改稱號、發表宣言、成為24億大英國協人民元首，查爾斯成為英國國王之路

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在女王去世的那一刻，英國王位立即不經任何儀式傳給她的繼承人——查爾斯，原威爾斯親王。儘管如此，新國王正式加冕之前，仍需要經過一些實際的和傳統的步驟。

他將如何稱呼？

他將被稱呼為國王查爾斯三世（King Charles III），這是他成為國王之後的第一個決定。依照傳統，他原本可以在自己查爾斯、菲利普、亞瑟和喬治四個名字中選擇任何一個。

查爾斯並非唯一需要改變名號的王室成員。英國王位的新繼承人威廉王子不會自動成為威爾士親王，不過，他會立即自動繼承父親的康沃爾公爵（Duke of Cornwall）的封號；威廉的妻子凱特將繼承康沃爾公爵夫人（Duchess of Cornwall）的封號。

查爾斯的妻子也將獲得新的稱呼——王后（Queen Consort），也就是英國君主的配偶。

正式加冕典禮

在母親去世24小時左右時間裏，查爾斯將被官方正式稱呼為國王。新國王公告發佈儀式將在倫敦中心的聖詹姆士宮內在王位繼承理事會（Accession Council）成員面前正式舉行。

王位繼承理事會由樞密院（Privy Council）——英國議會上下院前任和現任資深議員成員、資深公務員、各大英國協成員國駐英高級專員以及倫敦金融城市長組成。

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理論上，有700多人有資格參加，但考慮到通知時間短，實際人數可能要少得多。在1952年的上一次繼位理事會上，約有200人出席，國王本人傳統上不參加。

在會議上，樞密院議長、議員摩丹特（Penny Mordaunt）將宣佈伊麗莎白女王去世的消息，並大聲宣讀國王繼位公告。公告措辭可以改變，但傳統上是一系列的祈禱和承諾，讚揚前任君主、承諾支持新君主。然後，公告由包括首相、坎特伯雷大主教和大法官（Lord Chancellor）在內的一眾要人見證與簽署。

與所有儀式一樣，人們將關注可能被更改，添加或更新的內容，作為新時代的標誌。

國王的第一次宣言

繼位會議再次開會——通常是一天之後——這一次，國王將與樞密院一起出席。

在英國君主繼位之初，沒有像其他一些國家元首那樣的「宣誓就職」，比如美國總統。但是，新國王發表了一項聲明，根據18世紀初的傳統，他會宣誓保護蘇格蘭教會。

在響亮的號角吹響之後，儀式司儀將朗讀聲明，宣告查爾斯為新國王。儀式會在聖詹姆士宮的陽台上舉行。

Photo Credit:Getty Images / BBC News 伊麗莎白女王1969年冊封長子查爾斯為王儲——威爾斯親王。

宣讀者會高呼「上帝保佑國王」。自1952年以來，英國國歌的歌詞將再度由「上帝保佑女王」改為「上帝保佑國王」。

儀式期間，海德公園、倫敦塔、以及皇家海軍的艦船都會有鳴禮炮儀式。查爾斯成為國王的宣告儀式也將在除倫敦外聯合王國其他成員國首府愛丁堡、卡迪夫和貝爾法斯特分別舉行。

加冕典禮

新國王繼位最具有象徵性的儀式就是加冕儀式。屆時，查爾斯將被正式授予王冠。由於儀式籌備需要時間，預計近期內不會舉行。女王伊麗莎白1952年2月繼位，加冕儀式1953年6月才舉行。

在過去900多年中，英國君主加冕儀式均在倫敦西敏寺大教堂舉行。其間，征服英國的諾曼底公爵威廉是第一個在西敏寺加冕的英國君主，查爾斯則將成為第40位在此間加冕的君主。

查爾斯獲得的王冠由純金打造，源於1661年，名為聖愛德華王冠。王冠重2.23公斤，平時在倫敦塔保存，僅在加冕儀式上才會啟用。與王室婚禮不同，加冕典禮屬於國家行為，由英國政府付款，參加加冕典禮的嘉賓名單也由政府擬定。

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加冕儀式上會有音樂，經文誦讀，以及由神職人員從事的眾多傳統禮儀，國王屆時在全世界的關注目光下宣誓。在儀式的最高峰，坎特伯雷大主教會把王冠戴在新國王的頭上。

大英國協元首

成為英國國王的查爾斯隨即成為14個大英國協國家的元首，大英國協現總共有56個成員國和24億人口。

由英國國王繼續擔任國家元首的大英國協國家包括：澳大利亞、安地卡及巴布達、巴哈馬、貝里斯、加拿大、格瑞納達、牙買加、巴布亞紐幾內亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、紐西蘭、所羅門群島和吐瓦魯。

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本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範