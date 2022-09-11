愛琴海情勢緊張，希臘記者土耳其跑新聞困難重重，「感覺卡在兩道高牆間」

（中央社）希臘及土耳其長期交惡，使在土耳其主跑政治新聞的薩哈拉其（Maria Zaharaki）挫折如山，從官員難以接觸，到下筆如履薄冰，無數阻擾讓同業難以想像。15年來渴望了解「敵方」是他持續在伊斯坦堡一隅報導的驅動力。

「我來自與土耳其發生衝突的國家，與希臘相關的資訊相當難取得，土耳其官員對希臘記者持懷疑態度，更不會輕易與我交談，比起其他國家的記者，我必須更費勁才能妥善地向希臘民眾傳達這裡的資訊」，希臘電視台Open TV記者薩哈拉其今天對《中央社》說道。

希臘及土耳其數十年來紛擾不斷，近期希臘幾乎天天出動戰機攔截土耳其軍機，並時常模擬空戰爆發，滿滿台海既視感。薩哈拉其認為，長年敵意主導兩國的政治，如今雙邊對抗升級，一度稍稍緩解的敵意又起，土耳其總統艾爾多安（Tayyip Erdogan）一句「時機來臨時，我們會於某夜突襲」，更激化雙邊緊張。

身為在「敵方」的記者，薩哈拉其的報導，受到衝突兩造高度關注，他下筆如走鋼索，盡可能保持中立及客觀，時時思考闡述角度、報導後續效應。解釋新聞事件及國家聲明意涵，更得考量更多幽微細節，拿捏不易。

薩哈拉其上工日都必須解釋土耳其方的發言，及評估土耳其最終是否會對希臘採取侵略行動，有時也受訪解釋希臘立場，這一切都讓他感到希、土糾結的荒謬。兩國爭端無從緩解，薩哈拉其感覺卡在兩道高牆間，新聞工作因此難上加難，「有時甚至毫無意義」。

除了追獵新聞的挑戰性，渴望第一線洞悉「他者」，是薩哈拉其持續在土耳其跑新聞的動力，他也將無偏差地向希臘民眾提供土耳其新聞視為使命。土耳其一言一行牽動希臘，了解鄰國，才能予以相稱回應。

希、土緊張，可一路追溯至鄂圖曼土耳其帝國對希臘的統治。鄂圖曼帝國1453年攻陷東羅馬帝國首都君士坦丁堡（即今日的伊斯坦堡）後，占領希臘大陸及大部分希臘島嶼，期間徵收重稅，不時傳出駭人暴行。希臘人1821年發起獨立戰爭，造成雙邊逾萬人死亡，在在為希、土埋下跨世紀恩怨的遠因。

土耳其1974年為賽普勒斯（Cyprus）與希臘兵戎相見，但1980年代接受希臘重返北約，之後希臘卻在土耳其申請加入歐洲聯盟（EU）時背刺。自1999年成為候選國後，與土耳其入盟談判幾乎停滯。

兩國對東地中海海上邊界、愛琴海若干島嶼所有權存在分歧，也因專屬經濟區（EEZ）及大陸棚定界認定不一時有齟齬。希臘方盼訴諸國際仲裁，但土耳其非聯合國海洋法公約（UNCLOS）的締約國，紛爭更難解。

近年東地中海發現天然氣，使能源高度仰賴進口的土耳其更積極探勘。2020年夏季，土耳其在希臘和賽普勒斯主張的專屬經濟區進行能源探勘，導致局勢升溫，引發海軍對峙。艾爾多安近來連日砲轟希臘於靠近土耳其的愛琴海島嶼強化軍事設施，並與帶威脅說，「時機來臨時，我們會於某夜突然出手」、「我們的耐心有限」。

希、土雖然失和多年，仍偶見解凍跡象，1999年8 月，土耳其伊茲密特（Izmit）發生地震，造成嚴重死傷，希臘救援隊率先趕赴現場。一個月後，雅典遭強震襲擊，土耳其也迅速馳援。在土耳其工作的希臘業者菲力皮迪斯（Andonis Filippidis）認為，兩國一定有辦法往前走。

菲力皮迪斯2000年來土耳其發展，一轉眼已20多年，期間未與任何土耳其人有任何互動上的不愉快，但是他也強調，土耳其民眾對希臘或希臘人的觀感依社會階層、教育程度、出身、及受外界刺激程度不一。

與菲力皮迪斯往來的土耳其人多較具西方思維，清楚他的希臘背景，希土爭議，以及身為希臘人對他的意義，「打交道沒有問題」。不過，即使土耳其雖了解希臘的今昔，「他們永遠不會忘記，希臘曾是鄂圖曼土耳其帝國的一部分」。

了解彼此立場不同，菲力皮迪斯避免談論政治，土耳其人也不願多碰觸，話題多停留在個人層面、日常生活或業務。他對中央社表示，要成為朋友。有時需要更深入地表達自己。但是在土耳其，對話總是有些保留。

菲力皮迪斯的祖先於土耳其黑海一代生活逾千年，1919年至1922年希、土交戰後被迫遷離，家族卻從未失去與「故土」的聯繫，生活方式、價值觀也與黑海一帶的土耳其人相似，「唯一的區別是我們是基督徒，他們是穆斯林」。

他說，希臘人永遠是土耳其的一部分，土耳其處處可見希臘歷史痕跡，這樣的聯繫將兩國牽綁，是必須使用的最重要橋樑。理解與接納彼此歷史背景，雙邊就有辦法，也一定要前進。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航