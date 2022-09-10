競選影片「偷窺」片段遭聯結韓國電影《熔爐》，陳時中競辦提告又稱歡迎二創

民進黨台北市長參選人陳時中宣傳免治馬桶的競選影片，先是因為「偷窺」情節引發爭議，後來網路上流傳一則將偷窺片段與韓國電影《熔爐》剪接變造的影片。陳時中競選團隊發表聲明指出，這項行徑不只扭曲陳時中政策影片原意、盜用改造國外影片片段，用移花接木的方式造成觀眾誤解，更是違法的造假影片。

吳思瑤在9日代表向刑事警察局報案，希望警方能追查抹黑陳時中影像的主事者，追溯不法行為。陳時中競辦認為，用移花接木的方式扭曲影片原意，無助於討論公共政策，反而造成錯假訊息的流傳，呼籲網友不得轉傳以免觸法。

提告消息一出，徐巧芯在臉書發文表示，既然陳時中要對自己影片與《熔爐》的「二創」內容提告，「我現在立刻轉發，不要只敢告網友，請連我一起告！」

陳時中8日受訪時曾提到，競選影片播出後許多意見，指出和某戲劇雷同，也覺得不妥，因此即刻下架修正。徐巧芯對此批評：「憑什麼昨天自己也說雷同、不妥，今天就說網友違法不當？」

焦糖哥哥陳嘉行則在臉書回應：「沒有說不能二創，但不能去盜用韓國電影公司的智慧財產」，他稱吳思瑤是去警局「報案」，而不是「提告」。陳嘉行強調，問題出在盜用韓國電影的來源是否取得電影公司授權，陳時中被二創的作品是網友的創作自由，但不能侵犯電影公司的權益。

徐巧芯回應，刑事局受理案件時指出：「將依提告涉誹謗等罪嫌蒐證、查處」，質疑陳時中陣營所說的「報案不是提告」。

這場「二創」爭議不只在政界受到討論，臉書粉絲專頁「台灣迷因taiwan meme」也發文教粉絲如何正確二創陳時中迷因，以免製作嘲諷二創影片被報案、得跑警察局。數名網紅、創作者在底下留言，例如眼球中央電視台的視網膜就貼出了二創的「錯誤示範」，「星期天配音是對的」則留言說道：「我現在覺得韓國瑜真的很有風度。」

陳時中稱提告是因侮辱言語，蔣萬安酸「尚書大人機靈」

二創風波越滾越大，陳時中9日下午在臉書發文表示：「歡迎大家二創我的照片和影片！」並解釋拍攝免治馬桶政策的影片，是希望大家聚焦台北市的公共衛生議題，事後網友二創相關影像，陳時中一方面樂見大家關注市政議題，也認同年輕人的創意與活力。

但陳時中表示，在留言中卻經常看見許多針對性的侮辱言語，稱他是偷窺狂、色狼，「惡意的毀謗，已脫離理性範圍，這不為任何人所樂見，競選辦公室已向警方報案處理。」

根據《中央廣播電台》的報導，陳時中今（10）日受訪時再度表示尊重二創，但網路流傳影片有誤導之嫌，已經超過底線才會報案。

國民黨台北市長參選人蔣萬安今早到臨江市場掃街時酸陳時中「尚書大人機靈」，並批評其團隊可以對其他候選人做KUSO創作，但網友對他的不同意見卻「完全容不下」，還用提高方式嚇阻他人意見。

無黨籍台北市場參選人黃珊珊則認為，政治人物應該有更多包容力，質疑他到底是不清楚相關內容，還是操作兩面手法，「就是我先提告，後來又說我歡迎二創，那這個事情到底他有沒有定見呢？」

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範