國際資金外流 vs. 國內經濟成長如何權衡？央行總裁利率決策考驗一次看

（中央社）中央銀行將在22日召開第3季理監事聯席會議做出利率決策，學者分析，儘管美國聯準會持續放鷹，「台灣還是會走自己的路」，央行將在國際資金面與國內經濟面做出權衡，預期9月還是緩步升息半碼。

各國主要央行陸續做出利率決策，歐洲央行8日宣布升息3碼，並預告會「持續宣布升息」；美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）8日發表談話也直言，需要在通膨議題上採取有力行動直到通膨降溫，市場解讀Fed打通膨決心不變，也強化市場對於美國9月升息3碼（1碼為0.25個百分點）的預期。

台灣央行將在22日下午舉行第3季理監事聯席會議並在會後舉行記者會宣布利率決策。外界關注，在歐美央行持續升息下，美台利差持續擴大，加上新台幣近期疲軟已步步進逼31元關卡，央行利率決策可能面臨哪些難題。

考量國際資金流動或國內經濟成長？

央行總裁楊金龍多次強調，台灣升息須具備三條件，一是國內物價情勢，二是主要國家升息動向，三是國內經濟產業復甦狀況。楊金龍在今年3月理監事會後記者會開門見山地說「三要件已經符合」，且有必要抑制民眾通膨預期心理，宣布升息1碼。

中經院副院長王健全告訴《中央社》記者，目前大概符合1.5到2個條件。物價部分，雖然8月消費者物價指數（CPI）年增率降到2.66%為半年新低，但跟台灣過去平均通膨率相比仍偏高，近期油價、糧價下跌，進口通膨壓力稍緩；國內經濟相對歐美仍屬穩健，不過出口訂單年增率近期明顯放緩，後續須密切觀察。

不過，王健全指出，多數歐美國家仍持續升息，美國9月升3碼應該大致底定，年底預計美國聯邦資金利率會超過3%，利差擴大下，資金確實可能外流。

王健全直言，央行這次面臨的挑戰是要在國際資金流動以及國內經濟間權衡考量，預料9月還會升息，若考慮資金外流面、可能升幅加大，若考量國內經濟情勢，預估還是半碼左右。

央行9月利率決策的考驗並不比前幾次理監事會議來得小，王健全表示，政策要解決一個目標相對容易，過去經濟不好可能就是連續降息，做法相對單純，但現在外在變化大，央行決策也要考量通膨、各國央行步調還有經濟成長，「確實比較頭大」。

不過，台經院六所所長吳孟道指出，楊金龍最近演講提到台美經濟特質不同，貨幣政策考量也不同，台灣作為小型經濟體、貿易依賴度高，貨幣政策須考量對利率與匯率穩定對總體經濟的影響。

吳孟道指出，演講內容已經在釋放訊號，包括提到台灣通膨壓力不像歐美如此嚴峻，已在暗示「台灣（貨幣政策）會走自己的路」，央行貨幣政策基調不變，9月不太可能激進升息，且對央行是否會再次動用調升存款準備率持保留態度。

美元氣焰強 亞洲貨幣疲軟新台幣難倖免

不過，美國今年以來升息腳步又快又急，今年累計已升息4次、累計幅度達9碼，國際美元氣勢高漲下，亞洲貨幣貶勢煞不住，不僅日圓兌美元匯率貶破140元關卡觸及24年新低，新台幣在8月19日貶破30元後，不到1個月再度貶破30.9元來到3年新低。

外界關注央行是否已經「放生」新台幣匯率，央行官員日前指出，沒有「放生」匯率問題，央行7、8月接連兩個月都有進場調節，9月初都還有進場調節。

吳孟道表示，在國際美元強勁升值下，不只新台幣走貶，非美貨幣近期都普遍呈現貶值，不過央行官員也提到從一籃子貨幣的觀點來看「新台幣是不弱的」。目前看起來央行會持續適時調節，但不會試圖扭轉市場的方向。

至於新台幣貶值對實體經濟的影響，吳孟道指出，對出口企業來說是利大於弊，整體而言，不會立即看到對經濟很負面的影響，加上新台幣雖然趨貶，但台灣實體經濟基本面有撐，對新台幣仍有一定支撐力量。

王健全指出，從央行統計來看，新台幣今年兌美元匯率貶值幅度達1成，但其實韓國跟日本貨幣貶更多，韓元達13.9%、日圓貶近2成；從相關數據來看，匯率貶值雖然對輸入性通膨影響不大。

觀察近期可能外在變數，王健全指出，確實有點山雨欲來風滿樓，目前看到有些成熟製程因為需求面放緩受到影響，電子業、機械工具業接單也有下滑，另外，美元太強的外溢效應，也讓亞洲部分國家面臨資金流出考驗，都需要密切觀察。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航