烏軍大反攻收復逾3000平方公里失土，普亭盟友車臣領導人對俄軍連敗表示不滿
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俄羅斯轄下的車臣自治共和國強人卡狄羅夫在社交媒體平台Telegram發布錄音訊息，告訴他的240萬名追隨者，俄國國防部「犯下錯誤」，並指控俄國當局沒有對大眾解釋為何撤退。
烏克蘭軍隊東北部大反攻，收復逾3000平方公里失土
（中央社）烏克蘭今天（當地時間11日）宣布，烏克蘭與俄羅斯軍隊在烏克蘭東北部交戰，這個月已經收復超過3000平方公里失土。
烏國武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）在社群網路發布聲明表示：「從9月以來，超過3000平方公里土地重回烏克蘭掌控。在哈爾科夫市（Kharkiv）附近，我軍不僅在南邊和東邊取得進展，北邊也同樣有收穫。我們距離邊境只有50公里。」
俄烏戰事今天邁入第200天，烏克蘭正在烏東展開全面大反攻。
烏克蘭當局也表示，烏軍正在努力從俄羅斯軍隊手中奪取對俄軍作戰行動重要集結地伊久姆（Izyum）周邊城鎮的控制權。
烏克蘭更新戰情表示：「我軍已經進入庫皮揚斯克鎮（Kupiansk）。對於哈爾科夫地區的庫皮揚斯克，以及伊久姆的解放行動持續進行。」
烏克蘭持續驅逐俄羅斯軍隊，烏軍已經在東部哈爾科夫地區奪回至少30個城鎮和村莊。
烏克蘭軍隊東北部反攻傳捷報，莫斯科宣布撤軍
烏克蘭基輔當局今天宣布，其軍隊在閃電反攻中占領了東北部的一個關鍵後勤樞紐，俄軍同日宣布從哈爾科夫地區撤軍。
路透社報導，烏軍從俄軍手中奪回伊久姆，這場戰役堪稱3月俄軍被迫從烏國首都基輔撤退以來，莫斯科最慘重的失敗，這也可能成為俄烏戰爭的決定性轉捩點。
莫斯科宣布撤軍數小時後，烏軍又占領了更北部的庫皮揚斯克鎮，這是為烏國東北部前線數千名俄軍提供後勤補給的唯一鐵路樞紐。
法新社也引述莫斯科支持的一名東部分離主義地區領袖說法報導，俄軍正在頓內次克（Donetsk）東部的數個地區與基輔軍隊進行「艱難」戰鬥。
一名烏克蘭官員還說，烏軍正逐漸逼近東部城市利西昌斯克（Lysychansk），該市在7月的激烈砲戰後被俄軍占領。
俄羅斯國防部發布聲明稱：「已決定重新集結駐紮在巴拉克列亞（Balakliya）和伊久姆地區的俄羅斯軍隊，以加強頓內次克前線的攻勢。」
報導指，烏克蘭特種部隊稍早在社群媒體發布照片，顯示身穿迷彩服、手持自動武器的軍官身在庫皮揚斯克，俄方隨後宣布撤軍消息。
擁有約2萬7000人的庫皮揚斯克在2月24日俄羅斯入侵首週即告淪陷。烏國特種部隊在貼文中表示，這裡的人民「過去曾是、同時也將永遠會是烏克蘭人。」
觀察人士預計，接下來烏軍可望在與俄國接壤的哈爾科夫地區取得進一步進展。
烏克蘭反攻，普亭老盟友車臣領導人不滿俄軍表現
烏克蘭在烏東大反攻，最新戰況已收復超過3000平方公里失地，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）堅定盟友、車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）今天對俄國軍隊連連戰敗表示不滿，令克里姆林宮壓力倍增。
「紐約時報」報導，俄羅斯轄下的車臣自治共和國強人卡狄羅夫在社交媒體平台Telegram發布錄音訊息，告訴他的240萬名追隨者，俄國國防部「犯下錯誤」，並指控俄國當局沒有對大眾解釋為何撤退。
卡狄羅夫說，他對於俄國攻烏的戰況有「充分了解」，並表示「如果特別軍事行動的戰略在今天或明天沒有改變，我就必須要和國防部領導層，以及國家領導層談話，告訴他們現場真實情況。」
