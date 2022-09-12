【林本堅專訪3】被譽為「浸潤式微影之父」「半導體界愛因斯坦」，更是台積電的「Burn爺爺」
我們想讓你知道的是
興趣是攝影、篤信基督教，創造出浸潤式微影方式，改寫全球半導體發展，人生的三道光成為今年80歲的林本堅最精采的寫照；如今轉換跑道到校園作育英才，自比是聖經中85歲時主動請纓出戰亞衲族人的「迦勒」，要讓扮演台灣護國神山的半導體產業繼續發光。
（中央社）辦公桌、櫃子、沙發，幾乎將整個空間塞滿，屋內沒有對外窗，宛如鞋盒般大小的空間，很難相信這是外界譽稱台積電「研發6騎士」之一的林本堅目前在清華大學半導體學院的辦公室。
清大半體學院去（2021）年剛成立，學院大樓還在興建中，林本堅只好暫時窩在沒有窗戶的簡陋辦公室，昔日業界同僚來訪時驚訝直呼「你怎麼在鞋盒裡辦公？」林本堅卻不以為意。
專訪當天，他興致勃勃向《中央社》記者展示他放在電腦前，自製的護眼投影幕；這位被譽為「浸潤式微影之父」的大師，眼中流露的盡是科學家發明的熱情。
他20年前在台積電擔任研發處長時，以浸潤式微影技術，成功把摩爾定律推進6個世代；20年後，產業面臨空前的人才困境，80歲的林本堅再次扛下重擔，出任清大半導體學院院長，成為台灣護國神山群的堅強後盾。
被譽為半導體界愛因斯坦的他，是美國國家工程學士、中研院院士，更是學術界公認的神級人物，為何不像其他台積電退休高層，周遊列國享福，卻要親自出馬做這樣吃力的工作？他僅淡淡地說「我覺得這好像是我應該做的事情。」
一身簡單幹練的灰色襯衫配上卡其色長褲，他接受《中央社》團隊專訪時，眼神清亮，沒有嚴厲高管氣勢，反倒像是他的暱稱「Burn爺爺」般，渾身散發溫暖、智慧的氣質。
「Burn爺爺」在台積電地位崇高，他和前資深研發處長梁孟松、楊光磊、前營運長蔣尚義、前技術長孫元成、前研發副總經理余振華等6人，被譽為台積電研發6騎士。
林本堅是越南僑生，靠著優秀的研究頭腦，一路讀書都很順遂，高三時回台灣新竹中學唸書，短短一年後，無需僑生加分即考取台大電機系。大學畢業後赴美國求學，在俄亥俄州立大學取得博士，畢業後即被IBM研究中心延攬，在IBM一待就是22年，隨後退休自行創業。
沒想到，美國創業9年後，他的人生在57歲那年迎來大轉彎。
50人團隊壯大至700人，林本堅悟出職場管理心法
林本堅在IBM工作時創下無數輝煌紀錄，期間帶領研發團隊發明出許多世界第一的專利，而後自己創業、成立領創（Linnovation，意為Lin+Innovation）；領創進入第9年後，在台積電前共同營運長蔣尚義大力延攬之下，林本堅返回台灣、加入台積電擔任資深研發處長。
加入台積電，並不在林本堅人生計劃裡，究竟要不要放棄美國38年的生活回台灣，讓他一度陷入掙扎。身為虔誠基督徒的林本堅，最終遵從他口中「神的旨意」。
林本堅2000年加入台積電，到他2015年退休時，台積電經歷飛躍式成長，他的微影研發部門數由當年的50人增加到700人。談及這段過往，林本堅在自傳《把心放上去》裡寫下「神的道路高過我的道路」。
他在台積電任職期間發明的「浸潤式微影技術」，最終讓業界放棄在乾式技術投資逾10億美元，並且被艾司摩爾（ASML）看重及採用，自此展開台積電與ASML攜手並進的半導體全新世代。
隨著浸潤式微影技術成為顯學，整個業界157奈米的開發正式停止，取而代之是浸潤式的193奈米；193奈米第一個導入的製程是45奈米，台積電就此拉大領先聯電的距離，而後製程推進到7奈米，更將勁敵英特爾（Intel）甩在後頭，確立台積電晶圓代工霸主的地位。
林本堅在自傳裡提到，他在台積電任職時一度打算在2010年退休，蔣尚義一再挽留，他開出的條件是，如果要他留下，董事長張忠謀和蔣尚義都必須接受他傳教。
蔣尚義答應了，也向張忠謀報告林要留下的交換條件，張不置可否，後來林本堅送了張忠謀一本相關的書。林也被外界稱為唯一一個敢向張忠謀傳教的台積人。
從老長官蔣尚義的角度看林本堅，他曾這麼形容「不但技術上是第一把手，同時也是很優秀的管理人才」。
林本堅帶領的微影研發團隊能夠從50多人擴充到700多人，成為全世界最領先的微影技術研發部門；除了他在微影領域有傲人成就，另一關鍵就是他奉行「互尊、互助、互信」的職場管理法則。
被問及職場管理有何感悟，林本堅分享，父母與孩子的相處之道，其實也適用於職場管理；父母親望子成龍，慣於挑剔孩子的毛病，反而忽略鼓勵的重要性；職場也有同樣情況，主管常忘記鼓勵員工。
年輕人常常被業界前輩叨唸懶惰、吃不了苦，林本堅對於這些「職場前輩」也有話說。
林本堅表示，多數年輕人都喜愛打電玩，工作相對之下沒那麼有趣，年輕人應轉換思維，讓工作變得更有意義，才有動力去做，主管也應給予協助，並時常稱讚、鼓勵。
林本堅的管理哲學，讓他在台積電備受愛戴，也因此得到「Brun爺爺」這個稱號。
成就非一人獨有，林本堅不提台積電叛將談互尊
職場不只上下屬之間應互相尊重，員工與公司、同僚相處更是如此。
林本堅談起「互尊、互信、互助」的職場心法時，他將「互尊」放在首位，不僅是尊重他人，更要尊重他人的成就，以及環境給予的幫助。
高科技產業相當注重技術研發，要求員工簽署競業條款屢見不鮮，晶圓代工龍頭大廠台積電自然不例外；然而，台積電主管級員工離職後跳槽敵營，遭控洩漏營業秘密的情況不算少見，最著名的案例就是前台積電研發大將梁孟松，他也是林本堅昔日同僚。
回想起剛進台積電時，林本堅發現台積電很怕人把機密帶出去，覺得很奇怪，因為對他而言，不把機密帶出去應該是很合理的事。
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一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
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修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。