、引進電子設備來強化監控返家動態。
外役監逃犯林信吾殺害2名員警的案件震驚國人，外役監的相關管理與限制也因此浮上檯面，行政院會今天通過《外役監條例》部分條文修正草案，除了修正外役監遴選的積極及消極要件，也增訂外役監受刑人返家探視要件；受刑人若違反外役監秩序、安全行為或違反返家探視情節重大情形，均須立即淘汰，收回已得的縮刑。
矯正署明德外役監獄林信吾8月13日下午2時返家探視，應於15日下午2時返監，逾假未歸；隨後外役監聯絡家屬協尋，並聯繫返家探視所在地警察局及戶籍所在地警察局通報協尋，再函請地方檢察署偵辦追緝。不過，林信吾在22日涉嫌持刀殺害台南市2名員警，23日凌晨遭警方逮捕。
外役監因此躍上媒體版面並引起熱議，許多人甚至認為外役監不該存在，或者應該在遴選資格上有更多限制，避免逃脫的事件頻傳。法務部說明，外役監制度的設立目的，在使受刑人入監執行一定期間後，能在獲釋前逐步適應社會生活；為了降低外役監受刑人伺機脫逃或逾期未歸，而有危害公共秩序、社會安全的風險，因此針對遴選資格、停止執行移回一般監獄的事由、返家探視核准基準等規定提出修法。
遴選資格加嚴：執行須滿一定刑期，縮短外役監收容次數
在修正遴選要件方面，延長在監考核期間，修法前最低僅須執行2個月，修法後至少須執行逾3分之1刑期、累犯逾2分之1。同時縮短外役監收容日數，修法前無限制，修法後限制一年內可提報假釋者才能遴選。同時增列「在監行狀善良」且「無危害公共秩序、社會安全之虞」等2項要件，藉由審查受刑人在監表現、再犯風險等危險因子，降低外役監制度性風險。
在遴選消極要件方面，此次修法排除惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害的犯罪。包括：
- 故意犯罪致死（新增）
- 犯10年以上重罪（新增）
- 妨害公務致重傷（新增）
- 脫逃罪（既有）
- 強盜最（新增）
- 加重詐欺（新增）
- 擄人勒贖（新增）
- 犯《組織犯罪防制條例》：發起操縱犯罪組織（新增）
- 犯《槍砲彈藥刀械管制條例》（新增）
- 犯《兒童及少年性剝削防制條例》（新增）
- 犯《性侵害犯罪防治法》（既有）
- 犯《家庭暴力防治法》（既有）
- 犯《毒品危害防制條例》（既有）
- 犯《人口販運防制法》（新增）
返家探視規定：2小時逾假未歸就通報
草案另增訂「違反《返家探視規定》，情節重大」淘汰事由，強化機關考核權限，降低返家探視之風險，也增訂「受傷或罹患疾病，致不適於外役監繼續執行」淘汰事由，確保外役監受刑人均能適於外役作業。受刑人有違反外役監秩序、安全的行為或違反返家探視情節重大情形，均須立即淘汰，收回已得的縮刑，確保社會安全。
在外役監受刑人返家探視要件方面，草案增列「在監行狀善良」、「無危害公共秩序、社會安全之虞」作為返家探視的申請要件，加強外役監審查義務。另外也修訂《返家探視規定》，覈實審查探視資格、引進電子設備來強化監控返家動態；對於逾假未按時返回，也將嚴格落實在2小時內連繫家屬、警方協尋和通報地檢署偵辦脫逃罪。
行政院長蘇貞昌表示，外役監是監獄行刑中的中間性處遇措施，管理採取低度戒護，透過受刑人與社會連結，以利其社會復歸，在獄政管理上有正面意義。近來發生外役監受刑人脫逃，造成重大治安事件，以至於社會大眾對外役監制度風險產生疑慮。
蘇貞昌表示，這次修法是兼顧社會安全維護，與受刑人復歸社會需求，適度提高外役監遴選門檻及資格，違反返家探視規定情節重大者，就不能繼續在外役監服刑，草案送立法院審議後，請法務部積極與朝野黨團溝通，期望能與「警械使用條例」修正草案一起早日完成修法程序。
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核稿編輯：翁世航
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為平凡生活注入新生命，萬秀洗衣店孫-瑞夫與SYM找到新燃料的契機
我們想讓你知道的是
「共感」，是張瑞夫當時成立萬秀洗衣店社群平台的發想原點，與長輩一起做一件有感覺的事情，正是共感所想傳達的念頭。同樣在台灣機車品牌中，SYM也以「共感」為核心，讓許多消費者有著相同的共鳴，透過對生活的觀察，找到了車款與生活中的相同頻率，隨之而來的熱烈反應，就如同深入人心的萬秀洗衣店一樣，正是「共感」效應的合理發酵。
不改變對方 「共感」是找到彼此對頻的節奏