不斷有消息顯示，俄軍在烏克蘭哈爾科夫地區連連失守據點，卡狄羅夫的發言反映俄國保守派政治圈對此感到震驚。
儘管俄軍在烏克蘭前線連連戰敗，莫斯科10日卻舉辦慶祝建城875週年的煙火與慶祝活動。許多曾在俄羅斯國內協助塑造入侵烏克蘭論述的民族主義軍事部落客拿兩者做對比，一名部落客寫道，這些慶祝活動「感覺既不敬又瘋狂」。
不過，卡狄羅夫是第一個公開批評俄軍表現的高階官員。
卡狄羅夫時常自稱是普亭的「戰士」。他利用對克里姆林宮強烈表達忠誠，在車臣獲得一定程度的自治權；與其他俄羅斯地區領導人相比，克里姆林宮也賦予他更大自由發表公開聲明。
自俄羅斯入侵烏克蘭以來，卡狄羅夫派遣車臣部隊加入戰事，時常從戰地發布影音訊息。他還在車臣為俄羅斯招募的新兵推出培訓計劃，並稱他的軍隊會奪下烏克蘭首都基輔。
卡狄羅夫在最新聲明中強調，俄羅斯會把所有失去的烏克蘭領土再次奪回來，但他的聲明，似乎與俄羅斯從占領數個月的烏克蘭東北部部分地區倉促撤退的行動相矛盾。
卡狄羅夫呼籲俄羅斯領導層，對烏克蘭情勢提出解釋。
他在訊息中表示：「我對國防部的戰略了解不夠透徹。他們必須解釋為何這麼做，是為了什麼。我看他們似乎還沒做好解釋的準備。」
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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【一圖看懂】臺灣護國神山想要風光下個十年？業界一致指出「這項挑戰」成關鍵！
我們想讓你知道的是
臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。
近年帶動臺灣經濟的火車頭，馬上想到的就是半導體！去年（2021）我國的半導體業產值達新臺幣4.08兆元，首度突破4兆元大關穩坐全球第2大；臺灣半導體產業協會（TSIA）預測今年產值成長幅度仍強勁，可攀升至17.7%，大幅超前全球平均值8.8%，臺灣半導體護國神山的實力持續發威。
然而，臺灣的半導體產業在未來要保持暢旺的商機，除了技術研發的創新，更重要的是從產業鏈更高的格局來檢視，全面克服資安挑戰。為何「資安」是半導體製造業眼前棘手問題？關鍵在於近年工業4.0加上數位轉型，工業物聯網裝置，包含資訊技術（IT；information technology）及營運技術（OT；operational technology）的普及化，讓工控製造場域暴露於更大的資安風險，一旦遭駭客攻擊，不僅影響企業營運，更可能造成無可計算的損失。
半導體製造業常見的三種威脅，每項攻擊損失金額都破億元
臺灣擁有全球最完整的半導體產業聚落及專業分工，所謂半導體製造業，根據臺經院的定義，舉凡從事半導體製造的行業均屬之，如積體電路（IC）、分離式元件製造、IC封裝及測試皆歸入本類。
拆解半導體產業鏈，上游IC設計公司在產品設計完成後，交給中游的專業晶圓代工廠或IDM廠（整合型半導體廠，從IC設計、製造、封裝、測試一條龍服務）製作成晶圓半成品，經由前段測試，再轉給下游的封裝廠進行切割及封裝，由測試廠進行後段測試。換句話說，每個環節都有可能成為駭客鎖定的目標，以下盤點製造工廠最常發生的資安事件。
威脅一：勒索蠕蟲加密廠區所有機台，造成營運中斷
在單一場域內，因為設備聯網跑進勒索蠕蟲，透過網路線感染，瞬間導致產線上百台電腦被攻擊加密，設備機台被藍屏、產線被癱瘓。即使企業找設備商來重灌設備系統、安裝系統修正程式，設備上線後可能持續重覆發生藍屏問題。
威脅二：APT/Ransom主機被鎖定後受到攻擊
駭客利用網頁弱點入侵 WEB 主機植入網頁後門，或經由APT進入工廠內主機並放入Ransomware勒索軟體，例如ERP設備伺服器被加密勒索，駭客能進一步透過密碼竊取程式，取得權限以後往內部擴散。一旦設備主機被加密可能造成資料毀損，即使重建主機系統、資料備援回復，仍可能面臨主機系統再次被加密，駭客趁此索取高價贖金。
