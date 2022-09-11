俄烏戰火波及周邊，基於安全考量，全歐最大札波利沙核電廠11日起全面停止運轉
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札波利沙核電廠自被俄軍佔領以來，鄰近地區一再遭受攻擊，引發核災疑慮，而莫斯科和基輔當局互相指責對方砲擊核電廠。當地時間今（11）日凌晨3點41分，基於安全理由，烏克蘭國家核電公司決定將最一個反應爐停機，「進入最安全的冷停爐狀態。」
《路透社》報導，基於安全考量，烏克蘭札波利沙（Zaporizhzhia）核電廠於當地時間今（11）日凌晨3點41分（格林威治標準時間00:41）將最後一座反應爐6號機組與電網斷開，這座歐洲最大的核電廠全面停止運轉。
札波利沙核電廠自3月起由俄軍掌控、烏克蘭國家核電公司（Energoatom）負責營運。烏克蘭國家核電公司今日聲明表示：「目前正在準備將核反應爐冷卻，進入最安全的冷停爐狀態。」
札波利沙核電廠自被俄軍佔領以來，鄰近地區一再遭受攻擊，引發核災疑慮，《路透社》報導，莫斯科（Moscow）和基輔（Kyiv）當局互相指責對方冒著核災難的風險砲擊歐洲最大的核電廠。報導也寫道，烏克蘭副總理伊琳娜．韋列舒克（Iryna Vereshchuk）透過Telegram向民眾呼籲：「札波利沙核電站附近地區的居民……撤離！」
《法新社》報導，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）日前率團隊進入札波利沙核電廠，6日公布報告指出，廠區形勢「難以為繼」，呼籲「立即建立核子安全和安全防護區」。而《路透社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則呼籲核電廠周邊地區應該去軍事化。
《法新社》報導，法國輻射防護暨核子安全研究所（Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety）處長赫維烏（Karine Herviou）對於可能發生「福島（Fukushima）類型事態」提出警告，主要風險在於反應爐電力供應遭切斷，將可能引發部分反應爐熔毀，若使反應爐建築物受損，將會導致非常重大的放射性物質洩漏；赫維烏同時補充，儘管反應爐本身沒有遭到攻擊，對附近建物的攻擊也可能導致放射性物質洩漏到環境中。
《路透社》報導，雖然烏克蘭國家核電公司昨日表示，已恢復能讓核電廠接受烏克蘭能源系統供電的通訊線路——該線路據稱先前因俄羅斯砲擊損毀，但烏克蘭國家核電公司認為，通訊線路進一步受損的風險「仍然很高」，一旦受損將迫使核電廠透過柴油發電機供電，「能夠持續的時間會受到技術資源以及可用柴油燃料限制」。
新聞來源
- Ukraine's Zaporizhzhia nuclear power plant halts operations（Reuters）
- 烏克蘭核電廠僵局持續 專家警告福島類型事態（中央社）
- Ukraine calls for evacuation of Zaporizhzhia nuclear plant town（Reuters）
延伸閱讀
- 俄烏戰爭轉捩點：烏軍收復烏東伊久姆等戰略樞紐，澤倫斯基：俄軍正在展示其最好的一面——他們的背影
- 烏克蘭部隊推進50公里、突破俄軍補給樞紐哈爾科夫，俄官員稱是「烏軍重大勝利」
- 美國情報：俄羅斯可能向北韓買軍火，IAEA警告札波利沙核電廠可能發生「福島類型事態」
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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pCloud終身雲端方案中秋節大特價！10TB個人終身價990歐元
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