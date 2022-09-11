「悲傷，是我們為愛所付出的代價」：英國女王逝世，一個不朽時代的結束
我們想讓你知道的是
登基70年又214天以來，尊貴的伊莉莎白二世不只目睹了人類科技文明的成長，也親身歷經近代每一個足以撼動世界的關鍵時刻。西元2015年9月，她成為英國史上在位時間最長的君主（63年又7個月）、世界史上在位時間最長的女性君主及女性國家元首。
悲傷，是我們為愛所付出的代價。
一個不朽時代的結束，故英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II / Her Majesty Elizabeth the Second, By the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her Other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith；本名：Elizabeth Alexandra Mary，1926－2022；在位：1952－2022）
尊貴至高的英國與其大英國協旗下所有15個主權成員國（英聯邦王國）和54個加盟國，以及全球海外英屬領地的前共同國家元首，也是英國國教會的前最高首長。誕生在英國倫敦，父親是約克公爵，也就是後來的英皇喬治六世（George VI，1895－1952）。
自身與歐陸各國王室都分別有著近、遠親關係的伊莉莎白女王，從小就在皇宮裡，於母親的親自督導與關懷下，開始接受完整的皇室教育。不只修習帝王學、管理學、歷史學，還有神學，更從童年時期認真修習法語。
到了第二次世界大戰期間，十餘歲的伊莉莎白與眾多英國皇室成員，在國王與皇后的堅持之下，並未聽從大臣們的建議前往北美加拿大避難、偏安。反而以身作則，全數投入了後防支援的婦女團體。
在烽火不斷的動盪時代下，伊莉莎白第一次認識了皇室以外的同年齡少女。隨著朝夕相處、一同受訓，這個極為寶貴的經驗，亦讓伊莉莎白登基之後不再依循過往皇室的規範，將子女留在封閉的皇宮裡獨自苦讀各種知識，而是讓他（她）們送往學校，享受群體學習的樂趣，也期許他們未來更能夠貼近民心。
戰爭落幕，歐陸回歸平靜。自西元1951年起，由於喬治六世健康狀態每下愈況，伊莉莎白也逐漸替代國王，代表英國皇室參與官方的公開活動……首年就來到希臘、義大利和馬爾他進行國是訪問。
隔年2月，就在出訪非洲肯亞途中，喬治六世駕崩。接獲消息的她，於是就在下榻旅館裡即位，正式成為新一任的英國國家領導人伊莉莎白二世……並且在同年隨即登上了美國《TIME》雜誌的年度風雲人物。
登基70年又214天以來，尊貴的伊莉莎白二世不只目睹了人類科技文明的成長，也親身歷經近代每一個足以撼動世界的關鍵時刻。西元2015年9月，她超越其曾祖母維多利亞女王，成為英國史上在位時間最長的君主（63年又7個月）、世界史上在位時間最長的女性君主及女性國家元首。
西元2022年6月2日，伊莉莎白二世成為英國史上第一位，也是可記載歷史上第四位慶祝「白金禧」（即位70週年、Platinum Jubilee）的君主。更是首位舉辦過兩屆近代「夏季奧林匹克運動會」（1948、2012）的國家元首。
不少總理（首相）心目中擁有「過人的精明和對世界事務的獨特觀察」的女王，生涯總共進行了多達325次的外交國是訪問，也與15位首相合作過。其中布萊爾（Anthony Blair，1953－）、卡麥隆（David Cameron，1966－）、梅伊（Theresa May，1956－）、強森（Alexander Johnson，1964－）與特拉斯（Liz Truss，1975－）更是在伊莉莎白二世登基之後才出生的總理。
此外，從70年前即位開始，肩負著「女王陛下政府」（Her Majesty's Government）的神聖使命，女王若情況允許，每天都會最少花上三個小時以上的時間來審閱研讀各政府機關部門的公文與政策，然後在每周一次的總理會談中提供內閣客觀的建議……。
