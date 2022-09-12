英國女王19日國葬，拜登等數百名國家領袖將出席；紐西蘭、澳洲正式宣布查爾斯三世為新元首
我們想讓你知道的是
根據白金漢宮規劃，伊莉莎白二世靈柩13日將由英國皇家空軍運抵倫敦，14日起將安放在國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）供民眾瞻仰4天；國葬典禮定於當地時間19日上午11時在鄰近的西敏寺（Westminster Abbey）舉行。
英國女王靈柩運抵愛丁堡，沿途民眾含淚送別
（中央社）英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世後，載著女王靈柩的靈車隊伍今（12）日從巴爾莫勒爾堡出發，歷經數小時車程，稍早已經抵達蘇格蘭首府愛丁堡的荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）。
伊莉莎白二世8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡安詳辭世，享耆壽96歲。靈車隊伍今天從巴爾莫勒爾堡出發，歷經290公里路程抵達荷里路德宮。
《法新社》報導，靈車隊伍行經的沿路上滿是致哀民眾，有些人鼓掌、獻花，也有人淚流滿面。
曾是軍人的民眾馬凱（Stuart Mackay）表示：「我們跟女王一起度過這麼久，長達70年時間，這是我們認識的唯一君主，我認為自己有義務在這裡向她揮手送別。」
根據白金漢宮（Buckingham Palace）的資料，女王靈柩將於13日晚間由皇家空軍從愛丁堡運抵位於大倫敦地區西北方的諾霍特（Northolt）空軍基地，隨後經陸路移靈至倫敦白金漢宮。
伊莉莎白二世的國葬訂於19日上午11時在西敏寺（Westminster Abbey）舉行，英國政府已經宣布，國葬當天為公共假日。
拜登正式接受邀請，將偕夫人參加英女王國葬
（中央社）英國女王伊莉莎白二世8日辭世，白宮昨天表示，美國總統拜登（Joe Biden）已正式接受英方邀請，將協同夫人吉兒（Jill Biden）出席女王19日國葬，送這位劃時代君主最後一程。
白宮稍早指出，拜登昨天上午正式接受邀請，將協同第一夫人吉兒出席英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬典禮。白宮尚未公布進一步行程細節。
伊莉莎白二世9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）辭世，享耆壽96歲。
伊莉莎白二世在位時間70年，是英國史上在位最久的君主；她曾接見13位美國在職總統，包括拜登在內，也曾多次訪問華府，最後一次為2007年。
拜登與夫人8日透過聲明，對女王的辭世表達哀悼。他們表示，伊莉莎白二世不僅僅是一位君主，更是劃時代人物，她是擁有無與倫比尊嚴與恆心的女政治家，在位期間深化英美聯盟的根基。
拜登回憶，自己首次見到女王是1982年，當時他隨參議院代表團訪問英國；當選總統後於去（2021）年6月與吉兒首次出訪，再次有榮幸接受女王的熱情款待。他說，他們為女王的機智著迷，也被女王的善良感動，她也慷慨與他們分享她的智慧。
根據白金漢宮規劃，伊莉莎白二世靈柩13日將由英國皇家空軍運抵倫敦，14日起將安放在國會大廈西敏宮（Palace of Westminster）供民眾瞻仰4天；國葬典禮定於當地時間19日上午11時在鄰近的西敏寺（Westminster Abbey）舉行。
美國新聞網站《POLITICO》歐洲版《歐洲政治報》（Politico Europe）昨天指出，預計會有數百名現任及前任國家領袖出席國葬，除了拜登外，還包括歐盟執行委員會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）、紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）等人。
悼伊莉莎白二世，澳洲降半旗22日全國哀悼
（中央社）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天表示，澳洲將於9月22日為英國女王伊莉莎白二世舉行全國追思大會，並宣布這一天為國定假日。
艾班尼斯告訴《澳洲廣播公司》（ABC）說，他15日將和總督赫爾利（David Hurley）一起前往倫敦，參加女王19日的葬禮，然後於21日返回澳洲，隔日舉行全國哀悼和紀念儀式。
