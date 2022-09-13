曾是英國史上在位最長的王儲，查爾斯三世將會成為一位怎樣的國王？

查爾斯是英國歷史上在位最長的王位繼承人，現在他成為國王。王位繼承人的生涯持續了70年，使剛登上王位的查爾斯成為英國有史以來凖備最充分、年齡最大的新君主。

這位73歲的英國國王，在他母親在位的漫長歲月裡一直陪在身旁，見證了幾代世界領袖的更迭，其中包括15位英國首相和14位美國總統。在伊麗莎白二世女王卓越的、具有時代意義的統治之後，英國將迎來一位怎樣的國王？曾經習慣於對各式議題發表意見的王子，如今將如何適應君主的中立？

而作為國王，查爾斯將不再擁有自己的護照或駕駛執照，也不會在公眾面前發表強烈的意見。君主的身份高於個人。著名憲法專家博格達諾（Vernon Bogdanor）教授認為，君主與王子是具備不同角色、有著不同規則。「他很早就知道，成為國王後他的風格必須要改變......公眾不會想要一個宛如倡議者的君主。」

查爾斯國王很清楚有必要減少直言不諱：「我沒那麼傻，我的確意識到作為君主要獨立完成工作。」他在2018年接受《BBC》採訪時說。「那些認為我將繼續以同樣的方式擔任國王的想法，完全是無稽之談。」

當一位新的君主登上王位，硬幣上的王室側面肖像會換到另一邊。查爾斯的統治也將帶來不同的焦點。查爾斯國王將統治的英國，比他母親當時繼承的國家更多元。博格達諾教授預計，新國王將接觸到一個多文化、多信仰的英國。

他認為查爾斯將努力擔當團結的力量，做出更明確的努力，以連接少數族裔和弱勢群體。博格達諾教授還估計未來英國王室將對藝術、音樂和文化提供更多贊助：更多關注莎士比亞作品，減少賽馬活動。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2021年6月，查爾斯與英國亞洲信託組織的成員一起進行贊助騎行活動

不過，曾與查爾斯國王在「王子信託」慈善機構合作多年的勞埃德・多爾夫曼爵士（Sir Lloyd Dorfma）則判斷，查爾斯國王對氣候變化和有機農業等問題的參與不會完全中止。「他的知識非常豐富，辦事非常有效率。很難想象他在成為君主的那一天，會立即完全放棄這一切，」多爾夫曼爵士分析。

很多人說這位英國國王更喜歡 「精簡」的君主制。這可能意味著，王室將更加強調一個較小型的核心工作團隊，並以查爾斯和卡蜜拉、威廉王子和凱特為中心。

英國王室評論員維多利亞・墨菲（Victoria Murphy）分析，即便如此，新國王的統治將具備連續性和穩定性：「不要期待任何巨大的、令人震驚的差異。他將非常謹慎。」她稱。

另位王室評論員和作家羅伯特・哈德曼（Robert Hardman）也說：「我們認為女王是出國民生活中的常客。但除了女王之外，查爾斯出現在英國公眾生活的時間比任何人都久，比任何政治家都長。」

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歷史學家和作家安東尼・塞爾登爵士（Sir Anthony Seldon ）則認為，查爾斯國王在一些問題上被證明是正確的，例如對氣候變化的警告，這使他獲得公眾認可。安東尼爵士還認為，查爾斯過去曾經被譏諷，現在則有了「艾登堡光環」（Attenborough-aura） （ 注：指大衛・艾登堡爵士，英國知名生物學家）。

譬如，在2021年的格拉斯哥氣候變化峰會上，查爾斯受到了美國總統拜登（Joe Biden）等人的重視。據作家哈德曼說，他在世界舞台上的地位對他新的國王身份有所助益。「這不僅是陳詞濫調。當時查爾斯與拜登兩人坐在角落裡，拜登對他說：『你把這一切都搞定了』。」哈德曼說。

但是，我們會在這位新君主身上看到什麼樣的性格？

認識他的人說，在內心深處，查爾斯是相當害羞且拘謹的人。一個 「敏感的靈魂」有人這樣描述。這是個曾感到孤獨的男孩。他曾抱怨在學校被欺負和孤立。「他們整晚都對我扔鞋，或者用枕頭打我，衝過房間拼命打我」查爾斯在一封家書中寫道他在寄宿學校的宿舍裡，受到了霸凌。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2022年9月3日，查爾斯和卡蜜拉

查爾斯的現任妻子卡蜜拉，也就是新王后，這樣形容他：「相當沒有耐心。他希望昨天就把事情做完。這就是他的行事風格。」她在丈夫70歲生日的電視採訪中說，在公開場合看到的那種相當真誠的性格下面，查爾斯還有更頑皮的一面。

「眾人視他為十分嚴肅的人，他確實如此。但我希望人們能看到他輕鬆的一面。他能跪在地上和孩子們一起玩，給他們讀《哈利波特》並配音。」卡蜜拉說。

可以說，查爾斯在公眾面前，已成為一個輕鬆且平易近人的人。他用一些自嘲的笑話來贏得聽眾支持。也許成為君主後，這一點會有所改變，但還是威爾斯親王時，他呈現出一種和藹可親的、祖父般的風格，態度不會冷漠。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 2022年6月，查爾斯王子和他的孫子路易斯王子在白金禧年慶典上

另外，對於一個70多歲的人來說，查爾斯國王沒有放慢腳步的跡象。

克里斯・波普（Chris Pope）曾與查爾斯一起在王子教學學院（Prince's Teaching Institute）工作，他形容新國王是一個無休止地忙碌、幹勁十足的人，「精力充沛」，承擔著巨大的工作壓力。「他對下一代的福祉有著真正的熱情。你會在他所做的許多工作中看到這一點。」波普先生說。

過去，查爾斯的慈善工作包括保護遺產和保存傳統工藝技能，但同時也鼓勵創新和變革。波普表示：「他總是擔心傳統會不會失傳，但不等於說要讓時間倒流。」換言之，新國王似乎匯聚這些討論於一身：新舊議題向不同方向拉扯，即希望改變也希望保留傳統。他有點像上流社會的改革者。