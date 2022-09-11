【圖解】英國女王伊麗莎白二世辭世，公眾瞻仰靈柩與國葬將如何安排？

女王伊麗莎白二世辭世，她是英國歷史上在位時間最久的君主。她於蘇格蘭的巴爾莫勒爾城堡安詳辭世，有家人陪伴在側，未來數天將給公眾瞻仰靈柩及舉行國葬，供各界吊唁。

公眾瞻仰靈柩

女王的靈柩移送返回倫敦後，將在西敏宮停靈約4天給公眾瞻仰靈柩，然後才舉行國葬。西敏宮是英國政治的心臟，大廳是該建築最古老的部分，建於11世紀，至今仍保留中世紀的木屋頂。女王的棺木將放置在木屋頂下的靈柩台（catafalque），每個角落都有皇家衛隊士兵守衛。

上一位停靈在西敏宮的皇室成員是女王的母親丶伊麗莎白王太后（The Queen Mother），她於2002年逝世，當時有逾20萬人排隊悼念。

女王的靈柩由白金漢宮移送到西敏宮期間，路上會有閲兵儀式，皇室成員隨行。期間公眾可以在街上觀看送喪隊伍，倫敦皇家公園很可能會設置大屏幕進行直播。靈柩將蓋上王旗，進入西敏宮後會掛上帝國皇冠、寶珠和權杖，放置後舉行簡短的追悼儀式，再開放給公眾瞻仰。

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國葬何時舉行？

英女王的國葬料於兩周內在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，具體日期由白金漢宮確認。西敏寺歷史悠久，是英國國王與女王接受加冕的地點，1953年女王曾在這裡進行加冕儀式，她和菲利普親王1947年也在此結婚。除了2002年王太后的葬禮，西敏寺自18世紀以來沒有舉行過君主的葬禮。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 西敏寺

世界各地元首將飛往倫敦，與皇室成員一起紀念女王的一生，英國資深政客和前首相也將出席。國葬當天，靈柩將置於皇家海軍的炮架車上，從西敏宮移送到西敏寺。該炮架車上一次亮相，是在1979年菲利普親王的舅舅、蒙巴頓伯爵的喪禮，由142名皇家海軍官兵拉動。

包括新國王在內的皇室高級成員很可能會隨行。

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喪禮很可能由西敏寺座堂主任牧師大衛・霍伊爾（David Hoyle）主持，坎特布裡大主教威爾比（Justin Welby）講道，首相特拉斯（Liz Truss 卓慧思）或會獲邀致辭。

喪禮結束後，女王的靈柩將離開西敏寺，途經倫敦海德公園的威靈頓拱門後，再乘坐靈車前往溫莎，下午到達溫莎城堡的聖喬治教堂。預計國王和皇室高級成員將參加溫莎城堡方庭（Quadrangle）的送喪儀式，之後靈柩會被移到聖喬治教堂下葬。

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聖喬治教堂是王室經常選擇用於婚禮、洗禮和葬禮的教堂。 這裡是薩塞克斯公爵和公爵夫人──即哈里王子和梅根結婚的地方，也是女王已故丈夫菲利普親王葬禮的舉辦地。女王的棺木將下葬於皇家墓穴（Royal Vault），再安葬在聖喬治教堂內的喬治六世國王紀念教堂。

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本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航