德國人和英國人聊天,少不免會談到英女皇和王室。

德英雖同屬民主國家,但最大的不同,是前者是聯邦共和國,後者行君主立憲。德國政府首腦是總理,虛位元首是總統,就是名義上的國家首長,但並無行政權力,多是由各黨都認同、德高望重的人來出任;英國的虛位元首就是國王。德國總統五年一任,由議會選出,由於並不是最重要和起眼的政治人物,一些德國人甚至想不起誰是總統;國家也不會售賣印有總統頭像的紀念品。但王室是完全不同的概念,有過千年傳統,與該國歷史環環相扣,沒有一個英國人,甚至別國的人會未聽過英女皇的名字。

德國在1918年一戰敗北後,德意志帝國王室被推翻,進入威瑪共和時代,各地邦聯的王室也不復存在。所以現今的德國人,都沒有王室的記憶,不會對有國皇的德國有印象。王室對德國人來說,是歷史名詞,只在史書和參觀博物館跟城堡時才會遇上,還有是各地紀念碑和王室人像,構成每城市的獨特風景。巴伐利亞的新天鵝堡、巴符州的浩瀚索倫堡,每年吸引無數旅客,是德國人有賴王室遺址而帶動旅遊業和促進經濟的象徵。

要是問德國人想不想再有王室,他們大多會哈哈大笑,問你是否說笑。然而英國王室對德國人很有吸引力,不少德國人尊敬英女皇,去英國旅遊也必訪白金漢宮。或許這是對歷史和傳統的追思和尊敬,也是德國人感受另一種政制的新鮮感。德國九個鄰國中,丹麥、荷蘭和比利時有王室,盧森堡有大公,也就是邦聯世襲元首,其他五國都是共和國。所以德國人對君主制不會陌生,卻會好奇和想體驗更多。

網上時有人問:「Is the Queen German?」,就是英女皇是否德國人。英女皇所屬的溫莎王室(House of Windsor),上乘薩克森-科堡-哥達皇朝(House of Saxe-Coburg and Gotha),一個起源於德國中部的皇族,只是一戰時因為與德國開戰而易名,不再用德國名字。有人回答說,英女皇就如一般英國平民般這樣德國(She is as German as a common Brit is)。這回答很精妙,因為英國人如其他歐洲人般,都是歐洲各族通婚後裔,每個英國人必有些日耳曼血統,就是與德國人有共同祖宗。所以如果英女皇是德國人,每個英國人都是德國人。英國人必會覺得女皇是百分百英國人,而德國人也不會叨光,說她自古以來是德國人,卻會同意她是貨真價實的英國人。

英女皇逝世,習慣了說「The Queen is...」,今天都要改成「The Queen was...」。德國人與英國王室的關係千絲萬縷,她的離開,有如失去親人。德國人都會感念她50年前訪德,重建二戰後兩國的關係,一直到2015年最後一次訪德,每一段故事,都長留心中。

本文獲授權轉載,題目由編輯稍作修改,原文可見於作者Facebook。