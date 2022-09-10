烏克蘭部隊推進50公里、突破俄軍補給樞紐哈爾科夫，俄官員稱是「烏軍重大勝利」
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哈爾科夫的庫皮揚斯克原本是俄軍控制的重要城市之一，也是俄羅斯補給軍隊時的重要鐵道樞紐，現在民眾正在從該地區撤離。美國智庫戰爭研究所的分析指出，烏軍現在距離庫皮揚斯克只有15公里。
烏克蘭表示，在過去1週，烏軍從俄羅斯手中奪回了東部、南部超過1000平方公里的土地，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）指出，哈爾科夫（Kharkiv）地區共有30多個據點被解放。
英國在其最新的報告中指出，烏克蘭正開始進行反攻，根據《德國之聲》的報導，烏軍在前方的部隊已經推進了50公里，進入哈爾科夫地區的狹窄戰線。英國國防部在推特上表示：「俄軍很可能會措手不及，這個地區只有受到一些控制，烏克蘭部隊已經佔領或包圍了幾個城鎮。」
綜合《BBC》及《美國之音》的報導，俄羅斯在哈爾科夫佔領區的官員甘切夫（Vitaly Ganchev）向俄羅斯國營電視台指出：「局勢現在相當嚴峻。我們的防線被突破這一事實本身，對烏克蘭武裝部隊來說，就已經是重大勝利了。」
哈爾科夫的庫皮揚斯克（Kupiansk）原本是俄軍控制的重要城市之一，也是俄羅斯補給軍隊時的重要鐵道樞紐，現在民眾正在從該地區撤離。美國智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）的分析指出，烏軍現在距離庫皮揚斯克只有15公里。除此之外，烏軍在進軍哈爾科夫東南部的同時，也會更加接近在戰爭前就遭俄羅斯控制的頓內次克（Donetsk）東部地區。
澤倫斯基所公佈的另一段影片，宣布烏軍攻破了烏克蘭東部的城鎮巴拉克利亞（Balakliya），那是哈爾科夫以南的前線城鎮。不過，甘切夫否認烏軍奪回該城鎮，雖然《BBC》無法確認誰控制這座城市，但從核實過的社群媒體貼文來看，烏克蘭國旗在週四飄揚在當地的大樓上。
根據《德國之聲》的報導，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）對此表示：「我們現在看到了赫爾松（Kherson）的成功，我們也在哈爾科夫看到一些成功，這真的非常、非常激勵人心。」
同時，俄羅斯則指出，增援部隊正在前往哈爾科夫。《BBC》的報導指出，俄羅斯會使用巨型的Mi-26運輸直升機，從陸地和空中向庫皮揚斯克派遣部隊，每架直升機可載80名士兵。
新聞來源
- 烏克蘭：對俄羅斯的反攻中取得“重大戰果”（美國之音）
- Ukraine has retaken 1,000 square kilometres in a week - Zelensky（BBC）
- Russia-Ukraine updates: German Foreign Minister Annalena Baerbock arrives in Kyiv（德國之聲）
延伸閱讀
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責任編輯：李芯
核稿編輯：楊士範
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