新增3萬5594例本土個案、30例死亡，幼兒第一劑覆蓋率32.9％、新增2例MIC-C重症
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莊人祥表示，今日新增2例兒童特殊重症，都是MIS-C，年齡介於2到8歲，2人皆無慢性病史、未接種疫苗。
中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增3萬5830例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎確定病例，分別為3萬5594例本土個案及236例境外移入，另確診個案中新增30例死亡。今日新增之本土病例為1萬6106例男性、1萬9478例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（7646例）、台中市（4545例）、台北市（4503例）、桃園市（3783例）、高雄市（2726例）、台南市（2038例）、彰化縣（1617例）、新竹縣（1011例）、宜蘭縣（937例）、屏東縣（887例）、苗栗縣（841例）、新竹市（822例）、雲林縣（779例）、基隆市（721例）、南投縣（666例）、花蓮縣（662例）、嘉義縣（477例）、嘉義市（352例）、台東縣（257例）、金門縣（179例）、澎湖縣（129例）、連江縣（16例）。
指揮中心指出，今日新增30例本土病例死亡個案，為19例男性、11例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、27例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的病例數比昨天增加1574例、4.6％，較上週六多3065人、增加9.4％。
昨（9）日6個月到4歲幼兒有2904人接種莫德納疫苗，第一劑858人、第二劑2046人，輝瑞疫苗第一劑接種3347人，該年齡層第一劑覆蓋率為32.9％、第二劑4.5％。
昨日總共接種3萬1748人，疫苗接種的人口覆蓋率目前第一劑為93.2％、第二劑87％，追加劑76％，第二次追加劑（第四劑）9.9％，其中打了第四劑的65歲以上人口有35.3％。
莊人祥表示，今日新增2例兒童特殊重症，都是MIS-C，年齡介於2到8歲，2人皆無慢性病史、未接種疫苗。
第1例是8歲男童，7月19日確診，8月28日陸續出現發燒、左頸腫塊、頭痛、腹脹、嘔吐、咳嗽等症狀，8月29日急診就醫，檢查發現扁桃腺頸部淋巴結腫大，診斷為急性淋巴腺炎。男童8月30日住院後症狀持續出現，包含結膜炎、皮疹、嘔吐、腹瀉、凝血功能異常、發炎指數升高，心臟超音波顯示細胞膜積水，診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白類固醇治療，健康狀況良好，於9月6日出院。
第2例兒童特殊重症是1名2歲女童，6月18日確診，8月29日發燒，8月31日急診就醫，檢查有喉嚨紅腫、草莓舌、皮疹、發炎指數及凝血功能異常，9月1日住院、9月9日出院。
莊人祥表示，截至今日兒童重症總共206例，包括腦炎31例、肺炎22例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼10例、家中死亡7例、MIS-C129例、共病3例，所有兒童重症其中有31例死亡。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
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