即使英國的君主立憲制精神裡，國會對人民負責，君主僅具備諮詢權、褒奬權及警告權。但女王超黨派、無私心，維護政局穩定的態度，數十年如一日，更讓不少秉持推行共和制（大不列顛共和國）理想的總理紛紛表達對女王的敬佩與敬仰。
從邱吉爾（Sir Winston Churchill）到特拉斯，從冷戰威脅到疫情肆虐，女王70年的在位，期間更面臨著西元20世紀中後期新興民族國家與海外殖民領地的獨立浪潮，許多前所未聞的嚴峻挑戰。
在往昔號稱「日不落」之大英帝國的國際勢力日漸式微，軍武力量與經濟影響力亦同步在寰宇舞台上大幅衰退之下，伊莉莎白二世仍忠實扮演著維繫國格尊嚴的最高領導人角色，屹立不搖，努力地維持整個大英國協組織的完整。除了給予海外自治領地更多的公民自主權利外，也與昔日的前殖民地，像南非等國保持著良好且密不可分的特殊情感關係。
雖說近30年來，英國皇室可說是充斥著連年悲劇與醜聞，除了小道八卦，甚至不少辛辣話題都成為了媒體笑柄。但在無數英國人民的心中，女王始終都獲得了相當高的支持率，除了不滿意程度在10%以下，滿意程度更幾乎都超過85%。
而作為前英屬地的香港，女王也曾於西元1975年和1986年時兩度訪港，除參觀公共設施、著名景點，亦帶給港人一股不同於天朝上主的親民形象。當時身為香港名義上的元首，不少港人因而為女王起了「事頭婆」（老闆娘）的綽號。即使經歷主權移交，九七之後港九各地不再高懸米字旗，但港人並未忘卻往昔的封號：
伊利沙伯二世，藉上帝恩典，作為大不列顛及北愛爾蘭聯合王國暨我們的其他國土及領地女皇、英聯邦領導人及信仰保衞者。
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
當感到空虛、迷失的時候，就做點運動，重新啟動身體的感受吧。運動能讓身體健康，也蘊含著許多實用概念，值得我們運用到很難的人生裡，以下推薦幾個運動訓練x人生學，幫助你重新打造自我訓練計畫，一起在實現目標的路上，不再迷失：
在輸贏挫敗中，訓練耐心
思想的舉重也需要無數次的鍛鍊，舉重女神郭婞淳說：「相信所有的挫折，都是最好的安排。」、「給自己多一點鼓勵，給明天多一點期待。」要實現目標、找到自我價值，感受挫敗與耐心等待是必經的路程，就像鍛鍊肌肉不會只做一兩次訓練就立刻有成效，體驗更多的其實是訓練過程中的各種關卡。當自我價值尚未浮現時，你需要的是更多的耐心，反覆確認目標與實踐計畫，確保自己走的每一步都在正確的道路上。即使暫時看不到成果，也不要輕易地放棄。
尋找正確施力點，勿操之過急
人生和運動訓練一樣，過於心急反而難以達到理想目標。在健身時如果只顧埋頭猛練、執著在增加訓練重量，很可能會用錯施力點、超過自身可負荷範圍，最後造成身體受傷、代償肌群過勞，得不償失。同樣的，在生活中如果只是盲目地追求充實感而將行程表填滿，最終也會過度耗竭精力，身心俱疲。
人生和運動，都是「屬於自己的事」
奧運羽球雙打金牌得主李洋曾說過：「努力不一定會成功，但不努力一定不會成功。」運動需要設定目標、反覆自我訓練、不斷修正方向，才有機會修得正果，不可能只依靠教練的指導而自己不付出實踐，就能擁有好體態或體能。人生是自己的，不妨在心中仔細描繪想要過的美好生活，在「阿姨…我不想努力」的念頭升起時，想想心中的那幅景象。
小目標持續做，創造複利效果
運動要有明確的鍛鍊目標，才能持續進步。目標不需要遠大，關鍵是持續做，即使是「每天快走時，多走30步」這樣的小目標，堅持一年後也能累積出萬步的差距。若在生活中沒有目標，只是重複日常瑣事完成交辦，讓時間悄悄流走，就可惜了這個人生。為自己建立一個目標與訓練計畫吧！即使是再小的目標都可以，讓自己穩穩地朝目標前行，維持紀錄習慣，更可以感受成果逐漸累積的那份充實。
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陪練員是職業運動選手背後重要的支持夥伴，能幫助選手克服弱點、精進實力。你獨一無二的人生，也需要好的陪練員支持，透過專業的角度指導，讓訓練更有效率、進步更快。更重要的是，陪伴你持之以恆朝目標前行，勇敢無懼。
以「我們的夢想，是陪你抵達你的夢想」為承諾的中國人壽，在「人生GYM」裡，陪你練人生，以公平待客的心，提供你應付人生風險所需的保障，陪伴你在夢想的路上更勇敢前行，成為理想自己。