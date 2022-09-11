國際資金外流 vs. 國內經濟成長如何權衡？央行總裁利率決策考驗一次看
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中經院副院長王健全表示，央行這次面臨的挑戰是要在國際資金流動以及國內經濟間權衡考量，預料9月還會升息，若考慮資金外流面、可能升幅加大，若考量國內經濟情勢，預估還是半碼左右。此外，王健全也指出，新台幣今年兌美元匯率貶值幅度達1成，但韓國跟日本貨幣貶更多；從相關數據來看，匯率貶值雖然對輸入性通膨影響不大。
（中央社）中央銀行將在22日召開第3季理監事聯席會議做出利率決策，學者分析，儘管美國聯準會持續放鷹，「台灣還是會走自己的路」，央行將在國際資金面與國內經濟面做出權衡，預期9月還是緩步升息半碼。
各國主要央行陸續做出利率決策，歐洲央行8日宣布升息3碼，並預告會「持續宣布升息」；美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）8日發表談話也直言，需要在通膨議題上採取有力行動直到通膨降溫，市場解讀Fed打通膨決心不變，也強化市場對於美國9月升息3碼（1碼為0.25個百分點）的預期。
台灣央行將在22日下午舉行第3季理監事聯席會議並在會後舉行記者會宣布利率決策。外界關注，在歐美央行持續升息下，美台利差持續擴大，加上新台幣近期疲軟已步步進逼31元關卡，央行利率決策可能面臨哪些難題。
考量國際資金流動或國內經濟成長？
央行總裁楊金龍多次強調，台灣升息須具備三條件，一是國內物價情勢，二是主要國家升息動向，三是國內經濟產業復甦狀況。楊金龍在今年3月理監事會後記者會開門見山地說「三要件已經符合」，且有必要抑制民眾通膨預期心理，宣布升息1碼。
中經院副院長王健全告訴《中央社》記者，目前大概符合1.5到2個條件。物價部分，雖然8月消費者物價指數（CPI）年增率降到2.66%為半年新低，但跟台灣過去平均通膨率相比仍偏高，近期油價、糧價下跌，進口通膨壓力稍緩；國內經濟相對歐美仍屬穩健，不過出口訂單年增率近期明顯放緩，後續須密切觀察。
不過，王健全指出，多數歐美國家仍持續升息，美國9月升3碼應該大致底定，年底預計美國聯邦資金利率會超過3%，利差擴大下，資金確實可能外流。
王健全直言，央行這次面臨的挑戰是要在國際資金流動以及國內經濟間權衡考量，預料9月還會升息，若考慮資金外流面、可能升幅加大，若考量國內經濟情勢，預估還是半碼左右。
央行9月利率決策的考驗並不比前幾次理監事會議來得小，王健全表示，政策要解決一個目標相對容易，過去經濟不好可能就是連續降息，做法相對單純，但現在外在變化大，央行決策也要考量通膨、各國央行步調還有經濟成長，「確實比較頭大」。
不過，台經院六所所長吳孟道指出，楊金龍最近演講提到台美經濟特質不同，貨幣政策考量也不同，台灣作為小型經濟體、貿易依賴度高，貨幣政策須考量對利率與匯率穩定對總體經濟的影響。
吳孟道指出，演講內容已經在釋放訊號，包括提到台灣通膨壓力不像歐美如此嚴峻，已在暗示「台灣（貨幣政策）會走自己的路」，央行貨幣政策基調不變，9月不太可能激進升息，且對央行是否會再次動用調升存款準備率持保留態度。
美元氣焰強 亞洲貨幣疲軟新台幣難倖免
不過，美國今年以來升息腳步又快又急，今年累計已升息4次、累計幅度達9碼，國際美元氣勢高漲下，亞洲貨幣貶勢煞不住，不僅日圓兌美元匯率貶破140元關卡觸及24年新低，新台幣在8月19日貶破30元後，不到1個月再度貶破30.9元來到3年新低。
外界關注央行是否已經「放生」新台幣匯率，央行官員日前指出，沒有「放生」匯率問題，央行7、8月接連兩個月都有進場調節，9月初都還有進場調節。
吳孟道表示，在國際美元強勁升值下，不只新台幣走貶，非美貨幣近期都普遍呈現貶值，不過央行官員也提到從一籃子貨幣的觀點來看「新台幣是不弱的」。目前看起來央行會持續適時調節，但不會試圖扭轉市場的方向。
至於新台幣貶值對實體經濟的影響，吳孟道指出，對出口企業來說是利大於弊，整體而言，不會立即看到對經濟很負面的影響，加上新台幣雖然趨貶，但台灣實體經濟基本面有撐，對新台幣仍有一定支撐力量。
王健全指出，從央行統計來看，新台幣今年兌美元匯率貶值幅度達1成，但其實韓國跟日本貨幣貶更多，韓元達13.9%、日圓貶近2成；從相關數據來看，匯率貶值雖然對輸入性通膨影響不大。
觀察近期可能外在變數，王健全指出，確實有點山雨欲來風滿樓，目前看到有些成熟製程因為需求面放緩受到影響，電子業、機械工具業接單也有下滑，另外，美元太強的外溢效應，也讓亞洲部分國家面臨資金流出考驗，都需要密切觀察。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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