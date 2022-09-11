「折翼天使」將轉手，大谷翔平不再是「非賣品」，未來動向受矚目
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今年季中，天使交易大谷翔平的消息傳得沸沸揚揚，不過天使隊莫瑞諾老闆強烈反對交易大谷，因此交易消息僅止於傳言，實際發生的可能性趨近於零。然而，隨著莫瑞諾決定將球隊賣掉，大谷翔平在成為自由球員之前，提前被交易的可能性再度出現，大谷的未來動向仍然是這個季後一直到明年球季的熱門話題。
（中央社）1986年，剛在商界嶄露頭角的莫瑞諾（Arte Moreno）與多人合夥買下一支小聯盟球隊，他在售票口幫忙剪票，賽前練習時脫下西裝，跑到野外接飛球，對棒球的熱愛幾乎無人可比。
幾年之後，他憑著在廣告看板業的成功，2003年從迪士尼集團手上買下甫奪世界大賽冠軍的天使隊，成為美國職棒大聯盟史上第一位拉丁裔的球團老闆。
從基層的小聯盟隊伍入手，莫瑞諾幾年後晉升為大聯盟球隊老闆，上任後第一項政策即擄獲球迷的心：宣布調降天使球場的啤酒價格。
身為第一代墨西哥移民，當年買下天使隊的記者會，他與時任總教練的索西亞（Mike Scioscia）戴上繡有天使隊徽的墨西哥帽，讓南加人口眾多的墨西哥移民感到驕傲。
莫瑞諾買下球隊時，天使隊名為「安納罕天使」（Anaheim Angels），2005年球隊改名為「安納罕的洛杉磯天使」（Los Angeles Angels of Anaheim ）意圖吸納大洛杉磯地區的球迷。
但此舉激怒了球場所在地的安納罕居民，更引來全國嘲笑，因為這支球隊位在橘郡的安納罕，不在洛杉磯郡，將隊名納入洛杉磯，腳踏兩條船的意圖明顯。但這個隊名不顧洛杉磯道奇的委婉抗議，一直用到2015年，後來甚至直接叫做「洛杉磯天使」。
天使隊名的爭議，球迷似乎沒有太在意。因為自從莫瑞諾成為老闆的前幾年，天使是一支會贏的球隊。他延攬了強打者葛雷諾（Vladimir Guerrero）、王牌投手柯隆（Bartolo Colon）兩名同樣出身多明尼加的頂級球星，前7個球季天使有5年打進季後賽。
不過在接下來的日子裡，隨著天使隊連年失利，莫瑞諾逐漸成為一個容易引來球迷噓聲的老闆。
過去12年來，天使隊砸下超過10億美元網羅大咖的自由球員。包括倫登（Anthony Rendon）2.45億美元（約合新台幣75.6億元）、普侯斯（Albert Pujols）2.4億美元及韓密爾頓（Josh Hamilton）1.25億美元合約，楚勞特（Mike Trout）兩筆合約達5億美元（約合新台幣154.2億元）。
儘管擁有楚勞特、大谷翔平這兩名世界棒壇最頂尖的棒球員，過去8個球季，4個球季擁有美國聯盟最有價值球員（MVP）得主：楚勞特2014年、2016年、2019年及大谷翔平2021年。但天使自2009年以來，僅在2014年打進季後賽一次。
莫瑞諾肯砸錢網羅大牌球星，天使團隊薪資經常排名大聯盟前十名。但一方面花錢不夠聰明，總是投資失敗，一方面花了大錢網羅球星之後，口袋又不夠深，無法進一步籌組更堅強的陣容。加上農場系統是大聯盟吊車尾，幾乎沒有培養自家球星，使得天使隊戰績直直落。
天使隊在莫瑞諾的手上從強盛走向衰敗，加上近年他意圖買下球場、開發周邊土地的計畫受挫，今年8月他公開表態有意出售球隊，尋求買家接手。美國媒體估計，他在2003年以1.83億美元買下球隊，如今出售價格可能超過25億美元（約合新台幣771.2億元）。
天使尋找買主的消息一出，使得大谷翔平的未來增添不確定因素。大谷翔平去年就曾講明，雖然喜歡在天使的氣氛與球迷，但他更希望待在一支會贏球的隊伍。
今年球季之後，大谷翔平與天使仍有一年合約關係，他將在2023年球季之後成為自由球員。
今年季中，天使交易大谷翔平的消息傳得沸沸揚揚，不過美國媒體指出，由於莫瑞諾強烈反對交易大谷，因此交易消息僅止於傳言，實際發生的可能性趨近於零。
但隨著莫瑞諾決定把球隊賣掉，大谷翔平在成為自由球員之前，提前被交易的可能性再度出現，尤其是大谷翔平在今年的美國聯盟最有價值球員的票選上仍是強勁的競爭者，在他處於巔峰狀態的時間點啟動交易，能夠獲得較高的回報。
