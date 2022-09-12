大韓航空客機遭擊落之謎（上）：兩度「入侵」蘇聯領空，航管雷達卻沒發現異常

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

現在時間很緊迫，目標準備要逃走了……地面的指令告知要「摧毀目標」，怎麼辦？用機槍嗎？我已經發射了兩百發穿甲彈了，難道直接撞擊嗎……我突然有了想法，飛到目標後方兩千米處……迅速地拉起機頭，成功了，我的飛彈已經鎖定了。 ——Genadi Osipovich，蘇聯國土防空軍（PVO strany）「蘇愷15」（Sukhoi Su－15）飛行員

西元1983年，美國白宮剛嚴詞抨擊蘇聯作為「邪惡帝國」（Evil Empire），並授權啟動戰略防衛先制（Strategic Defense Initiative）反核彈攻擊計畫的冷戰熱點年代。

隨著氣候緩緩變涼，準備進入秋季之際，一架波音747－230B，編號為「KAL007」的大韓航空（Korean Air）客機，搭載了23名機組人員和246位來自日、台等國的旅客，包括時任美國民主黨籍眾議員，即將前往南韓參加《美韓共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty Between the United States and the Republic of Korea）簽訂30周年紀念儀式的麥當勞先生（Larry McDonald，1935－1983），合計總共269人。

於8月31日從美國紐約甘迺迪機場起航，預定中停阿拉斯加安克拉治（Anchorage）加油後，會在南韓當地時間9月1日的上午6點左右，抵達目的地，也就是漢城（現首爾）的金浦國際機場（Gimpo International Airport）。

45歲的機長千炳寅先生，是退役的南韓空軍飛行員，平時出勤表現優異，幾無留下任何失誤紀錄，更獲選成為韓國內閣海外出訪專機的指定駕駛員之一。雖然是跨洲際的長程飛行，在安克拉治的補充加油也額外延遲了近半個小時，但夜間航行有繁星作伴，少了烈日映射，也能夠在座艙裡跟其餘工作夥伴閒話家常，8個小時的表定時間似乎很快就會過去了……。

甫上市的現代（Hyundai）Stellar中型房車，當時特別委由設計名師喬治亞羅（Giorgetto Giugiaro）親自操刀，可能也是眾人討論的話題之一吧。然而，詭異的事情，就在離開安克拉治不久後發生了……。

也許正進入熟睡狀態的乘客們，不知道班機已經在起飛30分鐘後偏離了航道，往北11公里之遙，但地面航管未發出警告與提醒；又過了22分鐘，美國阿拉斯加空軍雷達站監控到了班機持續偏北飛行……22公里的誤差，但由於空管部沒有直接管轄權，所以也沒有隨即通知飛機上的駕駛員或航空管制單位。

Photo Credit: Mgarin73 @ CC BY 3.0 美國中央情報局公佈的資料顯示班機預定航線（虛線）與實際航線（實線）

1分鐘後，機長報告班機已抵達新的導航點（Waypoint），但千炳寅先生沒有執行標準程序中的自動校正與定位回覆，而是直接繼續飛行。指針上的月日欄預備跨入9月前夕，安克拉治管制站呼叫班機竟無人回應，此刻KAL007的空中位置已大幅偏離新的導航點110公里，除了遠遠高出誤差值30餘倍外，塔台也無法透過既有的無線電電波來加以聯絡。

9月1日子夜，約莫是凌晨12點50分，蘇聯防空雷達「捕捉」到了一架飛機在勘察加半島（Kamchatka）的東北方飛行，初步判定是美國空軍派出的偵察機，RC－135……波音公司製造，是的。

但同一時間，KAL007先是進入了民航機禁航的北美防空緩衝區，並且距離導航路線越來越遠（估計差距為300公里）；39分鐘後，KAL007飛入蘇聯領空。地上待命的戰機群眼看情況有異，也緊急升空，試圖驅離與攔截。

9月1日凌晨2點28分，客機總算「駛離」蘇聯領空，從地面雷達上消失。但讓人不解的是，美國空軍的雷達站，照慣例要跟蹤所有往蘇聯防空緩衝區方向飛行的航空器，也負責要以緊急頻率警告所有偏離航線的民間飛行器，並且向相應的航管部門發出紅色警報……可是阿拉斯加的兩個空軍雷達站，是，兩個，當晚的輪值人員均未作出任何回報異常的動作。

又過了8分鐘，KAL007的軌跡居然「再度」進入蘇聯領空，接近庫頁島（Sakhalin）周圍，蘇聯國土防空軍不只進入緊急備戰狀態，也啟動了第一波防空作戰機制。

正當蘇聯一頭霧水，帶些不解或憤怒的當下，客機上的駕駛員也與稍晚15分鐘起飛的KAL015（洛杉磯到漢城）取得聯繫，雙方有短暫的對話…..兩機認為彼此在距離約3分鐘的航程裡，但發現回報的風向大不相同。

很快的，不到180秒，一大片暗雲灰霧之中，「蘇愷15」找到了KAL 007。

我看到了兩排舷窗，猜測是一架民用機。 燈光昏暗，客艙大部分舷窗被關閉…..但這對我來說無所謂，因為民用機改裝為軍事用途是相當容易的……。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 蘇聯的「蘇愷15」戰機

戰機飛行員Genadi Osipovich為求謹慎，也避免「敵方」尾艙裝載防禦型機砲，在地面指揮官的授意下，他展開了首次威嚇式的實彈射擊，要求這部不速之客（敵機？）趕快離開，千萬不要自找麻煩……。

結果呢？我發射了四次，打了超過兩百發炮彈，看在上帝的份上，我裝的全是穿甲彈，不是能燃燒的曳光彈。 我很想逼對方迫降，非常想，你以為我想殺掉他們嗎？我還想跟他們喝一杯呢。

是位處平行時空還是內心另有企圖？東京飛航情報區的管制站，此刻收到了KAL007的……求助訊號？錯，班機請求能允許變更飛行高度，減少燃油耗損。

兩分鐘後，客機一方面拉抬飛行高度至35000呎，也慢慢調降了巡航速度，來到時速400公里左右……但此舉也後方一路緊盯的戰機在毫無心裡準備下，差一點就失控撞上。

現在時間很緊迫，目標準備要逃走了……地面的指令告知要「摧毀目標」，怎麼辦？用機槍嗎？我已經發射了兩百發穿甲彈了，難道直接撞擊嗎……我突然有了想法，飛到目標後方兩千米處……迅速地拉起機頭，成功了，我的飛彈已經鎖定了。

韓國當地時間9月1日凌晨3點23到25分，也就是班機即將飛出蘇聯領空之際，為了不讓RC－135……是，蘇聯認為是波音偵察機……成功取得機密的照片或國安資訊，基地下達了允許對敵殲滅（準戰爭行動）的指令。Genadi Osipovich於是發射了兩枚導引式空對空飛彈。