大韓航空客機遭擊落之謎（上）：兩度「入侵」蘇聯領空，航管雷達卻沒發現異常
我們想讓你知道的是
讓人不解的是，美國空軍的雷達站，照慣例要跟蹤所有往蘇聯防空緩衝區方向飛行的航空器，也負責要以緊急頻率警告所有偏離航線的民間飛行器，並且向相應的航管部門發出紅色警報……可是阿拉斯加的兩個空軍雷達站，均未作出任何回報異常的動作。
現在時間很緊迫，目標準備要逃走了……地面的指令告知要「摧毀目標」，怎麼辦？用機槍嗎？我已經發射了兩百發穿甲彈了，難道直接撞擊嗎……我突然有了想法，飛到目標後方兩千米處……迅速地拉起機頭，成功了，我的飛彈已經鎖定了。
——Genadi Osipovich，蘇聯國土防空軍（PVO strany）「蘇愷15」（Sukhoi Su－15）飛行員
西元1983年，美國白宮剛嚴詞抨擊蘇聯作為「邪惡帝國」（Evil Empire），並授權啟動戰略防衛先制（Strategic Defense Initiative）反核彈攻擊計畫的冷戰熱點年代。
隨著氣候緩緩變涼，準備進入秋季之際，一架波音747－230B，編號為「KAL007」的大韓航空（Korean Air）客機，搭載了23名機組人員和246位來自日、台等國的旅客，包括時任美國民主黨籍眾議員，即將前往南韓參加《美韓共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea）簽訂30周年紀念儀式的麥當勞先生（Larry McDonald，1935－1983），合計總共269人。
於8月31日從美國紐約甘迺迪機場起航，預定中停阿拉斯加安克拉治（Anchorage）加油後，會在南韓當地時間9月1日的上午6點左右，抵達目的地，也就是漢城（現首爾）的金浦國際機場（Gimpo International Airport）。
45歲的機長千炳寅先生，是退役的南韓空軍飛行員，平時出勤表現優異，幾無留下任何失誤紀錄，更獲選成為韓國內閣海外出訪專機的指定駕駛員之一。雖然是跨洲際的長程飛行，在安克拉治的補充加油也額外延遲了近半個小時，但夜間航行有繁星作伴，少了烈日映射，也能夠在座艙裡跟其餘工作夥伴閒話家常，8個小時的表定時間似乎很快就會過去了……。
甫上市的現代（Hyundai）Stellar中型房車，當時特別委由設計名師喬治亞羅（Giorgetto Giugiaro）親自操刀，可能也是眾人討論的話題之一吧。然而，詭異的事情，就在離開安克拉治不久後發生了……。
也許正進入熟睡狀態的乘客們，不知道班機已經在起飛30分鐘後偏離了航道，往北11公里之遙，但地面航管未發出警告與提醒；又過了22分鐘，美國阿拉斯加空軍雷達站監控到了班機持續偏北飛行……22公里的誤差，但由於空管部沒有直接管轄權，所以也沒有隨即通知飛機上的駕駛員或航空管制單位。
1分鐘後，機長報告班機已抵達新的導航點（Waypoint），但千炳寅先生沒有執行標準程序中的自動校正與定位回覆，而是直接繼續飛行。指針上的月日欄預備跨入9月前夕，安克拉治管制站呼叫班機竟無人回應，此刻KAL007的空中位置已大幅偏離新的導航點110公里，除了遠遠高出誤差值30餘倍外，塔台也無法透過既有的無線電電波來加以聯絡。
9月1日子夜，約莫是凌晨12點50分，蘇聯防空雷達「捕捉」到了一架飛機在勘察加半島（Kamchatka）的東北方飛行，初步判定是美國空軍派出的偵察機，RC－135……波音公司製造，是的。
但同一時間，KAL007先是進入了民航機禁航的北美防空緩衝區，並且距離導航路線越來越遠（估計差距為300公里）；39分鐘後，KAL007飛入蘇聯領空。地上待命的戰機群眼看情況有異，也緊急升空，試圖驅離與攔截。
9月1日凌晨2點28分，客機總算「駛離」蘇聯領空，從地面雷達上消失。但讓人不解的是，美國空軍的雷達站，照慣例要跟蹤所有往蘇聯防空緩衝區方向飛行的航空器，也負責要以緊急頻率警告所有偏離航線的民間飛行器，並且向相應的航管部門發出紅色警報……可是阿拉斯加的兩個空軍雷達站，是，兩個，當晚的輪值人員均未作出任何回報異常的動作。
又過了8分鐘，KAL007的軌跡居然「再度」進入蘇聯領空，接近庫頁島（Sakhalin）周圍，蘇聯國土防空軍不只進入緊急備戰狀態，也啟動了第一波防空作戰機制。
正當蘇聯一頭霧水，帶些不解或憤怒的當下，客機上的駕駛員也與稍晚15分鐘起飛的KAL015（洛杉磯到漢城）取得聯繫，雙方有短暫的對話…..兩機認為彼此在距離約3分鐘的航程裡，但發現回報的風向大不相同。
很快的，不到180秒，一大片暗雲灰霧之中，「蘇愷15」找到了KAL 007。
我看到了兩排舷窗，猜測是一架民用機。
燈光昏暗，客艙大部分舷窗被關閉…..但這對我來說無所謂，因為民用機改裝為軍事用途是相當容易的……。
戰機飛行員Genadi Osipovich為求謹慎，也避免「敵方」尾艙裝載防禦型機砲，在地面指揮官的授意下，他展開了首次威嚇式的實彈射擊，要求這部不速之客（敵機？）趕快離開，千萬不要自找麻煩……。
結果呢？我發射了四次，打了超過兩百發炮彈，看在上帝的份上，我裝的全是穿甲彈，不是能燃燒的曳光彈。
我很想逼對方迫降，非常想，你以為我想殺掉他們嗎？我還想跟他們喝一杯呢。
是位處平行時空還是內心另有企圖？東京飛航情報區的管制站，此刻收到了KAL007的……求助訊號？錯，班機請求能允許變更飛行高度，減少燃油耗損。
兩分鐘後，客機一方面拉抬飛行高度至35000呎，也慢慢調降了巡航速度，來到時速400公里左右……但此舉也後方一路緊盯的戰機在毫無心裡準備下，差一點就失控撞上。
現在時間很緊迫，目標準備要逃走了……地面的指令告知要「摧毀目標」，怎麼辦？用機槍嗎？我已經發射了兩百發穿甲彈了，難道直接撞擊嗎……我突然有了想法，飛到目標後方兩千米處……迅速地拉起機頭，成功了，我的飛彈已經鎖定了。
韓國當地時間9月1日凌晨3點23到25分，也就是班機即將飛出蘇聯領空之際，為了不讓RC－135……是，蘇聯認為是波音偵察機……成功取得機密的照片或國安資訊，基地下達了允許對敵殲滅（準戰爭行動）的指令。Genadi Osipovich於是發射了兩枚導引式空對空飛彈。
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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