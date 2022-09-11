人權館白色恐怖VR電影《無法離開的人》 獲威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎，「很多觀眾都紅著眼眶出來」

（中央社）國家人權博物館支持拍攝、導演陳芯宜第二部VR作品《無法離開的人》，獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎。這也是繼2017年導演黃心健《沙中房間》後，台灣第2度獲沉浸式單元大獎。

根據文策院11日臉書表示，導演陳芯宜在威尼斯頒獎台上領獎時表示，這部VR作品是關於1950年代為理想與自由犧牲的前輩故事，「是這些死去的前輩帶給我們力量，我們會繼續把這個精神延續下去。」

陳芯宜說，「唯有故事繼續不斷被述說，才能讓已逝靈魂安息。」

陳芯宜先前接受《中央社》記者越洋專訪時表示，當初國家人權博物館前館長陳俊宏會拍攝這部影片的初衷就是，「他希望透過作品走得更遠，能讓更多人更認識台灣白色恐怖的歷史，透過VR沉浸式體驗，喚起不同世代對這段歷史與人物的共感。」

《無法離開的人》由國家人權博物館出資拍攝，集結實力派演員林鉅、許時豪、黃姵嘉、陳家逵以及潘麗麗等主演。

劇情敘述綠島曾關押政治犯的蠟像展示場，政治受難者坤伯正述說著當年的情景。隨著坤伯的導覽，觀眾彷彿穿越時光隧道，一同經歷1950年代坤伯與難友阿青的故事，他們像是被凍結在時間裡，守護著約定而無法離開，也等待著那位能讓故事不斷被傳頌下去的人。

陳芯宜說，她一開始就看中綠島的蠟像館，「實在是栩栩如生，我認為那是最好的場景。」陳芯宜將內容聚焦在綠島監獄再叛亂案，10多人在綠島被羅織罪名的探索，集結好幾位受難者家書文字，最後連結到2022年此刻，「這些事情仍沒有過去，我們都要繼續努力。」

陳芯宜說，《沒有離開的人》拍攝時間只有3天，綠島拍1天，棚內拍2天，但是前置作業做得非常仔細，「我覺得比較像做劇場而不是拍電影。」陳芯宜說，VR可以說是空間轉換的極致，「寫劇本要寫前方、後面跟背面，各種角度分開拍，再透過技術將空間縫合，很多都是劇場的邏輯。」

陳芯宜說，人類的眼睛越來越挑剔，這部VR以8K3D規格拍攝，做VR都是新的挑戰，「VR多半用於動畫、遊戲甚至軍事醫療，這次我希望可以在VR中說好一個故事，一樣可以感動人，可以抓住觀眾的身體感，讓觀眾跟劇情就在同一個空間。」

陳芯宜認為，VR已經是影像世界一個很重要的類別，她將會繼續探索，但VR目前沒有固定可以播放的機制，只能透過各國博物館或是美術館等等洽談播放，也期待未來的商業模式可以繼續進化。

陳芯宜說，作品在威尼斯影展首播這幾天，「很多觀眾都紅著眼眶出來，也有人散場後蹲在旁邊落淚，我自己則是很開心可以跟同業在威尼斯影展認識交流。」陳芯宜說，《無法離開的人》也已經入圍高雄電影節，相信台灣觀眾將有機會看見這部作品。

人權館館長洪世芳獲知得獎訊息後表示：「讓台灣人權的價值躍然於國際，不僅台灣被看見、台灣白色恐怖的獨特人權價值亦為更多人所知曉。謝謝陳芯宜導演以及所有製作團隊，還有曾經協助過的每個人，與國家人權博物館一同製作出如此高品質作品。作為亞洲第一座以國家層級、在威權統治不義遺址上打造的人權博物館，日後也將繼續致力於保存過去的傷痕歷史、聚焦當代人權議題與推動國內外人權發展。」

監製林仕肯也指出：「一段被許多台灣人民遺忘的歷史，能夠呈現給世界的觀眾，並獲得評審的肯定，最重要的是，讓民主的價值能更被重視，身為台灣電影人的我，感到非常驕傲。」

《無法離開的人》抱獎歸 李永得：國人同感榮耀

（中央社）國家人權博物館委託陳芯宜執導虛擬實境電影《無法離開的人》，獲第79屆威尼斯影展沉浸式內容單元最大獎最佳VR體驗獎，文化部長李永得第一時間賀電恭喜，表達國人同感榮耀。

李永得今天在文化部發布的新聞稿中表示，欣喜國片不斷在國際影展屢創佳績，《無法離開的人》能從威尼斯影展VR競賽單元30部參賽作品中突破重圍獲獎，實屬難得。

李永得指出，台灣如今最珍貴的民主與人權價值，是過去無數前輩與家屬以無盡的血與淚，甚至生命所得來，期許人權館應加速保存過去的傷痕歷史，並持續聚焦當代人權議題、推動國內外人權發展。

導演陳芯宜在領獎時說，感謝台灣國家人權博物館的支持，與團隊歷經近2年籌備拍攝，成就這部講述台灣1950年代，那群秉持堅信的價值而勇敢起身反抗政府威權者的影片，「希望透過這部作品讓他們的精神永存」。

《無法離開的人》為文化部所屬國家人權博物館，委託陳芯宜與行者影像文化有限公司，並結合國內多名專業學術人士、藝文團體協力共同產製完成。

劇情以1950年代綠島白色恐怖為背景，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝，將多名政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，喚起對白恐歷史的共感。

文化部表示，這屆台灣VR作品再次於威尼斯影展創下佳績，也是繼2017年黃心健以「沙中的房間」獲獎後，台灣電影再度闖進影展VR競賽單元抱回獎項，足見台灣電影產業與科技藝術達國際水準，更展現台灣源源不絕的文化內容創作能量。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航