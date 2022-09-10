烏克蘭部隊推進50公里、突破俄軍補給樞紐哈爾科夫，俄官員稱是「烏軍重大勝利」

現在就選擇你想要的 pCloud 終身版容量！

雲端空間已經是現代人必備的訂閱服務，不過每個月或是每年都要繳納訂閱費用，會不會讓你覺得「訂越久虧越多？」。其實雲端空間不只有訂閱制服務，來自瑞士的雲端儲存品牌pCloud就有推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，而且沒有額外設定費。趁著最近中秋節的促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格，10TB個人終身雲端空間只要 990 歐元，另外對於低用量的個人用戶，也有很划算的500GB、2TB終身方案只要122.5歐元與245歐元，趁著優惠一次購入，用越久越划算！

來自瑞士、重視安全的雲端服務：pCloud

市面上不少便宜的雲端服務，但雲端服務跟個人資料保護密切相關，但在訂閱前，建議使用者還是要了解一下提供服務的公司會比較安心。pCloud是來自瑞士的雲端服務品牌，它在2013年創立已經有9年的歷史，並且位於重視資訊安全的歐盟，全球已經有1600萬用戶使用其雲端服務，是老牌的雲端服務。

當你註冊時可以選擇資料存放於美國或是歐盟，會受到當地法律的保護之外，pCloud也會將資料分散成5個副本存放於多個伺服器增加安全性。另一方面檔案傳輸時都採用TLS/SSL加密增加安全，所有檔案也都享有256位元AES加密防護。對於資料特別重視的用戶，也可以額外選配pCloud Crypto加密服務。

pCloud跟多數雲端服務一樣有免費容量可以使用，只要申請就有10GB容量能試用看看，覺得好用再訂閱也不吃虧。訂閱方式則有月繳、年繳、終身這幾種方式，終身制是pCloud比較特別的制度，只要繳納一次費用就能終身使用，沒有額外的設定費或是其他支出。除此之外， pCloud也有5人共用的家庭版本，而且也有家庭的終身方案，價格只比個人方案貴一點點，對於用量大的用戶來說，我認為是個很超值的選擇。

Photo Credit：pCloud pCloud來自瑞士，資料可選擇保存在美國或是歐盟，會受當地法律所保護外，pCloud也會將資料儲存成5份副本放置於不同伺服器上分散風險。

Photo Credit：pCloud 註冊後就能立即使用體驗版，傳輸速度非常快十多張照片一下就上傳完畢。

Photo Credit：pCloud pCloud不只是只有雲端空間功能，也具備協作、檔案管理、同步、備份等功能。

3種超值個人終身方案 買這次用一輩子

這次pCloud中秋優惠方案中，最超值的是個人終身方案，共有500GB、2TB、10TB方案可供選擇，終身使用的價格分別是122.5歐元（2.4折）、245歐元（2.5折）、990歐元（2折）。前述價格都是最終價格，沒有額外的設定費等不透明費用，非常適合做為長期使用的雲端儲存空間。當然在購買前你也可以先使用它的10GB免費方案，試試看它在手機與電腦的同步功能，先體驗再買也不遲。

Photo Credit：pCloud pCloud最棒的就是有多種付費方式，月繳、年繳或是終身都能自由選擇。此為年繳方案的費用，共有500GB與2TB版本可選。

Photo Credit：pCloud 不少人都是衝著pCloud的終身方案而來，趁著打折一次買好非常划算。目前共有500GB、2TB、10TB方案可供選擇，另外家庭方案也有終身方案可選擇。

Photo Credit：pCloud 家庭方案可供5人使用，2TB終身版本為500歐元。

Photo Credit：pCloud 如果家庭成員每個人都想要比較大的容量，那麼也可以選擇10TB終身方案。

Photo Credit：pCloud pCloud家用版最好的就是讓你分擔費用，而且能更有效地運用容量。

Photo Credit：pCloud 從幾個常見的雲端服務不難看出年繳不如終身版買斷，只要用個3年以上就能回本。

跨平台5大系統都能用 網頁版也沒問題

使用雲端服務最擔心支援性不足，pCloud針對這點提供了Windows、macOS、Linux、Android、iOS最常見的5大平台應用程式或App，讓你不論用什麼方式都能跨平台方便地使用pCloud做為溝通的媒介。當然，如果要使用瀏覽器來開啟網頁版 pCloud 也沒問題，端看你的使用環境而定。除了支援的作業系統，有人可能會問說，那pCloud是否有支援其他服務的備份呢？這點pCloud也有想到，它可支援Dropbox、Google Drive、Google Photos、One Drive，甚至是Facebook 也有支援，不論在支援度或是實用性方面都能滿足個人需求。

Photo Credit：pCloud 網頁版應該是大家最常用的版本，操作十分簡單而且介面簡潔易懂。

Photo Credit：pCloud 手機也能安裝pCloud App，並且能同步手機內的相片與資料。

Photo Credit：pCloud 電腦也能安裝pCloud且不論是Windows、macOS、Linux都沒問題，只可惜介面是英文沒有中文。

pCloud 優缺點分析整理

說了這麼多整理一下pCloud的優缺點給大家參考一下，首先pCloud的優點在於提供豐富且超值的月繳、年繳、終身方案，尤其是終身方案是多數雲端空間所沒有的選擇，同時也有家庭方案、商用方案十分全面。其次pCloud支援跨平台使用，不論手機或電腦都能使用，且檔案大小沒有限制。最後是pCloud重視安全性，不僅能讓你選擇資料位置另外也有分散儲存降低風險，傳輸過程也有加密保護料不外流。至於在缺點方面，如果要使用更高階的pCloud Crypto加密服務，得要加價選配才行。另外就是Windows版本介面為英文，沒有中文介面稍嫌可惜。

整體而言，pCloud具備安全性與可靠性，並且有多種方案可供選擇，還有能一勞永逸的終身方案。趁著特價優惠時段購買終身制是較為划算的選擇，如果還是覺得負擔有點大，那麼你也可以考慮跟家人一起選擇家庭方案，價格只比個人方案貴一點，但是可以5個人分攤減輕負擔。最後記住，pCloud中秋節優惠時間為2022年9月9日至2022年9月13日，要買趁現在，錯過還要等一年！

現在就選擇你想要的 pCloud 終身版容量！