俄烏戰爭轉捩點：烏軍收復烏東伊久姆等戰略樞紐，澤倫斯基：俄軍正在展示其最好的一面——他們的背影

烏克蘭軍隊從俄羅斯軍隊手中奪回伊久姆（Izium）和庫皮揚斯克（Kupiansk）兩城市，前者為俄軍後勤基地，後者為俄軍後勤補給的唯一鐵路樞紐。《路透社》報導寫道，烏克蘭稱此次戰役是自3月俄軍撤出基輔（Kyiv）以來、長達6個月的戰爭轉捩點。

俄軍撤退，烏克蘭收復伊久姆、庫皮揚斯克等領土

《路透社》報導，伊久姆作為俄軍主要戰役的後勤基地——從北方對鄰近的頓巴斯（Donbas）地區進行長達數個月的攻擊；然而，在烏克蘭軍隊近日的推進下，俄軍在10日放棄伊久姆，數千名俄羅斯士兵在逃離時留下了彈藥庫存和裝備。不僅如此，在俄羅斯宣布撤軍數小時後，烏軍也佔領了更北部的庫皮揚斯克，切斷了烏克蘭東北部俄軍的前線補給。

此場戰役對俄羅斯造成嚴重打擊，《路透社》報導，前烏克蘭東部親俄部隊指揮官伊戈爾．吉爾金（Igor Girkin）在Telegram上稱俄羅斯撤軍是「重大失敗」；《紐約時報》也報導，一些著名的親克里姆林宮軍事部落客對事態的迅速發展表示憤怒和沮喪，一名在Telegram擁有27.8萬追蹤者的部落客Rusich寫道，伊久姆的投降是一個「小挫折」，並敦促他的追蹤者不要感到絕望。

《紐約時報》報導，俄羅斯國防部雖證實俄軍撤出伊久姆，但在聲明中解釋，此次撤退是一項預先計劃好的行動，旨在增強俄軍在東部地區的戰力，因為那裡的軍隊已經陷入數週的困境。

雖然烏克蘭官方並未直接證實收復伊久姆，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的幕僚長安德烈．耶爾馬克 （Andriy Yermak）曾在4日發布了一張軍隊揚起藍黃國旗的照片，並在10日發布了一個葡萄表情符號，《路透社》報導，這座城市的名字意即為「葡萄乾」。

Step by step 🇺🇦. pic.twitter.com/raT5nBycvO — Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 4, 2022

🍇 — Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 10, 2022

《紐約時報》報導， 參與收復 伊久姆的 烏克蘭軍官葉文（Yevhen）在電話中透露：「昨（9）日晚上，俄羅斯軍隊在火車站附近豎起了一面白旗。」而 伊久姆市長瓦列里．馬爾琴科（Valeriy Marchenko）今（10）受訪時表示：「今天伊久姆解放了。」

而 烏克蘭國防部長奧列克西．雷茲尼科夫（Oleksii Reznikoff）在基輔舉行會議上表示，「俄羅斯軍隊會逃跑，相信我，他們會逃跑，因為今天我們正在摧毀他們的物流鏈、倉庫等。」 烏克蘭安全局則在Telegram上發布了一張庫皮揚斯克特種部隊成員的照片，並寫道：「我們將我們的領土解放到最後一厘米！讓我們走得更遠！榮耀歸於烏克蘭！」

此場戰役的勝利對烏克蘭而言無疑是振奮人心，《路透社》報導，烏克蘭外長德米特羅．庫列巴（Dmytro Kuleba）在基輔表示，烏克蘭軍隊已經證明，他們有能力用給他們的武器擊敗俄羅斯軍隊，「所以我重申：我們獲得的武器越多，我們獲勝的速度就越快，這場戰爭結束的速度也就越快。」

收復失土的下一步：恢復民生供暖系統，至少耗資3490億美元重建烏克蘭

《紐約時報》報導，隨著烏克蘭收回更多領土，澤倫斯基的談話變得更加挑釁和自信。在烏軍以驚人的方式重新奪回伊久姆的數小時後，澤倫斯基告訴全國：「這些天來，俄羅斯軍隊正在展示其最好的一面——展示它的背影。」「逃跑對他們來說是個不錯的選擇，烏克蘭的佔領者在現在或將來都沒有立足之地。」

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍已收復哈爾科夫（Kharkiv）地區30多個城市據點，在過去10天裡奪回約2000平方公里的烏克蘭領土。據華盛頓智庫戰爭研究所估計，截至9日，烏軍在東部攻勢已經清除了俄軍在哈爾科夫地區2500多平方公里的領地。

據報導， 隨著俄羅斯人離開他們為了佔領而遭受重創的城鎮，烏克蘭以派出調查人員收集俄羅斯戰爭罪行的證據，「檢查和保護領土的行動仍在繼續，我們正在逐步控制新收復的城市據點。」此外 ，民生問題與城市重建更是當務之急。

在民生問題方面，《紐約時報》報導，伊久姆市長馬爾琴科表示， 該市約有1萬2000名居民迫切需要人道救援物資；他希望逃離的居民能在三、四天內開始返回家園，但等待他們的卻是災難，「沒有一棟住宅樓沒有受到損壞」「供暖是最大的問題，我懷疑我們是否能夠在冬天之前恢復供暖系統」； 澤倫斯基也表示，烏克蘭人應該為艱難的冬天做準備，接下來的90天將至關重要。

在重建烏克蘭方面，《紐約時報》報導，世界銀行、歐盟委員會和烏克蘭政府聯合評估，俄羅斯入侵烏克蘭已造成超過970億美元的損失，包括經濟中斷漢衝突的其他成本，烏克蘭承受約2520億美元的損失，重建成本估計達3490億美元。

世界銀行歐洲和中亞區域副行長安娜．比耶德（Anna Bjerde）提出建議：「烏克蘭政府現在面臨的艱鉅任務是平衡恢復和國家的急迫需求，包括衛生、教育、社會照顧等核心公共服務，這對於防止烏克蘭的生活條件和貧窮情況惡化至關重要。」

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航