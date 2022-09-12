【林本堅專訪2】全球分工產業鏈大退化，三星、英特爾來勢洶洶，政府應力保台積電優勢

（中央社）半導體產業在這短短3年，從順風變為逆風，全球晶圓龍頭台積電更成為舉世焦點，面對強敵三星、英特爾來勢洶洶，台積電研發6騎士之一、前研發副總經理林本堅說，「從歷史來看，台積電每次迎戰都成功」，相信未來也會持續領先。

隨著地緣政治危機加溫，各國都將晶片製造視為國安議題，紛紛拉攏台積電到自己國家設廠，林本堅並不認同，認為這是「走回頭路」。他並提出警訊，各國都想「自己來」，會更加擴大半導體人才缺乏的危機。

美國學者艾迪森（Craig Addison）曾以Silicon Shield（矽盾）一詞，形容台灣的半導體實力在全球占有舉足輕重地位，在國際紛亂局勢下，將成為台灣的安全屏障。

市調機構集邦科技估計，台灣今年晶圓產能將占全球總產能的48％，12吋晶圓產能占全球比重將超過5成，16奈米以下先進製程產能占全球比重更達61％。工研院產科國際所預估，台灣半導體今年總產值將達新台幣4兆8858億元。

然而，隨著地緣政治風險拉高，以先進製程獨霸全球的台積電被推上最前線，最大挑戰不再是單純的研發製造、製程升級，而是如何在政治角力中，繼續維繫優勢地位。

前台積電研發副總經理林本堅說，半導體絕對是台灣重要產業，又占有這麼多優勢，「假使不讓它繼續發展，這是很愚蠢的」，政府應大力保護台積電。中央社記者謝佳璋攝 111年9月11日

全球分工產業鏈大退化，政府應力保台積電優勢

美中貿易戰、COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情黑天鵝重創國際經貿秩序，卻意外凸顯台灣半導體的關鍵角色。

為了不受掣肘，美國、歐洲、日本、韓國及中國等紛紛將半導體視為重要戰略物資，爭相補助推動半導體在地製造，甚至「拉攏」台積電前往設廠。

即便已經退休了，轉往學界發展，但擔任清華大學半導體學院院長的林本堅，還是各界請益對象，就連美國在台協會（AIT）日前也找上門，關心他對半導體供應鏈看法。

外界憂心台積電赴美國設廠，先進地位將被「美國製造」迎頭趕上，林本堅接受《中央社》專訪時直言沒那麼簡單，但因為時局變化太快，每個動作都可能造成連鎖反應，必須走一步算一步。

回顧過去半導體發展歷程，美國許多公司原先採取「一條龍」模式，儀器、生產工具、設計、製造都自己做，後來發現效率太差、浪費時間，才逐步演變為全球分工模式。

「我們花很多功夫才進化到現在這階段，硬要回到以前，就是退化」，林本堅感嘆，地緣政治風險升溫，大家都想自己來，這不僅更沒效率，還會讓人才缺口急速膨脹。

林本堅見證台灣半導體走向全球的光輝歲月，如今大環境卻在走回頭路，對台灣產業是一大危機。他語重心長地說，半導體絕對是台灣重要產業，又占有這麼多優勢，「假使不讓它繼續發展，這是很愚蠢的」。

林本堅進一步指出，政府應大力保護台積電，最近購買軍火就花了不少錢，「保護台積電不需要這麼多錢」，期許政府協助台積電滿足需要的水、電等需求；此外，台積電擴建廠房，過程中遇到的環保問題也要協調解決。

地緣政治升溫，全球拚在地製造。清大半導體學院院長林本堅說，花很多功夫才進化到現在這階段，硬要回到以前，就是退化；不僅更沒效率，還會讓人才缺口急速膨脹。中央社記者謝佳璋攝 111年9月11日

700磅大猩猩湧入廝殺，張忠謀接下「我們來了」戰帖

林本堅加入台積電時，當時台積電主要競爭對手還是聯電，雙方競逐先進製程，「晶圓雙雄」在半導體界呼風喚雨；直到台積電成功自主開發0.13微米製程，將亦步亦趨的聯電遠遠甩開，稱霸業界至今。

然而台積電的路愈走愈遠，敵人背景也愈來愈雄厚，先是格羅方德（GlobalFoundries）來勢洶洶，當時的執行長葛羅斯（Douglas Grose）還打電話給台積電創辦人張忠謀嗆聲「我們來了！」

後頭也有三星、英特爾（Intel）列強環繞，極力追趕台積電。林本堅分析，三星資本雄厚，是強力的競爭對手，台積電創辦人張忠謀曾以「700磅大猩猩」來形容，但三星同時也與客戶競爭，成為致命的弱點，因為「人家怎麼相信你？一定不會把重要（產品訂單）給你」。

林本堅指出，台積電不與客戶競爭，對於幾百個客戶也非常小心嚴謹管理，公司內部築起防火牆，不會讓不同客戶團隊互通消息；而且無論交貨時間、價錢或效能，台積電承諾的事情一定做到，這是贏得客戶信任的關鍵。

至於張忠謀口中的另一隻「700磅大猩猩」英特爾，狀況則與三星不同。林本堅認為英特爾的企業文化沒有三星那麼苦幹；加上英特爾以前很注重製造，後來換了不是技術出身的人當家，優秀人才紛紛求去，成為落後台積電重要原因。

林本堅認為，美國很難重返半導體製造業，又不願意別人領先，就「把大家壓到比較低。」就像以前日本動態隨機存取記憶體（DRAM）做得很好，英特爾幾乎放棄，美國卻不想讓日本領先，硬把日本「弄掉」。

今（2022）年4月，對於英特爾積極搶攻晶圓代工市場，台積電總裁魏哲家以一句「台積電知道如何競爭」霸氣回應。

6月底，三星大動作宣布3奈米環繞閘極（GAA）技術領先量產，並在7月盛大舉行3奈米GAA晶片產品出廠紀念活動。魏哲家則在8月底的技術論壇表示，今年下半年台積電的3奈米就會開始放量生產，而且「新技術不只好看、好名聲，還要實用」，暗諷之意不言而喻。

這份對台積電的自信與驕傲之情，在林本堅身上也展露無遺。林本堅談到三星，笑說這不是他們第一次宣稱技術領先，台積電做16奈米時，三星就說做14奈米，晶片同樣用到iPhone，結果用三星晶片的手機會起火燃燒；後來三星宣稱做出10奈米世代製程，結果還是台積電率先交貨。