威脅三：駭客透過挖礦程式控制工廠設備，幫自己挖礦
隨著越來越多工廠生產、製程設備的網路化管理，有些駭客會鎖定未修補漏洞、強度不足的登入憑證，駭入其工廠的雲端環境或網路設備，埋設加密貨幣挖礦惡意程式，導致工廠的網路擁塞、系統服務發生龜速，造成產線維持長達數周的間歇性中斷。
臺灣制定SEMI半導體資安標準，鎖定四大層面安全標準
從上述幾種威脅情境，可以發現製造工廠的作業系統如果過於老舊未更新（常見如很多設備系統還在使用Windows 7）、內網環境沒有做基本安全隔離、幽靈設備存在不安全的認證存取、以及人員疏失沒有即時察覺威脅擴散，這幾種常見的漏洞狀況，就會有極大機率成為駭客攻擊的目標。
當半導體的產值越來越高，絕對不能讓資安問題成為阻礙產業前進的障礙物。SEMI臺灣資安委員會經歷三年醞釀，第一個由臺灣主導的半導體晶圓產線設備資安國際標準SEMI E187 ，已正式於2022年1月上路。這項標準將以「作業系統規範、網路安全相關、端點保護相關，以及資訊安全監控」四大層面，來落實半導體產業基礎防禦工事。
掌握資安標準的下一步，即刻展開行動保護設備資產
SEMI E187讓半導體製造廠商能依循標準，逐步提升資安防禦實力，那麼要執行哪些策略是刻不容緩的呢？從目前產業現況來觀察，隨著OT高度與IT的融合，業界對OT資安的重視更呈指數成長，第一要務就是針對OT作業系統進行升級，才能避免舊版的系統缺乏最新版本的防毒、防駭功能，一旦中毒，整個產線受影響將造成巨大損失。
另一招則是到國內資安演訓的重要基地「沙崙資安」場域中實境感受，基地設立有半導體新興主題展區，透過機台實際模擬Windows 7中已知漏洞來進行演示，具體項目包含透過深度封包檢測閘道器、防火牆等檢測方式，即時偵測攻擊行為；或透過端點防護裝置，偵測半導體設備是否有被植入惡意程式，進而清除、解決資安問題。基地內所提供的半導體設備攻防演練方案，是圍繞SEMI E187的資安治理思維，搭配資安攻擊手法，展示多家國內自主資安廠商對應於SEMI E187的解決方案。上述部分情境，也將在9月份的資安大會「臺灣資安館」中進行展示。
SEMI E187之所以別具意義，因為半導體供應鏈由眾多企業組成龐大生態圈，若是因單點資安問題，導致整體供應鏈暴露於風險勢必得不償失。因此SEMI E187不僅能幫助臺灣製造企業依循標準來設計資安防護策略，顧好自身資安問題；另外也要協同上下游合作夥伴，確認資安防護層級，讓供應鏈上下游廠商一起響應，同時強化整體資安防禦鏈。
除了事後補救，事前的建構資安聯防體系也很重要。沙崙資安基地還有提供資通安全威脅偵測管理平台的演練，讓製造業者遇到可能的攻擊事件之前，更熟悉工控場域常見的入侵手法與模式，而且各種攻擊手法在現場會搭配儀表板展示，讓業者清楚掌握細節資訊。接著下一步再從資安戰情中心獲得訊息通報，導入正確的防範觀念，運用資安戰情資訊更快做出防護決策，才是防範於未然的長治久安之計。
從數位化到智慧化，尋找強而有力的資安夥伴
因為數位轉型的助力，不少半導體業者的設備從自動化邁向智能化，在逐步演化為高科技製造業的過程，更凸顯半導體資安的重要性。SEMI E187資安標準制定時，業界就有一股普遍的共識，整體產業必須攜手合作，才能打更安全無虞的供應鏈生態圈，而沙崙資安基地的角色，也正是幫助臺廠打贏這場資訊安全戰的重要夥伴之一。
唯有整個供應鏈對資安認知有所提升，方能化危機為商機，臺灣的半導體護國神山，也才能持續培植領先全球的關鍵競爭力。
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