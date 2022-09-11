人權館白色恐怖VR電影《無法離開的人》 獲威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎，「很多觀眾都紅著眼眶出來」
我們想讓你知道的是
《無法離開的人》拍攝初衷是希望透過作品能讓更多人更認識台灣白色恐怖的歷史，透過VR沉浸式體驗喚起不同世代對這段歷史與人物的共感。陳芯宜表示，作品在威尼斯影展首播這幾天，很多觀眾都紅著眼眶出來，也有人散場後蹲在旁邊落淚，我自己則是很開心可以跟同業在威尼斯影展認識交流。
（中央社）國家人權博物館支持拍攝、導演陳芯宜第二部VR作品《無法離開的人》，獲得威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎。這也是繼2017年導演黃心健《沙中房間》後，台灣第2度獲沉浸式單元大獎。
根據文策院11日臉書表示，導演陳芯宜在威尼斯頒獎台上領獎時表示，這部VR作品是關於1950年代為理想與自由犧牲的前輩故事，「是這些死去的前輩帶給我們力量，我們會繼續把這個精神延續下去。」
陳芯宜說，「唯有故事繼續不斷被述說，才能讓已逝靈魂安息。」
陳芯宜先前接受《中央社》記者越洋專訪時表示，當初國家人權博物館前館長陳俊宏會拍攝這部影片的初衷就是，「他希望透過作品走得更遠，能讓更多人更認識台灣白色恐怖的歷史，透過VR沉浸式體驗，喚起不同世代對這段歷史與人物的共感。」
《無法離開的人》由國家人權博物館出資拍攝，集結實力派演員林鉅、許時豪、黃姵嘉、陳家逵以及潘麗麗等主演。
劇情敘述綠島曾關押政治犯的蠟像展示場，政治受難者坤伯正述說著當年的情景。隨著坤伯的導覽，觀眾彷彿穿越時光隧道，一同經歷1950年代坤伯與難友阿青的故事，他們像是被凍結在時間裡，守護著約定而無法離開，也等待著那位能讓故事不斷被傳頌下去的人。
陳芯宜說，她一開始就看中綠島的蠟像館，「實在是栩栩如生，我認為那是最好的場景。」陳芯宜將內容聚焦在綠島監獄再叛亂案，10多人在綠島被羅織罪名的探索，集結好幾位受難者家書文字，最後連結到2022年此刻，「這些事情仍沒有過去，我們都要繼續努力。」
陳芯宜說，《沒有離開的人》拍攝時間只有3天，綠島拍1天，棚內拍2天，但是前置作業做得非常仔細，「我覺得比較像做劇場而不是拍電影。」陳芯宜說，VR可以說是空間轉換的極致，「寫劇本要寫前方、後面跟背面，各種角度分開拍，再透過技術將空間縫合，很多都是劇場的邏輯。」
陳芯宜說，人類的眼睛越來越挑剔，這部VR以8K3D規格拍攝，做VR都是新的挑戰，「VR多半用於動畫、遊戲甚至軍事醫療，這次我希望可以在VR中說好一個故事，一樣可以感動人，可以抓住觀眾的身體感，讓觀眾跟劇情就在同一個空間。」
陳芯宜認為，VR已經是影像世界一個很重要的類別，她將會繼續探索，但VR目前沒有固定可以播放的機制，只能透過各國博物館或是美術館等等洽談播放，也期待未來的商業模式可以繼續進化。
陳芯宜說，作品在威尼斯影展首播這幾天，「很多觀眾都紅著眼眶出來，也有人散場後蹲在旁邊落淚，我自己則是很開心可以跟同業在威尼斯影展認識交流。」陳芯宜說，《無法離開的人》也已經入圍高雄電影節，相信台灣觀眾將有機會看見這部作品。
人權館館長洪世芳獲知得獎訊息後表示：「讓台灣人權的價值躍然於國際，不僅台灣被看見、台灣白色恐怖的獨特人權價值亦為更多人所知曉。謝謝陳芯宜導演以及所有製作團隊，還有曾經協助過的每個人，與國家人權博物館一同製作出如此高品質作品。作為亞洲第一座以國家層級、在威權統治不義遺址上打造的人權博物館，日後也將繼續致力於保存過去的傷痕歷史、聚焦當代人權議題與推動國內外人權發展。」
監製林仕肯也指出：「一段被許多台灣人民遺忘的歷史，能夠呈現給世界的觀眾，並獲得評審的肯定，最重要的是，讓民主的價值能更被重視，身為台灣電影人的我，感到非常驕傲。」
《無法離開的人》抱獎歸 李永得：國人同感榮耀
（中央社）國家人權博物館委託陳芯宜執導虛擬實境電影《無法離開的人》，獲第79屆威尼斯影展沉浸式內容單元最大獎最佳VR體驗獎，文化部長李永得第一時間賀電恭喜，表達國人同感榮耀。
李永得今天在文化部發布的新聞稿中表示，欣喜國片不斷在國際影展屢創佳績，《無法離開的人》能從威尼斯影展VR競賽單元30部參賽作品中突破重圍獲獎，實屬難得。
李永得指出，台灣如今最珍貴的民主與人權價值，是過去無數前輩與家屬以無盡的血與淚，甚至生命所得來，期許人權館應加速保存過去的傷痕歷史，並持續聚焦當代人權議題、推動國內外人權發展。
導演陳芯宜在領獎時說，感謝台灣國家人權博物館的支持，與團隊歷經近2年籌備拍攝，成就這部講述台灣1950年代，那群秉持堅信的價值而勇敢起身反抗政府威權者的影片，「希望透過這部作品讓他們的精神永存」。
《無法離開的人》為文化部所屬國家人權博物館，委託陳芯宜與行者影像文化有限公司，並結合國內多名專業學術人士、藝文團體協力共同產製完成。
劇情以1950年代綠島白色恐怖為背景，全片運用3D 8K高畫質VR360技術拍攝，將多名政治受難者的生命經歷，運用沉浸式的VR科技，讓觀賞者深入其中，喚起對白恐歷史的共感。