《路透社》報導，總督赫爾利為英國君主在澳洲的代表，昨天他在坎培拉（Canberra）的國會大廈正式宣布查爾斯三世（Charles III）為國家元首。
當被問到澳洲民眾將如何看待這位新君主時，艾班尼斯表示，查爾斯三世必須「開闢自己的道路」。
澳洲是除了英國之外，海外14個奉英王為國家元首的政權之一，但大致上僅作為儀式性的角色。
《中央社》報導，紐西蘭亦在威靈頓的國會宣布查爾斯三世為君主。英國女王伊莉莎白二世8日駕崩後，王儲查爾斯繼位成為查爾斯三世。
紐西蘭總理阿爾登在國會階梯上表示，這個儀式承認女王之子「查爾斯三世國王陛下作為我們的君主」。
女王駕崩後，阿爾登告訴民眾，紐西蘭進入了改變的時刻。
為向女王伊莉莎白二世致敬，澳洲目前降下半旗、國會暫時休會；澳洲地標雪梨歌劇院的風帆型建築上也投射出女王的巨幅肖像。
新聞來源
- 紐西蘭澳洲正式宣布 查爾斯三世為新元首（中央社）
- 悼伊莉莎白二世 澳洲降半旗22日全國哀悼（中央社）
- 拜登正式接受邀請 將偕夫人參加英女王國葬（中央社）
- 英國女王靈柩運抵愛丁堡 沿途民眾含淚送別（中央社）
延伸閱讀
- 回顧英國女王伊莉莎白二世：強烈的責任感、對王位和臣民矢志不渝的獻身精神
- 《伊莉莎白女王》：黛安娜死後，伊莉莎白二世以「一位祖母」的身份發表談話
- 全球在位最久的國家元首：英國女王伊莉莎白二世辭世、享耆壽96歲，服務公眾到最後一刻
- 《伊莉莎白女王》：做為職業女性，如何兼顧君主、妻子和母親三個角色？
- 【圖解】英國女王伊麗莎白二世辭世，公眾瞻仰靈柩與國葬將如何安排？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
Tags：
一圖看懂你隱藏版Adobe特質！
我們想讓你知道的是
修圖、剪輯、做網頁、畫插圖⋯⋯，在上個世紀屬於特殊才華的這些能力，到了今天幾乎已經可以說是人人具備，對學生來說尤其是。舉例來說，做作業的時候需要附上圖像說明，當然要先打開Ps編輯照片，再用上Id排版，質感立刻升級。嫌紙本作業太陽春？用Xd就能把作業變成網頁，直接海放其他同學。
說實在的，工具雖然在眼前，要用得高明用得巧，還真得要花點工夫。想成為Adobe高手的第一步，就是好好認識這些應用程式的特性，讓你用起來左右逢源，得心應手！
班草Photoshop，風雲人物非他莫屬
只要提到Adobe，就一定會讓人想到Photoshop，它就像是班上最帥、最迷人、最焦點的班草。Photoshop主要的功能，是處理以像素所構成的數位影像，依照使用者的各種需求，對影像進行重組、修飾、去背、編輯或全面改造；再加上與時俱進的各種小工具，直覺、靈活、強大，讓Ps自從問世到今天，一直保持著風雲人物的地位。
班草通常都有一票跟他一樣風雲的夥伴，Photoshop也不例外。Photoshop Elements、Photoshop Lightroom、Photoshop Express和Photoshop Touch，和Photoshop一起被統稱為「Adobe Photoshop系列」。這些應用程式之間的互相支援，讓使用者在編輯、發布圖像時，不只游刃有餘，更是無所不能。這樣的Ps是不是⋯⋯有點太帥？
女學霸InDesign，氣質高冷的絕對細節控
如果不是堅持細節、一絲不苟，對所有學科內容融會貫通，術科表現可圈可點，怎麼算得上學霸？InDesign就是版面設計界中的學霸型角色。它不只是領先業界的版面和頁面設計軟體，擁有你在設計時所需要的一切功能和資源，更是在設計完成之後，發佈成果的絕佳工具，無論是書籍、數位雜誌、電子書、海報、互動式PDF和其他項目，InDesign全部都做得到。
說到資源，InDesign使用世界級頂尖字型公司所提供的印刷樣式，加上來自Adobe Stock的影像資料庫，使用者的任何創意想法，都能在此全力揮灑、精準展現。除此之外，InDesign可以結合Adobe Experience Manager ，強化管理作品、共同製作的整合功能，全方位照顧使用者需求，只能說這個世界上有InDesign真是太好了啊！
藝術家Premiere，讓所有瞬間都是美好永恆
班上通常還會有個藝術家，想法特別天馬行空、創意大膽有力量，再平凡、不起眼的材料，到了他手裡都能讓人「哇」的讚嘆出聲。沒錯，Premiere就是這種人。即使是班遊的紀錄影片，只要交給Premiere處理，都可以和Adobe其他應用程式及服務完美搭配，包括Adobe Photoshop、After Effects和Frame.io，讓使用者瞬間擁有數千個創意資產，和數百個第三方擴充功能，要剪出藝術片般的深度和意境完全不成問題。
