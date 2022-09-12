【林本堅專訪4】半導體學院起步維艱，國發基金扛起注資大任：「企業出多少、我們就出多少」

（中央社）去（2021）年底，總統蔡英文親自為台灣新成立的4所半導體學院揭牌，承諾給護國群山更多支持。國發基金執行秘書蘇來守表示，學院成立之初會有許多待辦事項，但資金面不用擔心，「我們出的錢會比企業多」。

台灣半導體產業在世界占有領先地位，不過近幾年慢慢浮現人才隱憂。

為了把握產業優勢，教育部特別訂定「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，政府與民間企業共同提供研究學院運作資金，協助頂尖國立大學與研發領先企業合作設立國家重點領域研究學院。

目前國內已有4所半導體學院，分別是成功大學的智慧半導體及永續製造學院、陽明交通大學產學創新研究學院、台灣大學重點科技研究學院，以及清華大學半導體研究學院。

其中，清華大學找來有半導體界「浸潤式微影之父」、台積電前研發副總經理林本堅擔任院長，讓外界對於清大半導體學院發展有高度期待。

在半導體在地化製造加劇人才荒，年已80歲的林本堅再次扛起重責，應允擔任清大半導體學院院長，他淡淡地說，「我覺得這好像是我應該做的事情」。中央社記者謝佳璋攝 111年9月11日

不過林本堅接受《中央社》專訪時坦言，原本以為自己只要做個好院長、好教授，沒想到光是行政事務就耗費相當大心力，企業雖有產學合作計畫並投注經費，但多希望這些資金用在研究計畫相關，導致能用於學院經營的部分捉襟見肘。

對於林本堅的關切，蘇來守說，國發基金歷年獲利頗豐、現金流也充沛，因此扛起注資大責，依教育部訂定的「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，與民間企業共同提供研究學院運作資金，「企業出多少、我們就出多少」。

蘇來守舉例，假設學院與3家企業有產學合作，企業撥的經費各自是2000萬元、2000萬元、3000萬元，加總是7000萬元，國發基金就會跟著撥7000萬元；此外，國發基金除了產學合作會相對出資，企業捐贈也可以相對出資。

也就是說，如果某一家企業除了產學合作，還另外捐贈1000萬元，國發基金還會再撥1000萬元，「學校每找到1塊錢，等於拿到2塊錢」。

蘇來守表示，實務上，企業不論是產學合作或是捐錢，確實常會看到指定專款專用，但國發基金會相對出資，這些錢學院就能拿來運用，不論是研究計畫、學院營運，或是聘請優秀師資都可以。

半導體學院才剛起步，許多執行細節還在摸索，蘇來守表示，學院除了產學合作經費，還有捐款、學雜費等收入可運用；學校要努力的地方在於尋找更多願意產學合作的企業，因為企業出多少、國發基金也會相對出資，資金面不須太過擔心。

地緣政治升溫，半導體產業成為兵家必爭的策略性產業，美國、歐洲等紛紛推在地製造。圖為晶圓產品。中央社記者謝佳璋攝 111年9月11日

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