「過去，與阿公與阿嬤相處時，總想要改變對方，逼對方找到與自己相處的模式。」身為萬秀洗衣店的主理人，張瑞夫回憶起過去與長輩相處的方式，不禁感嘆。但後來發現，要能達到生活的平衡，是要讓彼此相處和諧，不是要改變對方，其中的「共感」就很重要。「也就是雙方感受同一件事物，發現彼此對應的頻率，不求改變對方，而是找到彼此生活光譜中那一條相同的色彩。」張瑞夫分享著當時創立萬秀洗衣店的歷程與初衷。
當萬秀洗衣店在社群平台上爆紅後，張瑞夫也發現，原來在社群網路上，人們的聯繫，也同樣透過「共感」來找到彼此有感的節奏。「網友們看見我的分享，紛紛回應說原來長輩的衣服如此有型、也分享了相當有想法的阿公與阿嬤等訊息，透過我與網友間的分享，我們也找到了彼此感動的點、找到了彼此共感的關鍵。」
所謂的共感，其實就是能夠換位思考，找到在不同個體、群體間，都能獲得同樣感受的人事物。在全球競爭最激烈的台灣機車市場中，SYM重新思考著以消費者生活為出發點，觀察的民眾的生活習慣後，以其需求打造出適合的對應車型，以合適的車款來讓民眾的生活更便利、更增色，SYM將自身擅長打造車輛的頻率，對應到民眾生活的節奏，兩者對拍後所譜出的結晶，就是如滿足有裝載需求而來的4MICA、滿足熱愛玩樂需求打造的KRNBT，更有瞄準喜愛長途旅行、騎車環島族群而來的MMBCU最新機種。SYM導入的造車新思維，不也是與民眾用車需求間的一種共感結果嗎？
放下自認為的理所當然 挑戰傳統會有驚人成果
看著家裡洗衣店堆積如山、忘了取回的衣物，張瑞夫靈機一動成立了「被遺忘衣物循環機制平台」，為了這些被遺忘的衣物找到重新「活化」的舞台。透過祖父母的智慧，張瑞夫分享了衣服保存的方法、穿搭的新想法，在採訪這天他就身穿來自爸爸衣櫃裡的牛仔外套。除了創新之外，最重要的是「從平淡生活中實踐永續的價值。」張瑞夫強調著，自從循環機制成立後，萬秀洗衣店成為了台灣很多永續品牌展現自我價值的舞台，甚至也讓傳統洗衣店看見了改變的可能性，「對於許多長輩、傳統品牌而言，要他們改變，是不容易的事，但透過新型態的方式，我們做到了。」
在機車市場中同樣是老字號的SYM，能在競爭激烈的當下，勇於做出創新與改變，同樣是讓張瑞夫感到激賞且共鳴的事。「以前我認為台灣打造的機車差異只在排氣量的不同，外型上都很類似。」但沒想到SYM透過對於消費者的資訊整理，重新規劃了旗下產品陣容，願意改變既有的研發、生產車輛的習慣與傳統，「這真的很不容易，畢竟很多人最害怕的就是改變。雖然審美觀因人而異，但對於我而言，SYM近年來所推出的每一款車型我都覺得越來越好看、越來越有自我的風格！」
「萬秀洗衣店」、「被遺忘衣物循環機制」等社群平台的創立後，網友們各式各樣的回覆，才發現原來自己從小所累積對於衣物保存的知識，竟然是別人眼中的寶貴資訊。「自己認為的理所當然，並非每一個人認為的理所當然。」過去台灣機車大廠也習慣著當車輛研發出來之後，自然就會有消費者購買，但當重新修改的研發思維，共感車主日常生活中的需求打造出來的車款，所獲得的共鳴，就是近年來SYM繳出的優異成績單。
第一台機車就是SYM 與品牌共譜的生活回憶
提及SYM，張瑞夫不僅止對於眼前的MMBCU極為激賞，「我人生中第一輛車就是SYM巡弋！當時是我阿公在我要上大學之前買給我的一輛二手車。」一聊起生命中的第一輛機車，張瑞夫的回憶不斷湧上，想起當時巡弋搭載著同級罕見的陶瓷汽缸、騎著巡弋夜衝去看跨年後的第一道曙光…「我還記得小時候生活中部時，親朋好友還有鄰居幾乎都騎著迪爵，就是我們心目中的國民神車。」
除了對SYM有著許多共同的回憶，在代步工具的選擇上，張瑞夫對於機車更是情有獨鍾。「就算現在有了汽車，但有時候要機動性，我還是喜歡騎車。」雖然沒有騎車環島的經驗，「但我記得人生第一次環島是坐火車，但每到一個城市之後，我就會租車進一步的深度旅遊。」張瑞夫一聊起機車，話匣子停不了。
從巡弋到MMBCU，張瑞夫對於SYM的進步大感驚艷，「這曼巴綠的烤漆會在不同光線照射下產生變化，竟然還可以把蛇腹的紋理呈現！」此外，身高178cm的張瑞夫，在MMBCU找到了相當舒適的騎乘姿勢，順暢且飽滿的動力輸出，讓初次體驗的張瑞夫愛不釋手，就算拍攝結束後仍騎乘了好幾回。「騎著這一款車確實可以感受到SYM當時研發的初衷，在設計、機能與動力等面向，都有適合長途騎乘的優點。」
當「共感」成為核心精神 張瑞夫與SYM重新觀察生活後獲得的豐碩果實
愛好騎車的張瑞夫與機車大廠SYM，兩者同樣找到了對於「共感」的共鳴，透過對於平凡生活的觀察，注入不同世代的想法與創意，激盪出的豐滿果實，無論是平凡的洗衣店、被遺忘的衣物、視為日常工具的機車，都能重新賦予生命與嶄新價值。
想為生活日常找到新的可能性？不妨穿上衣櫃中那被遺忘的衣服，跨上MMBCU來趟對於台灣土地的深度旅遊，這個假期，一定會很不一樣！