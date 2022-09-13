大韓航空客機遭擊落之謎（下）：關於這場悲劇的「真相」，最少就有三種說法
我們想讓你知道的是
雖然某名偵探江戶川君常言「真相只有一個」，但綜觀歷史長河，往往有權者或贏家為了營造出一個「假的真相」流傳後世，反而是遮蓋了更多無法見光的「真的真相」……我們就以大韓航空KAL007的事故為例，最少就有三種說法。
千禧年時，德國某航空公司的多名資深駕駛員集體披露了半世紀之前的一次機密行動：當時在美國中情局與英國軍情六處的請託下，前往莫斯科載回二戰德軍戰俘，順利執行首次國際飛行任務的L航空。班機在回程時「刻意」偏離了既有航道，就在水平面1000公尺處的高度，讓裝載於前起落架的間諜相機能完整捕捉到整個莫斯科西部防空圈的輪廓與布陣，用以進行未來空襲時的沙盤推演。
無法平安歸來的KAL007班機，在冷戰詭譎的緊張對峙下，連殘骸都如大海撈針一般音訊全無。從一開始的單純墜機（蘇聯未承認）到空戰擊落（敵方先挑釁），這也讓受害人數最多，超過100位國民（乘客82、機組員23）生死未卜的南韓，自發性地發起激烈的反蘇抗爭運動，青瓦台（總統府）也正式出面譴責，甚至連北約、日本、澳洲都以外交辭令抨擊蘇共毫無章法的還擊手段。
但鐵幕陣營裡的東歐諸國自然不甘示弱，紛紛以國土自保、避免入侵作為理由。雙方藉由國際媒體的唇槍舌戰越演越烈，幾乎就像是昔日同盟國跟協約國相互叫陣的局面了……可是眼下已不再是騎士精神的刺刀交鋒，而是核彈跟氫彈開關的箭在弦上。
除此之外，空難剛發生不久後，韓國還以客機平安迫降庫頁島的蘇方電報為報導重點，可撲朔迷離外加言詞閃爍的官方回應，讓美國（62位）、日本（28位）、南韓等受害者較多的國家決定組成聯合搜救隊，集結在公海，預備展開可能的救援工作……但此刻蘇聯政府竟出動各式軍艦，荷槍實彈來加以阻撓。蘇方參謀部並透過聯合國的發聲管道先發制人：KAL007是偽裝成民航機的美軍偵察機，既然美方放膽侵入蘇聯領空，那就會有被擊落的風險。
聯合國安理會面對此一重大空中災難，尤其是人為、蓄意製造的空難悲劇，自是馬上做出了嚴厲譴責蘇聯的重要決議；但身為常任理事國之一的蘇聯，想當然爾不會打臉自己，於是毫無疑問的動用了「否決權」，讓聯合國洋洋灑灑、白紙黑字的控訴，充其量只是一張送不出去的廢紙罷了……墊便當或三明治用？
回到空難事故的主線，離開安克拉治後的幾個小時間，KAL007究竟駕駛艙內或機長本身是發生了什麼事？這個或許已永遠無法得到解答的提。從西元20世紀80年代直到今日，無論歷經冷戰落幕、蘇聯解體等關鍵時點，始終都是飛行迷、歷史控，乃至於是陰謀論者持續關注與研究的話題。
雖然某名偵探江戶川君常言「真相只有一個」，但綜觀歷史長河，往往有權者或贏家為了營造出一個「假的真相」流傳後世，反而是遮蓋了更多無法見光的「真的真相」……我們就以大韓航空KAL007的事故為例，最少就有三種說法。
第一：機長失誤說
在空難屆滿10周年時，隨著鐵幕內各個共產政權瓦解，俄羅斯政府公開承認持有並交還「黑盒子」，並交由公正第三方科研單位的判讀下。國際民航組織這才確認班機自安克拉治起飛後，機長未確實執行（忘記？）標準飛行模式，將HDG（磁航向、磁方位角）模式更改為INS模式（慣性導航系統），導致飛機的位置一直偏離正常航道，釀成無法挽救的大錯。
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從安克拉治到漢城（首爾），沿途會經過9個導航點（Waypoint），其中設有無線電信標供飛行器定位；沿途還有多個雷達站，自阿拉斯加到北海道，有民航跟軍用，直接監視各種飛行器的航行路線。若發生嚴重偏離的情形，理應要進行通報或提醒，但除了來自地面的警告付之闕如，竟然連後方跟著起飛，使用同一條航線（R20）的KAL015也絲毫沒有察覺友機早就在茫茫百里之外。
第二：節省燃油說
再者，是節省燃油說。由於當年大韓航空在空中運輸的定位較偏向平價（非廉航）航空公司，故在「省油是機長的使命」思維下，不少駕駛員藝高人膽大，亞、美跨洲航線會選擇偏北（靠近蘇聯）飛行，在直線距離跟航線距離之間盡可能縮短一些差距，但可能就此不小心跨越了紅線，進入恐怖角……。
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西元1978年4月，同樣是大韓航空，編號KAL902的波音707客機準備從巴黎中轉安克拉治加油，但因導航系統未適時校正，意外從北冰洋巴倫支海（Barents Sea）一帶誤闖蘇聯領空。
伴隨客機不理會蘇聯戰機發出的驅離或降落警告（咦？），最後KAL902左翼中彈，兩名乘客（韓國跟日本籍）當場身亡，客機失壓但幸運迫降在蘇聯科皮亞維湖（Korpijärvi Lake，距離芬蘭邊境32公里）。錯飛4小時的北極謎航代價，就是蘇聯向韓國政府一口氣提出了索賠10萬美金的「旅客照顧費」；有了前車之鑑的教訓，KAL007理應不會重蹈覆轍。
第三：美軍陰謀論
第三點，也是最多人所提及的陰謀論，就是美軍假藉著KAL007的掩護，讓RC－135偵察機在同一個空域裡趁虛而入。在蘇聯雷達無法清楚辨識兩者身影重疊之下，美軍能快速掌握蘇聯在遠東邊疆區的防空能力、反應時間與攔截程序。
尤其堪察加－彼得羅巴甫洛夫斯克（Petropavlovsk－Kamchatskiy）不只是世上罕有無法藉由鐵路跟公路到達的海港城。鄰近的保密行政區（封閉城市）維柳欽斯克（Vilyuchinsk）更是美軍當年亟欲破解「迷霧衛星圖」的核子動力洲際彈道飛彈潛艦基地（至今仍未開放）。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。