文化部表示，這屆台灣VR作品再次於威尼斯影展創下佳績，也是繼2017年黃心健以「沙中的房間」獲獎後，台灣電影再度闖進影展VR競賽單元抱回獎項，足見台灣電影產業與科技藝術達國際水準，更展現台灣源源不絕的文化內容創作能量。
新聞來源
延伸閱讀
- 【專訪】威尼斯影展四部VR影片創作者：將VR視為主力創作的國家不多，台灣搶佔先機受矚目
- 【專訪】外公在白色恐怖受害、父親是國民黨逃兵，阿根廷導演許煌《月影歸途》拍出台灣近代史縮影
- 【影評】短片《黑風箏》：影帝莫子儀所說的「自由與平等」，正是靠著前人血淚換來的
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
Tags：
pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
我們想讓你知道的是
瑞士雲端儲存品牌pCloud推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，沒有額外設定費。趁著中秋促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格！
雲端空間已經是現代人必備的訂閱服務，不過每個月或是每年都要繳納訂閱費用，會不會讓你覺得「訂越久虧越多？」。其實雲端空間不只有訂閱制服務，來自瑞士的雲端儲存品牌pCloud就有推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，而且沒有額外設定費。趁著最近中秋節的促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格，10TB個人終身雲端空間只要 990 歐元，另外對於低用量的個人用戶，也有很划算的500GB、2TB終身方案只要122.5歐元與245歐元，趁著優惠一次購入，用越久越划算！
來自瑞士、重視安全的雲端服務：pCloud
市面上不少便宜的雲端服務，但雲端服務跟個人資料保護密切相關，但在訂閱前，建議使用者還是要了解一下提供服務的公司會比較安心。pCloud是來自瑞士的雲端服務品牌，它在2013年創立已經有9年的歷史，並且位於重視資訊安全的歐盟，全球已經有1600萬用戶使用其雲端服務，是老牌的雲端服務。
當你註冊時可以選擇資料存放於美國或是歐盟，會受到當地法律的保護之外，pCloud也會將資料分散成5個副本存放於多個伺服器增加安全性。另一方面檔案傳輸時都採用TLS/SSL加密增加安全，所有檔案也都享有256位元AES加密防護。對於資料特別重視的用戶，也可以額外選配pCloud Crypto加密服務。
pCloud跟多數雲端服務一樣有免費容量可以使用，只要申請就有10GB容量能試用看看，覺得好用再訂閱也不吃虧。訂閱方式則有月繳、年繳、終身這幾種方式，終身制是pCloud比較特別的制度，只要繳納一次費用就能終身使用，沒有額外的設定費或是其他支出。除此之外， pCloud也有5人共用的家庭版本，而且也有家庭的終身方案，價格只比個人方案貴一點點，對於用量大的用戶來說，我認為是個很超值的選擇。
3種超值個人終身方案 買這次用一輩子
這次pCloud中秋優惠方案中，最超值的是個人終身方案，共有500GB、2TB、10TB方案可供選擇，終身使用的價格分別是122.5歐元（2.4折）、245歐元（2.5折）、990歐元（2折）。前述價格都是最終價格，沒有額外的設定費等不透明費用，非常適合做為長期使用的雲端儲存空間。當然在購買前你也可以先使用它的10GB免費方案，試試看它在手機與電腦的同步功能，先體驗再買也不遲。
跨平台5大系統都能用 網頁版也沒問題
使用雲端服務最擔心支援性不足，pCloud針對這點提供了Windows、macOS、Linux、Android、iOS最常見的5大平台應用程式或App，讓你不論用什麼方式都能跨平台方便地使用pCloud做為溝通的媒介。當然，如果要使用瀏覽器來開啟網頁版 pCloud 也沒問題，端看你的使用環境而定。除了支援的作業系統，有人可能會問說，那pCloud是否有支援其他服務的備份呢？這點pCloud也有想到，它可支援Dropbox、Google Drive、Google Photos、One Drive，甚至是Facebook 也有支援，不論在支援度或是實用性方面都能滿足個人需求。
pCloud 優缺點分析整理
說了這麼多整理一下pCloud的優缺點給大家參考一下，首先pCloud的優點在於提供豐富且超值的月繳、年繳、終身方案，尤其是終身方案是多數雲端空間所沒有的選擇，同時也有家庭方案、商用方案十分全面。其次pCloud支援跨平台使用，不論手機或電腦都能使用，且檔案大小沒有限制。最後是pCloud重視安全性，不僅能讓你選擇資料位置另外也有分散儲存降低風險，傳輸過程也有加密保護料不外流。至於在缺點方面，如果要使用更高階的pCloud Crypto加密服務，得要加價選配才行。另外就是Windows版本介面為英文，沒有中文介面稍嫌可惜。
整體而言，pCloud具備安全性與可靠性，並且有多種方案可供選擇，還有能一勞永逸的終身方案。趁著特價優惠時段購買終身制是較為划算的選擇，如果還是覺得負擔有點大，那麼你也可以考慮跟家人一起選擇家庭方案，價格只比個人方案貴一點，但是可以5個人分攤減輕負擔。最後記住，pCloud中秋節優惠時間為2022年9月9日至2022年9月13日，要買趁現在，錯過還要等一年！