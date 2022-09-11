愛琴海情勢緊張，希臘記者土耳其跑新聞困難重重，「感覺卡在兩道高牆間」
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希臘及土耳其數十年來紛擾不斷，近期希臘幾乎天天出動戰機攔截土耳其軍機，並時常模擬空戰爆發，滿滿台海既視感。在土耳其主跑政治新聞的希臘電視台記者薩哈拉其的報導，受到衝突兩造高度關注，他下筆如走鋼索，盡可能保持中立及客觀，時時思考闡述角度、報導後續效應；解釋新聞事件及國家聲明意涵，更得考量更多幽微細節，拿捏不易。
（中央社）希臘及土耳其長期交惡，使在土耳其主跑政治新聞的薩哈拉其（Maria Zaharaki）挫折如山，從官員難以接觸，到下筆如履薄冰，無數阻擾讓同業難以想像。15年來渴望了解「敵方」是他持續在伊斯坦堡一隅報導的驅動力。
「我來自與土耳其發生衝突的國家，與希臘相關的資訊相當難取得，土耳其官員對希臘記者持懷疑態度，更不會輕易與我交談，比起其他國家的記者，我必須更費勁才能妥善地向希臘民眾傳達這裡的資訊」，希臘電視台Open TV記者薩哈拉其今天對《中央社》說道。
希臘及土耳其數十年來紛擾不斷，近期希臘幾乎天天出動戰機攔截土耳其軍機，並時常模擬空戰爆發，滿滿台海既視感。薩哈拉其認為，長年敵意主導兩國的政治，如今雙邊對抗升級，一度稍稍緩解的敵意又起，土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）一句「時機來臨時，我們會於某夜突襲」，更激化雙邊緊張。
身為在「敵方」的記者，薩哈拉其的報導，受到衝突兩造高度關注，他下筆如走鋼索，盡可能保持中立及客觀，時時思考闡述角度、報導後續效應。解釋新聞事件及國家聲明意涵，更得考量更多幽微細節，拿捏不易。
薩哈拉其上工日都必須解釋土耳其方的發言，及評估土耳其最終是否會對希臘採取侵略行動，有時也受訪解釋希臘立場，這一切都讓他感到希、土糾結的荒謬。兩國爭端無從緩解，薩哈拉其感覺卡在兩道高牆間，新聞工作因此難上加難，「有時甚至毫無意義」。
除了追獵新聞的挑戰性，渴望第一線洞悉「他者」，是薩哈拉其持續在土耳其跑新聞的動力，他也將無偏差地向希臘民眾提供土耳其新聞視為使命。土耳其一言一行牽動希臘，了解鄰國，才能予以相稱回應。
希、土緊張，可一路追溯至鄂圖曼土耳其帝國對希臘的統治。鄂圖曼帝國1453年攻陷東羅馬帝國首都君士坦丁堡（即今日的伊斯坦堡）後，占領希臘大陸及大部分希臘島嶼，期間徵收重稅，不時傳出駭人暴行。希臘人1821年發起獨立戰爭，造成雙邊逾萬人死亡，在在為希、土埋下跨世紀恩怨的遠因。
土耳其1974年為賽普勒斯（Cyprus）與希臘兵戎相見，但1980年代接受希臘重返北約，之後希臘卻在土耳其申請加入歐洲聯盟（EU）時背刺。自1999年成為候選國後，與土耳其入盟談判幾乎停滯。
兩國對東地中海海上邊界、愛琴海若干島嶼所有權存在分歧，也因專屬經濟區（EEZ）及大陸棚定界認定不一時有齟齬。希臘方盼訴諸國際仲裁，但土耳其非聯合國海洋法公約（UNCLOS）的締約國，紛爭更難解。
近年東地中海發現天然氣，使能源高度仰賴進口的土耳其更積極探勘。2020年夏季，土耳其在希臘和賽普勒斯主張的專屬經濟區進行能源探勘，導致局勢升溫，引發海軍對峙。艾爾多安近來連日砲轟希臘於靠近土耳其的愛琴海島嶼強化軍事設施，並與帶威脅說，「時機來臨時，我們會於某夜突然出手」、「我們的耐心有限」。
希、土雖然失和多年，仍偶見解凍跡象，1999年8 月，土耳其伊茲密特（Izmit）發生地震，造成嚴重死傷，希臘救援隊率先趕赴現場。一個月後，雅典遭強震襲擊，土耳其也迅速馳援。在土耳其工作的希臘業者菲力皮迪斯（Andonis Filippidis）認為，兩國一定有辦法往前走。
菲力皮迪斯2000年來土耳其發展，一轉眼已20多年，期間未與任何土耳其人有任何互動上的不愉快，但是他也強調，土耳其民眾對希臘或希臘人的觀感依社會階層、教育程度、出身、及受外界刺激程度不一。
與菲力皮迪斯往來的土耳其人多較具西方思維，清楚他的希臘背景，希土爭議，以及身為希臘人對他的意義，「打交道沒有問題」。不過，即使土耳其雖了解希臘的今昔，「他們永遠不會忘記，希臘曾是鄂圖曼土耳其帝國的一部分」。
了解彼此立場不同，菲力皮迪斯避免談論政治，土耳其人也不願多碰觸，話題多停留在個人層面、日常生活或業務。他對中央社表示，要成為朋友。有時需要更深入地表達自己。但是在土耳其，對話總是有些保留。
菲力皮迪斯的祖先於土耳其黑海一代生活逾千年，1919年至1922年希、土交戰後被迫遷離，家族卻從未失去與「故土」的聯繫，生活方式、價值觀也與黑海一帶的土耳其人相似，「唯一的區別是我們是基督徒，他們是穆斯林」。
他說，希臘人永遠是土耳其的一部分，土耳其處處可見希臘歷史痕跡，這樣的聯繫將兩國牽綁，是必須使用的最重要橋樑。理解與接納彼此歷史背景，雙邊就有辦法，也一定要前進。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
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臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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