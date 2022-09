烏克蘭部隊推進50公里、突破俄軍補給樞紐哈爾科夫，俄官員稱是「烏軍重大勝利」

烏克蘭表示,在過去1週,烏軍從俄羅斯手中奪回了東部、南部超過1000平方公里的土地,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)指出,哈爾科夫(Kharkiv)地區共有30多個據點被解放。

英國在其最新的報告中指出,烏克蘭正開始進行反攻,根據《德國之聲》的報導,烏軍在前方的部隊已經推進了50公里,進入哈爾科夫地區的狹窄戰線。英國國防部在推特上表示:「俄軍很可能會措手不及,這個地區只有受到一些控制,烏克蘭部隊已經佔領或包圍了幾個城鎮。」

綜合《BBC》及《美國之音》的報導,俄羅斯在哈爾科夫佔領區的官員甘切夫(Vitaly Ganchev)向俄羅斯國營電視台指出:「局勢現在相當嚴峻。我們的防線被突破這一事實本身,對烏克蘭武裝部隊來說,就已經是重大勝利了。」

哈爾科夫的庫皮揚斯克(Kupiansk)原本是俄軍控制的重要城市之一,也是俄羅斯補給軍隊時的重要鐵道樞紐,現在民眾正在從該地區撤離。美國智庫戰爭研究所(Institute for the Study of War)的分析指出,烏軍現在距離庫皮揚斯克只有15公里。除此之外,烏軍在進軍哈爾科夫東南部的同時,也會更加接近在戰爭前就遭俄羅斯控制的頓內次克(Donetsk)東部地區。

澤倫斯基所公佈的另一段影片,宣布烏軍攻破了烏克蘭東部的城鎮巴拉克利亞(Balakliya),那是哈爾科夫以南的前線城鎮。不過,甘切夫否認烏軍奪回該城鎮,雖然《BBC》無法確認誰控制這座城市,但從核實過的社群媒體貼文來看,烏克蘭國旗在週四飄揚在當地的大樓上。

根據《德國之聲》的報導,美國國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)對此表示:「我們現在看到了赫爾松(Kherson)的成功,我們也在哈爾科夫看到一些成功,這真的非常、非常激勵人心。」

同時,俄羅斯則指出,增援部隊正在前往哈爾科夫。《BBC》的報導指出,俄羅斯會使用巨型的Mi-26運輸直升機,從陸地和空中向庫皮揚斯克派遣部隊,每架直升機可載80名士兵。

責任編輯:李芯

核稿編輯:楊士範