印尼北蘇門答臘省民眾拒中資礦場，專家籲北京提高環保標準解僵局
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位於印尼西爪哇省勿加泗市的印尼總統大學國際關係學系助理教授賴劍文（Harryanto Aryodiguno）表示，中資在中國及印尼的「雙重標準」，其實是凸顯印尼法規基礎落後於外國，也顯示雅加達政府無法在開發礦產及保護環境中取得平衡，並極度仰賴中國等外資技術。
文：林柏宏
印尼西北部的一座中資礦場，早在近三年前就遭專家質疑恐釀礦災，但時至今日環評爭議仍未解。觀察人士說，礦場設施仍有倒塌風險、雅加達至今也不願公開開採工作協議，迫使當地民眾與倡議團體近日重申停工訴求，並前往中國駐印尼使館抗議。
學者指出，在看似中印雙方不樂見礦場關閉的情況下，北京可藉機化解外界對中企在海內外建設「雙重標準」疑慮，極力提高在當地的環保標準，除了有助擴大未來與印尼的經貿合作，甚至可能改善國際形象。
在印尼北蘇門答臘省達尹裡縣（Dairi Regency）居民訴諸國際，具有中資背景的印尼達尹裡礦業公司（PT Dairi Prima Mineral，DPM）在當地修建的鋅礦場設施恐引致命災難屆滿3年之際，印尼媒體《Wahana News》 9月4日發佈達尹裡縣民眾委任律師及拒絕採礦聯合祕書處的聯合聲明表示，當地人對近期印尼能源與礦產資源部（ESDM，簡稱能礦部）訴諸法律挑戰，持續拒絕對外公開相關採礦工作文件的舉動「表示失望」，認為有關部門「更傾向擁護企業利益」。
達尹裡縣民眾指控，DPM持續「忽視數十萬達尹里居民的權益」，因為位於印尼北蘇門答臘省棉蘭市的社區法律服務機構、也是達尹裡縣居民的法律代表「BAKUMSU」執行董事東加姆·邦加比（Tongam Panggabean）對《美國之音》透露，DPM目前尚未取得新的執照，依照法規，當地開採作業應無限期停工，但礦場門禁森嚴，就連居民都無法靠近，政府也並未派人監察。
因此， DPM是否合規自律，外界不得而知。這也顯示，當地居民近年嚴正拒絕DPM開採礦產的訴求，至今仍未獲政府正視。
礦場仍存致命風險
早於1998年，DPM就獲得在達尹裡縣預定礦場位址的開採特許權、並於2005年獲得環境許可證。然而，2019年，DPM重新規劃礦場設施中的尾礦壩，也就是用來處理礦石廢料的大壩的位址，因此印尼環境與林業部（KLHK，簡稱環林部）要求DPM重新申請新的環境許可證。 DPM也於同年向環林部提出修訂版的環境影響評估，不過至今仍未獲得批准。換句話說，目前DPM任何的開採活動，均屬違法。
即便DPM重提環評報告，但國際專家早於數年前示警，礦場設施改址恐對當地帶來極大災害風險。位於美國猶他州西班牙福克市（Spanish Fork）的水文和地球物理學家史蒂文·埃默曼（Steven H. Emerman），對《美國之音》重申他的擔憂。
埃默曼說：「（礦場）最嚴重的風險將是尾礦壩發生災難性破壞的風險。由於在大壩下坡不到1000公尺的地方有許多房屋和宗教場所，潰壩可能導致數百人死亡。第二個最嚴重的風險是從尾礦設施和廢石堆中排出『酸礦排水』（Acid Mine Drainage）的可能性，這種『酸礦排水』可能會影響水生生物和社區供水。重要的是，這些風險將永久持續下去，並不會隨著礦場的關閉而終結。」
針對埃默曼等土木及水利專家對礦場的災害評估，當地居民於2019年向印尼中央信息委員會（KIP，簡稱信委會）提出請求，要求印尼能礦部披露關於與DPM的工作合約訊息，以便釐清礦場可能帶來的潛在風險。
然而，能礦部至今仍不願揭露合約詳細資訊。
中方盼礦場速重啟
綜合印尼媒體報導，能礦部認為，公開與DPM的工作合約，恐損及DPM的商業利益。也因此，能礦部隨後對信委會說，其應公開與DPM的工作合約的決定表示反對，就此對行政法院提出訴訟，並在今年7月敗訴後，再上訴至最高法院，並提出撤銷信委會判決的請求。
不過，「BAKUMSU」執行董事東加姆對《美國之音》表示，公開工作合約實屬必要，他說：「（達尹裡縣）社區想知道的是合約對（礦產）項目的實際描述，因為他們關心項目對周圍居民的環境和社會影響。」8月19日，達尹裡縣居民也向最高法院提出反對撤銷信委會判決的請求，雙方對簿公堂，官司仍持續纏鬥中。
對此，位於台灣文藻外語大學東南亞學系副教授兼主任林文斌分析，印尼目前正處大興基礎建設以拉抬經濟增長的階段，若輕易公佈合資公司工作合約，恐讓外商卻步，這可能是雅加達政府不願輕易公佈DPM合約的著眼點；而對DPM大股東中方來說，則考量曠日廢時的俄羅斯與烏克蘭戰爭，已導致工業金屬供應大亂，因此並不希望環評打亂礦場復工腳步。
合資公司DPM的51%股份來自中國國企「中國有色礦業集團」旗下的「中國有色金屬建設股份有限公司」、49%股權則來自印尼煤礦巨擘「Bumi資源」（Bumi Resources）的子公司「Bumi資源礦物公司」（Bumi Resources Minerals）。 DPM規劃在達尹裡縣進行包含鋅、鉛、銀礦石等礦產商業開採，外界估計，開採特區鋅儲量約佔全球5%。
林文斌告訴美國之音：「（印尼）政府的國營企業跟外國公司來做合資投資，通通都要把所有的東西都公開的話，（可能）的談判。另外中國方來講，最近因為俄烏戰爭的原因，全世界的有色金屬礦產，大家都在爭奪，像這個地方所要開採的主要是鉛跟鋅，這兩個（是）很重要的工業原物料，它（們）可以做很多的加工。最近電動車蓬勃發展，那這（兩種礦物）又是在電動車電池裡面很重要成分，所以開發重啟（礦場），對中國來講是勢在必行。」
中國建設「雙重標準」？
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