【林本堅專訪2】全球分工產業鏈大退化，三星、英特爾來勢洶洶，政府應力保台積電優勢
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「為了爭取訂單，三星比較願意誇大一點。」林本堅直言，雖然台積電不缺競爭對手，「但從歷史來看，台積電每次迎戰都成功」，相信未來也會持續保持領先。
（中央社）半導體產業在這短短3年，從順風變為逆風，全球晶圓龍頭台積電更成為舉世焦點，面對強敵三星、英特爾來勢洶洶，台積電研發6騎士之一、前研發副總經理林本堅說，「從歷史來看，台積電每次迎戰都成功」，相信未來也會持續領先。
隨著地緣政治危機加溫，各國都將晶片製造視為國安議題，紛紛拉攏台積電到自己國家設廠，林本堅並不認同，認為這是「走回頭路」。他並提出警訊，各國都想「自己來」，會更加擴大半導體人才缺乏的危機。
美國學者艾迪森（Craig Addison）曾以Silicon Shield（矽盾）一詞，形容台灣的半導體實力在全球占有舉足輕重地位，在國際紛亂局勢下，將成為台灣的安全屏障。
市調機構集邦科技估計，台灣今年晶圓產能將占全球總產能的48％，12吋晶圓產能占全球比重將超過5成，16奈米以下先進製程產能占全球比重更達61％。工研院產科國際所預估，台灣半導體今年總產值將達新台幣4兆8858億元。
然而，隨著地緣政治風險拉高，以先進製程獨霸全球的台積電被推上最前線，最大挑戰不再是單純的研發製造、製程升級，而是如何在政治角力中，繼續維繫優勢地位。
全球分工產業鏈大退化，政府應力保台積電優勢
美中貿易戰、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情黑天鵝重創國際經貿秩序，卻意外凸顯台灣半導體的關鍵角色。
為了不受掣肘，美國、歐洲、日本、韓國及中國等紛紛將半導體視為重要戰略物資，爭相補助推動半導體在地製造，甚至「拉攏」台積電前往設廠。
即便已經退休了，轉往學界發展，但擔任清華大學半導體學院院長的林本堅，還是各界請益對象，就連美國在台協會（AIT）日前也找上門，關心他對半導體供應鏈看法。
外界憂心台積電赴美國設廠，先進地位將被「美國製造」迎頭趕上，林本堅接受《中央社》專訪時直言沒那麼簡單，但因為時局變化太快，每個動作都可能造成連鎖反應，必須走一步算一步。
回顧過去半導體發展歷程，美國許多公司原先採取「一條龍」模式，儀器、生產工具、設計、製造都自己做，後來發現效率太差、浪費時間，才逐步演變為全球分工模式。
「我們花很多功夫才進化到現在這階段，硬要回到以前，就是退化」，林本堅感嘆，地緣政治風險升溫，大家都想自己來，這不僅更沒效率，還會讓人才缺口急速膨脹。
林本堅見證台灣半導體走向全球的光輝歲月，如今大環境卻在走回頭路，對台灣產業是一大危機。他語重心長地說，半導體絕對是台灣重要產業，又占有這麼多優勢，「假使不讓它繼續發展，這是很愚蠢的」。
林本堅進一步指出，政府應大力保護台積電，最近購買軍火就花了不少錢，「保護台積電不需要這麼多錢」，期許政府協助台積電滿足需要的水、電等需求；此外，台積電擴建廠房，過程中遇到的環保問題也要協調解決。
700磅大猩猩湧入廝殺，張忠謀接下「我們來了」戰帖
林本堅加入台積電時，當時台積電主要競爭對手還是聯電，雙方競逐先進製程，「晶圓雙雄」在半導體界呼風喚雨；直到台積電成功自主開發0.13微米製程，將亦步亦趨的聯電遠遠甩開，稱霸業界至今。
然而台積電的路愈走愈遠，敵人背景也愈來愈雄厚，先是格羅方德（GlobalFoundries）來勢洶洶，當時的執行長葛羅斯（Douglas Grose）還打電話給台積電創辦人張忠謀嗆聲「我們來了！」
後頭也有三星、英特爾（Intel）列強環繞，極力追趕台積電。林本堅分析，三星資本雄厚，是強力的競爭對手，台積電創辦人張忠謀曾以「700磅大猩猩」來形容，但三星同時也與客戶競爭，成為致命的弱點，因為「人家怎麼相信你？一定不會把重要（產品訂單）給你」。
林本堅指出，台積電不與客戶競爭，對於幾百個客戶也非常小心嚴謹管理，公司內部築起防火牆，不會讓不同客戶團隊互通消息；而且無論交貨時間、價錢或效能，台積電承諾的事情一定做到，這是贏得客戶信任的關鍵。
至於張忠謀口中的另一隻「700磅大猩猩」英特爾，狀況則與三星不同。林本堅認為英特爾的企業文化沒有三星那麼苦幹；加上英特爾以前很注重製造，後來換了不是技術出身的人當家，優秀人才紛紛求去，成為落後台積電重要原因。
林本堅認為，美國很難重返半導體製造業，又不願意別人領先，就「把大家壓到比較低。」就像以前日本動態隨機存取記憶體（DRAM）做得很好，英特爾幾乎放棄，美國卻不想讓日本領先，硬把日本「弄掉」。
今（2022）年4月，對於英特爾積極搶攻晶圓代工市場，台積電總裁魏哲家以一句「台積電知道如何競爭」霸氣回應。
6月底，三星大動作宣布3奈米環繞閘極（GAA）技術領先量產，並在7月盛大舉行3奈米GAA晶片產品出廠紀念活動。魏哲家則在8月底的技術論壇表示，今年下半年台積電的3奈米就會開始放量生產，而且「新技術不只好看、好名聲，還要實用」，暗諷之意不言而喻。
這份對台積電的自信與驕傲之情，在林本堅身上也展露無遺。林本堅談到三星，笑說這不是他們第一次宣稱技術領先，台積電做16奈米時，三星就說做14奈米，晶片同樣用到iPhone，結果用三星晶片的手機會起火燃燒；後來三星宣稱做出10奈米世代製程，結果還是台積電率先交貨。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
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班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
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女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
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藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
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文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
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Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
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班花Lightroom ，不美不亮相
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進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
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