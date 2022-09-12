烏軍大反攻收復逾3000平方公里失土，普亭盟友車臣領導人對俄軍連敗表示不滿

烏克蘭軍隊東北部大反攻，收復逾3000平方公里失土

（中央社）烏克蘭今天（當地時間11日）宣布，烏克蘭與俄羅斯軍隊在烏克蘭東北部交戰，這個月已經收復超過3000平方公里失土。

烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）在社群網路發布聲明表示：「從9月以來，超過3000平方公里土地重回烏克蘭掌控。在哈爾科夫市（Kharkiv）附近，我軍不僅在南邊和東邊取得進展，北邊也同樣有收穫。我們距離邊境只有50公里。」

俄烏戰事今天邁入第200天，烏克蘭正在烏東展開全面大反攻。

烏克蘭當局也表示，烏軍正在努力從俄羅斯軍隊手中奪取對俄軍作戰行動重要集結地伊久姆（Izyum）周邊城鎮的控制權。

烏克蘭更新戰情表示：「我軍已經進入庫皮揚斯克鎮（Kupiansk）。對於哈爾科夫地區的庫皮揚斯克，以及伊久姆的解放行動持續進行。」

烏克蘭持續驅逐俄羅斯軍隊，烏軍已經在東部哈爾科夫地區奪回至少30個城鎮和村莊。

烏克蘭軍隊東北部反攻傳捷報，莫斯科宣布撤軍

烏克蘭基輔當局今天宣布，其軍隊在閃電反攻中占領了東北部的一個關鍵後勤樞紐，俄軍同日宣布從哈爾科夫地區撤軍。

路透社報導，烏軍從俄軍手中奪回伊久姆，這場戰役堪稱3月俄軍被迫從烏國首都基輔撤退以來，莫斯科最慘重的失敗，這也可能成為俄烏戰爭的決定性轉捩點。

莫斯科宣布撤軍數小時後，烏軍又占領了更北部的庫皮揚斯克鎮，這是為烏國東北部前線數千名俄軍提供後勤補給的唯一鐵路樞紐。

法新社也引述莫斯科支持的一名東部分離主義地區領袖說法報導，俄軍正在頓內次克（Donetsk）東部的數個地區與基輔軍隊進行「艱難」戰鬥。

一名烏克蘭官員還說，烏軍正逐漸逼近東部城市利西昌斯克（Lysychansk），該市在7月的激烈砲戰後被俄軍占領。

俄羅斯國防部發布聲明稱：「已決定重新集結駐紮在巴拉克列亞（Balakliya）和伊久姆地區的俄羅斯軍隊，以加強頓內次克前線的攻勢。」

報導指，烏克蘭特種部隊稍早在社群媒體發布照片，顯示身穿迷彩服、手持自動武器的軍官身在庫皮揚斯克，俄方隨後宣布撤軍消息。

擁有約2萬7000人的庫皮揚斯克在2月24日俄羅斯入侵首週即告淪陷。烏國特種部隊在貼文中表示，這裡的人民「過去曾是、同時也將永遠會是烏克蘭人。」

觀察人士預計，接下來烏軍可望在與俄國接壤的哈爾科夫地區取得進一步進展。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

烏克蘭反攻，普亭老盟友車臣領導人不滿俄軍表現

烏克蘭在烏東大反攻，最新戰況已收復超過3000平方公里失地，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）堅定盟友、車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）今天對俄國軍隊連連戰敗表示不滿，令克里姆林宮壓力倍增。

「紐約時報」報導，俄羅斯轄下的車臣自治共和國強人卡狄羅夫在社交媒體平台Telegram發布錄音訊息，告訴他的240萬名追隨者，俄國國防部「犯下錯誤」，並指控俄國當局沒有對大眾解釋為何撤退。

卡狄羅夫說，他對於俄國攻烏的戰況有「充分了解」，並表示「如果特別軍事行動的戰略在今天或明天沒有改變，我就必須要和國防部領導層，以及國家領導層談話，告訴他們現場真實情況。」

不斷有消息顯示，俄軍在烏克蘭哈爾科夫地區連連失守據點，卡狄羅夫的發言反映俄國保守派政治圈對此感到震驚。

儘管俄軍在烏克蘭前線連連戰敗，莫斯科10日卻舉辦慶祝建城875週年的煙火與慶祝活動。許多曾在俄羅斯國內協助塑造入侵烏克蘭論述的民族主義軍事部落客拿兩者做對比，一名部落客寫道，這些慶祝活動「感覺既不敬又瘋狂」。

不過，卡狄羅夫是第一個公開批評俄軍表現的高階官員。

卡狄羅夫時常自稱是普亭的「戰士」。他利用對克里姆林宮強烈表達忠誠，在車臣獲得一定程度的自治權；與其他俄羅斯地區領導人相比，克里姆林宮也賦予他更大自由發表公開聲明。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，卡狄羅夫派遣車臣部隊加入戰事，時常從戰地發布影音訊息。他還在車臣為俄羅斯招募的新兵推出培訓計劃，並稱他的軍隊會奪下烏克蘭首都基輔。

卡狄羅夫在最新聲明中強調，俄羅斯會把所有失去的烏克蘭領土再次奪回來，但他的聲明，似乎與俄羅斯從占領數個月的烏克蘭東北部部分地區倉促撤退的行動相矛盾。

卡狄羅夫呼籲俄羅斯領導層，對烏克蘭情勢提出解釋。

他在訊息中表示：「我對國防部的戰略了解不夠透徹。他們必須解釋為何這麼做，是為了什麼。我看他們似乎還沒做好解釋的準備。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航