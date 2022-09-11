日本「國有化」釣魚台10週年：中國持續海空侵擾，日中建交50週年緊張情勢難解
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日本政府自2012年9月，完成釣魚台列嶼「國有化」後，日中關係降到冰點。隨著中國在日本沖繩周邊的空域活動頻繁，日戰機緊急升空次數是過去的4倍；此外，日中大型船數量也均成長3倍，但令日方憂慮的是中國海警船的武裝化，多艘中方海警船配有像機砲等裝備。
（中央社）今（11）日是日本政府「國有化」釣魚台列嶼10週年，過去10年來中國持續派遣巡邏船在周邊海域航行，並增加大型船隻數量，日方同樣增加大型船數量警戒，雙方緊張情勢前景難料。
所謂「國有化」，指的是時任日本東京都知事的石原慎太郎2012年4月時提出有意向「土地所有權人」購買釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島），讓當時執政的民主黨政府在2012年9月決定「國有化」。
日中關係因「國有化」至冰點
日本政府「國有化」舉動讓日中關係降到冰點，被視為雙方從1978年以來關係最糟時期。
日本放送協會（NHK）報導，面對中國在釣魚台列嶼周邊海域反覆「入侵」日方所聲稱的「領海」，日本政府一方面強化警戒態勢，另一方面為避免兩國關係發生決定性惡化，也試圖透過外交層面溝通改善彼此關係。
日本政府著眼繼續平穩安定地維持管理，2012年9月向「土地所有權人」購買釣魚台列嶼，完成「國有化」。
從日本「國有化」釣魚台列嶼後，中國當局船隻反覆進入日方在此海域聲稱的「領海」，近年來並持續將執行任務的船隻「大型化及武裝化」。
日本外務大臣林芳正9月9日在記者會說，情勢依然處於無法預測的情況，令人感到極度嚴重憂慮；日本政府將持續以冷靜及堅決態度因應，做好警戒監視等萬全準備。
日戰機緊急升空次數10年來大幅增加
中國在日本沖繩周邊的空域活動頻繁，迫使日本自衛隊戰機因應中國航機的緊急升空次數，也增加到「國有化」之前的4倍以上。
日本防衛省統計，「國有化」前的2011年度，日本針對中國航機緊急升空次數為156次，但2012年度幾乎倍增到306次，之後在2016年度達到高峰的851次，2021年度也有722次，是2011年度逾4倍。
就在「國有化」3個月後的2012年12月，中國一架航機進入釣魚台列嶼周邊「領空」，被日方視為中國航機首度「入侵」日本「領空」。
2013年7月，中國空中預警機首度飛越日本沖繩本島與宮古島間空域進入太平洋，之後包括轟炸機、戰機及無人機等各式航機，經常利用此空域往返太平洋。
2014年5月與6月，中國戰機在東海上空與執行監視任務的日本自衛隊戰機「異常接近」，被日方視為危險飛行。
日中大型船數量都成長3倍
中國公務船過去10年在釣魚台列嶼鄰接區外海域航行已成常態，讓日本海上保安廳以專責體制負責警監任務。
根據日方統計，「國有化」前一年的2011年，只發生一件中國公務船「入侵領海」事件，但2012年成長到23件、2013年再成長到52件，之後每年平均都在30件上下。
日本海上保安廳為此在釣魚台列嶼周邊海域打造專責機制，具體包括新建10艘排水量1000噸級的大型巡邏船並部署在石垣島，加上部署在沖繩本島的2艘可搭載直升機的大型巡邏船，以12艘大型巡邏船的專責體制負責警戒任務。
隨著體制強化，部署在沖繩縣的大型巡邏船，從2012年底的7艘成長到今年4月的21艘。
中國方面也在2018年將海警局編入軍方指揮下的「武裝警察」，增加軍方影響力。
日本海上保安廳表示，中國海警局大型船從2012年的40艘，已成長到2021年12月底的132艘。
在船隻增加的同時，令日方憂慮的是中國海警船的武裝化，因為海上保安廳至今已確認多艘中方海警船配有像機砲等裝備。
日中邦交正常化50週年
讀賣新聞報導，今年9月29日適逢日中邦交正常化50週年，日本政府雖然試圖透過外長或領袖層級對話來緩解兩國緊張情勢，但前景難料。
事實上，原訂今年8月上旬要在柬埔寨舉行的中日外長會談，也因為美國眾議院議長訪台等狀況取消。
中國方面仍持續在釣魚台列嶼周邊海域活動，日本外務省官員說，只能繼續努力推動雙方緩解緊張情勢，並透過領袖會談等各種層級進行意見溝通。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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