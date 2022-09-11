當「武統台灣」撞上世界各國「人道撤僑」，中國能不臉綠嗎？

文：黃澎孝

中國一些缺乏國際常識的將軍們，經常口出狂言宣稱：武統台灣「關門打狗」是中國內政問題，其他國家無權干涉。但是，當「其他國家」要對其本國僑民進行「人道撤離」時，中國也很難理直氣壯地「干涉」吧？

事實上，當台海爆發戰爭，「其他國家」派出軍機、軍艦對其在台的僑民或他國平民進行「撤僑」或其他「人道救援」時。即便是阿富汗的塔利班，也都得耐著性子，給出相當的時間和空間，讓他們平安撤離，否則就有可能節外生枝，甚至爆發與「其他國家」的武裝衝突。

就以我們的鄰邦菲律賓而言，上個月，中國對台發動軍演時，菲律賓國防部長佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）就曾宣稱，若中國和台灣的緊張局勢升級為戰爭時。菲律賓將啟動《菲美共同防禦條約》（MDT），並已擬定從台灣撤離14萬多名菲律賓人的「詳盡計畫」。

這意謂著運輸能量不足的菲律賓，勢必根據《菲美共同防禦條約》，請求美軍協助「撤僑」。然而，以美軍運輸機一架次運送200人次計算。撤離14萬在台菲律賓人，美軍就得要出動700架次運輸機才夠。這還不包括美國本身，以及其他西方國家的在台僑民在內呢。

說來老共可能嚇一大跳，根據2021年7月統計：在台外國人總共有 779908人。其中印尼籍的有27.9萬人，越南籍的有22.1萬人，這兩個國家都是南海大國，中國得罪得起嗎？當然又得要大開綠燈，讓他們平安撤離。

78萬人可不是一個小數目，那得要多少軍艦和軍機來「撤」啊？以台灣機場作業能量，就算一天能夠額外提供美軍70架次的「服務」，至少中國的軍事行動最起碼也得要消停個100天吧？兵貴神速，當「武統」撞上「撤僑」，中國能不臉綠嗎？

更何況，美國為了維護「撤僑」行動的安全，對於無武裝的運輸機，派出一定數量的軍艦、戰鬥機、電戰機、預警機護航，也是合情合理的事，中國能夠拒絕嗎？於是乎，圍著台灣海域、空域肯定會布滿「其他國家」的海、空軍，難道不會出現「碰瓷」或其他擦槍走火的「意外」嗎？

更何況，兵不厭詐，老美難道就不會耍心機？甚至於搞些「陰謀詭計」嗎？但是，人家可是打著「人道」的大旗，中國能夠以「武道」拒止嗎？這可就徹底打翻了中國武統台灣「速戰速決」、「首戰即終戰」的如意算盤了。

Photo Credit: 中央社 俄烏開戰逾10天，越南首架撤僑包機8日飛抵河內內排國際機場，機上共有近300人，其中約80人是12歲以下孩童。 中央社記者陳家倫河內攝 111年3月8日

至於日本，在「和平憲法」的桎梏下，日本自衛隊任何境外的行動，都面臨許多約束，甚至於還未必能獲得日本民意的支持，唯一例外就是協助本國人民的撤離。因此，在日本近代史上，曾多次以「撤僑」或「護僑」，作為侵略中國的藉口。

1996台海危機爆發後，日本在次年就藉機修訂《新安保法》並增設《國際和平支援法》。根據「新安保指南」日本自衛隊解除了派赴海外的限制，也開放讓自衛隊可以參與聯合國維和行動，其中還包括派赴海外「營救被武裝分子襲擊的日本人」。

根據這項新規定，2021年8月3日，在美國阿富汗撤軍行動中，日本也堂而皇之地派遣航空自衛隊的三架大型運輸機，以及100名自衛隊軍人，逕自飛往首都喀布爾執行「撤僑」任務。

日本政府甚至還賦予自衛隊，「如遇阻撓可以行使武力護僑」的權力。該任務雖僅撤出了日本僑民15人。但卻開啟了日本自衛隊派赴海外執行任務的先例。

問題是，前往阿富汗撤僑15人，日本就派了三架大型運輸機和100名自衛隊員。但是，日本在台灣有兩萬僑民，這得要派多少運輸機？派多少自衛隊官兵來「撤僑」呢？尤其，中國又一再宣稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，因此，不確定若台海發生衝突時，日本自衛隊撤僑飛機可否降落台灣？這就「迫使」日台雙方不得不啟動「安保對話」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 日本派往阿富汗的撤僑專機

根據日本《共同社》9月1日的報導指出，8月22日至24日日本國會眾議員古屋圭司偕日華懇事務局長木原稔眾議員所率跨黨派議員訪台時，就已與蔡英文政府「關門密商」，制定了「撤離」日本公民的計畫。

隨後，從8月31日持續至9月7日，日本防衛省在最高武官、統合幕僚長山崎幸二親自督陣下，出動了陸空自衛隊員約280人，分別在北海道八雲分屯基地、千歲基地，埼玉縣入間基地，東京都府中基地等軍事基地，公開大舉演練基於《自衛隊法》設想，「從某虛構國家接到運送日僑的要求」。看來這是「大張旗鼓」地向日本國民先打招呼：台灣有事，日本派遣自衛隊赴台「撤僑」，是日本保護境外國民的「義理所在」啊。

也許是我去年9月1日在《關鍵評論網》貼出的文章提醒了老共，這次中國的大外宣總算弄明白了；直接「抄襲」我的說法，指稱：「日本借撤僑之名，向台海伸展軍事力量找到足夠的理由」。但問題是，中國拒絕不了美國，又有什麼理由拒絕日本呢？

總而言之，一旦「台灣有事」，世界各國就會有「撤僑」之事。其結果一定會造成解放軍許多難以想像、甚至防不勝防的問題。正因為「撤僑」有其妙不可言的作用，所以台日雙方才要「大張旗鼓」，卻又看似矛盾的「閉門密商」的玄妙之處吧。然而，解放軍又能拿「人道救援」的「八國聯軍」怎麼辦呢？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航