Premiere簡潔、直覺、 人性化的功能，幫助使用者充分發揮藝術天性。例如Adobe Sensei AI技術支援的「自動比對」，可以輕鬆準確地比對顏色，隨心所欲呈現各種想像中的色調和氣氛。當然，Premiere也內建專業範本，再加上Adobe Stock的影像資料庫給力支援，讓每一次的影片剪輯，不管是要完成史詩級巨作，或者生活紀錄影片，要走社會寫實風格，還是實驗影像路線，你想要的，Premiere都能陪你一起做到。
文青仙女Illustrator，用靈感搭築夢的渠道
班上都有那種，世界再怎麼紛紛擾擾，好像跟他都沒有關係的文青仙女，總是默默觀察著這個世界，安靜的不像現實；但是當他以獨到的眼光和手法，呈現心中的感覺，那神來一筆往往成為讓人讚嘆的視覺爆擊。這就是文青仙女Illustrator。
Illustrator的輕巧與俐落，讓使用者可以輕鬆地隨處工作，無論是書房還是咖啡館，山上或是海邊，掌握隨時湧現的靈感，就如同呼吸一般自然。Illustrator的另一個特色是才華洋溢，如果你對Illustrator的印象還停留在繪圖專屬，那可要趕快更新了，Illustrator可以製作標誌、圖形、包裝、網頁圖形，甚至Line貼圖製作。不僅如此，Adobe Sensei AI技術支援的功能，讓使用者可以更無負擔的創作，只要一鍵就能完成重新上色，或者建立自訂效果。聰慧、靈巧的llustrator，是不是令你心動無比？
科技男After Effects，是你夢寐以求的夥伴
看似玩世不恭，其實能力高超而且大小狀況都能一把罩的科技男After Effects，就是你在班上最想要的跟他同組做作業的那種人。After Effects能在關鍵的地方，提供畫龍點睛的影片特效，讓本來平凡無奇的作業，瞬間變成全班最強、最吸睛的那個。尤其在和藝術家Premiere一起工作的時候，After Effects能完成各種魔法般的效果，例如在晴空萬里中下起大雨、更換飛天計程車的顏色，也可以讓虛擬人物進入現實世界，或反過來，無論如何都是令人深刻印象的傑出一手。
它也是班草Photoshop、文青女Illustrator的好夥伴，交互使用之間還能碰撞出各種火花，基本上只有想像力可以限制After Effects的執行力。更值得一提的是，全新的After Effects可以以3D模式進行導覽和設計，包括即時3D草稿預覽、擴充視區、3D底層平面和變形外掛程式，簡直不把其它類似的應用程式放在眼裡。沒辦法，科技男After Effects就是這麼罩。
萬事通男子Xd，八面玲瓏的開心果
演舞台劇，Okay！做科學實驗，Okay！參加拔河Okay！手縫抱枕也Okay！你們班上有沒有一個人，不只什麼都會，而且交遊廣闊，學校裡幾乎每個班都有他的朋友，連跟老師相處也是麻吉麻吉？如果有，這個人就是Adobe Xd！
透過多功能又好相處的Xd，使用者可以完整管理從設計到溝通的每項環節。例如先以Xd設計網頁、或者APP的介面等；如果還不夠，再匯入強大又好用的Illustrator、Photoshop檔案，讓設計更生動完整。設計完畢了，Xd可以直接生成原型，也就是將來自不同介面的設計圖，全部串連在一起，產出可以實際體驗的介面。接著就可以順手分享給一起工作的夥伴，讓大家校正細節，或者交給客戶確認產品內容。總而言之，Xd整合了工作和交流的雙重需求，產出高質感又專業的成果，實在太厲害了！
班花Lightroom ，不美不亮相
自拍永遠不嫌多，上傳社群的一定要是最美的那一張。Lightroom就是常常跟班草湊成一對的班花，也是之前提到的「Adobe Photoshop系列」成員之一。乍看之下，Lightroom像是個永遠保持光鮮亮麗的校園電影女主角，但事實上他貼心、易上手，而且足夠強大，才能讓使用者毫不費力的針對照片亮度、顏色、對比進行基本編輯； 加上新增預設集功能，微調照片只要簡單一鍵就能搞定。去背、合成、編輯、裁切、消除紅眼⋯⋯，所有你需要的照片編輯，交給Lightroom都能輕鬆完成，畢竟最了解美女需求的人，還是美女。
更重要的是，Lightroom同時有行動版、桌面版或網頁版，不管你身在何處，無論編輯到哪一個地步，都可以在不同的裝置中繼續編輯。沒錯，編輯專案會自動同步，再也不擔心要從頭開始調整處理到一半的美照。
進入Adobe這一班，成為校園中的神級同學
看完每一種應用程式的特性和功能，你是不是也躍躍欲試了呢？除了多多練習之外，如果可以獲得專業指導，功力升級的速度將如同黃河長江，滔滔不絕啊！今年夏天，Adobe攜手無限學院，特別推出開學季課程，提供業界最前線的資訊以及專業技術解說。這次的課程一網打盡Adobe旗下最熱門的6款軟體，包括 Photoshop（Ps） 、Illustrator（Ai）、 Afer Effect（AE）、 XD、 InDesign（Id），總共10門官方教學課程。只要學生訂閱Adobe，就可以獲得價值高達NT$9,000的自選 Adobe課程6堂喔！讓你身在學校志在千里，下個學期變身班上同學心中的神級人士，就在彈指之間。