台灣半導體「美中逢源」情況難持久，唯有擴大國際競爭優勢才是最佳談判籌碼
我們想讓你知道的是
整體來說，面對美中關係的不確定性，我國半導體業需進行體系內的轉型升級，政府對於半導體產業政策更需有長期策略與方針、完善的資本市場體系、完整的人才培育系統，以求在美中貿易衝突情勢趨向常態化、長期化之際，台灣半導體業仍可穩中求進。
文：劉佩真（台經院產經資料庫總監、APIAA理事）
近期各方產業新聞不斷討論地緣政治動盪變化下的半導體業，特別反映從政治、軍事、經濟，再到科技霸權中的關鍵－半導體業。美中兩強對峙的情勢持續升溫，而如何在半導體業不再純粹以自由市場機制運作來看，更需加入地緣政治變化觀察下，持續維持台灣半導體業高度的競爭優勢，則考驗著我國產官學界的應變能力。
美國極力拉攏盟友，企圖全面封殺中國產業鏈的發展
美國《晶片與科學法案》通過及設下對中國投資設限的附加條款、Chip4四方晶片聯盟的設立、中芯國際觸及7奈米製程引發美方加強對中半導體管制（美國更於2022年第三季再次對中國祭出新的四項出口管控）等，此皆反映美對中的態度強硬，欲孤立其半導體供應鏈。而中國則極力拉攏南韓，期望Chip4四方晶片聯盟正式成立前，能夠瓦解並形成破口。
顯然不單是中國積極進行去美國化的動作，美國也力促美國供應鏈脫中，將再度使全球半導體上中下游面臨投資區位移轉、供應鏈重組的變化。顯然世界形成美規及中規兩大體系的可能性升溫，各國選邊站的壓力再次浮現，屆時台灣企業如何有效槓桿兩大體系及市場將是重要的課題。
台灣半導體左右逢源的情況難持久
自從2018年美中雙方進行貿易戰，以及2019～2022年以來的美中科技戰，原先以為台灣也將受到波及，但事實上，台灣則是在美國、中國兩者之間漁翁得利。主要是在快速變遷的產業環境，以及日益擴大的資本設備投資額，加上近年來全球地緣政治情勢動盪下，我國獨特的專業分工模式，確實符合了產業趨勢需求。故專業分工的產業結構，為我國半導體產業與國外發展結構上最大的不同點。
台灣半導體產業因專業分工模式獨步全球，2022年預計在全球半導體產值排行將持續僅次於美國而居次，韓國則位居第三，再者依序為日本、歐洲、中國、新加坡。況且若單以邏輯IC成熟製程、先進製程的供應規模，這個國際領先地位與重大成就是台灣的驕傲，自然也成為美中兩強對抗時，各自供應鏈互相剔除對方下的受惠者。
不過台灣在美中兩強中逢源的情況，未來的空間恐將持續受到縮減。畢竟表態選邊站的壓力日趨增大，以及為了迎合美國的需求，未來我國半導體業生產基地過於集中台灣，期望分散的壓力將浮現，也不排除中長期美國希望台積電最先進製程能在當地量產。
另一方面也須留意後續中國供應鏈去美國化下台廠受益程度的變化。即目前市場對於中國去美國化趨勢下，台灣半導體業在近年來確實受益，而後續狀況則端視中國建立自主可控供應鏈的速度、台廠技術升級的快慢，以及美國政府的態度，加上兩岸之間的關係。否則中國去美國化的態勢，對於台灣業者來說僅能是短期利多，而非中長期的效益。
我國半導體業唯有持續擴大在全球的競爭優勢，才是因應變局的最佳談判籌碼
有鑑於美中關係難以恢復到破裂前的狀態，因而台灣半導體業者除了盡量避免觸及兩方的法律紅線外，唯有持續擴大我國本產業在全球的競爭優勢，才是未來因應各種局面變化的最佳談判籌碼。
建立以台積電為首的護國神山群尤其重要，除了務必將最先進製程根留台灣外，台積電未來在2奈米甚至1.4奈米、次世代技術上需持續拉開跟英特爾、三星的距離，攬獲國際重量級客戶的訂單尤其重要。其他的成熟製程、特殊製程、第三類半導體、多元化記憶體、各類晶片設計、高階封測等，則是讓我國半導體供應鏈更為完善的關鍵環節。
整體來說，面對美中關係的不確定性，我國半導體業需進行體系內的轉型升級，政府對於半導體產業政策更需有長期策略與方針、完善的資本市場體系、完整的人才培育系統，以求在美中貿易衝突情勢趨向常態化、長期化之際，台灣半導體業仍可穩中求進。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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人生就像運動場！就用運動的精神建立自我訓練計畫，鍛鍊出最好的自己
我們想讓你知道的是
每天一到辦公室，就是忙好忙滿，但心裡好像少了點什麼？時時滑手機、刷存在感，也仍然感到焦慮？就連每個週末行程滿檔，出遊、聚餐、上課樣樣來，在睡前，空虛感也常忽然竄起？這樣的你其實並不孤單，因為我們每個人都有過這樣的時刻。
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在輸贏挫敗中，訓練耐心
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