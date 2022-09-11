俄烏戰爭轉捩點：烏軍收復烏東伊久姆等戰略樞紐，澤倫斯基：俄軍正在展示其最好的一面——他們的背影
我們想讓你知道的是
俄羅斯軍隊棄守、撤出烏克蘭哈爾科夫地區伊久姆、庫皮揚斯克兩重要軍事基地與樞紐，為近6個月以來的俄烏戰爭轉捩點。烏克蘭雖收復領土，但戰爭對城市造成的極大損害已危及民生，伊久姆市長馬爾琴科表示：「沒有一棟住宅樓沒有受到損壞」、「供暖是最大的問題，我懷疑我們是否能夠在冬天之前恢復供暖系統」。
烏克蘭軍隊從俄羅斯軍隊手中奪回伊久姆（Izium）和庫皮揚斯克（Kupiansk）兩城市，前者為俄軍後勤基地，後者為俄軍後勤補給的唯一鐵路樞紐。《路透社》報導寫道，烏克蘭稱此次戰役是自3月俄軍撤出基輔（Kyiv）以來、長達6個月的戰爭轉捩點。
俄軍撤退，烏克蘭收復伊久姆、庫皮揚斯克等領土
《路透社》報導，伊久姆作為俄軍主要戰役的後勤基地——從北方對鄰近的頓巴斯（Donbas）地區進行長達數個月的攻擊；然而，在烏克蘭軍隊近日的推進下，俄軍在10日放棄伊久姆，數千名俄羅斯士兵在逃離時留下了彈藥庫存和裝備。不僅如此，在俄羅斯宣布撤軍數小時後，烏軍也佔領了更北部的庫皮揚斯克，切斷了烏克蘭東北部俄軍的前線補給。
此場戰役對俄羅斯造成嚴重打擊，《路透社》報導，前烏克蘭東部親俄部隊指揮官伊戈爾．吉爾金（Igor Girkin）在Telegram上稱俄羅斯撤軍是「重大失敗」；《紐約時報》也報導，一些著名的親克里姆林宮軍事部落客對事態的迅速發展表示憤怒和沮喪，一名在Telegram擁有27.8萬追蹤者的部落客Rusich寫道，伊久姆的投降是一個「小挫折」，並敦促他的追蹤者不要感到絕望。
《紐約時報》報導，俄羅斯國防部雖證實俄軍撤出伊久姆，但在聲明中解釋，此次撤退是一項預先計劃好的行動，旨在增強俄軍在東部地區的戰力，因為那裡的軍隊已經陷入數週的困境。
雖然烏克蘭官方並未直接證實收復伊久姆，但烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的幕僚長安德烈．耶爾馬克 （Andriy Yermak）曾在4日發布了一張軍隊揚起藍黃國旗的照片，並在10日發布了一個葡萄表情符號，《路透社》報導，這座城市的名字意即為「葡萄乾」。
《紐約時報》報導，參與收復伊久姆的烏克蘭軍官葉文（Yevhen）在電話中透露：「昨（9）日晚上，俄羅斯軍隊在火車站附近豎起了一面白旗。」而伊久姆市長瓦列里．馬爾琴科（Valeriy Marchenko）今（10）受訪時表示：「今天伊久姆解放了。」
而烏克蘭國防部長奧列克西．雷茲尼科夫（Oleksii Reznikoff）在基輔舉行會議上表示，「俄羅斯軍隊會逃跑，相信我，他們會逃跑，因為今天我們正在摧毀他們的物流鏈、倉庫等。」烏克蘭安全局則在Telegram上發布了一張庫皮揚斯克特種部隊成員的照片，並寫道：「我們將我們的領土解放到最後一厘米！讓我們走得更遠！榮耀歸於烏克蘭！」
此場戰役的勝利對烏克蘭而言無疑是振奮人心，《路透社》報導，烏克蘭外長德米特羅．庫列巴（Dmytro Kuleba）在基輔表示，烏克蘭軍隊已經證明，他們有能力用給他們的武器擊敗俄羅斯軍隊，「所以我重申：我們獲得的武器越多，我們獲勝的速度就越快，這場戰爭結束的速度也就越快。」
收復失土的下一步：恢復民生供暖系統，至少耗資3490億美元重建烏克蘭
《紐約時報》報導，隨著烏克蘭收回更多領土，澤倫斯基的談話變得更加挑釁和自信。在烏軍以驚人的方式重新奪回伊久姆的數小時後，澤倫斯基告訴全國：「這些天來，俄羅斯軍隊正在展示其最好的一面——展示它的背影。」「逃跑對他們來說是個不錯的選擇，烏克蘭的佔領者在現在或將來都沒有立足之地。」
烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏軍已收復哈爾科夫（Kharkiv）地區30多個城市據點，在過去10天裡奪回約2000平方公里的烏克蘭領土。據華盛頓智庫戰爭研究所估計，截至9日，烏軍在東部攻勢已經清除了俄軍在哈爾科夫地區2500多平方公里的領地。
據報導，隨著俄羅斯人離開他們為了佔領而遭受重創的城鎮，烏克蘭以派出調查人員收集俄羅斯戰爭罪行的證據，「檢查和保護領土的行動仍在繼續，我們正在逐步控制新收復的城市據點。」此外，民生問題與城市重建更是當務之急。
在民生問題方面，《紐約時報》報導，伊久姆市長馬爾琴科表示，該市約有1萬2000名居民迫切需要人道救援物資；他希望逃離的居民能在三、四天內開始返回家園，但等待他們的卻是災難，「沒有一棟住宅樓沒有受到損壞」「供暖是最大的問題，我懷疑我們是否能夠在冬天之前恢復供暖系統」；澤倫斯基也表示，烏克蘭人應該為艱難的冬天做準備，接下來的90天將至關重要。
在重建烏克蘭方面，《紐約時報》報導，世界銀行、歐盟委員會和烏克蘭政府聯合評估，俄羅斯入侵烏克蘭已造成超過970億美元的損失，包括經濟中斷漢衝突的其他成本，烏克蘭承受約2520億美元的損失，重建成本估計達3490億美元。
世界銀行歐洲和中亞區域副行長安娜．比耶德（Anna Bjerde）提出建議：「烏克蘭政府現在面臨的艱鉅任務是平衡恢復和國家的急迫需求，包括衛生、教育、社會照顧等核心公共服務，這對於防止烏克蘭的生活條件和貧窮情況惡化至關重要。」
新聞來源
- Russia gives up key northeast towns as Ukrainian forces advance（Reuters）
- Russia withdraws its forces from Izium, a logistics hub in the northeast.（The New York Times）
- Zelensky expresses optimism that more of Ukraine’s lost territory can be reclaimed.（The New York Times）
- Rebuilding Ukraine will cost at least $349 billion, a new report estimates.（The New York Times）
延伸閱讀
- 烏克蘭部隊推進50公里、突破俄軍補給樞紐哈爾科夫，俄官員稱是「烏軍重大勝利」
- 美國情報：俄羅斯可能向北韓買軍火，IAEA警告札波利沙核電廠可能發生「福島類型事態」
- 俄烏戰爭的最後關鍵在克里米亞半島，萬一戰事進入冬季，壓力將會在俄羅斯這一邊
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
Tags：
一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。