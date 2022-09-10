【東南亞週報】緬軍政府敏昂萊訪俄會普亭｜小馬可仕首次國是訪問出訪印星｜東馬占國會議席35%提案通過
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根據緬甸軍事執政當局的聲明指出，兩位領袖「友好且開放地」討論合作事宜，雙方並就兩國關係與國際情勢交換意見。這是敏昂萊兩個月內二度訪俄，他在該論壇上也透露，緬甸正向俄國購買石油，並將以俄羅斯盧布（roubles）支付。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第187期，為讀者挑選2022年9月3日至9月9日期間，有關菲律賓、新加坡、緬甸、馬來西亞、印尼與柬埔寨的六則東協區域大事。
菲律賓｜小馬可仕首次國是訪問 出訪印尼與新加坡
菲律賓總統小馬可仕9月5日至7日先後出訪印尼、新加坡進行國是訪問，為他在6月正式就任後首次出訪。
小馬可仕於5日抵達印尼，與總統佐科威會談。雙邊簽署了國防及安全合作、5年期外交行動，以及海上邊界檢討協議。經貿方面，菲印雙方期待持續深化發展貿易以及交通運輸；小馬可仕亦向印尼提出穩定進口煤炭與肥料的可能性。此外，菲外交部長馬納羅（Enrique A. Manalo）也與印外長勒特諾（Retno Marsudi）就菲人維羅索（Mary Jane Veloso）一案提出行政赦免的請求，維羅索因走私毒品被在2010年印尼判處死刑。
小馬可仕而後於6日抵達新加坡，和總理李顯龍和總統哈莉瑪（Halimah Yacob）會面，菲新兩國就反恐怖主義、數位資料保護還有健康保險方面簽署合作協議。小馬可仕表示，目前有20萬菲律賓人在新加坡居住或工作，而新加坡也是菲律賓2021年最大外國投資來源；雙邊期望就更多領域進行深化交流與合作。
（小馬可仕與新加坡外交部長維文會面。）
在小馬可仕出訪期間，由杜特蒂長女、副總統薩拉（Sara Duterte）暫代總統職務。值得注意的是，菲國近幾任總統任內，副總統並未曾被指定暫代總統職務，而是由總統府文官長代理。
（菲律賓小馬可仕總統與印尼佐科威總統。）
新加坡｜星菲領袖會晤 籲緬甸勿採不利和解行為、重申南海和平重要性
新加坡總理李顯龍9月7日在總統府會見菲律賓總統小馬可仕，雙方發表了有關加強星菲夥伴關係的聯合聲明，並見證多項協議的簽署，合作領域橫跨數位合作、醫護人員部署、反恐、個資保護、城市發展及水資源。
在兩國夥伴關係聯合聲明中，雙方同意繼續進行定期高層對話、兩軍交流、多邊平台合作，並努力達成雙邊協議，進一步加強防務與安全合作。
李顯龍及小馬可仕亦針對重要區域及國際情勢交換意見。在緬甸議題上，兩國領袖對該國局勢深表關切，包括緬甸持續不斷的政治危機，以及四名反對派人士遭處決等事。新加坡和菲律賓同為東協創始國，兩國領袖在聯合聲明中，也對緬甸軍政府在及時和全面落實「五點共識」上進展有限和缺乏承諾，深表失望。他們呼籲緬甸避免採取不利於最終實現全國和解的行為。
除了緬甸問題，兩國領導人也重申東協對南海議題的一貫立場，強調新加坡和菲律賓堅定支持國際法和《聯合國憲章》的原則，重申維護和平、安全、穩定、航行及飛行自由，以及和平解決爭端的重要性。他們敦促「各方盡一切努力，運用外交與和平手段，維護國際和平與安全，避免烏克蘭的人道主義危機進一步惡化」。
（新加坡總理李顯龍9月7日在總統府會見菲律賓總統小馬可仕。）
緬甸｜緬軍政府敏昂萊會晤普亭 雙方「友好且開放地」商討合作
緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）本週出訪俄羅斯，並於9月7日東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）場邊會晤俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。根據緬甸軍事執政當局的聲明指出，兩位領袖「友好且開放地」討論合作事宜，雙方並就兩國關係與國際情勢交換意見。
這是敏昂萊兩個月內二度訪俄，他在該論壇上也透露，緬甸正向俄國購買石油，並將以俄羅斯盧布（roubles）支付。
根據新加坡《亞洲電視台》（CNA）報導，普亭在會晤敏昂萊時表示，「緬甸是我們在東南亞長期、可靠的夥伴。我們的關係正以積極的方式發展。」敏昂萊則是向普亭表示，「我非常為你感到驕傲，因為當你在這個國家執政時，俄羅斯成為世界第一。我們不僅要稱你是俄羅斯的領導人，更是世界的領袖，因為你控制並組織了全世界的穩定。」
在敏昂萊到訪之際，俄緬政府個別因對烏克蘭發動軍事入侵及於去年在國內發動軍事政變，在國際上面臨外交孤立。然而，敏昂萊7日接受《俄新社》採訪時則是表示，緬甸的危機已得到控制，軍方將盡最大努力按計畫在明年8月舉行選舉。他表示，現在討論延遲選舉為時過早，軍政府仍有很多時間來恢復秩序。敏昂萊也指出：「選舉必須是在沒有外部壓力的情況下舉行，否則選舉就不會公平透明。」
（緬甸軍政府領導人敏昂萊與俄羅斯總統普亭9月7日在東方經濟論壇上會晤。）
馬來西亞｜東馬占國會議席35%提案通過
1963年馬來西亞建國契約特別理事會（MKMA63）在9月8日正式通過恢復35%國會議席來自東馬沙巴及砂拉越的提案。目前大馬222個國會議席中，166席次（75%）來自西馬，其餘56席次（25%）為東馬席次，即砂拉越占31個和沙巴25個。在MKMA63剛通過的提案後，沙巴和砂拉越有望增加至78席次。
掌管沙巴及砂拉越事務的首相署部長麥西慕（Maximus Ongkili）指出，馬來西亞在1963年時，沙巴、砂拉越和新加坡共占國會35%席次，而其餘席次屬於馬來亞，即西馬半島。當新加坡在1965年脫離馬來西亞時，屬於新加坡的議席應該讓給沙巴和砂拉越，以滿足35%的代表權。
在MKMA63通過此提案後，下一步便是說服大馬選舉委員會，而麥西慕強調此議題值得推動，因為此為恢復建國契約（MA63）的重點任務。事實上，修復MA63是去年大馬政局極不穩定時，朝野雙方簽訂「政治穩定及轉型諒解備忘錄」中5項重點內容之一。
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