但球隊買家尚未明朗的情況下，一切懸而未決，可以確定的是大谷的未來動向仍然是這個季後一直到明年球季的熱門話題。
根據大聯盟球隊轉賣的歷史，球隊轉手通常要花上幾個月到幾年的時間。美國媒體指出，莫瑞諾非常熱愛這支球隊，因此將會謹慎挑選買家，希望交到對的人手上。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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市調顯示：比起一般保險公司數位轉型，「保險經紀人」發展數位將為保戶帶來更大益處
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受疫情影響，許多產業加速數位化進程，金融保險業也不例外。保險產業的數位化發展，不只是專注在建置網路投保，也包含開發AI智慧推薦產品，或是媒合保險經紀人／保險業務員等，為消費者帶來兼具效率與人性化的體驗。事實上，也有部分保險業者超前部署，在疫情爆發前即積極數位轉型，建立智慧投保服務。對此，TNLR（關鍵議題研究中心）做了一份市調，了解當前消費者對於保險產業數位化的認知與偏好，並探究未來保險產業的發展趨勢。
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從TNLR市調來看，可見大多數受訪者對於保險產業數位化持正面態度，且認可此一發展將加速投保效率，甚至減少成本。不過，也有許多受訪者認為，還是要有一個專業的保險人員能提供諮詢，並帶來有溫度的個人化體驗。
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近一步細看調查結果，6成（60.8%）受訪者未來可能在網路平台洽詢保險商品，而曾在網路洽詢過保險者更高達8成（82.1%）未來可能繼續使用網路洽詢保險。不少（61.9%）民眾也期待，未來若有一個網站只要輸入相關需求條件之後，就能提出推薦的保險組合，特別是曾利用網路洽詢過的族群，近8成（78.4%）對此感到興趣。
保險經紀人公司數位轉型，對消費者帶來的多方益處
總觀來看，市調結果說明了民眾對於保險服務數位化的需求，這不僅考驗保險業者數位化的進程，也代表保險業務工作必須隨著現代生活與時俱進出現變革。保險產業數位化，除了企業內部營運效率提升，終究是要為消費者帶來有感體驗。
事實上，錠嵂保經早在2017年便已開始超前部署，持續精進保險科技發展。例如，已完成開發保經代業界第一家的人工智慧行動客服系統「i 鵲寶智能客服」，透過反問式及關聯引導，協助業務員隨時查詢各項所需資訊，以利給保戶最即時的回覆與幫助；又例如「錠嵂AI智能保單健診系統」，拍攝保單內容後，按一鍵直接上傳至系統，就能快速為保戶提供保單健診服務。
尤其，錠嵂保經於2021年宣示數位轉型年後，便推出一系列數位工具，試圖重新打造保險交易場景，與AI智能技術公司、台壽保合作產出「AI健康分」APP，結合健保存摺的就診紀錄及AI數據運算分析，利用數據演算法，替民眾訂製專屬健康評估及預測風險。
雖然相對於保險公司，錠嵂保經資本與規模較小，錠嵂保險經紀人公司卻積極投入為保險產業數位化打前鋒，結合數位化的效率與保經優勢，為客戶提供最適切的服務，也希望能為保險產業數位轉型帶來實際的助益。
保險產業發展的下一步：保險經紀人、數位化服務
若綜合TNLR的調查結果，可歸納出兩個小結。其一：保險產業數位化是必然趨勢，也是消費者所期待的發展；其二：在提供客觀個人化保險服務面，不受特定保險公司限制的保險經紀人，有機會受到愈來愈多消費者青睞。
而保險經紀人公司多能以客戶為中心，針對民眾的投保需求、保障缺口，分析多家保單，從多家保險商品中，給予精準保險規劃建議，規劃出一套最適合也較完善的保障內容。若再輔以運用數位科技工具，更能站在第一線業務員角色提供便捷且高效的保險服務，持續帶給民眾完善的保險服務、展現保障的功能與價值。
例如錠嵂保經，雖然本質為經銷商，卻可提供各家不同壽險／產險公司的保單服務，替消費者精算設計出最合適的保單；此外，也能不受到單一保險公司的壓力，為客戶據理力爭要求理賠。值得一提的是，儘管像錠嵂保險經紀人公司這樣資本規模不比大型保險公司，背後沒有大財團可仰賴，但在保險產業數位化的里程上，卻也更能靈活領先。