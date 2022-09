「悲傷，是我們為愛所付出的代價」：英國女王逝世，一個不朽時代的結束

文:私の部屋:世界、歷史、人生的万華鏡

悲傷,是我們為愛所付出的代價。

一個不朽時代的結束,故英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II / Her Majesty Elizabeth the Second, By the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and of Her Other Realms and Territories Queen, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith;本名:Elizabeth Alexandra Mary,1926-2022;在位:1952-2022)

尊貴至高的英國與其大英國協旗下所有15個主權成員國(英聯邦王國)和54個加盟國,以及全球海外英屬領地的前共同國家元首,也是英國國教會的前最高首長。誕生在英國倫敦,父親是約克公爵,也就是後來的英皇喬治六世(George VI,1895-1952)。

自身與歐陸各國王室都分別有著近、遠親關係的伊莉莎白女王,從小就在皇宮裡,於母親的親自督導與關懷下,開始接受完整的皇室教育。不只修習帝王學、管理學、歷史學,還有神學,更從童年時期認真修習法語。

到了第二次世界大戰期間,十餘歲的伊莉莎白與眾多英國皇室成員,在國王與皇后的堅持之下,並未聽從大臣們的建議前往北美加拿大避難、偏安。反而以身作則,全數投入了後防支援的婦女團體。

在烽火不斷的動盪時代下,伊莉莎白第一次認識了皇室以外的同年齡少女。隨著朝夕相處、一同受訓,這個極為寶貴的經驗,亦讓伊莉莎白登基之後不再依循過往皇室的規範,將子女留在封閉的皇宮裡獨自苦讀各種知識,而是讓他(她)們送往學校,享受群體學習的樂趣,也期許他們未來更能夠貼近民心。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 伊莉莎白女王(右)與菲利普親王(左)

戰爭落幕,歐陸回歸平靜。自西元1951年起,由於喬治六世健康狀態每下愈況,伊莉莎白也逐漸替代國王,代表英國皇室參與官方的公開活動……首年就來到希臘、義大利和馬爾他進行國是訪問。

隔年2月,就在出訪非洲肯亞途中,喬治六世駕崩。接獲消息的她,於是就在下榻旅館裡即位,正式成為新一任的英國國家領導人伊莉莎白二世……並且在同年隨即登上了美國《TIME》雜誌的年度風雲人物。

登基70年又214天以來,尊貴的伊莉莎白二世不只目睹了人類科技文明的成長,也親身歷經近代每一個足以撼動世界的關鍵時刻。西元2015年9月,她超越其曾祖母維多利亞女王,成為英國史上在位時間最長的君主(63年又7個月)、世界史上在位時間最長的女性君主及女性國家元首。

西元2022年6月2日,伊莉莎白二世成為英國史上第一位,也是可記載歷史上第四位慶祝「白金禧」(即位70週年、Platinum Jubilee)的君主。更是首位舉辦過兩屆近代「夏季奧林匹克運動會」(1948、2012)的國家元首。

不少總理(首相)心目中擁有「過人的精明和對世界事務的獨特觀察」的女王,生涯總共進行了多達325次的外交國是訪問,也與15位首相合作過。其中布萊爾(Anthony Blair,1953-)、卡麥隆(David Cameron,1966-)、梅伊(Theresa May,1956-)、強森(Alexander Johnson,1964-)與特拉斯(Liz Truss,1975-)更是在伊莉莎白二世登基之後才出生的總理。

此外,從70年前即位開始,肩負著「女王陛下政府」(Her Majesty's Government)的神聖使命,女王若情況允許,每天都會最少花上三個小時以上的時間來審閱研讀各政府機關部門的公文與政策,然後在每周一次的總理會談中提供內閣客觀的建議……。

即使英國的君主立憲制精神裡,國會對人民負責,君主僅具備諮詢權、褒奬權及警告權。但女王超黨派、無私心,維護政局穩定的態度,數十年如一日,更讓不少秉持推行共和制(大不列顛共和國)理想的總理紛紛表達對女王的敬佩與敬仰。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

從邱吉爾(Sir Winston Churchill)到特拉斯,從冷戰威脅到疫情肆虐,女王70年的在位,期間更面臨著西元20世紀中後期新興民族國家與海外殖民領地的獨立浪潮,許多前所未聞的嚴峻挑戰。

在往昔號稱「日不落」之大英帝國的國際勢力日漸式微,軍武力量與經濟影響力亦同步在寰宇舞台上大幅衰退之下,伊莉莎白二世仍忠實扮演著維繫國格尊嚴的最高領導人角色,屹立不搖,努力地維持整個大英國協組織的完整。除了給予海外自治領地更多的公民自主權利外,也與昔日的前殖民地,像南非等國保持著良好且密不可分的特殊情感關係。

雖說近30年來,英國皇室可說是充斥著連年悲劇與醜聞,除了小道八卦,甚至不少辛辣話題都成為了媒體笑柄。但在無數英國人民的心中,女王始終都獲得了相當高的支持率,除了不滿意程度在10%以下,滿意程度更幾乎都超過85%。

而作為前英屬地的香港,女王也曾於西元1975年和1986年時兩度訪港,除參觀公共設施、著名景點,亦帶給港人一股不同於天朝上主的親民形象。當時身為香港名義上的元首,不少港人因而為女王起了「事頭婆」(老闆娘)的綽號。即使經歷主權移交,九七之後港九各地不再高懸米字旗,但港人並未忘卻往昔的封號: