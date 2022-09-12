【林本堅專訪4】半導體學院起步維艱，國發基金扛起注資大任：「企業出多少、我們就出多少」
我們想讓你知道的是
半導體學院才剛起步，許多執行細節還在摸索，蘇來守表示，學院除了產學合作經費，還有捐款、學雜費等收入可運用；學校要努力的地方在於尋找更多願意產學合作的企業，因為企業出多少、國發基金也會相對出資，資金面不須太過擔心。
（中央社）去（2021）年底，總統蔡英文親自為台灣新成立的4所半導體學院揭牌，承諾給護國群山更多支持。國發基金執行秘書蘇來守表示，學院成立之初會有許多待辦事項，但資金面不用擔心，「我們出的錢會比企業多」。
台灣半導體產業在世界占有領先地位，不過近幾年慢慢浮現人才隱憂。
為了把握產業優勢，教育部特別訂定「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，政府與民間企業共同提供研究學院運作資金，協助頂尖國立大學與研發領先企業合作設立國家重點領域研究學院。
目前國內已有4所半導體學院，分別是成功大學的智慧半導體及永續製造學院、陽明交通大學產學創新研究學院、台灣大學重點科技研究學院，以及清華大學半導體研究學院。
其中，清華大學找來有半導體界「浸潤式微影之父」、台積電前研發副總經理林本堅擔任院長，讓外界對於清大半導體學院發展有高度期待。
不過林本堅接受《中央社》專訪時坦言，原本以為自己只要做個好院長、好教授，沒想到光是行政事務就耗費相當大心力，企業雖有產學合作計畫並投注經費，但多希望這些資金用在研究計畫相關，導致能用於學院經營的部分捉襟見肘。
對於林本堅的關切，蘇來守說，國發基金歷年獲利頗豐、現金流也充沛，因此扛起注資大責，依教育部訂定的「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，與民間企業共同提供研究學院運作資金，「企業出多少、我們就出多少」。
蘇來守舉例，假設學院與3家企業有產學合作，企業撥的經費各自是2000萬元、2000萬元、3000萬元，加總是7000萬元，國發基金就會跟著撥7000萬元；此外，國發基金除了產學合作會相對出資，企業捐贈也可以相對出資。
也就是說，如果某一家企業除了產學合作，還另外捐贈1000萬元，國發基金還會再撥1000萬元，「學校每找到1塊錢，等於拿到2塊錢」。
蘇來守表示，實務上，企業不論是產學合作或是捐錢，確實常會看到指定專款專用，但國發基金會相對出資，這些錢學院就能拿來運用，不論是研究計畫、學院營運，或是聘請優秀師資都可以。
半導體學院才剛起步，許多執行細節還在摸索，蘇來守表示，學院除了產學合作經費，還有捐款、學雜費等收入可運用；學校要努力的地方在於尋找更多願意產學合作的企業，因為企業出多少、國發基金也會相對出資，資金面不須太過擔心。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
我們想讓你知道的是
瑞士雲端儲存品牌pCloud推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，沒有額外設定費。趁著中秋促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格！
雲端空間已經是現代人必備的訂閱服務，不過每個月或是每年都要繳納訂閱費用，會不會讓你覺得「訂越久虧越多？」。其實雲端空間不只有訂閱制服務，來自瑞士的雲端儲存品牌pCloud就有推出少見的「終身」雲端空間方案，能夠一勞永逸買下雲端空間，而且沒有額外設定費。趁著最近中秋節的促銷活動，還能享有最低2折的超優惠價格，10TB個人終身雲端空間只要 990 歐元，另外對於低用量的個人用戶，也有很划算的500GB、2TB終身方案只要122.5歐元與245歐元，趁著優惠一次購入，用越久越划算！
來自瑞士、重視安全的雲端服務：pCloud
市面上不少便宜的雲端服務，但雲端服務跟個人資料保護密切相關，但在訂閱前，建議使用者還是要了解一下提供服務的公司會比較安心。pCloud是來自瑞士的雲端服務品牌，它在2013年創立已經有9年的歷史，並且位於重視資訊安全的歐盟，全球已經有1600萬用戶使用其雲端服務，是老牌的雲端服務。
當你註冊時可以選擇資料存放於美國或是歐盟，會受到當地法律的保護之外，pCloud也會將資料分散成5個副本存放於多個伺服器增加安全性。另一方面檔案傳輸時都採用TLS/SSL加密增加安全，所有檔案也都享有256位元AES加密防護。對於資料特別重視的用戶，也可以額外選配pCloud Crypto加密服務。
pCloud跟多數雲端服務一樣有免費容量可以使用，只要申請就有10GB容量能試用看看，覺得好用再訂閱也不吃虧。訂閱方式則有月繳、年繳、終身這幾種方式，終身制是pCloud比較特別的制度，只要繳納一次費用就能終身使用，沒有額外的設定費或是其他支出。除此之外， pCloud也有5人共用的家庭版本，而且也有家庭的終身方案，價格只比個人方案貴一點點，對於用量大的用戶來說，我認為是個很超值的選擇。
3種超值個人終身方案 買這次用一輩子
這次pCloud中秋優惠方案中，最超值的是個人終身方案，共有500GB、2TB、10TB方案可供選擇，終身使用的價格分別是122.5歐元（2.4折）、245歐元（2.5折）、990歐元（2折）。前述價格都是最終價格，沒有額外的設定費等不透明費用，非常適合做為長期使用的雲端儲存空間。當然在購買前你也可以先使用它的10GB免費方案，試試看它在手機與電腦的同步功能，先體驗再買也不遲。
跨平台5大系統都能用 網頁版也沒問題
使用雲端服務最擔心支援性不足，pCloud針對這點提供了Windows、macOS、Linux、Android、iOS最常見的5大平台應用程式或App，讓你不論用什麼方式都能跨平台方便地使用pCloud做為溝通的媒介。當然，如果要使用瀏覽器來開啟網頁版 pCloud 也沒問題，端看你的使用環境而定。除了支援的作業系統，有人可能會問說，那pCloud是否有支援其他服務的備份呢？這點pCloud也有想到，它可支援Dropbox、Google Drive、Google Photos、One Drive，甚至是Facebook 也有支援，不論在支援度或是實用性方面都能滿足個人需求。
pCloud 優缺點分析整理
說了這麼多整理一下pCloud的優缺點給大家參考一下，首先pCloud的優點在於提供豐富且超值的月繳、年繳、終身方案，尤其是終身方案是多數雲端空間所沒有的選擇，同時也有家庭方案、商用方案十分全面。其次pCloud支援跨平台使用，不論手機或電腦都能使用，且檔案大小沒有限制。最後是pCloud重視安全性，不僅能讓你選擇資料位置另外也有分散儲存降低風險，傳輸過程也有加密保護料不外流。至於在缺點方面，如果要使用更高階的pCloud Crypto加密服務，得要加價選配才行。另外就是Windows版本介面為英文，沒有中文介面稍嫌可惜。
整體而言，pCloud具備安全性與可靠性，並且有多種方案可供選擇，還有能一勞永逸的終身方案。趁著特價優惠時段購買終身制是較為划算的選擇，如果還是覺得負擔有點大，那麼你也可以考慮跟家人一起選擇家庭方案，價格只比個人方案貴一點，但是可以5個人分攤減輕負擔。最後記住，pCloud中秋節優惠時間為2022年9月9日至2022年9月13日，要買趁現在，錯過還要等一年！