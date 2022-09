大韓航空客機遭擊落之謎（上）：兩度「入侵」蘇聯領空，航管雷達卻沒發現異常

文:私の部屋:世界、歷史、人生的万華鏡

現在時間很緊迫,目標準備要逃走了……地面的指令告知要「摧毀目標」,怎麼辦?用機槍嗎?我已經發射了兩百發穿甲彈了,難道直接撞擊嗎……我突然有了想法,飛到目標後方兩千米處……迅速地拉起機頭,成功了,我的飛彈已經鎖定了。 ——Genadi Osipovich,蘇聯國土防空軍(PVO strany)「蘇愷15」(Sukhoi Su-15)飛行員

西元1983年,美國白宮剛嚴詞抨擊蘇聯作為「邪惡帝國」(Evil Empire),並授權啟動戰略防衛先制(Strategic Defense Initiative)反核彈攻擊計畫的冷戰熱點年代。

隨著氣候緩緩變涼,準備進入秋季之際,一架波音747-230B,編號為「KAL007」的大韓航空(Korean Air)客機,搭載了23名機組人員和246位來自日、台等國的旅客,包括時任美國民主黨籍眾議員,即將前往南韓參加《美韓共同防禦條約》(Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea)簽訂30周年紀念儀式的麥當勞先生(Larry McDonald,1935-1983),合計總共269人。

於8月31日從美國紐約甘迺迪機場起航,預定中停阿拉斯加安克拉治(Anchorage)加油後,會在南韓當地時間9月1日的上午6點左右,抵達目的地,也就是漢城(現首爾)的金浦國際機場(Gimpo International Airport)。

45歲的機長千炳寅先生,是退役的南韓空軍飛行員,平時出勤表現優異,幾無留下任何失誤紀錄,更獲選成為韓國內閣海外出訪專機的指定駕駛員之一。雖然是跨洲際的長程飛行,在安克拉治的補充加油也額外延遲了近半個小時,但夜間航行有繁星作伴,少了烈日映射,也能夠在座艙裡跟其餘工作夥伴閒話家常,8個小時的表定時間似乎很快就會過去了……。

甫上市的現代(Hyundai)Stellar中型房車,當時特別委由設計名師喬治亞羅(Giorgetto Giugiaro)親自操刀,可能也是眾人討論的話題之一吧。然而,詭異的事情,就在離開安克拉治不久後發生了……。

也許正進入熟睡狀態的乘客們,不知道班機已經在起飛30分鐘後偏離了航道,往北11公里之遙,但地面航管未發出警告與提醒;又過了22分鐘,美國阿拉斯加空軍雷達站監控到了班機持續偏北飛行……22公里的誤差,但由於空管部沒有直接管轄權,所以也沒有隨即通知飛機上的駕駛員或航空管制單位。

Photo Credit: Mgarin73 @ CC BY 3.0 美國中央情報局公佈的資料顯示班機預定航線(虛線)與實際航線(實線)

1分鐘後,機長報告班機已抵達新的導航點(Waypoint),但千炳寅先生沒有執行標準程序中的自動校正與定位回覆,而是直接繼續飛行。指針上的月日欄預備跨入9月前夕,安克拉治管制站呼叫班機竟無人回應,此刻KAL007的空中位置已大幅偏離新的導航點110公里,除了遠遠高出誤差值30餘倍外,塔台也無法透過既有的無線電電波來加以聯絡。

9月1日子夜,約莫是凌晨12點50分,蘇聯防空雷達「捕捉」到了一架飛機在勘察加半島(Kamchatka)的東北方飛行,初步判定是美國空軍派出的偵察機,RC-135……波音公司製造,是的。

但同一時間,KAL007先是進入了民航機禁航的北美防空緩衝區,並且距離導航路線越來越遠(估計差距為300公里);39分鐘後,KAL007飛入蘇聯領空。地上待命的戰機群眼看情況有異,也緊急升空,試圖驅離與攔截。

9月1日凌晨2點28分,客機總算「駛離」蘇聯領空,從地面雷達上消失。但讓人不解的是,美國空軍的雷達站,照慣例要跟蹤所有往蘇聯防空緩衝區方向飛行的航空器,也負責要以緊急頻率警告所有偏離航線的民間飛行器,並且向相應的航管部門發出紅色警報……可是阿拉斯加的兩個空軍雷達站,是,兩個,當晚的輪值人員均未作出任何回報異常的動作。

又過了8分鐘,KAL007的軌跡居然「再度」進入蘇聯領空,接近庫頁島(Sakhalin)周圍,蘇聯國土防空軍不只進入緊急備戰狀態,也啟動了第一波防空作戰機制。

正當蘇聯一頭霧水,帶些不解或憤怒的當下,客機上的駕駛員也與稍晚15分鐘起飛的KAL015(洛杉磯到漢城)取得聯繫,雙方有短暫的對話…..兩機認為彼此在距離約3分鐘的航程裡,但發現回報的風向大不相同。

很快的,不到180秒,一大片暗雲灰霧之中,「蘇愷15」找到了KAL 007。

我看到了兩排舷窗,猜測是一架民用機。 燈光昏暗,客艙大部分舷窗被關閉…..但這對我來說無所謂,因為民用機改裝為軍事用途是相當容易的……。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 蘇聯的「蘇愷15」戰機

戰機飛行員Genadi Osipovich為求謹慎,也避免「敵方」尾艙裝載防禦型機砲,在地面指揮官的授意下,他展開了首次威嚇式的實彈射擊,要求這部不速之客(敵機?)趕快離開,千萬不要自找麻煩……。

結果呢?我發射了四次,打了超過兩百發炮彈,看在上帝的份上,我裝的全是穿甲彈,不是能燃燒的曳光彈。 我很想逼對方迫降,非常想,你以為我想殺掉他們嗎?我還想跟他們喝一杯呢。

是位處平行時空還是內心另有企圖?東京飛航情報區的管制站,此刻收到了KAL007的……求助訊號?錯,班機請求能允許變更飛行高度,減少燃油耗損。

兩分鐘後,客機一方面拉抬飛行高度至35000呎,也慢慢調降了巡航速度,來到時速400公里左右……但此舉也後方一路緊盯的戰機在毫無心裡準備下,差一點就失控撞上。

現在時間很緊迫,目標準備要逃走了……地面的指令告知要「摧毀目標」,怎麼辦?用機槍嗎?我已經發射了兩百發穿甲彈了,難道直接撞擊嗎……我突然有了想法,飛到目標後方兩千米處……迅速地拉起機頭,成功了,我的飛彈已經鎖定了。

韓國當地時間9月1日凌晨3點23到25分,也就是班機即將飛出蘇聯領空之際,為了不讓RC-135……是,蘇聯認為是波音偵察機……成功取得機密的照片或國安資訊,基地下達了允許對敵殲滅(準戰爭行動)的指令。Genadi Osipovich於是發射了兩枚導引式空對空飛彈。